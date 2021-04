To nebylo jen tak. Výzva Američanů. Analytik Visingr: Česko a mocnosti po Vrběticích

ROZHOVOR Jsem si naprosto jistý, že se zodpovědní činitelé jako předseda vlády či ministr vnitra tuto informaci nedozvěděli předevčírem, museli ji už nějakou dobu mít," sdělil ParlamentnímListům.cz bezpečnostní a zbrojní analytik Lukáš Visingr k nařčení, že ruští agenti v roce 2014 vyhodili do vzduchu zbrojní areál ve Vrběticích. Je jasné, že výsledkem neměl být výbuch u nás, dodává. A ono načasování? ,,Například od Američanů mohla přijít prosba: zveřejněte to, až se to bude politicky více hodit.

Čeští vládní politici oznámili, že za výbuchy skladu ve Vrběticích v roce 2014 mohou ruští agenti. Jak moc vás takové oznámení překvapilo?

Samozřejmě to bylo překvapení a šok, protože celou dobu se předpokládalo, že šlo o nehodu při nějaké neopatrné manipulaci. A teď jsme se dozvěděli, že šlo o důsledek nějaké cílené sabotáže jiné země, takže je to překvapivé a šokující. Když první emoce opadnou, člověk si vše začne zasazovat do nějakého kontextu a uvědomí si, co se v té době dělo jinde. A také si uvědomí, že sledujeme gradující soupeření velmocí, takže zase ze zpětného pohledu to až tolik překvapivé není.

Jak velkou roli v celém konfliktu podle vás hraje souboj velmocí vzhledem k tomu, že server Seznamzpravy.cz přišel s informací, že Rusové nechali sklad vybuchnout, aby zabránili dodávce zbraní do Sýrie a na Ukrajinu?

Osobně už několik minut poté, co šokující zpráva přišla, napadlo mě právě spojení s Ukrajinou, protože na podzim 2014 probíhaly nejtěžší boje mezi ukrajinskou armádou na straně jedné a proruskými separatisty a neoznačenými ruskými vojáky na straně druhé. Kyjevská vláda v té době nakupovala munici, kde se dalo, a cokoliv, co mělo vojenskou hodnotu. Je známo, že některé české firmy dodávaly na Ukrajinu, takže Rusové mohli dospět k závěru, že to musejí nějakým způsobem zarazit.

Potom se objevily další zprávy, že do toho měl být zapojen i bulharský překupník Emilian Gebrev (majitel zbrojařské firmy Dunarit, pozn. red.), na kterého možná celá akce cílila, a že ve skutečnosti Rusové neměli za úkol vyhodit do vzduchu celé skladiště, to se stát nemělo. Podle toho, co se dnes objevilo, snad umístili nástražné nebo časované výbušné zařízení, které mělo pravděpodobně explodovat jindy a jinde a zlikvidovat jmenovaného překupníka zbraní. Jenže se to zjevně nějak nepovedlo a explodovalo to přímo ve skladišti.

Sám jste řekl, že je třeba uklidnit emoce a zároveň vnímat kontext. Je vyhoštění osmnácti ruských agentů – prakticky okamžité po oznámení informací – logickým krokem, nebo příliš rychlým závěrem?

Začnu odjinud. Jsem si naprosto jistý, že se zodpovědní činitelé jako předseda vlády či ministr vnitra tuto informaci nedozvěděli předevčírem, museli ji už nějakou dobu mít. Takže vyhoštění ruských diplomatů, respektive špionů s diplomatickým krytím, se muselo také nějak připravovat, protože naše zpravodajské služby měly tyto osoby zřejmě už odchycené a identifikované. To, že vše přišlo jako blesk z čistého nebe, je jen dojem, ale ve skutečnosti jde o něco, co už se nějakou dobu připravovalo.

Musíme odlišit dvě věci. Jedna věc je samotný výbuch ve Vrběticích a jeho viníci. A druhá věc je jejich odhalení a zveřejnění kauzy, protože je možné, že celá věc byla zodpovědným činitelům známa už delší dobu. Klidně se můžeme bavit o tom, že to vědí i několik měsíců, ale zveřejnili to až nyní, protože to určitým způsobem zapadá do vyhrocené mezinárodní situace. Dále nesmíme zapomínat, a jsem si na 99 procent jistý, že do vyšetřování celé záležitosti jsou zapojené i zahraniční zpravodajské služby našich spojenců, přinejmenším Američané, takže vše probíhá v mezinárodní součinnosti. Například od Američanů mohla přijít prosba: zveřejněte to, až se to bude politicky více hodit.

