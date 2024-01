U huby vezmou i nás. Proto fandit Němcům. „Na světlo vyjde takové špíny a takové lži...“

VIDLÁKŮV TÝDEN Proč fandit protestujícímu německému zemědělci? „Pokud Němci prohrají svoje dotace, tak vezmou u huby i ty naše. Když je možné zavádět grýndýl v Německu, tak je to možné i u nás. Kousek vedle je Ukrajina, která produkuje obilí o dost laciněji, než u nás. Pokud němečtí sedláci prohrají, dojde i na ty české. O to se německá vláda postará. Možná nemůže svým zemědělcům dát dotace, ale může se postarat, aby o podporu přišli i ti čeští,“ soudí moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. „Rok 2024 bude rokem odhalení. Rok, který vynese na světlo takové špíny a takové lži, že budeme všichni potřebovat zvlášť velké balení kinedrylu i endiaronu,“ sdělil též ParlamentnímListům.cz.

Dnes máme práce jak na kostele, řekl bych. Tak předně němečtí zemědělci blokují města i dopravní uzly v Německu. Stát jim slíbil dotace a daňové úlevy, které ovšem nemůže splnit, protože nejvyšší soud to zakázal. Protestující tvrdí, že bez těchto prostředků nejsou rentabilní. Tak tedy, co přesně německému zemědělci hrozí a v jaké je pozici?



Německá zemědělská prvovýroba se od té české dost liší. Naši pravidelní čtenáři si jistě vzpomenou, jak jsem psal o tom, že u nás potřebuje zemědělská rodina pět set hektarů, aby se uživila. Naše zemědělství je prostě velkovýroba, ve které pracuje zhruba devadesát tisíc lidí. Německo je zemí sedláků a malých farem, které mají pětkrát menší rozlohu než ty naše. Jak je možné, že se v Německu uživí zemědělská rodina na padesáti hektarech i méně? Na německém hektaru nevyroste větší úroda než na českém hektaru.

Ano, je to díky vysokým dotacím a různým daňovým úlevám. Díky tomu je v Německu na počet obyvatel víc zemědělců než v Česku a mají i víc traktorů. Německý grýndýl je také mnohem přísnější než tady u nás. Ohrožuje existenci velkého množství lidí. Ti navíc dobře vědí, že co si nevybojují sami, to nebudou mít. A tak naleštili traktory a vyjeli na Berlín. Kdy jindy, než teď v zimě. V dubnu budou muset obdělávat pole. Teď mají čas na protesty, tak je dělají. Pokud to totiž takhle půjde dál, tak o svoje krásné statky brzy přijdou. Neviditelná globální ruka trhu je v Německu stejně nemilosrdná jako u nás.

Vy častokrát láteříte, že němečtí zemědělci a potravináři mají oproti českým vyšší dotace. Teď ale jejich boj chápete. Čím to? Nepomohlo by nám, kdyby jim německý stát ty dotace nedal?

Jo, kdyby existoval jen česko-německý zemědělský trh, tak bych asi byl škodolibý, protože jakékoliv poškození Němců by byla naše výhra. Ale pokud Němci prohrají svoje dotace, tak vezmou u huby i ty naše. Když je možné zavádět grýndýl v Německu, tak je to možné i u nás. Kousek vedle je Ukrajina, která produkuje obilí o dost laciněji, než u nás. Pokud němečtí sedláci prohrají, dojde i na ty české. O to se německá vláda postará. Možná nemůže svým zemědělcům dát dotace, ale může se postarat, aby o podporu přišli i ti čeští. Obě vlády pak rukou společnou a nerozdílnou zařídí ukrajinský import a zkáza bude dokonána. Ostatně... u nás nemá být zemědělství, protože je to fůůj pro zajíčky a myšičky. Krávy navíc prdí a prasata smrdí. Všechno dovezeme, nicht wahr?

Já jsem pro zrušení dotací pro všechny. Anebo pro stejné dotace pro všechny. Ale v této chvíli mám pochopení pro ty, kteří se topí a snaží se chytat stébel.

Daniel Sterzik (Vidlák)



Farmáři svého času zamávali politickou situací i v Nizozemsku. Tam jim už přímo naznačovali, že zejména živočišná výroba ohrožuje boj proti klimatické změně. Je zemědělec v Evropě pořád taková síla, která může měnit poměry? Nejen tím, že před parlament vyklopí hnůj, ale tím, že si získá veřejnost?



