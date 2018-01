Tento člověk se označuje za elitu? Arogantní hlupák, co opakuje dokola pár frází. Drahoš má velké štěstí, že ta debata proběhla až den před volbami, myslí si sociolog

ROZHOVOR Ačkoliv je to u profesora chemie a bývalého předsedy Akademie věd neuvěřitelné, podle sociologa Petra Hampla se ve čtvrteční debatě prezidentských kandidátů ukázalo, že Jiří Drahoš je "docela obyčejně hloupý". Kdykoliv se podle Hampla pokusil přijít s nějakou vlastní myšlenkou, skončilo to trapasem. Spíše než elitním představitelem se tak podle doktora sociologie předvedl spíše jako ostuda české vědecké obce, která právě na myšlenkách a kvalitních argumentech staví svou prestiž.

V debatě prezidentských kandidátů na ČT uvedl Jiří Drahoš jako největší výtku prezidentu Miloši Zemanovi, že se chová jako prezident dolních deseti milionů. Co vás napadne, když slyšíte, že toto vykládá politik ucházející se o post hlavy tohoto státu, tím spíše v přímé volbě?

Pan Drahoš má obrovské štěstí, že debata proběhla až těsně před volbami. Kdyby se to stalo o tři dny dříve, mohl Miloš Zeman zaplavit zemi plakáty, na kterých by ten citát stál. Takhle to mohlo trochu uniknout pozornosti. A vsaďte se, že žádné mainstreamové médium tu informaci nepustí na stránku. Možná dokonce budou tvrdit, že to je hoax.

Nemyslím ale, že by se ten citát dal tak vykládat jako Drahošovo prozrazení. U profesora chemie je to až neuvěřitelné, ale pan Drahoš je docela obyčejně hloupý. To je aspoň pro mě nejvíc překvapivý závěr debat a Drahošových vystoupení. Čekal jsem úlisného intrikána, ale viděli jsme arogantního hlupáka, který je schopen opakovat pár frází, ale není schopen se zamyslet a nemá nastudovány ani základní politické záležitosti. Neuvěřitelné. Ostuda české vědy. Takže pan akademik prostě něco plácnul, protože ho nic chytřejšího nenapadlo.

Jiří Drahoš nejen v této debatě stavěl svou kampaň takřka výhradně na kritice prezidenta Zemana. Dokonce i v momentech, kdy byl tázán na vlastní výhody a schopnosti, hned začal mluvit o Zemanovi a jeho problémech. Co to o kandidátovi vypovídá?

Zase se vracíme k tomu předchozímu. Kdykoliv zkusil pan Drahoš říct něco pozitivního a nějakou výraznou myšlenku, ztrapnil se.

Mimochodem, kdyby někdo chtěl kritizovat Miloše Zemana, rozhodně by bylo za co. Třeba jeho ekonomická doktrína rozhodně není bez trhlin. Jenže to by vyžadovalo partnera schopného přemýšlet. Ale pan Drahoš se svou kritikou nešel za opakování frází.

A takový člověk označuje sám sebe za součást elity s lepším myšlením, než mají ostatní. Neuvěřitelné.

Den před touto debatou hovořil Jiří Drahoš na webu Blesk.cz. V debatě se "předvedl" kromě několika velmi překvapujících faktických neznalostí či nesmyslů zejména tím, že (v souvislosti s případným přesunem ambasády v Izraeli do Jeruzaléma) popsal svůj případný postoj v prezidentské funkci slovy „Zvážit, podle situace“. Co se dá čekat od prezidenta, který se chce ve funkci pružně přizpůsobovat okolnostem?

Můžeme od něj čekat, že bude dělat přesně to, kvůli čemu byl nominován. Bude plnit příkazy a nebude o nich přemýšlet. Příkazy z Berlína, z Bruselu, od pana Bakaly nebo kdokoliv jiný mu zavolá. Bude s ním možná problém, jestli je dokáže pochopit, ale snad případně zaskočí poradci.

Již před těmito debatami astrofyzik Jiří Grygar na předvolebních akcích Jiřího Drahoše zcela vážně sliboval, že v případě vítězství Miloše Zemana „to budeme opakovat tak dlouho, než to skutečně skončí jinak“. A přidal varování, že už je tu vyzkoušené know how z roku 1989. Můžeme po případném vítězství Mloše Zemana tedy očekávat další aktivizaci „Pražské kavárny“?

Ovšem. Ti lidé nenávidí demokracii a nikdy se nesmíří s politickým systémem, kde má poctivý pracující stejnou sílu hlasu jako tihle dotační vyžírkové.

Ale nepřikládal bych tomu příliš velký význam. Prostě uspořádají nějakou akci, pozvou si kapelu, dají si pár panáků nebo něco silnějšího, navzájem se ujistí o své morální nadřazenosti a ostatní si jich nebudou všímat.

Jen pár minut po debatě se objevil článek na webu týdeníku Respekt, který čtenářům kategoricky vysvětloval, že „debata patřila Drahošovi“. Co dodat k tomu, že čtenáři Respektu potřebují, aby jim někdo vysvětlil, jak to dopadlo a co si o debatě mají myslet? A není to paradoxní, když se právě čtenáři Respektu obvykle prezentují jako ta lepší a vzdělanější část národa?

Paradoxní to je, ale už by nás to nemělo překvapovat. Ve své knize Prolomení hradeb to vysvětluju podrobněji. Čtenáři Respektu vesměs sestávají z lidí, kteří pokládají za základní ctnost, že umí odpojit mozek a opakovat fráze. Věří dokonce, že vypínání mozku zakládá důvod k morální nadřazenosti a že kdo používá mozek, je zlý a nenávistný člověk. Souvisí to s tím, jak je tato samozvaná elita formována.

