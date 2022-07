Střílení na farmáře v Nizozemsku, zapadlá varovná studie a zelený komunismus. Novinář Souček buší do Green Dealu, Bruselu a Babiše

Čím dál častěji se opakuje klišé, že ceny elektřiny rostou kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Jenže tyhle ceny začaly růst zhruba v polovině loňského roku, dávno před válkou. A důvodem byl - jen s mírným zjednodušením – Green Deal. Tenhle plán by měl jít nyní okamžitě k ledu. To tvrdí v podrobném rozhovoru redaktor webu iUHLI.cz a novinář, který dlouhodobě sleduje vývoj na světových energetických trzích, Přemysl Souček. Přečtěte si, jak byli europoslanci varováni odbornou studií už v roce 2018 před hrozbou závislosti na dovozu z Ruska a nic se nestalo.

Česko stojí opět v čele Rady EU. Když Putin odřízne Evropu, premiér Fiala plánuje: „Kdo bude mít plyn, ať se rozdělí". Není to moc naivní očekávání?

Je. Košile je bližší než kabát, takže se každá vláda bude nejdřív starat o svůj stát a teprve pak o ostatní. Bylo to tak při covidovém šílenství, bude to tak i u plynu. A je to logické. Vlády jsou povinovány svým národům, ne Evropské unii. A je to tak správně. To neznamená, že k nějakému dělení nedojde, ale jistě to nebude tolik, kolik by bylo potřeba. Ale třeba to přispěje k tomu, že konečně začnou v otázkách energetiky politici v Evropě používat rozum. Možná i v Německu. Protože chybějících čtyřicet procent zemního plynu v rámci EU nevyřeší žádné větrné ani fotovoltaické elektrárny, nebo úspory, jak se nám snaží leckdo, nejen z Bruselu, namluvit. A nemůže to rychle vyřešit ani import zkapalněného zemního plynu (LNG).

Ke konci června jste napsal na stránkách iUHLI.cz článek „Evropský parlament měl varovnou studii. Ignoroval ji". Můžete v kostce zopakovat, o co jde?

V dubnu 2018 dostali europoslanci Výboru pro zahraniční věci studii, která má výmluvný název: Energie jako nástroj zahraniční politiky autoritářských států, zejména Ruska. Na stránkách europarlamentu je k přečtení zde. Ta varovala před závislostí na dovozu z Ruska. Vysvětlovala proč a popisovala, jak toho Rusko a další podobné státy zneužívají a také nabízela sadu doporučení. Například více diverzifikovat dodavatele. V otázce plynu nabádala k výstavbě přijímacích terminálů na LNG a k jeho nákupům bez ohledu na politiku. Studie výslovně uváděla dodávky LNG z USA. Studie v tichosti zapadla, po jejích doporučeních ani pes neštěkl. A dnes?

Dnes paní Leyenová a ostatní politici blábolí o tom, jak nás zachrání LNG ze Spojených států. A z Kataru. Jenže nikdo z nich si neuvědomuje, že lodí pro přepravu LNG je omezené množství a stavba dalších chvíli trvá. A stojí dost peněz. Půjde do toho někdo kvůli EU, jejíž parlament odhlasoval plyn jen jako dočasný "zelený" zdroj?

Energetici tyhle souvislosti vysvětlují politikům již dlouho. Většina z nich však paušálně přistupuje na argumenty zelených skupin, jež nemají oporu v technologiích a už vůbec ne v přírodních zákonech. Europoslanci Luděk Niedermayer a Stanislav Polčák jsou toho jasnými příklady. Ostatně v české Sněmovně téhle propagandě více či méně podlehla možná až polovina poslanců.

V článku jste poradil českým europoslancům položit členům Evropské komise tyto otázky... „Věděli jste o této studii? Proč jste její závěry nebrali v úvahu a nepodpořili například stavbu terminálů na LNG? Pokud jste o studii nevěděli, jak je to možné, kdo za to nese odpovědnost?" Už máte nějaké odpovědi?

Nevím o tom, že by někdo z politiků takové otázky komisi položil. Čímž jste mi připomněl, co je potřeba udělat. Poslat tyhle otázky komisařům. Takže to udělám. O výsledek se s vámi rád podělím. Řekněme do konce srpna?

Jak na vás celá tato záležitost působí?

Strašně. Jestliže má Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu (EP) podle stránek EP 156 lidí, jak je možné, že nikomu z jeho tehdejších členů tahle studie nepřišla varující? Varující natolik, že by ji nenechal zapadnout? To všichni byli na hlavu padlí, nebo to byl něčí záměr? Obě vysvětlení přitom EP vystavují prachmizerné vysvědčení. Při vědomí, že Rusko financovalo zelené aktivisty, kteří brojili proti frakování, což řekl přímo generální tajemník NATO, je těžké neuvědomovat si souvislosti, které se nabízejí.

Tím spíš, když o nejrůznějších studiích s klimatickou tématikou jsou europoslanci ochotni dlouze veřejně diskutovat. A zásadní bezpečnostní studie v tichosti zapadne?