To je prostě lidský instinkt... Po stovky generací jsme si v potu tváře dobývali svůj chléb. Blahobyt je tu sotva sto let. Ještě můj dědeček měl jako dítě často hlad. Máme to v sobě. Cítíme, že bez polí a zemědělství to nejde. Cítíme, že půda není sprostý materiál, ale Gaia – matka Země. Cítíme, že není možné odevzdat do cizích rukou to nejzákladnější – jídlo.

To, co může měnit poměry, to není sedlák jako člověk, ale sedlák jakožto instituce. Jídlo je základ všech základů. Už jsem tu psal, že od revoluce nás dělí tři teplá jídla. Abyste svoji potravinovou bezpečnost odevzdal do cizích rukou a vzdal se kontroly nad ní, to musíte být magor anebo liberál. Normální člověk si základy své vlastní civilizace nepodkopává. To je ta síla, která je schopná vyhrát volby v Nizozemí a zastavit Německo pomocí traktorů. I u nás tato síla existuje a je také velmi silná. Normální člověk si nepodřezává větev, na které stojí všechny výdobytky civilizace.

Ministrem zemědělství byl u nás Marian Jurečka. Ten teď kličkuje jak zajíc před aférou „party v den střelby“. Co to znamená pro vládu, která tak dá na symboliku? Vyvěšuje vlajky, vylepuje plakáty, pořád za někým „morálně stojí...“ A teď tohle?



Jak vidno, evropské hodnoty jsou velmi pružné a dají se měřit velmi liberálně. Pro Babiše byly nastaveny velmi přísně, pro Jurečku jsou podstatně velkorysejší. To je jejich hlavní výhoda. Znovu se ukazuje ten náš svět. Když jste liberálem, tak jste na politickém hřišti hráč i rozhodčí zároveň. Tenhle dvojí metr nás jednou zničí. Jak vidno, evropské hodnoty jsou velmi pružné a dají se měřit velmi liberálně. Pro Babiše byly nastaveny velmi přísně, pro Jurečku jsou podstatně velkorysejší. To je jejich hlavní výhoda. Znovu se ukazuje ten náš svět. Když jste liberálem, tak jste na politickém hřišti hráč i rozhodčí zároveň. Tenhle dvojí metr nás jednou zničí.

Víte, já jsem pořád nechápal, jak mohlo dojít na rok 1948. Teď už to chápu. Lidé viděli dobové Jurečky, Fialy a Rakušany, kterak demontují jakýkoliv respekt k právu a morálce. Když se něco takového děje, zpravidla uspěje kritik takové morálky. Bez ohledu na to, že se jmenuje Gottwald.



Lidovci budou mít v květnu sjezd. Řádný. Už před aférou se mluvilo o tom, že Jurečka bude nahrazen. Ale co s tou stranou vlastně dělat? U vás na jihu Moravy to byla kdysi hlavní síla…



Já bych vám rád odpověděl, ale víte, já už žádného voliče KDU neznám. Všichni zemědělci v mém okolí je dávno zatratili. Do kostela v Miroslavi se mi moc nechce, tam mi při bohoslužbách nadávají do kolaborantů a dezinformátorů, takže bohužel už neznám nikoho, kdo by mi jadrnými a zemitými moravskými výrazy vysvětlil, co se u Lid(l)ovců šušká.

Ale ať už Jurečka nahrazen bude, anebo nebude, stejně vejde do dějin jako předseda, který stranu přivedl na samé dno. Zřejmě u jeho politického životopisu bude i dovětek, že strana se z jeho bačování už nevzpamatovala. Lidovci si vlastně jen vyberou předsedu, který jako poslední zhasne. Měli by si v čele nechat právě Mariana. Ať se pěkně pozemědělsku dožije i politické úrody, kterou zasel.

Josef Lux se obrací v hrobě tak rychle, že by mohl vrtat metro.

Je to taková pěna dní, ale vyšoupnutý brankář Julius Hudáček z Kladna odešel do německého Frankfurtu. Čím to je, že tady „smrdělo“ jeho angažmá v KHL a Němcům to nevadí? Jak to, že ta citlivost na téma „Ukrajina“ končí za Chebem, evidentně?



Chudák Jarda Jágr... Vlastně mu nedali žádnou šanci. Největší fór na tom je, že to celé rozpoutali samotní kladenští fanoušci, kteří si říkají Haldaři. Mají na plakátech napsáno, že Kladno nedají a budou za něj dýchat. Tak ho právě zničili a zřejmě zničili i sebe. Jejich facebookový profil je od soboty nedostupný, protože tam dostávali čočku od jiných kladenských fanoušků, kteří mají poněkud méně eurohodnotný názor.

