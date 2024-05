Úspěch mimo velkoměsto. Jak firma z pohraničí mění pravidla hry v hi-tech technologiích

Mohlo by se to zdát jako těžko uvěřitelné, ale také v malém okresním městě na jihovýchodě České republiky může již více než sedm dekád působit úspěšná česká společnost, která popírá názor, že k hi-tech technologiím se můžeme dostat jen ve velkoměstech. Jak v srdci Slovácka vyvíjí elektronické systémy, které fungují v extrémních podmínkách, a jaké příležitosti rozvoje nabízí mladým technikům, vysvětluje Jaroslav Hovorka, generální ředitel společnosti MESIT asd., která je nejen členem skupiny OMNIPOL, ale specializuje se i na vývoj a výrobu elektroniky pro letectví, obranu a dopravu.

Jak probíhá vývoj elektroniky pro tak náročná odvětví?

Každý nový projekt začíná pečlivým sběrem požadavků a analýzou potřeb našich zákazníků. Poté přichází zpracování zadání, které specifikuje podrobné technické parametry a požadované vlastnosti výrobku. Nedílnou součástí přípravy nového vývoje je rovněž časový plán realizace, hodnocení rizik, tržního potenciálu a ekonomický rozbor přínosu projektu. Následuje fáze tvorby koncepce, návrhu, kde naše týmy inženýrů tvoří nejprve funkční blokové schéma, následně navrhují konkrétní obvodové a softwarové řešení a výsledkem jsou prototypy elektronických systémů. Dnes používáme při návrhu mnoho výkonných softwarových prostředků. Těchto nástrojů je celá řada a naši inženýři s nimi umějí neskutečné věci. Zkonstruované výrobky a systémy jsou podrobovány analýzám funkčnosti a spolehlivosti a v závěru procházejí řadou testů a validací, tj. finálním ověřením navrženého řešení u zákazníka. Toto vše je nutné provést, abychom se ujistili, že naše výrobky plní očekávané bezpečnostní a výkonnostní standardy. A na závěr se zpravidla účastníme integrace do konkrétních letadel, obranných systémů nebo dopravních prostředků. Samozřejmě k uvedeným činnostem využíváme ty nejmodernější metody a technické vybavení. S návrhovými prostředky, kterými disponujeme, se málokdo setká. Je to prostě unikát.

Takže u vás se může mladý absolvent technické školy hodně naučit?

Takže u vás se může mladý absolvent technické školy hodně naučit?

To určitě. Všichni jsme vyrostli z mladých absolventů. A je štěstí, když se dostanete do tvůrčího prostředí, kde můžete čerpat technické znalosti, zkušenosti a setkat se s unikátními technologiemi a laboratorní technikou. Myslím si, že pro mladého technika je to to nejdůležitější – tvůrčí a motivující prostředí, dobrý přátelský kolektiv a zajímavé technické projekty, jejichž výsledky díky tomu, že výrobky vyrábíme a dodáváme na světové trhy, může vidět v praxi. Je to motiv pro lidi, když vidí, že to, co vymysleli, reálně funguje a jejich práce je ceněna a má smysl.

Tato fáze může být profesně velmi zajímavá, je to tak?

Ano, když si představíte, že naši inženýři ve fázi integrace výrobku do konkrétní zástavby úzce spolupracují s výrobci letadel či vojenské a dopravní techniky, tak to je pro mnoho technicky nadaných lidí splněný profesní sen. V rámci své práce se mnohdy dostanou do kokpitu stíhačky, na palubu dopravního letounu nebo vojenského vozidla. Jejich rozhled pak není omezen pouze zdmi vývojového oddělení, vidí ten smysl, proč to dělají. Tady vnímám velmi pozitivní rozdíl oproti čistě vývojovému pracovišti.

Takže každý fanda techniky si u vás najde to své, od letadla přes bojové vozidlo až po vlak.

Přesně tak. A při realizaci projektů se mohou podívat i do různých zemí. Takže kdo si chce procvičit jazyky, má u nás skvělou možnost.

Jaké jsou hlavní výzvy při vývoji elektroniky pro tato náročná odvětví?

