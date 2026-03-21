Tvrdý výpad Gulyáše: Letná jako „karneval bláznů“

21.03.2026 21:58 | Rozhovor
autor: Karel Výborný

Herec Michal Gulyáš se ve videu pro ParlamentníListy.cz důrazně vymezil proti demonstraci spolku Milion chvilek na pražské Letné. Událost v něm podle jeho slov vyvolala silné vzpomínky na rok 1989, tentokrát však s opačným pocitem.

Foto: Screen: Youtube ParlamentkyTV
Popisek: Herec Michal Gulyáš.

„Tehdy tam bylo nadšení, odhodlání a víra ve změnu. Dnes? Dnes jsem opatrný. Tehdy jsme totiž byli podvedeni,“ uvedl Gulyáš s tím, že podobné emoce v něm sobotní shromáždění nevyvolává.

Podle něj se na Letné znovu objevují lidé, které označil za „mistry přetvářky a světlonoše lží“, kteří podle něj manipulují davem a využívají emoce veřejnosti. Kriticky se vyjádřil také k roli umělců na pódiu.

„Není náhoda, že hlavními asistenty jsou představitelé jedné z nejzneužívanějších profesí – herci. V době klidu obdivovaní, v době krize zneužívaní,“ uvedl s tím, že podle něj dochází k politickému zneužívání kulturní sféry.

Fotogalerie: - Na chvilku na Letnou

Gulyáš použil i výrazné metafory. Mluvil o „loutkách“, které opakují cizí myšlenky, a o „komedii plné přetvářky“. Celé dění podle něj připomíná divadelní představení, které však postrádá autenticitu i skutečný obsah.

„Nevím, jestli se mám stydět za svou profesi, nebo křičet, že slepí řídí autobus a hluší troubí na poplach,“ řekl.

Ve svém vystoupení se dotkl i odkazu roku 1989 a osobnosti Václava Havla. Podle něj byl tehdejší étos „pravdy a lásky“ postupně vyprázdněn a nahrazen prostředím, kde dochází k nálepkování a vylučování lidí s odlišným názorem.

„Zůstali tu pohrobci, kteří mluví o demokracii, ale ve skutečnosti označují a poškozují ty, kdo mají jiný názor,“ uvedl.

Kritika se dotkla i médií. Gulyáš tvrdí, že veřejný prostor je podle něj ovládán jednostranným výkladem reality. „Mluví se o ochraně médií, ale ta podle něj nepřipouštějí pluralitu a vnucují jeden názor,“ zaznělo ve videu.

Závěrem pak herec shrnul své pocity z dnešní Letné velmi příkře.

„Nejsem plný nadšení jako v roce 1989. Naopak mi z toho běhá mráz po zádech,“ řekl s tím, že podle něj na akci vystupují „falešní proroci“, kteří podle jeho názoru šíří lež a nenávist.

