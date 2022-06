Tři roky s covidem. Imunoložka Krátká varuje před tím, co si vakcinologové nepřipouštějí

reklama

Už zase čteme a slýcháme, že se máme připravit na podzimní covidovou vlnu. Mezitím se dostal na veřejnost výrok generálního tajemníka WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, který v soukromém hovoru prohlásil, že koronavirus unikl z čínské laboratoře ve Wu-chanu po „katastrofické nehodě" v roce 2019. Přitom oficiálně Světová zdravotnická organizace tvrdí, že všechny hypotézy ohledně původu covidové pandemie zůstávají na stole. Jaký je tedy momentálně stav poznání o původu covidu? A vy sama máte hotový názor, který už berete za definitivní?

Delší dobu se přikláním k hypotéze, že v tomto onemocnění netopýři drápky nemají a že šlo v lepším případě o nešťastnou shodu náhod vedoucích k tragické nehodě. Ale uvidíme, jak tento příběh nakonec skončí a zda se vůbec někdy dozvíme, jak to skutečně bylo. WHO chtěla zatajit pravdu a dělala vše pro to, aby vyšla najevo až po dlouhé době. Omluví se někdy někdo těm lidem, kteří upozorňovali na příliš mnoho divných skutečností? Například doktorce Pekové? Je možné, že některé firmy mohly být na počátku roku 2020 na epidemii připravenější než jiné? Až neskutečně rychle byly vyvinuty a prodávány diagnostické soupravy na detekci viru. Velmi brzy byly soupravy na detekci protilátek. A vakcína byla k dispozici a otestována také v rekordně krátkém čase. Tehdy nám to přišlo jako vítězství vědců. Jenže situace se opakovala letos i v případě opičích neštovic. Opět byl farmaceutický průmysl připraven.

Farmaceutický průmysl připraven byl a nyní to vypadá, že na covidový podzim bude připraveno i Česko. Dozvěděli jsme se, že ministerstvo zdravotnictví objednalo více než 48 milionů dávek vakcín proti covidu, z čehož 37,5 milionu dávek tvoří objednávky od firmy Pfizer. Nemáme se při takovém množství dávek už čeho bát?

Miliony vakcín máme ve skladech. Některé prý poputují do Afriky, zbytek asi do spalovny, za kterou zaplatíme další velkou sumu peněz. Lidí ochotných nechat se očkovat čtvrtou dávkou bude pár milionů a tito lidé budou chtít novou vakcínu, která snad bude vůči omikronu účinnější. Zatím u nás k dispozici není a nevíme, kdy bude. Experti už ale netvrdí, že očkovaní lidé neonemocní. Naopak nyní už tvrdí, že bude třeba nosit respirátory jako prevenci. To je zcela zásadní informace a netuším tedy, co je ten bonus navíc. V loňském roce byla klíčovou dezinformací poskytovanou v zájmu vyššího dobra informace, že „očkovaný člověk není infekční, a tudíž se nemusí testovat“.

Na rozdíl od nás laiků, kteří svůj postoj k očkování proti covidu formovali na základě zpráv v médiích, vyjádření politiků nebo odborníků, jejichž názory se oficiální linii i mainstreamovým médiím hodily, tak vás odbornost předurčuje k tomu, abyste se tímto ovlivnit nedala a utvořila si názor sama. Jaký je?

Nezavrhuji očkování proti covidu zcela, ale nejsem již jeho zastáncem. Pro některé lidi je vhodné očkování boostrem, ale je třeba pečlivě zvažovat pro a proti. Dlouhodobou imunitu navodí pouze prodělání infekce, jen tak se nastaví slizniční imunita a imunita lépe reagující proti různým mutacím. Chtěla bych hlavně apelovat na lékaře, aby mysleli na to, že svým doporučením nesmí poškodit pacienta. Měli by velmi pečlivě u každého člověka zvážit, kolik má dávek, zda již měl, nebo neměl covid, zda a jaké má zdravotní problémy, zda nemá celkové onemocnění, které může očkování zhoršit, zohlednit, zda je například obézní a podobně. Věk není hlavním rozhodovacím kritériem, jak se nám snaží namluvit ministerstvo. Osmdesátiletý člověk, který prodělal covid, je vůči nákaze odolný. V současné době není problém použít jako jedno z kritérií i vyšetření protilátek a buněčné imunity, jen si ho většinou pacient musí zaplatit. A hlavně základem je dobrovolný, nikoliv naléháním vynucený souhlas pacienta.