Je logické předpokládat, že tu informaci ústavní činitelé měli už dříve. Proč chce tedy prezident Miloš Zeman počkat s vyjádřením až do příští neděle?

Můžeme jenom spekulovat, protože informace, které se postupně dostávají do médií, ukazují, že se s kauzou nějakým způsobem stále pracuje. Takže i Miloš Zeman chce ještě počkat na nějaké další informace, které budou k dispozici, možná v tom hraje roli i jakási jeho polická zkušenost a prozíravost.

Kdyby se k tomu vyjadřoval okamžitě, možná by ještě více jitřil a bouřil informace, které v mediálním a společenském prostoru bouří ohromným způsobem. A protože on sám je často obviňován, že je vlivovým agentem Ruska, tak kdyby promluvil, možná by celou situaci ještě zhoršil. Chce proto počkat týden, až se situace uklidní, vychladne a urovná, a pak se nějakým umírněným způsobem vyjádří.

Předpokládám, že vás nepřekvapilo odmítnutí Ruska jakékoliv spojitosti s výbuchem ve Vrběticích a že chystá odvetné kroky. Celkově vztahy mezi Českem a Ruskem dostávají v poslední době dost na frak, ať už jde o vakcínu Sputnik V, Dukovany, Navalného, odstraňování soch, přejmenování náměstí a podobně. Jak zásadní vliv bude mít celá událost na česko-ruské vztahy?

Je nepochybné, že česko-ruské vztahy to zasáhne obrovským způsobem. Opravdu fatálním, protože velká část témat, která jste jmenovala, byly v uvozovkách prkotiny a do značné míry symbolické záležitosti, což se týká například soch. Samozřejmě Dukovany jsou mnohem zásadnější a jde o strategickou záležitost. A je zřejmé, že jakákoliv snaha zapojit Rusko do tohoto projektu bude nesmírně komplikovaná a politicky, řekl bych, asi neprůchodná.

To s největší pravděpodobností skončilo, stejně jako používání vakcíny Sputnik V. Jde o politicky extrémně výbušné téma, byť bude záležet na Evropské unii. Pokud by vakcína přece jen dostala schválení na evropské úrovni a pokud by ji začaly používat i další země – a je známo, že některé o ni zájem mají – tak u nás by za nějakou dobu průchozí byla. Ale dělat v této chvíli cokoliv, co by budilo dojem, že to jde na ruku Rusku, by téměř hraničilo s politickou sebevraždou. Přinejmenším v nejbližším období, kdy budou ještě bouřit ony emoce.

Jak moc to tedy ovlivní zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany?

Z politického hlediska image Ruska ohromně utrpěla, takže účast Ruska v projektu se nesmírně zkomplikuje a bude to opravdu velmi složité. Právě z tohoto důvodu si myslím, a to vlastně napovídá a nepřímo svědčí pro hypotézu, že ruští agenti tohle provést neměli. Neměli vyhodit do vzduchu skladiště přímo tady. Rusové samozřejmě nejsou hloupí a uvědomují si, že tahle záležitost pro ně bude mít obrovské negativní důsledky, že je to nesmírně politicky poškodí a že velkou část vlivu, který si v Čechách vybudovali, vlastně ztratili.

Právě proto si myslím, že agenti měli za úkol něco jiného. Právě proto je docela silná hypotéza s časovým výbušným zařízením, které mělo vybuchnout jindy a jinde. Českou republiku by to nijak nepoškodilo, zatímco teď to přímo zasáhlo Českou republiku a dopad na česko-ruské vztahy bude extrémně negativní. Pro Rusko to dlouhodobě znamená velkou ztrátu vlivu. Sice částečně tehdy vyřešili, co chtěli, tedy narušili transfery zbraní z Česka na Ukrajinu, pokud tohle bylo cílem, ale dlouhodobé následky jsou mnohem závažnější.

Jak by se k tomu měla postavit Česká republika?

Začínám už teď sledovat, že tato událost znamená velkou podporu pro lidi, kteří popisují Rusko jako jakýsi archetyp veškerého zla. Berou to tak, že Rusko je náš úhlavní nepřítel, který chce pro nás jen to nejhorší, a mění se to vlastně v jakousi patologickou nenávist proti všemu ruskému a proti všem Rusům, což mi připadá naprosto absurdní, nesmyslné a škodlivé, protože, jak vždy říkám, do mezinárodní politiky nepatří idealizace nebo démonizace kohokoliv.

