Tvrdý výpad Gulyáše: Letná jako „karneval bláznů“

„Tehdy tam bylo nadšení, odhodlání a víra ve změnu. Dnes? Dnes jsem opatrný. Tehdy jsme totiž byli podvedeni,“ uvedl Gulyáš s tím, že podobné emoce v něm sobotní shromáždění nevyvolává.
Podle něj se na Letné znovu objevují lidé, které označil za „mistry přetvářky a světlonoše lží“, kteří podle něj manipulují davem a využívají emoce veřejnosti. Kriticky se vyjádřil také k roli umělců na pódiu.
„Není náhoda, že hlavními asistenty jsou představitelé jedné z nejzneužívanějších profesí – herci. V době klidu obdivovaní, v době krize zneužívaní,“ uvedl s tím, že podle něj dochází k politickému zneužívání kulturní sféry.
Gulyáš použil i výrazné metafory. Mluvil o „loutkách“, které opakují cizí myšlenky, a o „komedii plné přetvářky“. Celé dění podle něj připomíná divadelní představení, které však postrádá autenticitu i skutečný obsah.
„Nevím, jestli se mám stydět za svou profesi, nebo křičet, že slepí řídí autobus a hluší troubí na poplach,“ řekl.
Ve svém vystoupení se dotkl i odkazu roku 1989 a osobnosti Václava Havla. Podle něj byl tehdejší étos „pravdy a lásky“ postupně vyprázdněn a nahrazen prostředím, kde dochází k nálepkování a vylučování lidí s odlišným názorem.
„Zůstali tu pohrobci, kteří mluví o demokracii, ale ve skutečnosti označují a poškozují ty, kdo mají jiný názor,“ uvedl.
Kritika se dotkla i médií. Gulyáš tvrdí, že veřejný prostor je podle něj ovládán jednostranným výkladem reality. „Mluví se o ochraně médií, ale ta podle něj nepřipouštějí pluralitu a vnucují jeden názor,“ zaznělo ve videu.
Závěrem pak herec shrnul své pocity z dnešní Letné velmi příkře.
„Nejsem plný nadšení jako v roce 1989. Naopak mi z toho běhá mráz po zádech,“ řekl s tím, že podle něj na akci vystupují „falešní proroci“, kteří podle jeho názoru šíří lež a nenávist.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.