Nakonec si vedení klubu vybíralo ze dvou špatných možností. Buď naštvou jedny fanoušky nebo naštvou ty druhé fanoušky. Osobně si myslím, že zvolili řešení, které naštvalo tu větší skupinu fanoušků a výsledek se bohužel brzy dostaví...

Jaké ponaučení, které z toho plyne? To nejhorší ti udělají tvoji vlastní. Ti nejbližší. Ti, které si hřeješ na hrudi. Celou aféru rozpoutala malá řvoucí fanouškovská úderka a Jágrův kolega, Dominik Hašek. Ještě pár takových kamarádů a s Jágrem je konec...

Jak malá ta úderka ve skutečnosti byla a jak slabý a hloupý byl jejich postoj, to vidíte nejlépe na výsledku. Hudáček podepsal smlouvu s německým klubem, v Kladně dostal tučné odstupné a nejspíš teď bude brát víc a mít lepší podmínky. Nebylo to takhle nějak i s koncertem Anny Netrebko?

Navrhuji, aby byl tento příběh zapsán jako názorný příklad u slovníkového hesla „česká malost“.

Němci, kteří doma topí v krbu, si budou muset povinně koupit filtr, který odfiltruje emise. Dává vám to jako investičnímu technikovi, který zařizoval topení pro fabriku, smysl?



Ano, tohle je další příklad toho, jak tady v EU děláme všechno správně a umožňuje to pochopit, proč vedle německých zemědělců už tak nějak protestují skoro všichni. Poslední kapka, kvůli které přeteče pohár, nemusí být ta největší. Vsadťe se, že díky filtru přibudou otravy oxidem uhelnatým pro špatný tah a nedokonalé hoření. Jsme už jen krůček od speciálních filtrů na táborové ohně. Ale spíš jsme krůček od revoluce. Jednoho dne trpělivost dojde. Němcům bych navrhnul, aby si místo filtru koupili pušky. Jednak jsou levnější a jednak jsou na černém trhu dostupnější.



Další „ekonomické“ a ekologické opatření vzešlo z Francie. Tam se budou výrazně dotovat laciná elektroauta pro nízkopříjmové. Mají se „nízkopříjmoví“ Evropané těšit, že jim bude zadotováno třeba i zateplení, topení a vše, co Green Deal zdraží?



Francie, Francie... aha, to je ta země, kde se každé druhé dítě už jmenuje Mohamed, učitelé se tam bojí chodit do školy, Židé se stěhují do bezpečného Izraele a některé regiony vypadají jako vzorový emirát? No to jo... Francie vždycky ty největší problémy řeší jako první. Navíc, elektroauta lépe a radostněji hoří, to se bude pouličním gangsterům hodit. Jen houšť a větší kapky. K nastolení rovnosti, svornosti a bratrství jim už chybí jen elektroauto v každé rodině. Jen co to nastane, tak nastane mír a sluníčková láska.

Marian Kechlibar nedávno napsal, že by nechtěl být ve Francii učitelem. Nechtěl by být ve Francii ničím. Vidím to podobně. Začíná být úplně jedno, co si francouzská vláda usmyslí a naopak začíná být stále důležitější, co si usmyslí tamní imámové.



Ještě „showbyznysnové téma“. Na Jakuba Vágnera za řeči o migrantech v Evropě vystartovali všichni možní včetně bulváru. Jenže on si trvá na svém a ještě přisazuje. Je to jeden Vágner, nebo už prostě v tématu migrace liberálové nemají „zastrašovací potenciál“?



Já být liberálem, tak bych pomalu začal měnit své názory a chystat si nějaký můstek, abych se mohl včas stát dezolátem. Ještě pár demonstrací v Německu, ještě pár voleb v okolních státech, ještě pár kauz à la Hudáček a liberalismus bude vynesen na smetiště dějin i s těmi, kteří včas nepřekabátí.

Dezolátské názory pomalu začínají být populární mezi celebritami... Jak dlouho asi bude trvat, než si Dana Drábová vzpomene, jak strašně trpěla v TOP 09 a smaže všechny své statusy o Ukrajině? Ježí se mi chlupy na zádech, když si představím, jak se snaží vlichotit do přízně Andreje Babiše.

Rok 2024 bude rokem odhalení. Rok, který vynese na světlo takové špíny a takové lži, že budeme všichni potřebovat zvlášť velké balení kinedrylu i endiaronu. Nevíte, zajistil Válek dostatečné zásoby?

