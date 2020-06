Ursula je mimo realitu! Placení kývači v Bruselu nám zavaří... Z Trikolóry zní zděšení, jde i o česká auta

ROZHOVOR „Masivní začáteční vlnu pandemie ČR zvládla velice dobře, dokonce tak dobře, že drtivá většina států po nás ‚opisovala‘ téměř vše. Bohužel ten slibný začátek si naše vláda hodně zkazila. Hlavně když se nechala opozicí dotlačit do přemrštěných ekonomických opatření a když podlehla levicové rozdavačné garnituře,“ domnívá se Zdeněk Pištora (Trikolóra), starosta Postoloprt. EU ze sebe podle něj udělala úplného blbce. „Nejdříve kritizovala za opatření a už jsem si myslel, že nás budou hnát zase k nějakému soudu, jak je jejím dobrým zvykem. Potom se předháněla ve vyjádřeních, co je potřeba udělat (s křížkem po funusu), aby pak začala kritizovat rozvolňovací opatření. Mezitím schůzovala a schůzovala a schůzovala...,“ všímá si.

Máme po nouzovém stavu. Jak jsme jako Česká republika podle vás zvládli útok koronavirové pandemie?

Předně chci říci, že máme po nouzovém stavu, ale nemáme po průšvihu se jménem koronavirus. Hlavně však nemáme po ještě větším průšvihu, a to je ekonomická devastace na několik dalších let.

Opakovaně jsem se poslední dobou vyjadřoval, že masivní začáteční vlnu pandemie ČR zvládla velice dobře, dokonce tak dobře, že drtivá většina států po nás „opisovala“ téměř vše. Začali jsme včas, začali jsme velice razantně a všechny tyto kroky se děly na základě velice fundovaných názorů českých odborníků (kteří byli, jsou a budou vždy na špičce vědců dokonce v rámci celého světa). Je třeba podotknout, že velkou (ne-li zásadní) zásluhu na zvládnutí boje proti koronaviru měli občané, obyčejní lidé. Český člověk toho v historii zažil hodně, a tak poslechl na slovo a splnil každičký požadavek, který se na něj snesl (na rozdíl od jiných národů, které to prostě v sobě nemají).

Také jsem mnohokrát řekl, že celou první část nouzového stavu bych si nikdy nedovolil kritizovat kroky, které se děly. Byl jsem i přes svou kritickou povahu ke krokům vlády nadmíru tolerantní. To se nedá určitě říci o některých představitelích naší politické reprezentace, obzvláště opozice se „překonávala“. To, co jeden den kritizovali, druhý den vychvalovali, a dokonce vykřikovali, že to je vlastně jejich doporučení.

Bohužel ten slibný začátek si naše vláda hodně zkazila. Hlavně když se nechala opozicí dotlačit do přemrštěných ekonomických opatření a když podlehla levicové rozdavačné garnituře (reprezentované hlavně ministryní Maláčovou).

Těch přešlapů, které vláda udělala ve druhé polovině nouzového stavu, bylo víc, ale otázka zněla, jak ČR zvládla pandemii – po zdravotní stránce a po stránce ochrany obyvatelstva mohu s klidným svědomím říci, že ČR to zvládla ukázkově. Po stránce ekonomické však ČR totálně pohořela a tyto rány si bude lízat ještě mnoho dalších let.

Jste starostou Postoloprt. Jak na tom obce nyní jsou či budou po ekonomické stránce?

Ano, jsem hlavně starostou, mám zodpovědnost za město a za jeho obyvatele a musím zajistit, aby právě tito občané pocítili ekonomické důsledky posledních událostí co nejméně. Starostové jsou zvláštní živočišný druh. Dokážou z minima vydolovat maximum, dokážou budovat a jít dopředu, i když jim stát hází klacky pod nohy. Není náhodou, že v průzkumech mají starostové skoro 70% oblíbenost (na rozdíl od vlády, ministrů nebo poslanců, kteří jsou někde nad 30 %). Bude to pro starosty těžké období, nejen stát zažije ekonomický pád, ale i obce, jejichž hlavním příjmem jsou daňové příjmy. Anketa Souhlasíte s tím, že europoslanec Kolaja chce volbu radních ČT řešit na úrovni EU? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 10058 lidí

Oproti státu máme však jednu výhodu – většinou hospodaříme rozumně a máme „naspořeno“ (alespoň pro překlenutí nejhoršího období). Obce jsou nejlépe hospodařícím článkem naší ekonomiky. Bohužel stát na to většinou hřeší a spoléhá na to, že si obce poradí naprosto se vším. Poradíme si i teď. Ano, něco z plánovaných investic neuskutečníme hned, ale třeba až za rok dva tři… jen nám nesmí nikdo vrážet nůž do zad – tím samozřejmě myslím stát, respektive vládu. Takže odpověď na vaši otázku: zhorší se to, vyrovnáme se s tím, ale pokud nám vláda ještě sáhne na naše peníze (jako to udělala v minulých dnech), tak si sama podrazí nohy, protože právě obce jsou ty nohy, na kterých náš stát stojí.

