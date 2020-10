Svědectví přímo z vytížené nemocnice: Jaro bylo trochu obtížnější cvičení. Jestliže to nepochopí lídé, může se vláda stavět na hlavu

reklama

Anketa Zaslouží si herec Josef Dvořák státní vyznamenání? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 12728 lidí

Při první vlně nákazy jste měli problém s vedením nemocnice ohledně proplácení odměn i ošetřovného zdravotníkům, vybíráním si volna na ošetřování dětí a také se zajištěním školek a družin pro děti zaměstnanců. Zlepšila se nyní tato situace, když jsou zdravotníci daleko více vytíženi? Postaral se stát skutečně o děti – menší školáky – mladých zdravotníků? Nemáte problém s tím, že chybí nyní v terénu mladé maminky – zdravotní sestry či lékařky?

Stát se teď ke všem zdravotníkům chová daleko vstřícněji než na jaře. Vyplácejí se kompenzační odměny na kovidových jednotkách, a ta větší odměna, ještě za jaro, by se měla vyplatit v nejbližších měsících.

Také zaopatřování dětí tak, aby zdravotníci i lékaři mohli zůstat v práci, se teď opravdu podařilo. Vytvořily se skupiny, pod záštitou krajského úřadu, které se o děti zdravotníků postarají. Není také problém s proplácením ošetřovného jako na počátku roku.

Celé Česko bojuje proti masivní vlně koronaviru, která má být u nás jedna z nejsilnějších na světě. Některé nemocnice, jako například v Uherském Hradišti či ve Zlíně, hlásí postupné naplnění stavů kvůli přírůstkům pacientů s covidem-19. Jak je na tom nyní ostravská fakultní nemocnice? Máte oproti jaru dostatek pomůcek a zařízení (ochranných oděvů, přístrojů pro ventilaci atp.), lůžek i personálu? Pomáhají vám například medikové či studentky ze středních zdravotnických škol nebo i jiní brigádníci?

Vedení nemocnice tentokrát velice rychle sehnalo pomoc, takže u nás fungují jak medici, tak i studenti zdravotnických škol. Ale hlavně se zrušila neakutní operativa, takže s urgentním příjmem a také na odděleních, kde se ošetřují pacienti s covidem-19, teď pracují lékaři a zdravotníci z ostatních oddělení a také z ambulancí. Stále se přeměňují další a další oddělení na prostory pro léčbu nakažených kovidem a pomůcek i přístrojů máme k tomu dostatek. Chtěla bych ale zdůraznit, že i když to zvládáme, jedná se o nestandardní krizový provoz a nevím, jak dlouho to při těch vysokých denních nárůstech budeme ještě schopni účelně řešit.

Problém je teď se seniory z různých domovů či léčeben, kteří jsou už stabilizovaní a mohli by se do svých zařízení vrátit. Jenže jsou stále pozitivní, takže naše vedení jedná o tom, kde jinde by jim mohla být poskytnutá další péče.

Jak vnímají zaměstnanci, tedy zdravotní sestry či ošetřovatelé, tuto krizovou situaci, která je mnohem vypjatější, než tomu bylo za první vlny? Nesetkala jste se u některých zdravotníků s úmyslem odejít ze zdravotnictví? Motivuje je nyní víc management z vedení FN Ostrava? A které zdravotníky byste nejvíce ocenila?

Nechtěla bych někoho konkrétního přímo vyzvedávat, všichni si museli někdy sáhnout až na dno a zaslouží si úctu a poděkování. Jak jsem už řekla, pomáhají sestry z ambulancí, ale třeba i kuchařky mají úplně jiný náročnější režim, kdy musí chystat zcela novým způsobem stravu pro pacienty a zaměstnance. Zatím jsem se vůbec nesetkala s nějakými většími stížnostmi či poraženeckými náladami, že by chtěl někdo utéct. Všichni se chovají obětavě a zodpovědně, například vrchní i staniční sestry si berou služby na odděleních.

Bohužel teď se naplno projevuje, jak byla špatně zpracována tzv. personální vyhláška, která stanovuje minimální počet zdravotníků na jednotlivých pracovištích. Podle tohoto minima se řídila řada pracovišť a teď s tím jsou v krizi velké potíže.

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Pravice i levice musí táhnout za jeden provaz a najít řešení Piráti: Poslanci interpelovali ministry online na sociálních sítích Biden lhal! VIDEO, které už nejde zastavit. Bomba pár dní před volbami Olomouc: Bezpečnější zastávky v Pavelkově ulici

V médiích už vícekrát zaznělo, že zatímco zdravotníci v první linii „padají už na ústa“, nemalá část veřejnosti stále odmítá dodržovat základní hygienická opatření a covid-19 považují stále za takovou horší chřipku. Co byste těmto lidem vzkázala?

Covid-19 je zcela nová choroba, kterou neznáme, a všichni se učíme, co proti ní dělat. Měli bychom být proto hodně obezřetní a mít z ní respekt. Ti lidé, co si myslí, že se jedná o lehké onemocnění, by si měli uvědomit, že pokud ty nárůsty budou pokračovat, může dojít ke kolapsu zdravotnictví, kdy nebude možné léčit i banální onemocnění, protože nebudou ani volná lůžka ani personál, který by měl o ně pečovat. Pacienti s těžším průběhem covidu-19 bývají totiž velmi často hospitalizovaní na jeden měsíc a více.