Rusové udělali věc, která nás poškodila, jedná se o obrovsky závažnou záležitost, ale není důvod prezentovat věc způsobem, že se nás Rusko snaží úplně zničit, zlikvidovat, rozdrtit na prach, a my tudíž musíme vůči Rusku cítit strašlivou nenávist. Rusové udělali něco, co z čistě racionálního pohledu chápu, když chtěli dodávky na Ukrajinu zarazit, to dává smysl. Bohužel si k tomu zvolili postupy a prostředky z našeho pohledu naprosto nevhodné a neadekvátní, ale rozhodně bych nebyl pro přerušení diplomatických vztahů, jak už tady někteří lidé naznačují.

Je třeba s Ruskem stále komunikovat. Je jasné, že Rusové nikdy nepřiznají otevřeně, že něco takového provedli, protože to nikdy žádná velmoc nepřiznala, ale bylo by dobré, a předpokládám, že už se to na nějaké úrovni děje, aby se tajnými, diplomatickými kanály komunikovalo. Říci: Dobře, my víme, že jste to udělali, nezatajujte to a alespoň, prosím, řekněte, co a proč jste udělali? Diplomatické a zpravodajské kontakty v takové situaci stále existují, měly by se využít a už se využívají. Utajená komunikace v tomto smyslu existuje, aby se udržely vztahy, které budou vážně poškozené na řadu let dopředu, což je nepochybné. Ale nemůžeme Rusko ignorovat nebo si hrát na to, že neexistuje, anebo to brát tak, že všechno, co Putin řekne, od ďábla jest. To by opravdu bylo velmi hloupé a velmi neprozíravé.

Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že si musíme uvědomit, že svět kolem nás se stává stále nebezpečnějším, stále obtížněji předvídatelným a soutěžení velmocí bude dál gradovat. Rozhodně se neuklidní, takže pro nás jako malou zemi nacházející se uprostřed Evropy to znamená pozici na průsečících různých mocností. Pro nás z toho vyplývá naprosto zásadní věc – jenom to potvrzuje, co říká spousta odborníků dlouhodobě. My se prostě nemůžeme smířit, že se o nás postará někdo jiný.

Velmoci o nás jeví zájem, nebo tu chtějí získávat vliv pro svůj vlastní prospěch, nikoliv pro prospěch náš, čili potřebujeme výkonné zpravodajské služby a vždy obranné neboli ofenzivní síly. Potřebujeme výkonné ozbrojené síly, protože je zřejmé, že všechno, co právě sledujeme, bude dále gradovat a suverenita a bezpečnost České republiky budou nadále různým způsobem narušovány a ohrožovány. A právě proto potřebujeme zpravodajské služby i ozbrojené síly, aby naši suverenitu, bezpečnost a svobodu dokázali chránit.

Je jasné, že Česká republika bude podrobnosti vysvětlovat Evropské unii i Severoatlantické alianci, jak také zaznívá. Týká se to v uvozovkách „všech“?

Jde o něco, co zapadá do celkové současné mezinárodněpolitické situace, to jsem říkal na začátku. Sledujeme gradující soupeření velmocí a tohle tam bohužel zapadá. Tady ve střední Evropě jsme na průsečíku zájmů různých mocností a podmocností, když to tak řeknu. A právě i když jsme na úplném začátku, ve zpětném pohledu není úplně překvapivé, že se něco takového stalo. Různé země se tu snaží získat vliv, což se netýká jen Ruska, ale i jiných států. Takže je logické, že ostatní velmoci toho budou chtít pochopitelně využít, protože ruský vliv bude u nás výrazně oslaben. Třeba už jen samotné vyhoštění osmnácti ruských zpravodajských důstojníků s diplomatickým krytím. To nepochybně zpravodajskou činnost Ruska u nás naruší. Nějakou dobu si budovali síť kontaktů a spolupracovníků, a když ti důstojníci budou vyhoštění, tak sice pochopitelně přijde náhrada, ale ta náhrada bude muset zapracovat, seznámit se s prostředím, kontakty a tak dále. Zpravodajskou činnost Ruska u nás to nepochybně zpomalí. A potom z politicky symbolického hlediska tady Rusko ohromně ztrácí, protože image Ruska u nás strašlivě utrpí, což, jak říkám, jiné velmoci budou chtít využít ve svůj prospěch.



