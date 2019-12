Útoky už i na policisty, pořád něco. A šílená reakce médií a politiků. Petr Bystroň o smutné realitě svátků v Německu

Ke konci roku otřásl Německem případ, kdy parta mladíků v bavorském Augsburgu ubila hasiče, který odcházel s manželkou a s přáteli z vánočních trhů. V některých médiích se objevila informace, že hlavní podezřelý se sice narodil v Německu, má ale také libanonskou a tureckou státní příslušnost. Můžete mi k tomu případu říci něco víc?

Ano, je to tak. Se situací v Augsburgu jsem detailně seznámen, byl jsem osobně na místě. Vražda hýbe celou společností. Pohřbu se účastnily stovky lidí, mezi nimi mnoho dobrovolných hasičů z celého Bavorska. Útočník má tři státní příslušnosti – německou, protože se zde narodil, tureckou a libanonskou po rodičích. Je tak skvělým příkladem ‚zdařilé‘ integrace.

Na sociálních sítích, konkrétně i na vašem Facebooku, se objevilo krátké video s informací, že „extremisté znesvětili věnec, kterým zástupci AfD uctili památku mrtvého hasiče“…



Na tom je vidět, jak toto emocionální téma hýbe německou společností. Toto video zhlédlo pouze z mé facebookové stránky více než 260 000 lidí – a to i přesto, že jde o spontánní nahrávku mé potyčky s levicovými extremisty, kterou udělal duchapřítomně jeden z pasantů svým mobilním telefonem.

Jak se k tragédii v Augsburgu stavějí němečtí politici a také tamější média?

Bohužel stejně jako ke všem předchozím vraždám spáchaným migranty – snaží se je bagatelizovat. V tomto případě všemu nasadil korunu starosta Augsburgu Griebel, který vraždu označil za ‚Vorfall‘, což přeloženo do češtiny znamená ‚příhodu‘. To jako by ten zavražděný dostal z čistého nebe srdeční příhodu…

Ve stejné formě psala mnohá média. Největší noviny v Augsburgu – Augsburger Allgemeine – popisovaly incident a příčinu smrti slovy, že ‚padla rána‘. Ano, asi z čistého nebe padla rána a hasič byl mrtev. Ta banda migrantů jako by s tím neměla nic do činění.



Je tato tragédie v poslední době ojedinělým případem, nebo máte informace o něčem dalším, co se třeba v tisku ani neobjevilo?

Ojedinělým případem – děláte si srandu???

Jen ten den, co jsem jel do Augsburgu, jsem navštívil na mnichovském hlavním nádraží policejní stanici a hovořil s policisty, jejichž kolega byl ráno toho dne zezadu bodnut nožem do krku.

Jen pár dní na to proběhl v Mnichově soud se Somálcem, který na Velikonoce provedl islamistický útok na mši chorvatské menšiny. Tehdy média mlžila něco o ‚psychicky zmateném‘ člověku, který vběhl do kostela a ‚křičel něco nesrozumitelného‘.

Jen cílenými parlamentními interpelacemi AfD jsme zjistili, že policie útočníka označila za ‚psychicky zmateného‘ ihned po incidentu, bez jakékoliv konzultace s psychologem či psychiatrem. Navíc zakázala všem postiženým veřejně vyslovit, co se v tom kostele vlastně stalo. Až teď – třičtvrtě roku po tom útoku, se v novinách objevilo, že atentátník nekřičel nic ‚nesrozumitelného‘, ale ‚Allahu Akbar‘.

To jsou prosím pouze zprávy z minulých dní, které se týkají mě osobně!

Vraťme se i k mediálně známým případům tohoto roku. Například případ z letošního léta, kdy Eritrejec na nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem shodil pod vlak matku s dítětem. Dítě nepřežilo, útočník byl prý následně hospitalizován na psychiatrii. Stejně tak skončil na psychiatrii muž, který letos v listopadu ubodal syna bývalého německého prezidenta. „Končí“ tím tyto kauzy?