Vypadá to, že nejste příliš spokojen s přístupem vlády. Například ve vašem dřívějším vyjádření píšete, že celá slavná pětadvacítka je velký podvod na obce, města a kraje. O co jde?

Máte pravdu, psal jsem o podvodu. Jenže nyní již vím, že podvod je hodně slabé slovo, je to lumpárna nejhrubšího zrna. Je to podle mého názoru protiústavní krok, je to krádež peněz obcím a krajům v přímém přenosu. Teď nemluvím jako politik – straník, mluvím jako starosta zodpovědný za vedení města, mluvím jako člověk uvažující zdravým rozumem. Jak by bylo vám, kdyby za vámi přišel soused, že pomůže vážně nemocnému dítěti odvedle (a samozřejmě patřičně zmedializuje, že to bude on, kdo pomáhá), jen si na to vezme bez vašeho souhlasu vaši výplatu! To, že jste již tomu dítěti pomohl (nebo chtěl pomoci) sám, přejde mávnutím ruky s tím, že ho to nezajímá. A to přesně udělali poslanci obcím a krajům.

Teď naprosto opomíjím jakoukoliv politickou příslušnost, tohle se stranickým přístupem nemá nic společného. To je rána pod pás obcím, které si spoří peníze, aby pro své občany mohli opravit chodníky, aby zrekonstruovali školu, aby opravili kulturák, nebo třeba aby jen přispěli spolkům ve městě na sport či kulturu. Parlament prostě odhlasoval, že na pomoci, kterou podnikatelům STÁT dá, se budou jednou třetinou podílet obce a kraje – bez diskuse! Jednoduše sebere skoro 12 miliard obcím z rozpočtového určení daní a krajům vezme další čtyři miliardy.

Přitom většina krajů a měst již schválila, že podnikatelům pomůže ze svých rozpočtů. Bohužel pro ně to bylo v době, kdy ještě nevěděly, že vlastně budou pomáhat dvakrát… jako by nestačilo, že obce přijdou o své daňové příjmy jednoduše proto, že z důvodů krize se prostě daně nevyberou (s tím bychom se nějak vyrovnali).

Drzostí je, že ministryně financí argumentuje s tím, že hospodaření územních samospráv je ve výborné kondici a že za posledních pět let vzrostly daňové příjmy obcí o 44 %. Ano, to je pravda, ale jaksi již není řečeno, že to jsou prostředky, které byly obcím pokráceny před rokem 2012, a tudíž že to vlastně není navyšování, ale dorovnání jakéhosi dluhu státu vůči samosprávám. Paní ministryně argumentuje s tím, že obce hospodaří s přebytkem a že na svých bankovních účtech mají zůstatky ve výši 215 mld. Kč. Ano, i toto je pravda – obce totiž na rozdíl od státu většinou hospodaří velmi dobře a rozumně a prostředky si šetří na tolik potřebné investiční akce pro své občany. Co nám tímto říká stát? Že obcím můžeme ubrat, vždyť „ony mají přece dost“…

Když se zvedla vlna nevole, přispěchala vláda s tvrzením, že to obcím vrátí ve formě dotací. To je směšné – víme, jak fungují dotace: několik měsíců se bude řešit, zda žádost o dotaci je správně vyplněná, třikrát se to vrátí tam a zpět, pak se dotace poskytne (ale bububu – použijete to pouze na to, co vám povolíme!), když to uděláte, přijde pět kontrol, které vám nejprve seberou část, pak půlku, potom celou dotaci, protože jste udělali lavičku o 10 cm kratší, aby vám nakonec ještě vyměřili penále ve výši sto procent té dotace. Kolikpak z 6 256 obcí do téhle oprátky poleze???

Stát nyní obcím udělal přesně to, co dělá České republice Evropská unie – tam posíláme čisté peníze, zpět se nám vrací část těch financí, kterou ale můžeme použít pouze na to, co nám Brusel přikáže… Kocourkov…

nezbývá než citovat ze známého filmu: „To je hnus velebnosti…“

Zmínil jste Evropskou unii, hodně se mluví o jejím přístupu v době pandemie. Zpočátku nás například kritizovali za zavírání hranic, poté zase naopak za přílišné rozvolňování. Jaký byl podle vás její přístup?