Kvůli Putinově napadení Ukrajiny bychom měli odmítnout ruskou naftu a plyn, ale pro některé evropské země to může být zničující. Jak vyřešit toto hamletovské dilema?

V krátkodobém výhledu to vyřešit nejde. Odmítnutí by znamenalo taková omezení a růst cen nebo jejich rozsáhlou státní regulaci, že by to lidé chápali jen v případě vyhlášení války. A protože s Ruskem je ve válce pouze samotná Ukrajina, není něco takového průchodné. Protože bez zavedení něčeho, jako je válečné hospodářství, by si členské státy EU s odstavením ruských zdrojů neporadily. Mimochodem i proto, že návrhy z bezpečnostní studie, o které jsme mluvili před chvílí, nechal Brusel spadnout pod stůl.

Údajně Winston Churchill za druhé světové války, když Velkou Británii svírala námořní blokáda a permanentní bombardování - čili nejspíš v roce 1940 - vyhlásil: „Každý šest palců teplé vody. To je vlastenectví!" No a do týdne prý Britové vykoupili všechny metry. K tomu, abychom se nyní takhle dramaticky omezili, zatím nikdo necítí důvod. Zcela pochopitelně. Mimochodem, politici formátu Churchilla nebo Margaret Thatcherové nám napříč Evropou nyní zoufale chybí. S nimi bychom velmi pravděpodobně nemuseli čelit současným hrozbám, protože by tuhle fatální závislost na Rusku nedovolili. A Rusko by si netrouflo rozpoutat válku.

V Česku roste inflace. U některých sousedů vlády učinily některá opatření, například zastropování cen, u nás ne. Co vy na to?

Regulace cen je to, co se nabízí jako první. V historii je však řada důkazů o tom, že cesta regulace cen je dlouhodobě kontraproduktivní, že nadělá víc škody, než užitku. Několik takových příkladů je zde a zde. Ostatně ten, kdo pamatuje reálný socialismus, ví, o čem je řeč. K čemu je člověku regulovaná cena mléka, když ho odpoledne už nekoupí jinak, než v kapajícím sáčku? Myslím, že před regulací cen by měla přijít na řadu jiná opatření. Zrušení příspěvku na obnovitelné zdroje, zrušení emisních povolenek, ty v Česku představují zhruba pětinu ceny elektřiny, nebo omezení prodeje české elektřiny na burze v Lipsku pouze na přebytky. Francie už to udělala a Brusel ani necekl. Tak proč bychom to nemohli udělat my? Dostupná a cenově dosažitelná elektřina je dnes základem pro fungování státu.

V tomto případě se čím dál častěji opakuje klišé, že ceny elektřiny rostou kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Jenže tyhle ceny začaly růst zhruba v polovině loňského roku, dávno před válkou. A důvodem byl - jen s mírným zjednodušením – Green Deal. Tenhle plán by měl jít nyní okamžitě k ledu. Stejně je k ničemu, když Čína produkuje třicet procent světových emisí oxidu uhličitého a v této produkci nijak nepolevuje.

Jak dobře se stará současná česká vláda o občany?

Myslím, že by se mohla starat lépe. Hlavně rychleji. Proč třeba příprava „úsporného tarifu" trvala tak dlouho? Proč dosud vláda neudělala nic z toho, co se týká emisních povolenek či burzy v Lipsku? Každou smlouvu jde přece pozastavit nebo vypovědět. Jen na to někdo musí mít odvahu. Neměl ji ani Andrej Babiš, který Green Deal podepsal a zatím ji nemá ani tato vláda. U Babiše to překvapivé nebylo, u téhle vlády to překvapivé je.

Zelená dohoda pro Evropu rozdělila víceméně generačně starý kontinent. Mladí jsou pro, starší proti. Čím si to vysvětlujete?

To je zatraceně složitá otázka. Nejsem si jist, zda platí to rozdělení na mladé a staré. Myslím, že je to složitější. Vím o mladých, kteří Zelený úděl - řekl bych, že tenhle překlad lépe vystihuje podstatu té šílenosti - považují za úplnou fantasmagorii a vím o relativně starých lidech, kterým to připadá jako jediná možná cesta.

Řekl bych, že s tímhle Green Dealem je to jako s bolševismem. Buď tomu chcete věřit, nebo nechcete. A protože tenhle plán je z podstaty levičácký a mládí má sklon k levicovosti, tak by to mohl být ten důvod, na který se ptáte. O tom, že jde o levičácký, socialistický plán, nemůže být sporu. Tolik regulace a přerozdělování jinde, než v socialismu či komunismu, být nemůže. Jen to má navrchu zelenou barvu. Určitě znáte text Karla Čapka „Proč nejsem komunistou". Zajímalo by mě, jestli by dnes napsal „Proč nejsem ekologistou"?

