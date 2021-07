Tohle Piráti neuslyší rádi. Nová šéfka Rady seniorů se vyjádřila k jejich „vábení“ důchodců

reklama

V posledních týdnech jste stále na cestách, je těžké vás odchytit. Kam jezdíte?

Nyní jde o jednu větev činnosti Rady seniorů, a to jsou bezplatné právní poradny pro seniory. V podstatě šlo o fyzické předání veškerého majetku a zároveň o osobní a oficiální setkání s poradci, které již znám. Předseda Rady seniorů je zároveň vedoucí všech poraden.

Jaké jsou vaše priority ve funkci?

Nyní v podstatě nemůžeme mluvit o prioritách. Samozřejmě, že bych ráda prosadila maximum z programu, který Rada seniorů na předcházejícím sjezdu přijala, na druhou stranu jsme si všichni dobře vědomi toho, že záleží i na výsledku voleb. A protože volby budou až na podzim, tak se aktuálně snažím komunikovat s členskou základnou, zjišťovat, jaké mají potřeby, jak fungují v krajích a jak jim vycházejí vstříc.

V programu je samozřejmě důchodová reforma, protože je nám naprosto jasné, že i kdyby komise pro spravedlivé důchody dala důchodovou reformu dohromady, navrhla ji, byť by se zástupci všech politických stran shodli na konečném znění, tak do voleb důchodová reforma nebude. A pro nás je to jeden ze stěžejních problémů. Další stěžejní problém, který je neřešen celé roky, je tíživá situace seniorů - speciálně osamělých a zvláště, pokud bydlí v nájmu ve velkých městech.

Nedostává se jim kvůli nepoměru nájemného ani na jídlo. Rozdíly mezi kraji jsou velké…

…a nepokrývají to bohužel ani důchody, které raketově rostou, protože stejně jako rostou důchody, tak možná ještě rychleji rostou nájmy.

Důchodová reforma se zdá být něčím, o čem všichni politici mluví, vytvářejí komise, ale zatím žádná není. Jak je to možné?

Zmínila jste, že důchody rostou. Část z toho je běžná valorizace, část finance navíc. Kritici premiéra Andreje Babiše to vidí jako uplácení důchodců a i někteří senioři se ozývají, že se uplatit nenechají. Jiní tvrdí, že jde o dobrou vůli vlády. Jak to vnímáte vy?

My to velmi podporujeme, protože k navýšení nedochází poslední rok před volbami. Vláda premiéra Babiše přidala seniorům už v době, kdy vládla bez důvěry, a šlo o vládu menšinovou. Už tenkrát přidala procento do základní výměry, což bylo zásadní. To pomohlo všem seniorům včetně těch nejchudších a ovlivnilo i všechny další valorizace. Celou dobu vláda přidávala nad rámec zákonné valorizace a splnila slib, s jakým šla do voleb. A má ho i v programovém prohlášení, že na konci volebního období bude průměrný důchod nad patnácti tisíci korunami, což nyní je. Z hlediska tohoto nemůžeme premiérovi ani jeho vládě vyčítat populismus, z našeho hlediska splnila, co před volbami slíbila.

Když jsem mluvila s vaším předchůdcem Zdeňkem Pernesem, zmínil se mi, že vláda v epidemii špatně ochránila nejohroženější seniorskou populaci a pak zaspala v jejich očkování. Co vy na to?

Měli jsme rozpor, původně jsme chtěli, aby mezi přednostně očkované byli zařazeni senioři ve věku 60 plus, což vláda v první fázi neudělala, byť to premiér prosazoval. Byl na vládě přehlasován a první kategorie byla 80 let plus. Nicméně důvodem byl nedostatek vakcín a nebyl jich dostatek po celé Evropě. Dnes jsme půl roku po očkování a v podstatě každý senior, který očkovaný být chtěl, tak naočkovaný je. To je z našeho hlediska podstatné. Nikdo tehdy přesně nevěděl, co pandemie znamená, byli jsme v takové situaci poprvé, nechtěla bych kritizovat ani vynášet do nebe. V podobné situaci byly všechny evropské země, naše generace ji ještě nezažila, vláda se s tím musela srovnat a po bitvě je každý generál. Možná by vláda dnes postupovala jinak, kdyby věděla, co ji čeká.

