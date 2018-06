VIDEO Pavel Bém: S hrůzou říkám, že každý den jsem víc a víc zděšen. Téměř pláču

„S hrůzou musím říct, že každým dnem jsem víc a víc zděšen ne z toho, kam se posunula Praha, ale z toho, že se Praha nikam neposouvá,“ odpověděl na otázku moderátora Radima Panenky, kam se podle něj Praha za tu dobu posunula.

Pavel Bém pak vyjmenoval několik důvodů, které ho vedou k této tezi: prosekané komunikace, problémy infrastruktury, tranzitní okruh kolem Prahy nebo připomíná městský okruh. Když se podle něho podíváme na rozpočet, z původního nastavení, kdy šlo o 60 % provozních nákladů a 40 % investičních, tak dnes je přibližně 90 % procent, co Praha projí – „prožere“, jak řekl doslovně. Ani to malé procento, co zbývá na investice, se neproinvestuje, protože podle něj nejsou buď připravené projekty, nebo díky tomu, že se politická reprezentace neumí dohodnout. „Není nikdo, kdo by převzal politickou odpovědnost,“ tvrdí. Praha podle něj nekvete, ani neroste. „Fakta, čísla, makroekonomická čísla, která z Prahy běží, jsou hrůzostrašná,“ uvádí. Podle něj za tím stojí například politická nezodpovědnost, manažerské selhání nebo nerozhodnost. Pokud se nerozhoduje, město pak žije z minulosti. Připomíná, že za jeho éry Praha někam směřovala. Podle něj bude trvat deset let, než se kormidlo nasměruje ekonomicky efektivním směrem.

Co se týká infrastruktury, připomíná, že za posledních osm let se nepřipravil žádný významný infrastrukturní projekt, díky čemuž by Praha mohla někam růst. „Slyšíme před volbami: budeme stavět metro D, tak já se strašně vnitřně směju, téměř pláču,“ uvedl a dodal, že příprava stavby trasy D probíhala od roku 2007 do roku 2010 ještě za jeho vedení. Od této doby uplynulo deset let, ale bývalý primátor se podivuje nad tím, jak tyto zprávy dostáváme těsně před volbami. „Je mi z toho do pláče,“ uvedl.

Profese primátorování je podle něj postavena na tom, že kandidát musí mít zdravý selský rozum, projektové a manažerské schopnosti, rétorické schopnosti a další. Podle něj současné primátorce, i přestože se jí podařilo strávit ve funkci celé tyto čtyři roky, se nejenže nepodařilo tyto schopnosti se naučit, ale ani se jich dotknout. Největší problém vidí v tom, že se díky nestabilitě, nekontinuitě procesů neudělalo žádné významné politické rozhodnutí, což se podle něho stalo i za éry současné primátorky Adriany Krnáčové.

Sedm měsíců po volbách stále nemáme vládu s důvěrou, jak na to nahlíží bývalý primátor? O hnutí ANO si myslí, že jde o diametrálně odlišnou představu o politickém řízení světa. „Někdo by to mohl nazvat osvícenou autokracií, někdo jako jakousi parapolitickou formou monarchistického či feudálního řízení věcí veřejných,“ uvádí a dodává, že obrovské množství lidí na toto začíná slyšet. „Je to jiný typ politiky než politika, na kterou já jsem zvyklý,“ pronesl a dodal, že se tento typ hnutí odklání od tradičních politických stran. „Není to doba, které já bych fandil,“ uvádí dále. Nemyslí si, že tato doba nás dovede významně dopředu. „Je to přešlapování na místě,“ myslí si a dodává, že v mnoha ohledech mu také vadí scénář KSČM ve vládě. Současně připustil, že komunisté již mnohokrát skrytě podporovali vládu.

autor: Radim Panenka