Je to například zajištění maximální spolehlivosti a odolnosti v extrémních podmínkách, jako jsou rychle se měnící teploty, vibrace nebo elektromagnetické rušení. Právě z těchto důvodů jsme před lety vybudovali nové laboratoře, které se právě na výše zmíněné vlastnosti zaměřují. V naší laboratoři životnosti a spolehlivosti urychlujeme životní cyklus výrobku, což nám pomáhá odhalit slabá místa konstrukce již ve fázi návrhu. S trochou nadsázky tak můžeme říct, že zde předbíháme čas. Pak ihned analyzujeme příčiny vyvolaných poruch, často pomocí moderních softwarů, a následně hledáme řešení pro zlepšení a zajištění dlouhé provozuschopnosti každého výrobku. Výsledkem je vysoká spolehlivost výrobku a v konečném důsledku nižší náklady pro uživatele.

Dále disponujeme laboratoří pro měření elektromagnetické kompatibility, která je nutná k tomu, aby naše výrobky mohly být instalovány v blízkosti jiných citlivých systémů a neovlivňovaly jejich funkci. Druhou podstatnou vlastností je to, aby naopak odolávaly vysokému elektromagnetickému rušení od jiných zdrojů rušení, a jejich funkce tak nebyla nijak narušena. Ve všech odvětvích naší činnosti je to nutná podmínka.

Třetí významnou laboratoří je akustická komora. Věnujeme se vývoji komunikačních prostředků a toto pracoviště nám poskytuje vše, co pro tento účel potřebujeme. Můžeme tak neustále zlepšovat užitné vlastnosti komunikačních prostředků, které exportujeme do mnoha zemí světa. Pohybujeme se ve velmi silném konkurenčním prostředí, takže největší výzvou je neustálý tlak na inovace a zvýšení užitné hodnoty našich systémů. A konečně, musíme neustále sledovat a reagovat na změny v regulačním prostředí a požadavcích klientů.

Jakým způsobem vaše oddělení výzkumu a vývoje spolupracuje s dalšími vývojovými týmy či externími partnery při vytváření komplexních elektronických systémů pro tato klíčová odvětví?

Spolupracujeme s vysokými školami a certifikovanými laboratořemi. Samozřejmě jsme v těsném kontaktu se zadavateli našich projektů, ať již tuzemskými nebo zahraničními. Dnes je doba IT, takže jsme si osvojili i moderní přístupy týmové práce s využitím výpočetní techniky. Velké know-how je schopnost definovat technické požadavky a celý projekt efektivně řídit a kontrolovat. Dílčí odbornosti pak lze mnohdy zajistit externě, i když naprostou většinu potřebných schopností máme na našem domovském pracovišti.

Jaké trendy v oblasti elektroniky a technologií si všímáte v současném prostředí letectví, obrany a dopravy, a jak se snažíte tyto trendy implementovat do vašich produktů a služeb?

Klíčovým požadavkem, a řekl bych, že obecným, je požadavek na vysokou míru bezpečnosti a bezporuchovosti. Například v oblasti letectví jsme dnes schopni vyvíjet letecký software podle požadavků norem RTCA/DO-178, což je standard definující bezpečný software. Je to promyšlený systém postupů vývoje a ověřování softwaru, tak aby bez poruch fungoval v zařízeních instalovaných na palubě letadla. S podobnými přístupy se však setkáváme a budeme setkávat i v ostatních oblastech.

Jaký je váš přístup k udržitelnosti a ekologickému ohledu při vývoji elektroniky pro letectví, obranu a dopravu?

Společnost je certifikována podle ISO 14000 a dodržování environmentálních standardů bereme velmi vážně. Vždyť se jedná o zachování kvality našeho pracovního a životního prostředí.

Můžete nám poskytnout příklady konkrétních projektů?

Řešíme řadu zajímavých projektů. Například pro stíhací či dopravní letouny jsme vyvinuli mnoho systémů, které jsou stěžejní pro řízení a ovládání letounu, pro komunikaci posádky, systémy pro měření paliva, odledňování draku a mnoho dalších. V oblasti obrany vyrábíme celou řadu komunikačních prostředků včetně radiostanic, vozidlových interkomů a elektronických sluchátek pro posádky vozidel. A v neposlední řadě se s našimi výrobky můžete setkat v mnoha dopravních prostředcích.

Jak byste charakterizoval hlavní výhody vašich výrobků?

Klíčovými vlastnostmi je vysoká spolehlivost, odolnost a schopnost fungovat ve velmi náročném prostředí. Plnění technických parametrů je základním a nutným předpokladem.

Chceme vytvářet inspirující pracovní prostředí pro mladé vývojáře a nabízet jim příležitosti k jejich profesnímu růstu a rozvoji. Jsme otevřeni novým nápadům a podporujeme vize našich zaměstnanců. Snažíme se budovat pracovní prostředí, v němž každý může aktivně přispět k úspěchu.