To je všeobecný jev. Najednou je vysoký počet vrahů hlavně z řad migrantů kategorizováno jako ‚psychicky labilní‘ nebo ‚traumatizovaná‘ osoba a následně jsou převedeni do psychiatrické péče namísto do vězení. Přitom nikdo, kdo za bílého dne na veřejnosti někoho ubodá nebo strčí pod vlak, není ‚normální‘. Takové chování je v každém případě abnormální. Jenže dříve se stíhalo jako zločin. Teď jsou ti vrazi deklarováni za pacienty, o které je třeba pečovat.

Připomeňme si také ale říjnový útok na synagogu ve městě Halle, který byl z některých stran označen za pravicově extremistický teroristický čin. Někteří němečtí politici obvinili právě AfD, že svojí rétorikou přispívá k růstu antisemitismu v zemi. Co na to říkáte?

To je absolutní podlost. S tím útokem neměla AfD nic společného.

Ale neodpověděl jste na otázku antisemitismu – skutečně roste v Německu antisemitismus? A pokud ano, čím to podle vás je?

Jistěže roste. Jak by taky ne, když do země za poslední čtyři roky přišlo přes dva miliony Arabů ze zemí, kde je antisemitismus zcela běžný a společensky akceptovaný. Mnoho z těch států, ze kterých ti migranti přišli, neguje právo státu Izrael na existenci a chtějí jej vymazat z mapy světa.



Když odbočíme, oslavili jsme Vánoce, ke kterým patří i vánoční trhy. A stejně jako už v předchozích letech byly nejen v Německu, ale i v dalších zemích zpřísněny bezpečnostní podmínky, kolem trhů nechyběly často betonové zátarasy. Jaká je v tomto směru v Německu atmosféra?

Někteří lidé začali tyto tradice jako návštěvu vánočních trhů právě kvůli bezpečnostnímu riziku vynechávat. Jak jste na tom vy? Chodíte s rodinou na vánoční trhy? A pokud ano, tak s jakými pocity?

Samozřejmě. Byli jsme s rodinou i návštěvou z Čech na vánočním trhu v Mnichově. Přece si islamisty nenechám diktovat životní styl a připravit se o tisícileté křesťanské tradice?

V Berlíně jsem navštívil mši na Breitscheidplatzu a uctil památku všech obětí toho doposud nejhoršího islamistického atentátu v Německu. Ten kostel je uprostřed vánočního trhu. Jen několik málo dní po té mši byl celý vánoční trh policií evakuován kvůli dvěma podezřelým Syřanům, které policie podezřívá z toho, že jsou členy salafistických struktur v Německu. Takže si lehce dovedete představit, že atmosféra nic moc.

Když se podíváme mimo Německo, co říkáte na výsledky voleb ve Velké Británii? Co bude podle vás znamenat její odchod z EU, který vítěz voleb avizuje na konec ledna?

Johnsonovo vítězství je triumfem demokracie nad nevolenými globalistickými elitami. Boris Johnson vyhrál volby ve Velké Británii s drtivou převahou i přes masivní mediální kampaň namířenou proti němu. Jeho volební vítězství se tak stalo triumfem demokracie nad globalistickými elitami, které se tři roky snažily zmařit výsledky demokratického referenda o brexitu z roku 2016.

Pro Velkou Británii má brexit už teď pozitivní hospodářský dopad. V zemi je nejnižší nezaměstnanost od sedmdesátých let, kurzy na burze po volbách poskočily nahoru.

Naproti tomu Evropská unie přijde o jednoho ze tří plátců rozpočtu. Její krize se ještě prohloubí. Brexit znamená memento v historii EU. Doposud se pouze rozšiřovala, teď se začíná zmenšovat.

No, jakou perspektivu může mít asi společenství, které na jedné straně opustila Velká Británie a na druhé straně do něj má vstoupit Kosovo a Albánie.

Angličan by řekl: „God save the EU.“

A domníváte se, že Británii budou následovat další státy? Je možné, že EU ztrátou Británie nějak přehodnotí některé své postoje?

Určitě to je v zájmu EU samotné, přijmout vystoupení Velké Británie jako varovný výstřel a provést potřebné reformy. EHS bylo super. Ale nikdo si nepřeje EUSSR.



