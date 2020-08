Trump bude možná muset použít násilí proti násilí. Národní garda, třeba i občanská válka v ulicích. Černé vyhlídky Benjamina Kurase

ROZHOVOR Jestli to v Americe vyhraje levicová vlna neomarxismu, kterou dnes podporuje Demokratická strana, tak západní civilizace nepřežije. To říká publicista a spisovatel Benjamin Kuras, jenž od roku 1968 žil ve Velké Británii. Hovořili jsme mimo jiné i o návštěvě amerického ministra zahraničních věcí Mika Pompea v Česku.

Jak byste vlastně zhodnotil návštěvu Mika Pompea v Česku?

Je méně provokativní než Trump, ale myslí mu to politicky stejně. Trump říká vše dost nadrsno. Pompeo to dokáže zabalit do civilizovanější řeči. Ale je to Trumpův spolubojovník a jako takového bychom ho měli brát. Je dobře, že jsme mu tady naslouchali, protože na Americe přeci jen závisí existence celé západní civilizace. Jestli to v Americe vyhraje levicová vlna neomarxismu, kterou dnes podporuje Demokratická strana, tak západní civilizace nepřežije.

Hovoříte o hnutí Antifa a dalších?

Samozřejmě. Myslím tím celou tu kliku bývalých Obamových spřízněnců. Ostatně i Clintonová to pořád řídí ze zákulisí. V Demokratické straně vládne mezi ženami neomarxismus. Protesty byly vyprovokovány náhodným rasovým útokem. Nicméně v dnešních demonstracích nejde o problémy rasové, ale politické. Když se podíváme na násilné demonstrace Black Lives Matter, tak tam vidíme více než polovinu bělochů, kteří jsou zakuklení v maskách, ale i tak lze poznat bílá tváře. Antifa je bělošská organizace, kde není skoro žádný černoch anebo jich tam je menšina.

V současnosti jde o politickou a kulturní revoluci, která nemá s rasami nic společného. Když se podíváte na Minnesotu, kde to začalo, tak tam bylo ve státní vládě několik černošských ministrů, dokonce i vrchní soudce. V Minneapolisu samotném byla černošská část městské rady. Jde o vzdělané a civilizované lidi. Nicméně tlakem Demokratické strany byli všichni donuceni zneužívat rasové téma k politickým účelům.

Mohla by tato revoluce, jak protesty nazýváte, ohrozit dlouhodobější spíše republikánské směřování Ameriky?

Neohrabané vystupování? Spíš bych řekl, že se u něj neslučují slova s činy...

To nesouhlasím. V politice se slučují. Plní spoustu věcí, které slíbil ve volbách. A plní je i přes velké překážky, které mu háže do cesty ten takzvaný "deep state", tedy státní administrativa. Je to prorostlá levicová síť, která vládne v různých úřadech, soudnictví a v policii. Všechny tam za osm let svého vládnutí nasadil Barack Obama. Takže Trump je vlastně takový osamělý bojovník.

Co si myslíte o kandidátovi Demokratické strany Joe Bidenovi?

Když ho posloucháte, tak je úplně mimo. Vždyť nedokáže doříct jedinou větu. Takže je tam jen nastrčený, aby to vypadalo, že Demokratická strana není tak příliš levicová, protože se předvádí jako liberálně středový kandidát. Jenže jeho neurologický stav naznačuje, že za něj tu politiku bude dělat někdo jiný a my nevíme kdo. Přesněji řečeno tušíme, ale zatím to nemůžeme prokázat. Nejspíš to bude to levé křídlo Demokratické strany, kterou ještě řídí ta stará obamovská síť úředníků a manažerů.

Takže byste bral opětovné vítězství Trumpa v prezidentských volbách jako záchranu Ameriky?

Když vyhraje, bude to přinejmenším zastavení toho nejhoršího, alespoň prozatím. Jestliže vyhraje, tak ale demonstrace budou pokračovat dál. O jeho svržení se pokouší Demokratická strana od samého začátku a vymýšlí na něj všelijaké nesmysly o tom, že do voleb bylo zapleteno Rusko a tak dále. Zatím se k tomu ale nenašel jediný důkaz. Boj levice bude pokračovat a není vyloučeno, že Trump a jeho nová vláda bude muset použít násilí, proti násilí. Jako tomu bylo třeba za demonstrací proti Vietnamu. Policie v Americe je nyní v podstatě levicově indoktrinovaná stejně jako v Británii. Takže v Americe bude muset nastoupit Národní garda, což jsou ostří hoši vycvičení v tvrdých bojích a málokdy používaní. A možná že se dožijeme i nějakého typu občanské války v ulicích amerických měst.

Vraťme se na začátek. Lze brát to, že Pompeo jako do první země v Evropě zamířil do Česka, jako úspěch české diplomacie?

Nevím a ani nevím, proč jel zrovna sem. Hlavním spojencem USA jsou v tomto prostoru přeci Poláci. Takže jsem si myslel, že si bude Polsko více hýčkat. Možná Pompeo jel tak trochu sondovat, na čí straně ti Češi vlastně stojí. Jestli je na ně stejné spolehnutí jako na Poláky. Zatím se zdá, že jen tak nějak napůl.

Hodně se dnes v Česku mluví o vystoupení z NATO. Zatím si nedovedu představit, a říkám to pořád, přežití západní civilizace bez Spojených států amerických. Nicméně bez USA zdravých a politicky silných. V současné době, než se stane něco překvapivého a horšího, je třeba loajality k USA jako ke garantovi západní civilizace. To by mělo být povinností každého státu NATO. Tedy kromě Turecka, které mělo být z NATO už dávno vyloučeno.



