Takhle to bylo. Děkan Ševčík pro PL o svém odvolání. I jak rektor poplival akademické svobody

Prošel vládní balíček, který vláda nazývá opravný. Stále máte za to, že balíček je ve skutečnosti „otravný“, jak jste uvedl v Událostech, komentářích?

Já jsem o tom hovořil nejen v Událostech, komentářích na ČT, ale psal jsem o tom už na jaře a vyjadřoval jsem se k tomuto tématu i na Parlamentních listech. Ano, schválený balíček vůbec není opravný. Je to jakýsi soubor opatření, který patří spíše do doby před 40 lety. Je to balíček, který je nepřátelský vůči českým domácnostem, vůči českým firmám a jsou to opatření nic neřešící současnou vysokou cenovou hladinu (pozor, nejenom inflaci), ale ani extrémně vysoké tempo zadlužování, pokles reálných mezd, pokles životní úrovně a pokles HDP. Za tzv. opravný balíček zaplatí pouze a pouze české domácnosti a české firmy. Vláda se vůbec nesnaží o to, aby se snížila byrokratická zátěž, aby se snížily a sjednotily agendy, které vede stát. Vládní balíček vůbec neřeší situaci, která v ČR nastává v souvislosti s naprosto nesmyslným zvyšováním výdajů některých kapitol státního rozpočtu. Tzv. opravný balíček popírá v podstatě to, s čím pětikoalice vyhrála volby. Například v původním rozpočtu na rok 2024, který byl schvalován vládou, docházelo dokonce ke snížení výdajů na školství. To bylo nakonec tlakem veřejnosti sice zvráceno. Od roku 2021 do roku 2024 vzrostly například výdaje na Ministerstvo obrany, na takzvanou obranu, více než o 100 %. Z roku na rok je tento nárůst téměř 40 mld. Kč, to je 35 %, a je dokonce absolutně vyšší, než je nárůst výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí, přes které jdou všechny sociální dávky včetně dávek, které posíláme cizincům, respektive migrantům. Takže tzv. opravný balíček je nepřátelským aktem vůči českým domácnostem a české ekonomice.

Končí rok a s koncem roku přicházejí statistiky. Pro Česko dost nelichotivé, je v recesi. Nakonec dokonce i větší, než bylo původně oznámeno. Myslíte, že příští rok se ČR vzpamatuje?

Když jsme u recese, trvají její důvody? A které to podle vás jsou?

Důvody recese spočívají v nekvalifikovaných rozhodnutích vlády. Dochází k nadměrnému utrácení veřejných prostředků, které je spojené s činností vlády. Další záležitosti souvisejí se zaviněnou energetickou krizí a s rychlým růstem cen energií. Dále je to nekompetentní zahraniční politika. Totální fiasko je spojováno například s návštěvou premiéra Fialy v afrických zemích a snahou zamaskovat toto selhání. Současná recese je mimo jiné ovlivňována nekompetentní činností vlády.

Nedávno se řešilo pečení vánočního cukroví. Které bez byrokraticko-hygienické zátěže můžete péct, ale nesmíte prodávat na internetu. Není pak za trest se v takovém prostředí o něco snažit?

Samozřejmě všechna tato opatření vedou ke ztrátě motivací lidí, mimo jiné aby se starali sami o sebe, aby si přivydělali nějakou korunu. Motivace jsou podřízeny byrokratickým opatřením, která vesměs chodí z Evropské unie, ale my jsme taky kolikrát papežštější než papež. A když vidí tyto domácnosti byrokratická opatření, tak vlastně ztrácejí motivaci a raději se obrátí na různé sociální instituce a nechají si vyplácet sociální dávky.

Petr Kamberský ve své analýze v LN tvrdí, že si v ČR krizi způsobujeme svým pesimismem. Může to být faktor, proč je česká ekonomika v recesi a proč se ještě nevzpamatovala z covidu? Ale na druhou stranu, není pesimismus zcela namístě vzhledem ke světovému a hlavně evropskému vývoji?

