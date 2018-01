Tohle lidé nemají rádi... Kubera se vypořádal s Drahošem a jeho ženou, partaj ho zase nepochválí

ROZHOVOR Eva Drahošová neměla mluvit o výši důchodu a Jiří Drahoš neměl ukazovat, jak se mu nemotá hlava, když se zatočí. „Šlo o nevkusný útok na Zemanovo zdraví, a to se nedělá, lidé to nemají rádi,“ tvrdí senátor za ODS a primátor Teplic Jaroslav Kubera s tím, že takové útoky ještě více mobilizovaly Zemanovy voliče. Chuť Drahoše založit vlastní politickou stranu ho pobavila, devět subjektů v Poslanecké sněmovně je mu prý málo. Kubera, jehož strana Drahoše před druhým kolem oficiálně podpořila, tvrdí, že by si měl vybrat už existující politické uskupení. A upozorňuje, že velká část jeho voličů nedala hlas jemu, ale spíše proti Zemanovi, takže jeho podpora není tak jistá.

Jak vy vnímáte výsledek prezidentských voleb?

Překvapil mne, že vítěz nebyl už v prvním kole, což jsem předpokládal, ale vzhledem k dění to později nebylo pravděpodobné.

Ano, v rozhovoru jste mi řekl, že vyhraje Miloš Zeman v prvním kole… Čekal jste před druhým kolem, že výsledek bude tak těsný?

Po té, co se dělo – kdy volba nebyla o tom, koho chceme prezidentem, ale koho nechceme prezidentem, mě to nepřekvapilo. Valná většina voličů Jiřího Drahoše nechtěla Zemana, ale ne že by chtěla volit Drahoše. Byla to taková Sofiina volba. Napadlo mne také, kdyby do druhého kola postupovali tři kandidáti, nešlo by pak na tohle hrát.

Jaké chyby podle vás udělal volební tým Jiřího Drahoše?

Chyby Drahošova volebního štábu byly velké. Je fajn obklopit se mladými a nadšenými lidmi, ale nemají zkušenosti. Chyb byla celá řada a i jeho manželka je udělala. Drahoš naprosto zbytečně vyzýval Zemana k debatám, kdyby to neudělal, tak by musel Miloš a tomu by se nechtělo. A když už tak učinil, měl udělat čtyři debaty, protože Zeman by už na té čtvrté byl hodně unavený, a takhle si udělal dvě debaty sám pro sebe. Další fatální chybou byl výrok manželky, že má důchod kolem 36 tisíc korun, což byla pro důchodce s osmi tisíci radostná zpráva. Nejde o to, zda mu to přeji, nebo nikoliv, ale nemusela to říkat.

Také řekla někde v maskérně, že Česká televize stojí při nich, ale nesmí to říkat. To jsou školácké chyby, ale celkem přirozené. Ty samé dělal Drahoš v debatách, ale základní chybou bylo, že byl mediálním produktem. Už jeho konec ve funkci předsedy Akademie věd – přece nepůjdu do důchodu, tak zkusím kandidovat na prezidenta. Tím nemyslím nic proti němu, je to slušný člověk, ale představa jeho rozhodování v krizových situacích… On není ten, kdo by jako Andrej Babiš v Bruselu řekl: když nám dáte kvóty, budu prosazovat referendum o vystoupení. Nemá to v povaze. Drahoš by evidentně potřeboval být šest let v zastupitelstvu, aby mluvil s lidmi o problémech, psali mu a takové zkušenosti jsou k nezaplacení. Prezident má být politik, to je evidentní. Naivní je představa, že politika je svinstvo a politici jsou ještě horší, ale politici nejsou nic mimořádného. Dělám v politice dvacet pět let a pořád jsem na začátku, kdy se rozhoduji, zda je tohle správné, nebo není.

Chtěla jsem se právě zeptat, jaká byla role Evy Drahošové v kampani? Pomohla, nebo spíš uškodila svému manželovi?

Obecně mu uškodila právě proto, že je také nezkušená. Nechci jí sahat do svědomí, ale šířila se fáma, že byla natěšená na Hrad. Je ale potřeba dodat i pozitivní, evidentně se snažila manželovi pomoci, to je potřeba ocenit, akorát že ten, kdo pro ně pracuje, měl říci: pozor, neříkejte výši důchodu, to vám v kampani nepomůže. Volby byly víceméně soubojem štábů než kandidátů, a to je přesně ono. Když byl Drahoš v debatě, štáb to s ním sice nacvičil, ale rychle bylo poznat, co je nacvičené. Jako když se Topolánek snaží dělat humor a většinou to nedopadne dobře. Buď to člověk v sobě má, nebo nemá, to se nedá naučit.