Vlastně jste si odpověděl sám. EU ze sebe udělala úplného blbce! Nejdříve kritizovala za opatření a už jsem si myslel, že nás budou hnát zase k nějakému soudu, jak je jejím dobrým zvykem (v tom by určitě byla rychlá a operativní). Potom se předháněla ve vyjádřeních, co je potřeba udělat (s křížkem po funusu), aby pak začala kritizovat rozvolňovací opatření. Mezitím schůzovala a schůzovala a schůzovala… a házela biliony, které pošle na pomoc. Myslím, že bude trvat ještě mnoho týdnů a měsíců, než se jakákoliv pomoc stane skutečností. A věřte, že si hodně dobře spočítá, aby ta pomoc přinesla velké posílení nejsilnějším ekonomikám Evropy a bankám, které ovládá. Takže odpověď opět shrnu – její přístup byl (a stále je) z hlediska zdravého rozumu úplně mimo realitu. Možná paní Jourová a přechytralá paní Ursula zkoumají jakási pochybení a porušování ještě doteď… Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 12815 lidí

Myslíte, že nastane kvůli COVID-19, kdy jsou všechny státy ekonomicky oslabeny, nějaká redukce tzv. Zeleného údělu (i když podle vyjádření předsedkyně EK Von der Leyenové to vypadá, že příliš ne...)?

Vy mi berete odpovědi z úst. Paní Ursula žije úplně mimo realitu, možná že ani neví, jak na tom v současnosti třeba automobilky jsou. Dokud tahle osoba bude sedět v Bruselu, pak bůh s námi (a to jsem nevěřící). Kvůli téhle zelené pitomosti budou automobilky místo toho, aby se vyrovnaly se ztrátami, vymýšlet nesmyslné elektromobily, které si nikdo nekoupí, protože nikam nedojedou a nikde nedočerpají pohon. Výsledkem bude, že místo aby nastartovaly ekonomiku svoji i ekonomiku státu, kde se nacházejí, budou zdražovat a shánět peníze na splnění nesmyslného požadavku na „zelené výpary z výfuku“, aby se vzápětí staly na světových trzích naprosto nekonkurenceschopné.

A takových zelených nesmyslů je na můj vkus až moc! Přinesou jediné – naprostou nekonkurenceschopnost ve všech odvětvích! Bohužel si tedy myslím, že redukce Green Dealu určitě nenastane, a hodně se bojím, že dobře placení kývači v Evropském parlamentu budou chrlit ještě plamennější projevy na toto téma a ještě více se budou objímat s ubohou Gretou a se všehoschopnou Ursulou.

Trikolóra, za niž kandidujete do Senátu, prosazuje vypovězení Lisabonské smlouvy. Proč?

Lisabonská smlouva (LS) úplně obrátila naruby všechny předcházející smlouvy EU (ty smlouvy, na základě kterých se vůbec podoba EU tvořila). LS de facto přepsala tehdejší dosavadní řád EU.

Kdybych to chtěl jednoduše shrnout, tak řeknu, že je to právě ten dokument, který má za úkol oslabovat pravomoci členských států, který má ty „méně ekonomicky silné“ zavázat k poslušnosti „ekonomickým gigantům“. LS dává pravomoc dobře placeným kancelářským krysám v Bruselu – pravomoc, která je vlastně nadřazena národním zájmům, národní hrdosti a svébytnosti.

LS brání státům, které se rozhodnou pro „neposlušnost“, v prosazení čehokoliv – vždyť podle ní rozhoduje většina (navíc rozhoduje počet obyvatelstva států), a to vlastně znamená, že to, co bude chtít třeba Německo a Francie, je definitivní a nikdo nemá žádnou sílu to zvrátit, stát potom nezabrání tomu, co si nepřeje, co si nepřejí jeho občané. Čili počet občanů hraje zásadní roli a při spojení toho, co si přejí například Německo a Francie (opět schválně používám tento příklad), je naprosto jasné, že ostatní státy se můžou třeba rozkrájet, ale neprosadí nic.

Chvála bohu, že v poslední době alespoň trochu začínají být slyšet státy V4 (ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko). To by měla být cesta, tyto státy mají zakořeněnou snahu po svém sebeurčení a svébytnosti. Tyto státy by měly na svou stranu získat sympatie ostatních a ukázat, že nás nebude nikdo řídit k naplnění svých zištných zájmů.

Hluboce lituji, že ji ČR podepsala – a přitom jsme byli tak blízko… vždyť jsme to byli my, kdo podepisoval jako úplně poslední ze všech států EU, byli jsme to my, na koho se čekalo (a systematicky tlačilo) – škoda…

Lisabonská smlouva prostě představuje nadřazenost a zvůli EU nad našimi národními zájmy. Nejsem natolik fundovaný, abych dokázal říci, jestli je vypovězení vůbec možné, ale v tuto chvíli to pro mne představuje možnost, jak jednoznačně a viditelně dát diktátorovi (EU) najevo, že nejsme otroci a nesvéprávní šašci, kteří budou poslouchat ty nesmysly a zákazy, které nám Brusel neustále servíruje. Pokud by to nešlo, mělo by se začít pracovat na velice dlouhém (mnohaletém!!!) a složitém procesu vystoupení z EU.

