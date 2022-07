Tohle musíte vědět. Co bude po krachu. Petr Bystroň také o Fialovi

Budoucnost EU? „Až to všechno zkrachuje a lidé budou plošně vyvlastněni, tak se všechno nastartuje od nuly. To nejdůležitější ale je, že viníci za ten stav nebudou jako takoví označeni, natož pronásledováni, či dokonce potrestáni. Naopak. Šoupne se to do bot populistům, koronaviru, Putinovi a možná všem dohromady. A určitě bude poučení, že selhaly národní státy a že teď opravdu, ale opravdu potřebujeme víc té Evropské unie, abychom konečně mohli vykročit vstříc těm zářným zítřkům,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Petr Bystroň, poslanec AfD českého původu. Hovořil též o vládě Petra Fialy, o německých příslibech, že se s Čechy rozdělí o plyn, o řešení současného stavu a o cenzuře a policejní šikaně, které podle svých slov on a jeho kolegové čelí.

Pane poslanče, na základě staršího videa jste byl německými orgány obviněn z hajlování. Video předkládáme čtenářům k posouzení. Jak celou věc vnímáte?

Je to další z řady účelových stíhání opozice pod zcela vykonstruovanými záminkami. Naštěstí je to všechno na videu, takže se na to každý může podívat. Tohle vykonstruované spojování opozice s nacismem tady funguje jako nejhorší forma ostrakizace. Má to úděsné dimenze. Můj kolega Dr. Fiechtner ze stuttgartské radnice čelí dokonce dvěma obviněním z hajlování – a to i přesto, že má amputovanou pravou ruku.

V Německu je to velká kauza. Jaké jsou reakce veřejnosti?

Ano, prokurátorka z toho chtěla udělat přes média velký skandál. Poté, co si média nevšimla zbavení mé imunity, protože proběhlo v Bundestagu až v noci, snažila se to rozmáznout vlastní tiskovou zprávou. Obrátilo se to proti ní. Její tiskové prohlášení sice systémová média převzala, ale moc po mě nešli, spíš psali, že je to celé dost nevěrohodné. No a pak se strhla smršť pobouření v alternativních médiích a na sociálních sítích, kde se všichni rozčilují nad tím, jaká je to bezedná drzost kvůli něčemu takovému zbavit poslance Bundestagu imunity. Píše to i hodně lidí, kteří jinak AfD nevolí. Doslovně píšou: „Nejsem fanda AfD, ale tohle už je moc.“

Nakonec se to celé otočilo do diskuse o potlačování opozice v Německu. To je masivní. Státní aparát zneužívá moc a potlačuje všechny formy opozice: protivládní demonstranty surově mlátí policie, opoziční novináři jsou zastrašováni, vyhazováni z práce a z novinářských svazů, opoziční politici jsou sledováni tajnou službou a všichni máme ilegální domovní prohlídky. To masivně překračuje rámec normálního boje s opozicí. Je hrozně důležité, aby se o těch případech psalo aspoň v zahraničí. Tady v Německu to mainstream potlačuje.

Video, které má zachycovat údajné hajlování:

AfD je obviňována z toho, že některé její frakce tvoří nostalgici po třetí říši. Opakuje to český tisk. Jak tuto situaci plasticky popsat?

No samozřejmě, to je část té strategie. Jejím cílem je, aby se nikdo neodvážil s námi komunikovat. Stejně tak se zachází s italskou Legou, rakouskou FPO, francouzským RN, španělským Voxem atd. Společným pojítkem těchto stran ovšem není nějaká reminiscence s dobami dávno minulými, ale touha zastávat zájmy dnešních lidí. Jsou to všechno strany v pozitivním slova smyslu populistické, tedy zastávající zájmy lidu, populo. To je dělá tak nebezpečnými pro doposud vládnoucí vrstvu politických stran, které jsou všechny globalistické, tedy nesloužící lidem, ale globálnímu kapitálu. Když to politické spektrum rozdělíte na tyto dva tábory, budete rozumět všem aktuálně probíhajícím procesům v politice.