Samozřejmě existují i ekonomické teorie, které pracují s ekonomií štěstí. Pracují s motivacemi. Pracují s tím, že ekonomické subjekty (domácnosti, firmy) mohou mít racionální očekávání. Ale jestliže ekonomické subjekty – firmy i domácnosti – vidí, jakým způsobem jedná vláda, co dělá, nebo respektive co nedělá, tak to způsobuje pesimismus. A ne náhodou má tato vláda v podstatě nejnižší hodnocení, a to za celou dobu existence samostatné České republiky, což znamená, že v ni věří nejméně lidí. A nutno podotknout, že pesimismus je vytvářen také tím, jak se chová vláda na vnějšek. Jakým způsobem preferuje úplně nesmyslné projekty, které se realizují v zahraničí, a nemyslí vůbec na české domácnosti. Tato vláda slouží především zájmům cizích mocností a je tak trochu s podivem, že si to ještě neuvědomuje úplně celý národ.

Jaký názor máte na zvýšení regulované složky ceny elektřiny? Jedná se podle vás o něco, co ERÚ musel udělat? A nepodváže to ještě více českou ekonomiku?

ERÚ pracuje podle nějakých modelů. Já osobně si myslím, že zásadní chyba se musí hledat úplně někde jinde. A to v Green Dealu. Dále pak ve způsobu zastropování ceny elektrické energie v loňském roce, které vláda provedla špatně, jelikož zastropovaná cena elektrické energie mohla být o 25 % nižší. Od nižší ceny by se odvíjely i další poplatky a další položky, které vstupují do cen. Ukazuje se, že celý Green Deal, který je spojen například i s platbami za obnovitelné zdroje, je fatálním selháním eurokratického establishmentu. Jedná se pouze o způsob, jak tahat peníze z kapes obyvatelstva – a to nejenom v České republice, ale i jinde v Evropské unii – a jak jim znepříjemnit situaci, snížit tempo růstu jejich životní úrovně. Green Deal českou ekonomiku v budoucnosti ještě více podváže. To, že se dají nějaké finanční prostředky dotačně firmám s energeticky náročnou produkcí, jenom vytváří další nerovné podmínky. Bude zajímavé, kdo bude posuzovat, co je energeticky náročná výroba. Jsou to pekárny, jsou to lisovny, jsou to hutě, nebo jsou to některé další činnosti, které spotřebovávají velké množství energie? Bude se vytvářet korupční prostředí a bude se vytvářet prostředí nerovných podmínek pro jednotlivé ekonomické subjekty. Možná je to záměr této vlády, aby si ještě přivydělala nějaké další peníze do vlastních kapes.

Ve středu 13. prosince 2023 rektor VŠE Petr Dvořák rozhodl, že vás odvolá z postu děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Rozhodnutí není ještě pravomocné, tvrdíte, že je i nezákonné. Co hodláte v této věci činit?

Předně musím popsat celou situaci. Táhne se již delší dobu a pan rektor dělá mnohé nelegitimní kroky, řekl bych, že nejsou ani v souladu se zákonem, ani například s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, který ČR podepsala již za totality (23. 3. 1976) a jejich porušování vedlo ke vzniku „Prohlášení Charty 77“.

Pan rektor uvádí nepravdivé informace. První z nich je, že pan rektor veřejně tvrdil v pořadu na ČT24 Události, komentáře dne 13. prosince 2023 cca ve 22.38 hod. nepravdu. Na dotaz moderátorky: „Kdy jste se rozhodl? Kdy vy jste se rozhodl?“ (odvolat děkana Ševčíka) rektor VŠE v Praze Dvořák odpovídá: „Já jsem se rozhodl dneska.“ To znamená ve středu 13. 12. 2023. Musím konstatovat, že pan rektor nemluví pravdu, protože o mém odvolání informoval již na schůzce děkanů, kterou svolal už v úterý 12. 12. 2023 po skončení kolegia rektora. Bylo to dost nedůstojné, protože nepozval všechny děkany, ale jenom jím vybrané. A i když se jednalo o mně, tak neměl tolik slušnosti, aby na jednání pozval i mou osobu. Takže pan rektor v přímém televizním přenosu lhal, že by se rozhodl ve středu 13. 12. 2023, protože to rozhodnutí udělal už předtím. Někteří kolegové to považují za velmi pikantní a myslí si, že pan rektor pravděpodobně měl nějaké politické zadání, protože 14. 12. 2023 byl na naši Vysokou školu ekonomickou pozván pan ministr financí Stanjura, a pravděpodobně musel pan rektor tedy naplnit očekávání, které u této vládní garnitury budoval několik měsíců v souvislosti s mým odvoláním.

