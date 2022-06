To byl vrchol. Nenechá lidi padnout? Lže! Kateřina Konečná ve varu

reklama

„Spousta slov, ale skutek utek.“ Tak jste hodnotila na svém facebooku proslov premiéra Fialy. Můžete prosím vysvětlit, co konkrétně vám na jeho projevu vadilo?

Kecy o tom, že za všechno může Babiš, komunisté a Rusko, jsou sice krásné, ale lidé se z nich bohužel nenají a složenky nezaplatí. Mohou za to absolutně všechny strany, když rozprodávaly stát a kecaly nesmysly o tom, že trh si se vším poradí. KSČM už tehdy říkala, že infrastruktura má být v rukou státu. Ale evidentně tyto nesmysly mají pořád ve vládě zelenou, když předsedkyně vládní strany TOP 09 Pekarová Adamová hodlá privatizovat Budvar, který vydělává více než 300 milionů korun. To je tak nebetyčná blbost, že se proti tomu dokonce ozval i vládní ministr. Jestli takto vláda pracuje, tak se občané opravdu mají na co těšit.

Ano, během covidu byla do ekonomiky nalita spousta peněz, ale kdybychom se řídili tím, co radili odborníci SPOLU, tak by bylo uvolněno ještě o 300 mld. Kč navíc. Vzpomeňte si, jak se střídali u pultíku ve Sněmovně jako svatí na orloji a předháněli se, „kdo dá víc“.

Absolutní vrchol byl závěr vystoupení pana premiéra – prý nenecháme nikoho padnout na dno. Buď občanům bezostyšně lže, nebo pro samou korupci vládních stran už není schopen vnímat realitu. Vážené dámy a pánové, meziročně se počet lidí v pásmu chudoby zvýšil o 60 %. Slyšíte to číslo? O 60 %! Z 9 % lidí v chudobě bylo na začátku roku 16 % a podle odborníků může vzrůst až na 40 %. To je to „nenecháme nikoho padnout na dno“?

Co říci na to, že se premiér v projevu úplně vyhnul například korupčnímu skandálu hnutí STAN?

Asi aby občané získali pocit, že se to vlády netýká. Ale ono se jí to týká. Dokonce už nejen STANu, ale i lidí z TOP 09. Dokonce se ukazuje, že lidé napojení na Hlubučka sponzorovali i ODS a ANO 2011 Andreje Babiše. A kdyby se podařilo rozklíčovat hovory ze šifrovaných telefonů, tak bychom se možná divili, kdo všechno v tomto byl namočený.

Podívejme se na to, jak se kauza vyvíjí. Co říkáte na odstoupení ministra Gazdíka a kdo další by měl podle vás případně ještě odstoupit, a proč?

Pan Gazdík to vyřešil jako chytrá horákyně. Sice odstoupil z postu ministra – tam mu ani nic moc jiného nezbývalo, ale poslanecký mandát si samozřejmě nechal. To samé u Polčáka. To je typické pro tuto pokryteckou vládu. Samozřejmě musí okamžitě odstoupit i ministr vnitra Rakušan ze stejné strany jako je pan Hlubuček a Gazdík. Ukázalo se totiž, že o praktikách spojených s Hlubučkem věděl, ale neudělal vůbec, ale vůbec nic. Nechal kmotry řádit dál, obírat daňové poplatníky o peníze. Pokud by měl jen špetku soudnosti a slušnosti, tak už je dávno z vlády venku.

Může se tato kauza rozvinout do té míry, že by hrozil i pád vlády?

Kdyby v ní seděli lidé, kteří se ještě před volbami oháněli slušností, tak samozřejmě ano. Já odmítám hrát tu hru, v níž se nám část politiků – a bohužel to přebírají i někteří novináři – snaží namluvit, že odchod Gazdíka je projevem nějaké politické kultury. O jaké politické kultuře to proboha mluví? Gazdík, europoslanec Polčák a celá řada dalších, včetně členů TOP 09, fungovala s člověkem, který byl pravou rukou gangstera Krejčíře. S člověkem, který se velmi podezřelým omezením svéprávnosti vyhnul vězení. S tímto člověkem jezdili na dovolené, konzultovali personální obsazení důležitých postů, pařili v bytě, kde si zpívali, jak mohou v klidu krást. Do toho drogy. Šifrované telefony. Kdyby se na to nepřišlo, tak samozřejmě v tomto všem pokračují dál, tak ať hlavně nemluví o politické kultuře.

A co říci na úniky informací takříkajíc ze živého spisu do médií?

V ČR se vždycky všechno vykecá. Bylo to v jiných kauzách, je to i teď. Když naše tajné služby tak dokonale dokážou identifikovat ruské, čínské a kdovíjaké agenty, mohly by se zaměřit na to, aby neutíkaly informace přímo od zdroje.

Ve svém pořadu Bez obalu jste se opřela do předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Můžete prosím pro naše čtenáře vysvětlit, o co konkrétně šlo?

No opět – mravokárce a předseda Ústavního soudu – Pavel Rychetský. Mnohými záměrně vykreslovaný jako nejrovnější z rovných – a ve výsledku se ukázalo, že chodil lobbovat pro sportovní klub svého příbuzného. To bych mu snad ještě odpustila, ale to, že o tom prokazatelně lhal při výpovědi na policii... Proboha, kam jsme se to dostali, když předseda Ústavního soudu ČR lže?

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V minulém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz jste uvedla, že demonstrace jako byla ta v sobotu 18. června, budou pokračovat. Hodláte je rozšířit i mimo Prahu?

Rozhodně ano. Místopředseda KSČM Milan Krajča má na starosti koordinaci, takže vše bude včas oznámeno. Jsme jediná strana, která takové demonstrace proti drahotě a vládě dělá. Ostatní strany si sedí v Malostranských palácích nebo popojíždějí v pracovní době v karavanu po republice.

Mimochodem, nezdá se mi, že by o té sobotní akci média příliš informovala. Co na to říct?

To je typické. Chtějí KSČM – stranu poctivých lidí, bez korupčních skandálů a vždy na straně občanů – umlčet. Vyhovuje jim, když nemá v parlamentu kdo oponovat tomu, co se tam děje. My se ale umlčet nedáme!

Vznesla jste také dotaz, „kde je Milion chvilek?“ v této chvíli, kdy někteří lidé už mají problém zaplatit si i základní životní potřeby. Co by měl, podle vás, tento spolek v tuto chvíli dělat, a jak si vysvětlujete, že o něm není tak nějak „moc slyšet“?

Nijak. Je to prostě pátá kolona současné pětikoalice – vládní roztleskávači. Je jen odporné, že to všichni vědí, ale média o nich pořád mluví jako o jakémsi nezávislém spolku aktivistů. Tomu snad nemůže v této zemi věřit ani turista.