Koronavirová pandemie bude mít určitě negativní vliv na ekonomiku. Čeho se v této souvislosti obáváte? Zvýšení nezaměstnanosti? Inflace? Zadlužení států?

Já mám největší obavu z inflace. Ta zasáhne naprosto všechny a nejvíce obyčejné občany, každého z nás. Ty občany, kteří většinou svět vidí a vnímají se zdravým selským rozumem, ti na tom budou nejhůře. A ti, kteří by to mohli změnit, si budou sedět v teplíčku a počítat volební hlasy (a také bankovky).

Zadlužení států bylo, je a bude. Náš stát s tím žije již nekonečně dlouho a hlavně naše zadlužení oproti některým není tak katastrofální. Stejně je tomu s nezaměstnaností – nepochybuji, že se ekonomika znovu rozjede a ten příliv na pracovní úřady bude pouze dočasný. Jen nesmíme podlehnout levičáckému rozdávání všem a všeho. Pokud dostanou příspěvky ti, kteří dělali a chtějí dělat, tak se o nezaměstnanost a následně ekonomiku nebojím. Jen někdo musí ubrzdit paní ministryni Maláčovou v rozhazování, které si nejvíce s vítězoslavným úsměvem vychutnají vyžírkové, kteří nikdy pro naši společnost nic neudělali, kteří dělat nechtějí a kteří jen nastavují ruce, protože zákony, na co mají právo, mají v malíčku (a své povinnosti vůči společnosti již dávno hodili do odpadkového koše, tedy pokud si je někdy uvědomili).

Mnohem hůře na tom budou státy, které „v létě tančí a v zimě nepracují…“. Zde si ale musí uvědomit hlavně EU (když už existuje), jak naloží s případnou pomocí.

Zatímco jsme se potýkali s pandemií, podivné věci se děly v Praze v souvislosti s koncem války. V Dejvicích odstranili (v době nouzového stavu) sochu maršála Koněva, zatímco v Řeporyjích naopak postavili památník vlasovcům. Také jsme se dozvěděli, že se Praha osvobodila prý sama… co tomu říkáte?

Pořád se cítím obyčejným člověkem, který má svůj zdravý selský rozum. Tedy říkám to, co říká drtivá většina obyčejných lidí na ulici: někomu zřejmě přeskočilo, někdo chce být vidět za každou cenu, i když ze sebe udělá blbce. A obzvláště ten, co v minulosti nezažil skoro nic, ten, co si vykládá dějiny po svém. Já respektuji názor druhých, a když se jim výsledky jejich práce líbí, tak ať se plácají po ramenou. Ale i já mám svůj názor a s klidným svědomím říkám, že tohle tedy opravdu není můj výklad dějin, to je pouhé zviditelňování se na tom, co zrovna je a není v módě. Každopádně o odstraňování jakýchkoliv soch musí někdo rozhodnout, je to právo a je to jejich věc. Já bych pro takovou mystifikaci dějin ruku v zastupitelstvu nikdy nezvedl.

To budování pomníku někomu, kdo byl hrdlořezem ve fašistickém smýšlení, mi vyloženě vadí. Vlasovci několik let mordovali lidi v duchu Hitlerovy víry a v posledních pár dnech války rychle přeběhli na druhou stranu jen proto, aby se dostali do amerického zajetí. Asi netušili, že za to jednou budou mít svůj pomník. Jen by mne zajímalo, co tomu říkají obyčejní lidé v Řeporyjích.

K tomu, že se Praha osvobodila sama, si dovolím jedno přirovnání – živě vidím hladového vlka, jak se chystá sníst ustrašenou myšku, která vůbec netuší, že se za ní tyčí obrovský medvěd, takže vlk se raději klidí z cesty. Myška se zaraduje a všude pak vykládá, že se sama osvobodila ze smrtelného nebezpečí vlčí potravy. Ale budiž, když si někdo vyloží dějiny po svém, je to jeho právo.

Je svérázně vystupující starosta Řeporyjí, vulgárně urážející své politické oponenty, nějaký prototyp moderního politika? A navíc ještě pravicového, neb je členem ODS? Václav Klaus mladší v ODS vadil, Pavel Novotný nikoliv?

Pavla Novotného je mi líto. Dělat ze sebe takovou komickou figuru chce hodně odvahy. Každopádně je to degradace funkce, kterou vykonává, a je to ostuda starostovského řemesla a já se za něj stydím! A hlavně je to typický obrázek totálně upadající politické kultury v ČR. Pokud je taková postava ještě poplácávána po ramenou nejvyššími představiteli strany, kterou „reprezentuje“, pak je na tom ta strana hodně bídně.