Rozhodnutí není zatím pravomocné, protože když mně ho předkládal ve středu 13. 12. 2023, tak tam byly rukou dopsané nějaké věci a na první straně jsem si všiml, že se odvolává na vyjádření akademického senátu národohospodářské fakulty z 31. 10. 2023. Žádné vyjádření k této věci Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické nepřijal, protože sdělil, že se nemůže podílet na nezákonném procesu odvolávání děkana tak, jak ho realizuje pan rektor.

Už na první stránce, kterou jsem četl, byla napsána lež a já jsem požádal pana rektora, aby mně to poslal oficiálně poštou a případně datovou schránkou. V podstatě jsem reagoval na zkušenost, kterou jsem již s panem rektorem měl. Když jsem mu já předával osobně materiál na zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické 26. 6. 2023, tak on mi sdělil, že si ho nepřevezme, že mi to nepodepíše, ať postupuju cestou přes podatelnu či jinou cestou oficiální. Takže jsem použil úplně stejnou metodu jako pan rektor. Nutno konstatovat, že na ten dopis, který jsem mu poslal v červnu letošního roku, tak mně v podstatě neodpověděl, tak jako na řadu dalších výzev, aby mně doložil některé materiály, na které se odvolával při svých vystoupeních na akademickém senátu národohospodářské fakulty i na Akademickém senátu VŠE.

Absurdnost situace porušování akademických svobod lze dokreslit například i tím, že když jsem byl pozván na zasedání etické komise Vysoké školy ekonomické někdy v květnu letošního roku a když jsem žádal, aby do zápisu byla učiněna i moje prohlášení, která jsem na etické komisi VŠE udělal, tak mně bylo sděleno, že na to nemám právo. To mi sdělila předsedkyně komise paní Andreisová. Připadalo mi to jako činnost prověrkové komise. Nutno podotknout, že na zasedání nebyl připuštěn ani můj právní zástupce. Další třešinkou na dortu je, že rektor z této etické komise odvolal člověka, který se mě zastával a který poukazoval na zmanipulování jednání etické komise VŠE. Tak co myslíte, je to nástup totality v přímém přenosu?

To, že mám špatnou zkušenost s orgány školy, je možné opět doložit například i tím, že zápis z jednání Akademického senátu VŠE z 26. 6. 2023 byl zapisovatelem dodán předsedovi akademického senátu 3. srpna 2023. Měl 33 stran a byl následně upraven tak, že zůstalo pouze sedm stránek a z mého vystoupení a z vystoupení senátorů, kteří se mě zastávali, tam nebylo vůbec nic, což je jasný důkaz manipulace tohoto zápisu. Dále jsem požádal na zasedání Akademického senátu VŠE dne 20. listopadu 2023 o vystoupení, protože jsem pořád ve funkci děkana a v souladu s vysokoškolským zákonem § 8 odst. 4 mám mít možnost vystoupit na akademickém senátu, když o to požádám. Je až komické, že ani z tohoto mého vystoupení se v zápise nic neobjevilo, i přestože jsem 23. listopadu, to znamená v termínu, poslal předsedovi Akademického senátu Vysoké školy ekonomické ráno před 9. hodinou e-mail, kde jsem žádal o to, aby byly zveřejněny všechny záležitosti, které jsem na zasedání senátu 20. listopadu sdělil. Bohužel se postupovalo stejně jako při předchozím zveřejnění zápisu z červnového zasedání AS VŠE. Nezveřejnili vůbec nic. Já to pokládám za obdobnou situaci, kterou jsme tady zažívali opravdu v období totality. Musím říct, že když jsem byl předvolán na celozávodní výbor KSČ kvůli tomu, že jsem přednášel standardní ekonomické teorie bez toho, aniž jsem je kritizoval, v 80. letech minulého století, tak se ke mně chovali daleko slušněji, než je tomu v současné době. Postup považuji za naprosto neakademický a pravděpodobně to bude i v souladu s tím, že pan ministr Dvořák, to je jiný Dvořák, prosím, 24. 9. 2023 na CNN prohlásil, že tu totalita není, protože děkan Ševčík je děkanem. Takže asi pravděpodobně teď v souvislosti s mým odvoláním tu nakonec, podle vyjádření ministra Dvořáka, totalita nastane. I další významné osobnosti například konstatovaly, že „proces odvolávání děkana (to znamená mé osoby) bude oprávněně přirovnáván k praktikám komunismu“.