Do našeho tisku pronikly informace o německých přípravách na zimu. Omezení vytápění, omezení teplé vody apod. Jde o zveličování, nebo s tím alespoň některé spolkové země počítají?

Jde o přímé následky dirigistických zásahů do tržních mechanismů. Dostáváme se z tržního hospodářství do přerozdělování nedostatkových surovin. To je forma socialismu. Přitom ten nedostatek jsme si vyrobili sami – všech komodit je na světových trzích dost. Konkrétně plyn může Německo nadále pobírat od Ruska na základě dlouhodobých smluv, dokonce za ceny podstatně nižší, než jsou momentálně ty tržní.

Německý ministr průmyslu Robert Habeck v Praze ujistil naši vládu, že se s Českem o plyn v každém případě rozdělí. Jak tomu máme věřit ve světle oněch „příprav na zimu“?

Nevím, o který plyn se Habeck chce s Čechy dělit. O ten, co ho od Ruska nebereme, ale stejně ho musíme Rusům zaplatit, protože jsme se k tomu dlouhodobě smluvně zavázali, nebo o ten, který si teď pracně sháníme na volném trhu jako náhražku za ten ruský plyn, který bojkotujeme. V každém případě mi to silně připomíná časy RVHP. Totální absurdita.

Co příliš neslyšíme, je, jak se k energetické krizi stavějí německý průmysl a průmyslové svazy. Jsou v opozici vůči spolkové vládě?

To, že je neslyšíte, je známka, že nesouhlasí s tím, co vláda dělá. Ale oni jsou zbabělí na to formulovat to veřejně. A když to přece jen někde řeknou jako teď bývalý šéf eonu Johannes Teyssen ve Focusu, tak to proběhne jednou v tom či onom médiu a konec. Nikdo to nerozmázne. Namísto toho média neustále omílají ty žvásty od Habecka a Baerbockové.

Co se vlastně reálně dá dělat? Jak se dorozumět s Ruskem za současné situace? Plynovod Nord Stream 2 leží ladem, plynovod Nord Stream 1 je odstavován. Jaké jsou návrhy AfD?

Dát do provozu Nord Stream 2. Tyhle celé sankce jsou totální nesmysl, Rusko nepoškodily, a naopak jimi trpí pouze náš průmysl a lidé. Navíc je to obrovské pokrytectví, teď takhle brojit proti Rusům. Když Američani porušovali mezinárodní právo a vedli války v Íráku nebo v Jugoslávii, taky nikdo nevolal po bojkotu jejich výrobků. Nebo jste si snad z protestu nekoupil iPhone?

Dávno před začátkem války zachvátila Německo mánie snižování uhlíkových emisí. Odstavování uhelných elektráren, ostentativní osobní závazky typu „už nikdy nepoletím letadlem“ apod. Jak se tato nálada nyní proměňuje v jednotlivých vrstvách německé společnosti?

Bohužel společnost je do takové míry zmanipulovaná masovými médii, že většina pouze přežvýkává to, co slyší v televizi. K zobrazení moci tohoto aparátu je nejlepší si uvědomit, že takzvané vystoupení z atomové energie bylo orchestrováno právě těmito médii po nehodě ve Fukušimě. Přitom ve Fukušimě nezemřel nikdo na následky radioaktivity, ale utopilo se tam pár lidí poté, co se tam prohnala několikametrová vlna tsunami. Myslím, že riziko tsunami v Německé spolkové republice je poměrně přehledné. Přesto po asi šesti týdnech neustálé mediální palby vláda rozhodla o vypnutí všech atomových elektráren, protože lidé byli totálně zblblí neustálým vysíláním o nebezpečí radioaktivity ve Fukušimě, Černobylu.