Jak vnímáte snahu politiků například dostat „seniory na palubu“, což je heslo Pirátů, kteří se snaží seniory aktivně zapojit? Zmínila jste, že Andrej Babiš splnil, co seniorům slíbil před volbami, ale všichni také vědí, že senioři jsou silná voličská skupina. Kromě dobrých úmyslů to mohou být také úmysly naprosto účelové právě kvůli volbám. Ať už Piráti, ČSSD, Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný… jak vnímáte podobnou snahu politiků?

Měli jsme několik vlád, které seniorům dopředu naslibovaly hory i s horákama a po volbách se nedělo nic. Vláda Andreje babiše byla první, která si od nás vyžádala programové prohlášení Rady seniorů a zapracovala ho do programu vládního, a tyto body také splnila. Z našeho hlediska je to první vláda, která tak postupovala. Jinak s politiky a jejich sliby nemáme dobré zkušenosti, takže na všechny ostatní koukáme trochu skepticky. Nechci říci, že koukáme dobře jenom na hnutí ANO, protože je spravedlivé říci, že v této vládě byla také sociální demokracie a ministryně Jana Maláčová je členskou sociální demokracie.

Co se týká spolupráce a oslovování seniorů, Rada seniorů má podepsanou dohodu o spolupráci se čtyřmi politickými stranami (KDU-ČSL, KSČM, hnutí ANO a ČSSD, pozn. red.). Ty všechny si vyžádaly náš nový program s tím, že se budou snažit jej naplnit v případě, že by se dostaly do vlády. A mimo tyto strany jediná, která se zajímala o náš program a sešla se s námi nad otázkou důchodů, bylo hnutí SPD. Nikdo jiný nás neoslovil. Akce senioři na palubě jde mimo Radu seniorů, o akci moc nevíme a věříme, že senioři jsou natolik zkušení a moudří lidé, aby se nenechali nalákat sliby.

Seniorů je dva a půl milionu a navíc jsou to voliči velmi disciplinovaní, na rozdíl od mladých berou téměř jako svoji povinnost k volbám jít. Samozřejmě, že se politici snaží získat jejich hlasy a samozřejmě jsme svědky, jak se před volbami slibuje. Nicméně k tomu přistupujeme tak, že chytří slibují, hloupí se radují. Nebo jak říká moje kamarádka, nikdo ti nemůže dát, co já ti mohu slíbit.

Zmínila jste priority, výši důchodů a podobně. Jak hodnotíte situaci bydlení nejstarší generace? Míst v domovech seniorů je velký nedostatek, prakticky všude jsou čekací listiny. Navíc má vláda problém s tím, že bydlení se vyšplhalo do takových výší cen nájmů i nákupu, že je nedosažitelné i pro mladší generaci. Co by vám pomohlo?

To je otázka, na kterou jsme upozorňovali už před sedmnácti lety. V době, kdy Rada seniorů vznikla, vypracoval Zdeněk Pernes pro sociální demokracii návrh zákona o sociálním bydlení, který tohle měl řešit a kde přesně upozorňoval, že tato situace na trhu s byty je neudržitelná. Na to, že není možné, aby stát zastavil jakoukoliv bytovou výstavbu, že není možné, aby se města, obce a kraje vzdaly bytového fondu a nemohly tak ovlivňovat nájemné. Z těch málo bytů, které si městské části a obce nechaly, není každý tak osvícený, aby seniorům nebo třeba hasičům, tedy osobám, které kraj potřebuje, přidělil přijatelné nájemné. Jde to obálkovou metodou, a to si také nemůže dovolit každý. Jedná se o výsledek toho, že se po roce 1989 striktně zastavila státní výstavba bytů.