V této věci budu postupovat právní cestou, mám dohodnutou již schůzku se svým právním zástupcem, kterým je velmi významná osobnost z akademického a právního prostředí. Není přece přípustné, aby se tímto způsobem zacházelo s akademickými svobodami.

Jak se stavíte k tomu, že na jedné straně rektor tvrdí, že vás neodvolává za vaše politické názory, na druhou stranu zmiňuje „nevhodné výroky o panu premiérovi“?

Myslím si, že každému, kdo celý proces mého odvolání sleduje delší dobu, musí být naprosto jasné, že postup rektora je jen pokračováním politického bossingu. Dodávám, že mé odvolání chtěl rektor realizovat 13. prosince 2023, což bylo den před tím, než na půdu Vysoké školy ekonomické měl přijet ministr financí Stanjura a paradoxně diskusi měl vést komentátor ze Seznam Zpráv Dolejší, který dlouhodobě lživě informuje o situaci na národohospodářské fakultě. Takže jednoznačně se jedná o politický proces. Pan rektor se v podstatě znemožnil už i na tiskové konferenci, která byla přenášena Českou televizí a kde odpověděl na dotaz moderátorky České televize:

„Můžete nám nějaká ta konkrétní vystoupení nyní takhle zpětně říct, třeba jedno, dvě, které máte na mysli, kvůli kterým jste s ním v minulosti mluvil?“

Odpověď pana rektora Dvořáka: „Ano, tak bylo to vystoupení na demonstraci na Václavském náměstí v loňském roce, kdy se vyjádřil velmi nevhodnými výroky o panu premiérovi.“

Podotýkám, že to je věc stará víc než rok a čtvrt. Já jsem pak na jeho pokyn přestal vystupovat na veřejných shromážděních desetitisíců lidí, a přesto to pan rektor používá jako důvod k mému odvolání, protože jiné důvody nejsou.

Uvědomil si totiž, že to, na základě čeho mě chtěl odvolat, veřejnost ještě více odsuzuje. Celá záležitost mého odvolání byla odstartována na základě lživého článku, který komentovala zaměstnankyně PR oddělení VŠE paní Koukalová, aniž se vůbec obtěžovala zavolat mi a zeptat se, co se stalo. Jedná se o událost, která proběhla 11. března 2023, kdy mě oslovil zbitý člověk v horní části Václavského náměstí, jestli bych mu nemohl pomoci. Tento člověk dosvědčil opakovaně, a to dokonce i svou osobní přítomností na jednání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické dne 26. června 2023, jak to ve skutečnosti bylo. Možná pan rektor, aby si neušpinil ruce před vládními politiky, předpokládal, že zbitému člověku mělo být mnou odpovězeno: „Pane, já vám nepomohu, protože pan rektor by se na mě za to zlobil.“

Tak to prosím ne, já mám vztah k lidem, zvláště k těm, kteří jsou nějakým citelným způsobem poškozeni. Takže to já bych určitě nikdy neudělal. Všem se snažím, obzvlášť když jsou v nouzi, pomoci.

