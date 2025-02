Trump je racionální člověk. Evropa bez řádu upadne. Z rýsujících se výsledků voleb nadšen nejsem. Spisovatel Junek hledí do budoucnosti

V USA začal vládnout Donald Trump a u jeho inaugurace stáli tři po mámě Čechoameričané, jeho děti ze sňatku s Ivanou Trumpovou. Jak v tomhle kontextu vidíte česko-americké vztahy?

Nesluší se probírat se privátem kohokoli, s kým se neznáte osobně a opravdu blízko. Stran prezidenta Trumpa a jeho vztahu k Česku mohu tedy pouze usuzovat, že jej váže tím směrem jisté citové pouto jako k rodné zemi jeho první ženy. Ale vkládat právě do toho jakékoli výraznější pozitivní naděje? To může být dokonce velmi nebezpečné.

Je Trump opravdu tím kovbojem, jenž odpráskne každého – Putina, Si Ťin-pchinga a další – kdo mu přijde do cesty?

Mluvit o tomtéž člověku jako o, cituji: „kovboji, jenž každého odpráskne…“ a tak dále, je zpozdilé. Donald Trump toho zatím dokázal ve svém životě tolik, a také jistě složitě vydělal, že nemůže nebýt schopen racionální úvahy a pak se podle ní nechovat.

Nesrovnatelně horší ovšem bude, jestliže neopustí svoje volební heslo „Amerika především“ a bude je právě s takovou racionalitou i pílí prosazovat. Jestli už s tím nezačal...

Třetí rok ve funkci českého prezidenta bude podle některých pro Petra Pavla tím nejtěžším. Chtěl bych však po vás telegrafické srovnání jeho osobnosti s předchozími třemi demokratickými prezidenty. O některých jste ostatně i psal…

Tady se vám musím omluvit, neboť mám dva důvody, pro které nebudu porovnávat současného českého prezidenta s jeho, jak vy říkáte, demokratickými předchůdci. Jednak na to nemám, jednak to, jak se tyto věci mají, může ukázat teprve mnohem výraznější časový odstup i vyšší nadhled.

Dovolím si tedy být konkrétnější jen v jediném, čeho se cítím v tomto směru naopak dostatečně práv. Žádný z těch tří přece jen nestál před takovými úkoly jako teď prezident Pavel.

V knize Symbol Ludvík Svoboda vás její autor Jiří Fidler dost kritizuje. „Etického dna přitom pravděpodobně dosáhl Václav Junek v knize Třinácté komnaty našich prezidentů,“ napsal. Co vy na to?

Co se týká vaší nástrahy, připojené v podobě zmínky o panu Fidlerovi, toho osobně neznám a nemám dojem, že by mi to mělo kdovíjak scházet. Například proto, že dělal, podle svého mně dostupného životopisného přehledu, přesně to, co já na konci roku 1969 naopak jsem zásadně odvrhl.

Dotčenou stať v Komnatách jsem si však našel, zase výhradně kvůli vám, a pořád bych v tom textu neměnil vůbec nic. Jím patrně adorovaný generál, objektivně vzato, opravdu zradil postupně všechno, čím si kdy prošel. Koneckonců, hned napoprvé mně o tom vyprávěli tací, kteří by si na společné kafe s panem Fidlerem nejspíš nesedli.

Ostatně, kdo u nás po volbách do Poslanecké sněmovny zavládne?

Výsledky příštích voleb se pro krajní nezpůsobilost současné skvadry sice hodnověrně rýsují už teď, ale nejsem z nich nadšen.

Těch jiných, kteří by je vyhrát měli, aby potom skutečně pracovali, se najde hodně. Ale pro všechno, co je tak ničilo zejména během posledních patnácti let, nikoho takového nic podobného jistě ani nenapadne. Bohužel!

Vystoupil jste z Obce spisovatelů ČR. Proč?

Nic romantického, natožpak výrazně skandálního, v tom rozhodně nebylo. Obec spisovatelů stále respektuji. Rozhodl jsem se však pro odchod tamodtud z několika důvodů: mám jiný pracovní režim, také jiné cíle i povinnosti, a naopak vysloveně nemusím jisté lidi, na které jsem tam narazil.

V roce 2022 vám vyšla kniha Smrt Evropy. I když Hitler Evropu málem zničil, nepřichází s Green Dealem, s vůdcovstvím eurokomise, s bezbřehým pozitivismem, s americkým odvrácením pohledu k vlastním problémům, její opravdová smrt?

Tady pozor a dokonce velký – buďto jsem Smrt Evropy špatně napsal, nebo jste ji vy nesprávně pochopil. Ta knížka není o Adolfu Hitlerovi, nýbrž o tom, jak kontinent upadne bez opravdu platného řádu nevyhnutelně právě tam, kam se řítí.

Jaká škoda, že jsem si tolik vyhrál s těmi minarety ve finále!