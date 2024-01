Tomský: Ani mi nepřipomínejte, že jsem byl kdysi v ODS. Nejhorší vláda od listopadu 1989

reklama

Byl jste členem ODS. Do jaké míry se dnes účinkování této vládní strany rozchází s vašimi představami o kvalitním vedení země?

Ani mi to nepřipomínejte! Ze všech vlád, jaké jsme měli od převratu v roce 1989, je tato koaliční vláda ODS s partnery vůbec ta nejhorší. Předseda vlády Petr Fiala se zřejmě ani nepokusil přesvědčit své levicové vládní souputníky o nezbytí zásadní reformy, tedy zeštíhlení státu, jenž během dlouhých let jeho předchůdců zbytněl do podoby byrokratického molocha.

Nedokázal také včas zkrotit inflaci, jež v nedostatečně konkurenčním prostředí napáchala ohromné škody a snížila koupěschopnost obyvatel nejméně o dvacet procent. Místo redukce úředníků státní a lokální správy, likvidace dotací a zbytečných výdajů vláda zvýšila daně a dále snížila hospodářský výkon i životní úroveň. Právem se mluví o dotačním socialismu. Vůbec se nepokusila zreformovat systém – džungli směrnic a pravidel, jež brzdí hospodářský rozvoj a ničí střední podnikatelskou třídu. Stačí srovnání s Polskem a pohled na naši nedostavěnou silniční síť. Potřebné investice do infrastruktury mají velkou návratnost. Místo toho se naše přetížená dálnice D1 stále opravuje a brzdí provoz… A tak by se dalo pokračovat.

Po rozhodnutí Ústavního soudu, který dal vládě v otázce snížení valorizace penzí zelenou, vyjádřila řada důchodců, že jí to vrátí u voleb. Jak moc vážná je taková hrozba?

Nepochybně se tak stane. Důchodci chodí k volbám daleko častěji a tvoří velký voličský blok, penzi pobírá zhruba 2,4 milionu lidí a tvoří polovinu příznivců Babiše. A i kdyby získal nějakých deset procent k těm sedmnácti, co od nich má, víc není pravděpodobné, tak by se jeho počet voličů z dnešních 33 procent, který už jejich naštvané hlasy obsahuje, zvýšil maximálně o jedno a půl procenta. To ovšem nestačí na výhru. Ano, ani s podporou 44 důchodcovských procent SPD, prostě na sestavení vlády nemá koaliční potenciál. Socdemokraté totiž vyhořeli a pětiprocentní hranici zřejmě nepřekonají. Samozřejmě, nelze předvídat. Mohla by vzniknout nějaká nová radikální strana. Češi jsou ale opatrní a volí jen „strany mírného pokroku v mezích zákona“.

Hovoří se i o předčasných volbách. Je to reálné?

Proč by to vláda chtěla? A kdo by ji k tomu donutil? Vládní koalice má i svého prezidenta.

K Istanbulské smlouvě se Senát obrátil zády. Jak toto rozhodnutí hodnotíte?

To je pro mne jediná pozitivní zpráva posledních let. Istanbulská smlouva nemá nic společného s ochranou žen a domácím násilím, jak hlásá. Tu má každý evropský stát ve svých zákonech a nic nového se vymyslet nedá. Pod falešným názvem se skrývá progresivistická ideologie genderu. Útočí na tradiční představu určující chování, činnost a roli žen a mužů.Tvrdí, že jde pouze o společenský úzus, konstrukt.

Co se běžně považuje za mužské a ženské vlastnosti podmíněné biologií, se definuje jako důsledek kulturního vývoje. Bod 1 článku 12 obsahuje závazek prosazovat změny v chování mužů a žen, vykořenit předsudky, zvyklosti a tradice založené na stereotypní roli pohlaví. Smlouva míří také na školy a převýchovu dětí. V podstatě je to útok na binární základ civilizace.

Jak moc by se po volbách do Evropského parlamentu mohla změnit jeho ideová orientace ohledně Green Dealu, války na Ukrajině či směrování k větší integraci?

Dost zásadně. Europarlament sice nemá politickou moc, ale poprvé od Maastrichtské smlouvy z roku 1993 by se mohla euroskeptická většina negativně vymezovat vůči Evropské komisi, a nejen odmítat, ale především diskreditovat její agresivní zelené plány na zbídačení evropských obyvatel, a kritizovat ideologii evropské integrace. Poprvé by mohla vzniknout institucionální opozice.

