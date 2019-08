Trikolóra prý zatím řeší podobné emoce jako Milion chvilek pro demokracii. „Rád se seznámím s jejich stanovami a politickým programem,“ říká Jiří Payne

Jak hodnotíte osobu nové předsedkyně Evropské komise a šance Česka na posílení politického vlivu v Evropské unii?

Evropská unie je konstruována tak, aby vliv členských států nepřetržitě klesal. Pod záminkou jednotného trhu, což ale není svobodný trh, jak jej známe například z OECD, se každý měsíc vydávají desítky a stovky nových regulací, které nově podřizují Evropské komisi oblasti, které doposud patřily do kompetence členských států. Česko může tento proces urychlovat, mírně brzdit nebo případně nepatrně modifikovat směr urychlování. Politický vliv ale v žádném případě stoupat nebude.

Bude-li Česko urychlovat proces odebírání dalších oblastí členským státům, může to někomu připadat, jako že se tím něco ovlivňuje, ale jde o falešný dojem. Plní se tak pouze generální plán zakotvený již v samotné podstatě integrace Jeanem Monnetem. Stále vládne Evropská komise Jeana-Clauda Junckera. Zvědavě očekávám, co nám předloží nová předsedkyně Ursula Leyenová, zatím sestavuje svůj tým. U jejího jména bychom asi měli vynechávat ono „von“, protože u nás zákon zakazuje používat šlechtické tituly.

RNDr. Jiří Payne Svobodní



Co říkáte současné tuzemské politické situaci?

Spiklenecká spolupráce prezidenta a premiéra paralyzovala fungování státu. Kauzy kolem osob pohybujících se kolem prezidenta nejsou vyšetřovány, zdá se, že jsou problémy i v hospodářské činnosti jeho kanceláře. Proslýchá se, že si snad dal financovat kampaň z ruských a čínských zdrojů oplátkou za absolutní politickou podporu. Za normální situace by policie musela nasadit odposlechy na všechny osoby, které se v blízkosti prezidenta objeví, ale odposlechy by musel schválit premiér. Ten to ale právě pro spoluúčast v tomto spolku neudělá. Nevyšetřuje se ani kauza únosu premiérova syna. Byl-li z našeho území unesen občan cizího státu, musel by náš ministr zahraničí okamžitě informovat příslušný stát a vyšetřování by muselo probíhat ve spolupráci. Zdá se ale, že se nic takového nestalo. Možná to někdo ministrovi zakázal, což by ale policie měla právě prošetřit. Objevují se náznaky, že přes ministry dosazené prezidentem probíhá politicko-hospodářský handl, na kterém možná někteří snadno vydělávají. A tak bychom mohli pokračovat.

Došlo k nabourání ústavního pořádku. Je možné, že se objeví návrhy, podobně jako na Slovensku, přijmout retroaktivní změnu právních předpisů, aby bylo možné tyto záležitosti pošetřit a řešit.

Domníváte se, že se etabluje politické hnutí Trikolóra?

Zatím nevidím dostatek podkladů pro nějaké hodnocení, neznám stanovy, programové cíle jsou obecné, doposud se objevují výstupy navenek s frekvencí jeden za měsíc. Byla-li by důvodem vzniku, jak řekl Václav Klaus mladší při představení nové strany, „děsivá zkušenost… vidět divadýlka pro veřejnost a noviny, neřešení příčin důležitých společenských problémů, vidět stádnost a pokrytectví, hloupost a osobní zájmy spousty našich elit, čím dál klesající suverenitu České republiky“, pak by to bylo dost málo. Podobné emoce totiž celkem úspěšně řeší Milion chvilek pro demokracii. Rád se seznámím, až budou předloženy, se stanovami a s politickým programem Trikolóry.

Ptal se Zbyněk Hutar