Když byl výsledek voleb takto těsný, o čem to vypovídá? Někteří politologové i sociologové stejně jako vy tvrdí, že Jiří Drahoš získal spousty hlasů, protože mělo jít o Antizemana. Je náš národ tedy rozdělen napůl? Pro a proti Zemanovi?

On je rozdělen i na další díly, než je tento. Teď jsem četl, že výsledky nejsou Praha versus venkov, ale je to mnohem složitější. Kdo tedy volil Babiše, když mi všichni tvrdí: já ho nevolil? Stejně je to s komunisty, neřeknou to nahlas, protože se stydí. Nejhorší z prezidentského výsledku je, že hrozí dramatický posun doleva. To je nejhorší zpráva. Já jsem Zemana nevolil, protože je levičák a ke zvláštnímu paradoxu došlo ohledně socialismu, který k nám teď proudí ze Západu a kapitalismus z Východu. Jestli jste viděla, jak naše architektka projektuje mrakodrapy v Japonsku, je neuvěřitelné, že nestaví mrakodrapy u nás. Ale u nás by je nepostavila, protože žabičkáři by to nedovolili. A takové skvělé lidi máme.

Jiří Drahoš uvažuje kromě kandidatury do senátu i založení nového politického hnutí. Jaké jsou po těchto volbách jeho šance?

To mě mimořádně pobavilo. Jestli mu nestačí devět subjektů v Poslanecké sněmovně, můžeme jich mít dvanáct. Ať si jednu z nich vybere, takhle budeme zakládat nové a nové strany v naivním domnění, že má u voličů potenciál pro svoji stranu. Ten potenciál je nulový.

Nulový?

Je velmi malý, malý je u voleb do senátu, natož volby do Poslanecké sněmovny, kde se v podstatě jako nezávislý ani nechytne. Samozřejmě se zaštiťuje počtem voličů, ale opakuji, většina voličů nedala hlas Drahošovi, jenom nechtěli Zemana. Všichni jeho voliči nejsou jeho fandové, ne že by žádné neměl, určitě má.

Miroslav Kalousek už dříve vyvíjel snahu zastřešit názorový proud a politické strany, řekněme, s proevropskou agendou. Bude apel tak silný, že by něco takového mělo šanci? Drahoš se netají pozitivním přístupem k euru i členství v Evropské unii…

Šance je minimální. Do toho Drahoše tlačí ti, kteří by se rádi svezli, ale nikdy v životě neuspěli, nikdy se nikam nedostali. Je otázka, kde bude kandidovat. Pokud bude kandidovat v Praze, tak má jistou naději. Pokud bude kandidovat za lidovce na jižní Moravě, tak možná také, ale když si vybere region na Ostravsku, tak spíše ne. Drahoš má spočítané, že do senátu potřebuje méně hlasů, což není irelevantní úvaha, protože v senátu si ho umím představit normálně. Tam politickou zkušenost ne že by nepotřeboval, ale dovedu si ho tam představit. Zvlášť v této době, kdy jednou senátorům přijde na stůl přímá volba hejtmanů a starostů, protože mám obavy, že to projde a i další nesmysly jako klouzavý mandát. Ale v jistých věcech, zejména ústavních, nejsou senátoři napříč politickým spektrem nakloněni ústavním změnám. Podobně může do senátu kandidovat i Marek Hilšer za Piráty, TOP 09 nebo koho si vybere. Má potenciál se tam dostat, to je pravda, a Horáček s Fischerem to samé.

Pochybení ve volební kampani jistě udělal i Miloš Zeman. Z tábora jeho příznivců zaznívaly spekulace, dezinformace a ti, kteří stáli za placením jeho kampaně, nedokázali jasně vysvětlit financování. Hovořilo se o tom, že může jít i o peníze z Ruska. Jak je možné, že tyto informace lidi nevyděsily? A platilo i tady, že přílišná kritika Zemana mu nakonec pomohla?

Určitě, takovou chybou bylo, když se Drahoš zatočil a ukazoval, jak se mu nezamotá hlava. Šlo o nevkusný útok na Zemana. Druhý pak udělal Topolánek na téma: pojď si zahrát tenis. To nahrávalo voličům Zemana, protože vysmívat se nemocným, to se nedělá a lidé to nemají rádi. Babiš se také omluvil za napadení matky Emy Smetana, to se prostě nedělá. Nejde o chyby, které mají větší vliv, a tento vliv se nedá vyhodnotit, ale může mít větší váhu, než si myslí. Miloš se choval takticky, věděl, že jít do besedy s osmi kandidáty nemá smysl, tam se nic seriózního říci nedá. Jeden mluví přes druhého, a tak do nich takticky nešel. Naopak mu nevadí beseda ve dvojici, ta mu dělá dobře.