K tomu si je ještě třeba uvědomit, že u nás v nemocnici bylo v minulém týdnu 180 infikovaných zdravotníků a lékařů a ten počet se každý den zvyšuje. Nejvíce nemocných je asi mezi zdravotními sestrami, nicméně problémem je, když onemocní nějaký zaměstnanec – specialista. Ti se opravdu těžko nahrazují. I proto mne mrzí, jako odborářku, že naše vedení se občas zdráhá uznat nemoci z povolání s následnou finanční kompenzací. To by mohlo mít v budoucnu negativní vliv na udržení těchto šikovných lidí ve zdravotnictví.

Bývalý ministr Prymula i premiér hovořili o zavedení ještě tvrdší karantény (lockdawnu) než doposud. Souhlasila byste s nimi, když sama často bojujete v první linii s touto nebezpečnou pandemií? Anebo se domníváte, že současná opatření jsou dostatečná? Neměly by být například zrušeny venkovní trhy, kde se ve větších městech setkávají tisíce lidí, a to ještě k tomu bez ochranných prostředků?

Všechna opatření musí být opravdu velmi striktně dodržována v uzavřených prostorách, jako jsou prodejny, hromadné dopravní prostředky a podobně, o tom není diskuse. Souhlasím také s tím, že se uzavřely školy, i když ohledně toho mám problém jako matka dvou dětí. Prostě je výjimečná situace a my se musíme všichni chovat zodpovědně. Ohledně těch venkovních trhů opravdu nevím. Co mi ale vadí, je omezení procházek v přírodě do 500 metrů od bydliště, to mi nepřipadá zrovna vhodné. Všichni lidé i my zdravotníci přece musíme po náročné práci někde relaxovat – na chatě, někde v lese, na horách, kde nebývá mnoho lidí a riziko nákazy je tam minimální.

Je třeba si uvědomit, že zlepšení současné situace záleží jen a jen na nás všech, chce to využívat zdravý rozum. Je jasné, že se teď musíme vyhýbat hromadným akcím, dodržovat základní hygienická nařízení, ale třeba jíst i hodně vitamínů z ovoce, zeleniny nebo si zajít pro ně do lékárny, ať získáme silnou imunitu.

Proč si myslíte, že lidé jsou teď daleko méně opatrní než na jaře. Jsou už z kovidu unavení anebo ho více podceňují? Či se nechali ukolébat řečmi některých našich politických vůdců a prohlášeními známých „odborníků“ – zubařů, kardiologů atp.?

Řekla bych, že na to měly vliv všechny aspekty, které uvádíte. Už teď se to ale řady lidí citlivě dotýká, takže se větší část veřejnosti začíná chovat o něco zodpovědněji. Nicméně si myslím, že to dojde úplně všem až ve chvíli, kdy bude nejhůř.

Lidé totiž nejprve vycházeli ze zkušenosti z jara, kdy se toho tak moc nestalo, ale teď je situace úplně jiná. Přesto to mnozí nechápou, ono to je vidět na počtu lidí, které potkáte venku, i na počtu aut na parkovištích. V březnu, v dubnu bylo všude prázdno, teď jsou zas parkoviště přeplněná.

S kolegyněmi si říkáme, že ta jarní vlna byla proti současné krizi jen takovým trochu těžším cvičením.

I ti lékaři a zdravotníci, jež současná opatření naprosto schvalují (a těch je většina), vyčítají vládě a ministrům zdravotnictví, že jednají mnohdy překotně a chaoticky. Jejich opatření zatím téměř nezabrala. Souhlasíte s nimi? Anebo se za současné situace už nedá nic jiného dělat, když jsme tu správnou dobu na prevenci (červenec, srpen) už promeškali? Souhlasila byste tedy s totálním lockdawnem, jaký byl kupříkladu v Izraeli?

Teď už je to lavina, která se jen velmi těžko zastavuje, takže se musí jednat rychle. Opravdu se ukazuje, že s těmi tvrdšími opatření se mělo začít už tak v srpnu. Jenže vláda to neměla lehké, určitě byl na ní vyvíjený tlak od mnoha podnikatelů, ale i běžných lidí, aby nevyhlašovala velké, omezují zákazy, kdy by veřejnost přicházela o svoji práci a živnosti.

Já si ale myslím, že teď už to není ani tak o naší vládě, jako o zodpovědnosti všech lidí, kteří by si měli uvědomit, že se jedná i o jejich budoucnost, o tom, jak budou žít v příštích letech. Nečeká nás z ekonomického hlediska nic příjemného, to je přece jasné. Lidé by teď měli na čas vydržet bez větších společenských akcí. A pokud je to jen trochu možné, měli by zůstat doma na home office a dodržovat základní hygienická pravidla. Jestliže to nepochopí, tak se může vláda stavět i na hlavu a počty nakažených budou dále narůstat.



Psali jsme: „Jsem v p*deli.“ Já prodal i pozemky po babičce. Ani na jídlo nemám. Mě řeší psychiatr. Sebevražda? Čechům covid bere vše, roste zoufalství Miroslav Macek: Není nejvyšší čas nařídit řidičům kamionů home office? Filip (KSČM): Zamlklá oslava státního svátku Hrnčíř (SPD): Zrušení superhrubé mzdy nestačí. Nízkopříjmovým pracujícím téměř nepomůže

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.