Politický motiv mého odvolání je dokladovatelný i dalšími pokyny pana rektora, které se odvolávají na má vystoupení hodnotící naprosto neschopnou hospodářskou politiku této vlády. Pan rektor Dvořák sám přiznal, že za ním přišel ministr Balaš, že existují jakési požadavky na to, abych nebyl děkanem. Balaš tuto skutečnost potvrdil ve sdělovacích prostředcích. Dvořákův prorektor Hnát na zasedání akademického senátu na národohospodářské fakultě dne 21. června 2023 prohlásil – a to je dohledatelné – že „samozřejmě, tahleta věc se bude konzultovat i s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a také pan ministr do toho bude mít jistě co hovořit“. Takže jednoznačně je mé odvolání činěno na základě politických praktik, které do něho vstupují. Pan rektor, jak to má vnitřně v sobě zabudované, se potom ani nekontroluje a sám to prohlásí na své tiskové konferenci, ze které jsem citoval. Panu rektorovi mohu pouze vzkázat, že já nebudu posluhovačem mocných a nebudu za každou cenu se takzvaně diplomaticky chovat. Nebudu se chovat tak, jak chtějí někteří možná i jeho spolupracovníci, kteří mu mé odvolání doporučují. Takže znovu opakuji, mé odvolání je jednoznačně politický proces a politický bossing.

Rektor se odvolává na § 28 zákona o vysokých školách, kde se v odst. 3 píše, že rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to: „pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan a) závažným způsobem neplní své povinnosti nebo b) závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty“.

Rektor samozřejmě porušil už to, že mé odvolání činí bez předchozího vyjádření akademického senátu národohospodářské fakulty, protože akademický senát národohospodářské fakulty mu z důvodu nezákonného postupu žádné vyjádření nedal. K celé záležitosti si AS NF VŠE nechal zpracovat znalecké posouzení. Jestliže si toto usnesení AS NF VŠE rektor interpretuje tak, že žádné vyjádření je vyjádření, tak si myslím, že se pohybuje mimo dodržování akademických svobod a mimo platné legislativní prostředí. Dalším případným důvodem mého odvolání by mohlo být, že závažným způsobem neplním své povinnosti. On velmi dobře ví, že tomu tak není. Ví, že fakulta má dlouhodobě vynikající výsledky. Ať už je to za posledních třináct let či v současné době. Panu rektorovi je velmi dobře známo, že celá VŠE má šest fakult a za celou vysokou školu byly vybrány v letošním roce pouze dva granty Grantové agentury ČR (GA ČR). Z toho jeden získala národohospodářská fakulta, která je navíc z těch fakult prakticky nejmenší. Myslím si, že pan rektor ví, že moje diplomantka byla jako jediná diplomantka z VŠE oceněna za ekonomické diplomové práce z celé ČR významnou společností, která působí ve 180 zemích světa. A to ocenění převzala nejen ona, ale dostal jsem ocenění za vedení její práce i já. Z těchto skutečností vyplývá, že asi závažným způsobem zájem vysoké školy či fakulty nepoškozuji.

Ledaže by se vedení školy včetně pana rektora rozhodlo, že závažným způsobem bude poškozován zájem vysoké školy tím, že budu prosazovat a budu bojovat za akademické svobody. Pak by to ovšem znamenalo, že zájmem vedení VŠE by bylo oklešťování svobody slova, svobody názoru, svobody vyjádření a celkově akademických svobod. Pokud by tak tomu bylo, pak by můj boj za akademické svobody mohl podle jejich chápání poškozovat zájmy vysoké školy. Proti takovým nesmyslům na akademické půdě budu bojovat. A jestliže je opravdu okleštění akademických svobod zájmem VŠE, pak i pan rektor by jednal v zájmu okleštit akademické svobody. Jeho současné kroky vůči mé osobě jsou popliváním akademických svobod.

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.,

zatím ještě děkan Národohospodářské fakulty VŠE

