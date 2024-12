Ukrajinka Tietz z SPD: Fialova vláda rozdmýchává nenávist proti Ukrajincům. Má rodina souhlasí s Okamurou

Ukrajinka Tietz také před nedávnem v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova prohlásila, že nesouhlasí s anexí okupovaných oblastí na Ukrajině kvůli míru, čímž vyvolala u části české společnosti nemalou kritiku. „Za své názory se nestydím,“ uvedla nyní v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz s tím, že chce veřejně vystupovat stále více i za cenu ztráty soukromí. Podporována je k tomu i svým okolím. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8817 lidí

Mladá politička sama sebe označuje za člověka se spíše konzervativními názory, který klade důraz na tradiční hodnoty, ty chce také promítnout do své politiky. „Jsem pro konzervatismus a pro tradiční rodinu. To dnes nejvíce vybočuje z mainstreamu, hodně lidí na to hledí jako na obrovskou exotiku,“ dodala Olga Tietz, česká občanka původem z Kyjeva.

Ačkoli pro některé může působit až paradoxně, že je Ukrajinka Tietz členkou SPD, i když strana dlouhodobě kritizuje českou podporu Ukrajině, vysvětluje, že se k ní ve straně vždy chovají s respektem. „Do SPD jsem vstupovala v roce 2020 jako osmnáctiletá. Nesetkala jsem se v SPD nikdy s tím, že by se na mě někdo díval skrze prsty kvůli tomu, že jsem se narodila na Ukrajině nebo že by mě někdo šikanoval, jako mě šikanovaly děti. Vždy jsem tu dostala rovné příležitosti a možnosti. Necítila jsem se tam utlačována,“ přiblížila, že se svými spolustraníky nemá pro svůj ukrajinský původ žádné konflikty.

Když eskaloval rusko-ukrajinský konflikt v roce 2022, nechtěla být nejdříve jako politička mezi lidmi viděna. „Chvíli mi trvalo vstřebat, že Rusko zahájilo regulérní válku. Nezajímala jsem se tehdy o politiku, nechtěla jsem se setkávat s lidmi, měla jsem z toho depku, mrzelo mě to,“ sdílela své prvotní pocity.

S odstupem času ale cítí, že chce k situaci veřejně promlouvat, protože se podle ní nejedná o válku ukrajinského lidu. „Vždy jsme považovali Rusy za své bratry. Ukrajinci se nejdříve nadchli a šli bojovat za svou zemi, ale postupně začali chápat souvislosti, začali dezertovat a nechtěli válčit. Velký ukazatel také je to, kolik lidí z Ukrajiny uprchlo. Na Ukrajině umírají ti nejlepší za cizí zájmy. Ukrajina je obětní beránek mezi velmocemi,“ konstatovala politička SPD.

Psali jsme: VIDEO Nahé aktivistky s ukrajinskými vlajkami poničily památník. Má to háček

Zelenskyj prý hraje na obě strany. Trump, zbraně, NATO a krize Evropy

Postoje celé její rodiny se ztotožňují s těmi předsedy SPD Tomia Okamury. Ten dlouhodobě volá po ukončení posílání zbraní na Ukrajinu a po mírových jednáních. Na Ukrajině podle něj lidé umírají za zájmy USA. Současná Fialova vláda nás posíláním zbraní a peněz zkorumpovanému ukrajinskému režimu a podporou vstupu Ukrajiny do NATO a EU zatahuje do války proti Rusku. Zasazuje se rovněž o návrat ukrajinských imigrantů domů a doufá, že se novému zvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi podaří vyjednat na Ukrajině mír, jak deklaruje. „S celou rodinou souhlasíme s tím, co od začátku války na Ukrajině prohlašuje náš předseda Tomio Okamura.“

Mladá politička, která studuje mezinárodní vztahy, byla téměř od začátku rusko-ukrajinského konfliktu pro to, aby byla zahájena mírová jednání. „Nevidím vojenské ukončení konfliktu. Umírají tam mladí lidé a nemůžeme jim mít za zlé, že se tam nechtějí vracet, že v té válce nechtějí umřít. Oni to nevnímají jako svou válku. Buď se z toho stane zamrzlý konflikt, nebo se bude válčit do posledního Ukrajince,“ podotkla Ukrajinka Tietz.

Kriticky se mladá politička SPD staví také k vyvěšení ukrajinských vlajek, které byly v Česku vyvěšeny v řadě významných státních budov jako symbol podpory Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí: „Na veřejných budovách by měla viset pouze česká vlajka. Vlajka cizího státu může viset pouze na ambasádách, velvyslanectvích...,“ uvedla Tietz.

Podle Tietz vláda premiéra Petra Fialy (ODS) rozděluje společnost, pokud ji tlačí k podpoře pouze jedné strany konfliktu, v tomto případě Ukrajiny. „Vláda tímhle společnost hrozně polarizuje. Když chcete veřejně ukázat, že podporujete Ukrajinu, tak si kupte odznáček nebo si ji dejte na vlastní plot. Vláda tím rozdmýchává nenávist vůči Ukrajincům. Myslím, že tohle je věc, která lidi podle mě vytáčí. Podporuje Ukrajince pod nátlakem a bere peníze z kapsy lidí, kteří je už nechtějí podporovat, nechtějí dál financovat válku,“ vyjádřila Olga Tietz pochopení pro Čechy, kteří jsou proti podpoře Ukrajiny.