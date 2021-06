Štěpánek po rockersku: Agresivní š*kálista a levičácké šílenosti. Bumážka do hospody, to je svoboda? Fiala, strašnej mimoň

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 8% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9698 lidí

Tento týden se v Praze konala demonstrace ohledně „zákona o ochraně veřejného zdraví“. Vy sám jste tento zákon označil za „totalitní“. V čem konkrétně vidíte největší problém?

To bylo řečí, že očkování bude dobrovolné. Ale jako vidíme, už teď je tak nějak dobrovolně povinné, protože když se, občane, nepodvolíš, nedostaneš bumážku, se kterou můžeš cestovat a na kterou tě pustí i do hospody. Takhle si já dobrovolnost opravdu nepředstavuju.

On se ten covid pas může někomu jevit jako docela praktická věc, která usnadňuje pohyb, jenže jeho vedlejším efektem je, že vytváří občany dvou kategorií. Ty, co něco mohou, a ty, co totéž nesmějí. Přičemž ti, co něco nesmějí, klidně mohou mít v těle víc protilátek než ti, co bumážku obdrží. A to prostě je problém.

Vy jste byl nedávno na dovolené v Chorvatsku. S jakými omezeními ohledně covidu jste se při cestě setkal a jaká opatření dodržují přímo v Chorvatsku?

Zrovna když v rádiu říkali, že Rakousko už nebude nic vyžadovat, stál jsem na hranicích u Mikulova v půlhodinové frontě. Rakušáci chtěli vidět nějaký papír. Slovinci nechtěli nic, Chorvatům na hranicích stačil antigenní test. Zpátky už nikdo nevyžadoval nic.

Když se vrátíme ke středeční demonstraci, na fb jste kritizoval, že některá média středeční demonstraci ve svém zpravodajství „vynechala“. Zmínil jste také, že se naopak zabývala tím, že v Senátu promluvila běloruská aktivistka Svjatlana Cichanouská. Proč to tak podle vás je?

Ve středu se v Praze na Malé Straně konaly dvě události. V Senátu mluvila běloruská aktivistka Svjatlana Cichanouská a zároveň se na Malostranském náměstí konala demonstrace proti přijetí totalitní novely zákona o veřejném zdraví. Ta druhá událost se ale vlastně nestala, neboť naše milá média ji prakticky vynechala, a když ne úplně vynechala, tak ji odsunula v pořadí důležitosti kamsi na hodně zadní místo. Té první události se naopak dostalo pozornosti, jako by pro české občany neexistovalo nic důležitějšího.

Opravdu by mě zajímalo, podle jakých kritérií se v České televizi rozhodují, ze které demonstrace udělají, a ze které neudělají přímý televizní přenos. Zbytečná otázka. Každý, kdo máme v hlavě mozek, přece víme, jaká ta kritéria jsou. Jedno je ale jisté. Ta jejich kritéria jsou nezákonná, neboť povinností veřejnoprávní televize je informovat vyváženě, objektivně a všestranně. Televize, která si z celé reality vybírá jen něco, není ani objektivní, ani vyvážená, ani všestranná.

Když jsme u ČT, co říci na to, že je stále dokola odkládána volba nových členů do Rady ČT? Jak si to vysvětlit? A domníváte se, že do parlamentních voleb nové radní znát budeme?

Jediným suverénem, který má právo rozhodovat, kdo v mediálních radách zasedne, je Poslanecká sněmovna. V mediálních radách mají zasedat lidé nejrůznějších názorů, včetně těch, kteří mají na veřejnoprávní média kritický názor, ba dokonce tam patří i ti, kteří si myslí, že se bez nich obejdeme. To je demokracie. Zakazovat lidem některých názorů, aby se účastnili veřejného života, to je totalita. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, který chce volbě čtyř chybějících členů Rady ČT zabránit, je klasický neobolševik.

Velkou diskusi vyvolalo vystoupení herce Měcháčka v pořadu radního ČT, novináře a moderátora Luboše Xavera Veselého. „Nemám rád pokrytectví a zbabělost. Vy třeba jste pokrytec a zbabělec, urážíte novináře a své kolegy v Českém rozhlase, porušujete kodex Českého rozhlasu, tajíte, komu patří XTV, kosíte v radě Českou televizi,“ uvedl mimo jiné herec. Co na jeho slova, za která z některých stran sklidil velké ovace, říkáte?