Říkáte, že dlouhodobou imunitu navodí pouze prodělání infekce. Máme za sebou tři sezony s nemocí a naprostá většina lidí aspoň nějakou imunitu má. To znamená, že mi k ní nepomohou vakcíny proti covidu, ať si jich do sebe nechám napíchat sebevíc?

Víme, že v nemocnicích zemřelo s covidem velmi mnoho třikrát očkovaných seniorů. Tedy neplatí, že očkování chrání před úmrtím a hospitalizací, jen snižuje riziko zdravotních komplikací. Bohužel, u omikronu je toto snížení nízké a krátkodobé po dobu jen několika měsíců. Zase to není nic nepochopitelného. V jiné době by ti samí lidé zemřeli na chřipku či jinou infekci. Covid je jen démonizován a očkování přeceňováno. Riziko závažných vedlejších nežádoucích účinků po očkování bude stoupat s četností aplikací vakcíny. To si vakcinologové buď nepřipouštějí, nebo prostě zase mlží. Riziko je vysoké zejména u osob, které k očkování navíc prodělaly jednu nebo více infekcí. U nich totiž můžeme dalším očkováním imunitní reakci přestřelit.

Třetí dávku očkování, rizikovým lidem čtvrtou, bude před očekávanou podzimní vlnou epidemie covidu doporučovat nová kampaň ministerstva zdravotnictví. Cílit bude i na uprchlíky z Ukrajiny. Má smysl?

Sama jsem zvědavá, jak bude efektivní a také jak bude vypadat. Mrtvoly v pytlích loni na podzim byly za hranicí etiky. Může být ještě něco horšího? Tuší ministerstvo, kolik lidí, kteří vůbec nemají imunitu a potřebují naočkovat, mezi námi je? Kolik bude stát reklama na očkování každého dosud neočkovaného? Mladí lidé a lidé středního věku, kteří prodělali onemocnění a nejsou očkovaní, se panu ministrovi na kampaň vykašlou. Nesledují mainstreamová média, nevěří politikům ani doktorům. Žijí ve svém světě mezi svými lidmi. Jsou zatvrzelí. Přežili dva roky restrikcí a šikany ze strany státu, přežijí i další. Přibyli k nim dvakrát očkovaní, kteří prostě třetí dávku nechtějí. A hlavně, covid už lidi nezajímá. Lidé mají opravdu úplně jiné starosti než se bát týdenní virózy. Potřebují řešit ekonomickou situaci svých rodin a bojí se chudoby a ztráty zaměstnání.

To ani trochu nezpochybňuji, tím více, že premiér Petr Fiala jejich obavy svým televizním provoláním k národu nerozptýlil. Přesto se dá předpokládat, že covid zase pozornost médií a následně veřejnosti přitáhne. Počty případů koronaviru v Česku rostou třetím týdnem v řadě. Způsobují to zřejmě nové podvarianty omikronu BA.4 a BA.5, které mají schopnost obcházet imunitu vzniklou proděláním nemoci způsobené některou z předchozích variant. Oproti původní variantě má být subvarianta BA.5 vice než desetkrát nakažlivější. Co z toho lze vyvodit pro další vývoj u nás?

Podle České vakcinologické společnosti by se před očekávanou podzimní vlnou covidu měli všichni – počínaje dětmi od pěti let – přeočkovat, pokud dosud žádnou posilující dávku očkování nemají. Dostali by tak třetí dávku. Vakcinologové doporučují i čtvrtou dávku, ale jen těm, u kterých je riziko vážného průběhu covidu. Kdo by měl vyslyšet jejich rady?

Vakcína je stále stejná, pořád se po ní tvoří stejný S protein wuchanské provenience, proti kterému vznikají protilátky málo funkční na nové varianty. Opakovaným očkováním se lidé nenaučí vytvořit jiné protilátky v tak pestrém složení, jako by je vytvořili při infekci. Chráněni budou chvíli. Po krátkou dobu několika týdnů až měsíců budou mít co do množství hodně protilátek wuchanského střihu a osvěží se jim buněčná imunita. Problém je, že nové virové mutace tyto protilátky obejdou, případně se jejich nadprodukce může stát dokonce i handicapem a očkovaný člověk se s infekcí vypořádá hůř než neočkovaný. Toho se my, imunologové, velmi bojíme a na rozdíl od pana ministra nesouhlasíme s častým očkováním. Všimněte si, že nové mutace řádí primárně ve vysoce proočkovaných státech a významně tam stoupají počty úmrtí. To není dobrá zpráva.