Rád bych věděl ještě jednu věc. Podle všech dostupných seriózních informací nemůže fungovat energetika založená na takzvaných obnovitelných zdrojích tak, jak lidstvo v 21. století potřebuje. Stejně jako, bohužel, nejsme schopni vypěstovat dost plodin bez umělých hnojiv. Zkusili to na Srí Lance a dnes je tam z toho v podstatě katastrofa. Jak je možné, že to ignorují politici napříč Evropou i americká vláda? A proč se ti, kteří to neignorují, nedokážou účinně vzepřít?

V Nizozemsku dokonce policisté stříleli na farmáře, kteří na traktorech protestovali proti vládní ekologické politice. Není to už za hranou?

Jednoznačně je! To je šílené. Střílí se přece v ohrožení života, ne na okolo jedoucí traktor, jak je to vidět na videích! Jestli prahnou nizozemští politici po střelbě, mohou popojet pomáhat na Ukrajinu. Střelba po traktorech je ještě o kus výš, než zmlácení bezbranných demonstrantů na Národní. Kéž by to mělo stejný efekt… Bohužel postup policie zapadá do toho, co se děje ve státech počítaných k Západu. Nesouhlas s progresivismem je potřeba potlačit co nejrazantněji. A střelba zastrašuje lépe, než pendrek.

Farmáře rozzlobil plán tamní vlády do roku 2030 srazit emise dusíku a čpavku omezením spotřeby hnojiv a snížením stavů dobytka. Tvrdí, že je to pro ně často likvidační. Jsou tyto obavy oprávněné?

Jejich obavy oprávněné nejspíš budou. Ale hlavně je to celé úplná pitomost. Jestli je pravda, že oxid uhličitý a další skleníkové plyny vypuštěné lidmi přispívají k oteplení, můžou Nizozemci vybít všechny krávy a zakázat všechna průmyslová hnojiva a nic se nezmění. Čína, Indie, Saúdská Arábie a Rusko ten pokles hravě vyplní a ještě přidají. Navíc, dnes vypuštěný CO2 bude v atmosféře ještě za sto let. Jediným výsledkem nápadů nizozemské vlády budou drahé potraviny. V Nizozemsku.

Rozumné je cíleně investovat do nových postupů a technologií a po jejich ověření je zvolna zavádět do praxe. Ne dělat současně revoluci v energetice, dopravě, průmyslu, zemědělství a k tomu ještě v mezilidských vztazích. Jestli nás čeká těžká doba, což je zřejmě fakt a nemusí to vůbec být kvůli oteplování, tak je přece lepší se na to připravit, ne zničit všechno, co funguje. Mimochodem, žilo by se lidstvu lépe, když se ochladí, nebo když se oteplí? Za jakých podmínek lépe rostou plodiny?

Řešením není střelba po traktoristech a umlčování odpůrců, ale to, aby konečně politici popřáli sluchu lidem, kteří věcem rozumí. Ne idealistickým či zaprodaným aktivistům. Jestli má být do budoucna rozhodující, jestli něco odpovídá standardům ekologické udržitelnosti a společenské odpovědnosti ESG (Zkratka pochází z anglického Environmental, Social and Governance, tedy environmentální, sociální a řízení. Pozn. red.) a ne jestli to funguje, tak to je to, v čem už jsme žili. Jmenovalo se to komunismus.

V Česku nedávno zemědělci protestovali proti rozdělování dotací. Mohou se nizozemské nálady přesunout přes část Evropy i k nám?

Doufám. Vidím to jako jedinou cestu, jak politiky donutit k tomu, aby začali vnímat skutečnou realitu a ne tu virtuální, kterou jim servíruje Brusel, aktivisté a většina médií.

Demonstrace proti drahotě na denním pořádku. Odbory plánují na září generální stávku. A tím to asi nekončí. Co všechno lze očekávat?

No, skoro všechno. Andrej Babiš a Tomio Okamura udělají všechno, co jim pomůže poškodit současnou vládu. Bez ohledu na to, jaké budou následky. Takže budou štvát, dezinterpretovat a lhát, jak se jim to bude hodit. A jejich voliči na to budou slyšet. Bohužel, současná vláda jim zřejmě bude svými chybami či nedostatkem srozumitelné komunikace dost nahrávat. Do pozadí se tak propadne zásadní informace, že do současného průšvihu nás zakormidloval Andrej Babiš a jeho parta čili i Tomio Okamura. Podpis Green Dealu je jedním z jasných důkazů.

Ale určující bude to, kam se dostanou ceny a inflace. Bez jejich zkrocení jsou na podzim asi stávky a demonstrace reálné. Odborářské akce do toho budou dobře zapadat. A nebude se čemu divit. Kdyby měli lidé pocit, že vláda dělá všechno, co může, tak bude riziko bouří daleko menší. Čímž jsme zase u toho Zeleného údělu. Stabilní dodávky plynu prostě nenahradí nestabilní dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů. Evropské státy možná můžou být zelené, ale ne tak rychle, jak si to v Bruselu představují. Na to prostě nemáme peníze. Teď už se to jasně ukazuje.