Čí pozornost to vyvolalo? Moji teda určitě ne. Úplně stejně můžu replikovat, že onen herec je pokrytec, který svého pozvání do zábavného pořadu zneužil k tomu, aby vykřičel své politické názory, navíc dost pitomé, protože nesmyslné, pokud tedy hodnotím to, co citujete ve své otázce. Nic statečného na tom není. Spíš trapas.

Sněmovna minulý týden zažila hlasování o vyslovení nedůvěře vládě. Má něco takového podle vás těsně před volbami smysl?

Nemá. Ztracený den. Šaškárna. A jako vůbec nejsměšnější kašpárek se prezentoval předseda ODS Petr Fiala, když se neustále dožadoval, aby KSČM dělala to, co vyhovuje ODS, a ne to, co vyhovuje KSČM. Strašnej mimoň.

Další velmi probírané téma jsou údajné sexuální aféry Dominika Feriho. Co na tento skandál říct? Jak moc podle vás ovlivní blížící se parlamentní volby a co by to mohlo znamenat pro koalici SPOLU?

Další kašpar. Nejodpudivější je na tom to pokrytectví, protože tenhle přemoudřelý postpuberťák a agresivní šukálista patřil k těm politikům, kteří aktivně tlačí všechny ty přiblblé genderové -ismy a šílenosti typu Me Too, kterými ultralevicoví pokrokáři ničí normální svět.

Když zmiňujeme volby, podle posledních průzkumů veřejného mínění jsou Piráti + STAN jasně v čele, ale při pozornějším pohledu na čísla je patrné, že ztrácejí tempo. Když se porovnají aktuální čísla s těmi dubnovými, tato koalice je u takřka každého průzkumníka „dole“ o tři až čtyři procentní body. Jde o zvěst budoucích problémů?

Vystřídat Babišovo ANO a Hamáčkovu ČSSD ve vládě ultralevými Piráty a plastelínovými Stanaři kopulujícími se SPOLUpachateli z krajního levého středu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) je jako přeběhnout z louže pod okap. Takže v zásadě je mi tak nějak šumafuk, jestli by měli vyhrát ti nebo oni. Obojí je špatně. Česká republika potřebuje ve vládě někoho úplně jiného, totiž sebevědomé vlastenecké politické síly, které budou hájit naše národní zájmy a nepolezou do zadku nikomu ani v Bruselu, ani v Berlíně, ani ve Washingtonu, ani v Moskvě. Mému srdci je samozřejmě nejbližší pravicové uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci.

Ale taková koalice potřebuje ke vstupu do Sněmovny 11 procent, ne?

Ne, nejsme koalice, jdeme do voleb jako jedna strana, a to právě pod tímhle názvem – Trikolora Svobodní Soukromníci. Ke vstupu do Sněmovny nám stačí pět procent, ale ani dvojciferný výsledek není za jisté konstelace nereálný. Musíme pro to ale ještě hodně udělat. Pravicových, konzervativních, euroskeptických voličů je tady pořád dost. Spíš jde o to, prolomit onu bariéru jisté nedůvěry, že hlas pro skutečnou pravici propadne. Nepropadne. Je naší historickou povinností vrátit opravdovou pravici na parlamentní mapu České republiky.

Vy budete kandidovat také?

Ano. Původně jsem nechtěl, ale nechal jsem se přemluvit. Měl jsem být lídrem Trikolory v Pardubickém kraji, ale nakonec je to trochu jinak, protože dle dohod bude každý z předsedů těch tří původních stran kandidovat na čele kandidátky v kraji, odkud pochází. Takže předsedkyně Trikolory Zuzka Majerová bude jednička na Olomoucku, Libor Vondráček ze Svobodných jednička v jižních Čechách a předseda Soukromníků Petr Bajer jednička v Pardubickém kraji. Já jsem se na pardubické kandidátce posunul na druhé místo.