Ale s ministrem zdravotnictví Válkem a vakcinology názorově souzní i epidemiolog Roman Prymula varováním, že podzimní vlna může přijít už v srpnu, či v září, a proto doporučuje naočkovat se všem, kteří nemají ještě tři dávky. Není tedy třeba řídit se vždy podle autorit?

Koronavirus nezmizel, jen ho lidi neřeší. Stále je někdo v okolí nemocný, ale na testy lidé nechodí, žádná karanténa se tím pádem neřeší a zcela jako normální viróza se koronavirus šíří společností. Mně to přijde normální. Vím, že lidi si v klidu udělají antigenní testy, oznámí to v práci a kolegové se tomu přizpůsobí. Přirozeně se tak bez regulace státem společnost promořuje. A posiluje se kolektivní imunita společnosti. Kdo je očkovaný a prodělal infekci, žádné boostry nepotřebuje. Neočkovaní, kteří byli nemocní kdysi, beze strachu zvládnou infekci podruhé. Mimochodem, nežijme v iluzi bezmikrobního světa. Bůhví, kolikrát už jste koronavirus potkali… Tuší to jen ti, kteří si ze zvědavosti či povinnosti dělají pravidelné testy nebo sledují tvorbu protilátek. Já mám za sebou za dva roky minimálně čtyři různé kontakty, z toho byly jen dvě onemocnění, a to 13 měsíců po sobě. Moje imunita má natrénováno, vaše také…

Ale co lidé nad 60 let, osoby v rizikových kategoriích a zdravotníci, kteří by si podle instrukcí České vakcinologické společnosti měli nechat aplikovat čtvrtou dávku?

I u těch rizikových osob se ukazuje, že to není tak jednoznačné. Například reaktivace roztroušené sklerózy je téměř stejně častá po infekci jako po očkování. Očkováním člověka, který už měl infekci, můžeme zvýšit riziko reaktivace roztroušené sklerózy. U těchto lidí tedy pravděpodobně očkování není přínosem. Považuji za nezbytné, aby lékaři z odborných společností velmi pečlivě a kriticky posoudili vhodnost opakovaných očkování u svých pacientů s autoimunitními onemocněními. Kritické myšlení musí vyhrát nad nekritickou vírou. A ukázalo se, že mnohá doporučení poskytnutá světovými zdravotnickými organizacemi – například FDA – se opírala o vědecky neakceptovatelná děravá data. Poslední selhání předvedla FDA minulý týden při schvalování vakcíny Comirnaty pro děti ve věku 6 měsíců až 5 let.

Jaký apel na veřejnost by v souvislosti s očekávanou koronavirovou vlnou byl nyní namístě? A ovlivnilo by při něm váš odborný pohled na věc to, že Státní ústav pro kontrolu léčiv ve středu potvrdil úmrtí, které pravděpodobně souvisí s očkováním proti covidu, když příčinou měla být trombóza po vektorové vakcíně?

Musíme konečně začít veřejně mluvit o tom, že nežádoucí účinky po vakcinaci jsou realita. Že počet nahlášených případů je silně podhodnocen. Takto zdravotně poškození lidé se často stydí za to, že u nich k poškození zdraví došlo nebo se zcela brání dát si své náhlé zhoršení zdraví s vakcinací do souvislosti. Nechtějí vystupovat veřejně ani v anonymitě. Lékaři by měli být více ve střehu a měli by po možných souvislostech s vakcinací pátrat. Vakcinace i covid mohou vyvolávat podobné komplikace, ale u covidu mluvíme o long covidu, u vakcinace problém zamlžujeme. Nastartování například autoimunity chvíli trvá. Může k němu dojít i několik týdnů až měsíců po vakcinaci. Nejde o to soudně vymáhat odškodnění, to je stejně v České republice nyní naprosto neprůchodné, ale o to, abychom předešli dalším komplikacím. Obavy bych měla z podání další dávky vakcíny u těchto osob nebo bych byla ve střehu při průlomové infekci, která opět akceleruje imunitní reakci. Z celkem 174 nahlášených podezření na úmrtí v souvislosti s vakcinací bylo uznáno jedno. Mnoho úmrtí však nahlášeno vůbec nebylo.