Takže to, co mají média za úkol dnes, a sice přesvědčit lidi o tom, že když budou v zimě doma topit jen na 17 stupňů a sprchovat se studenou vodou, je obrovská pomoc Ukrajině, je proti tomu hračka.

I Německa se týká inflace. Může tak ekonomicky silná velmoc drasticky utrpět v oblasti ekonomiky a sociálního smíru?

Ano. Ty procesy už běží. Lidé jsou vyvlastňováni, aniž se proti tomu mohou bránit. Ale k tomu sloužilo euro od začátku. AfD na to upozorňuje od svého vzniku v roce 2013.

V průzkumech se většina německých novinářů hlásí k levicově liberální orientaci a vy osobně dlouhodobě kritizujete zaujatost německých médií. Tají v této oblasti ledy alespoň za současné situace?

Ne. Naopak. Přituhuje. Za odchylné názory se okamžitě vyhazuje.

Frans Timmermans, největší hlavoun EU přes Green Deal, začíná přiznávat, že díky plánům na ekologické zdražování všeho by v souběhu se současnými událostmi mohlo docházet k nepokojům. Začíná se elita EU bát? Jaký postup podle vás zvolí?

Elity všechny tyto problémy už dávno anticipovaly. Jejich reakce se dají shrnout do následujících bodů:

a) pokračovat dál ve své zhoubné agendě,

b) potlačit všechny názory, které dokazují, že tato agenda je zhoubná,

c) všechny opoziční strany v Evropě, které jsou proti této agendě, ostrakizovat jako pravicově extremistické, a zamezit tak jejich širšímu průlomu do společnosti

Ke krachu samozřejmě dojde. Ekonomicky není dlouhodobě únosné, abyste v bance dostal úvěr za dvě procenta, když inflace je osm procent. To je výsledek deviace trhu, která byla uměle vytvořena.

No a až to všechno zkrachuje a lidé budou plošně vyvlastněni, tak se všechno nastartuje od nuly. To nejdůležitější ale je, že viníci za ten stav nebudou jako takoví označeni, natož pronásledováni, či dokonce potrestáni. Naopak. Šoupne se to do bot populistům, koronaviru, Putinovi a možná všem dohromady. A určitě bude poučení, že selhaly národní státy a že teď opravdu, ale opravdu potřebujeme víc té Evropské unie, abychom konečně mohli vykročit vstříc těm zářným zítřkům.

Ve Francii ve volbách výrazně posílila strana Marine Le Penové a výměnou za nevyslovení důvěry vládě vyjednává s Macronem. V Itálii jsou strany Lega a Bratři Itálie součástí mainstreamu. Co může AfD udělat pro to, aby se dostala do podobné pozice?

Doufám, že pro to neudělá nic. To by totiž znamenalo její konec. Salvini se nechal koupit, Legu tím těžce poškodil. Teď jsem se vrátil z jednání se zástupci Legy v Itálii. V komunálních volbách dostávali kolem šesti procent v regionech, kde mívávali stabilně 40. Jejich skalní voliči jim říkali: volil jsem celý život Legu, ale dokud tam necháte Salviniho, tak už vám ten hlas nedám. Když začnete jako populista, tak je přeběhlictví ke globalistům zradou, kterou vám populus neodpustí.

Jak zatím pozorujete výkony vlády Petra Fialy?

No, v Německu se o té vládě neví nic, snad jen, že teď má to předsednictví EU. Já tím, že trochu sleduji česká média, obdivuji, jak se mainstreamu daří tento slepenec totálně protichůdných zájmů nekritizovat. Nepřeslechnutelné mlčení mainstreamu při skandálech STAN je přímo heroický výkon podpory globalistů. Kdyby se tohle stalo vládě ANO s SPD, to byste viděl tu smršť mediálního pohoršení.

Na závěr velmi jednoduchá otázka: co Německo, Česko a celou Evropu čeká tento podzim a tuto zimu?

Pokračování toho všeho, co si zažíváme už teď. Jen o stupeň horší.