Drahošův kolotoč se stal předmětem mnoha parodií:

Čekal jsem po volbách, kdy se objeví, zda na volby měla větší vliv čínská, nebo ruská tajná služba, a za hodinu to bylo. Jsou to bláboly, pochopitelně že Rusové a Číňani měli větší radost ze Zemana, ale zase bych nepřeceňoval, že ten vliv je světoborný. Kromě toho Milošovi přisuzují větší diverzifikaci obchodu a dělá to dobře. Říká se tomu ekonomická diplomacie, abychom neměli jen jednostranné zakázky, ale všude možně. Až bude v Evropě krize, hodí se dodávat i někam jinam. Podle těchto kritérií by takový Macron byl velká vlezdoprdelka anebo anglická královna by se zařadila do vtírání Číně. To jen my jsme hlupáci, takže když vyhlásí embargo, my jsme na čele seznamu a ostatní do těch zemí dále dodávají, viz Siemens a Krym.

Do jaké míry rozhodlo volby téma migrace? Zařadili jsme se skutečně mezi národy, které nechtějí multikulturní vstřícnou politiku? Je to definitivní? Nebo když vezmu v úvahu názory Jiřího Peheho o demografickém vývoji, republika změní za pár let atmosféru?

Tak Peheho bych raději nekomentoval a Halíka dvakrát, ale Pehe se v jednom mýlí. Jde o standardní situaci, že mladí a nezkušení nedomýšlejí věci do konce, tak se chová každá generace a říká se, že dnešní děti jsou k nevydržení. Problém je jiný: jednak přečíslení muslimy samo o sobě, to není nic zvláštního, ale problém je, že islám s tím státním zřízením a právem šaría nedovoluje svobodnou volbu. Pehe má pravdu, že osm set let bude islám tam, kde je dnes římskokatolická církev, která už nezneužívá ministranty, neupaluje čarodějnice a podobně.

Migrace nerozhodla volby ze sta procent, ale jistý vliv měla. To je evidentní, například Tomio Okamura má na tom postaven celý politický projekt a funguje mu to. I tady to zafungovalo, ale nebyl to rozhodující moment, nějaké hlasy migrace přinesla, protože lidé věří, že by se Zeman jen tak lehce nepoddal. Ono když nám kvóty budou chtít střihnout, tak nám je střihnou, a basta. I Babiš si myslí více, než je zdrávo, nikdo se s námi bavit nebude. Jediné, co na ně platí, je hrozba, že vyvoláme vystoupení z Evropské unie. To jediné, co na ně platí, kdyby se začaly cukat i ostatní státy – jinak nejsou schopní reforem a jsou absolutně nepoučitelní. Možná až přijde do Evropy mladá generace, tak se to změní, ale zatím to vypadá tak, že kdo jednou vstoupí do bruselského kurníku, načichne bruselstvím a je z něj Bruselan. Stačí se podívat na stěhování do Štrasburku, to je dost bláznivá věc. Když jsme u toho, stále se mluví o Čapím hnízdě, ale Čapí hnízdo by nikdy nebylo, kdyby nebyly dotace z Bruselu. Tam je příčina a nikdo o tom nemluví, je to hrůza.

Vyhrál vítězstvím prezidenta Miloše Zemana i premiér Andrej Babiš? Navíc Zeman už teď Babiše nepotřebuje, ale dá se říci, že Babiš potřebuje Zemana. Někteří odborníci se domnívají, že dojde ke střetu dvou alfa samců, kteří se dřív nebo později na nějakém tématu neshodnou a začnou na sebe útočit. Je to tak?

Myslím, že je to chybná teorie. Boj alfa samců nebude, protože Zeman už nepotřebuje být alfa samcem, leda by měl před sebou další volební období. Ale užije si to a bude zasahovat. Pochopitelně spor může nastat, pokud bude Babiš trvat na tom, že do vlády s Tomiem a Chovancem nepůjde. Včera jsem si všiml, kdo dělá Babišovi zahraničního poradce. Cyril Svoboda, ale zase Babiš je chytrý. Cyril je bývalý ministr zahraničí a má diplomatické zkušenosti, kteráé Babiš nemá, a nemyslím si, že je špatným poradcem. Leccos se dá, když se to dobře rozdá. Když špatně, zasekne se druhá strana.

autor: Zuzana Koulová