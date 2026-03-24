Vadim Petrov: Babiš se do toho opřel jako Trump. V Seznamu jsou aktivisté, ne novináři

24.03.2026 16:10 | Rozhovor
autor: Jaroslav Polanský

100 DNÍ VLÁDY Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bez obalu hodnotí prvních sto dní vlády. Andrej Babiš podle něj přitvrdil a „jede jako Trump“, zatímco část médií prý sklouzává k aktivismu. Jak dlouho si vláda udrží podporu a kde se může vše zlomit?

Foto: Archiv Vadima Petrova
Popisek: Člen RRTV, hudebník a manažer Vadim Petrov

Nadchází 100 dnů od jmenování vlády Andreje Babiše, od které si mnozí mnohé slibovali. Může být volič vládních stran prozatím spokojen?

Jsme přesvědčený, že ano. Andrej Babiš se do vládnutí pustil s vervou. Je to člověk, ať se to někomu líbí, nebo ne, zvyklý na výsledky a má tah na bránu.

Odborníci se přeli, zda Andrej Babiš napodobí Donalda Trumpa a bude ve svém druhém mandátu přímočařejší, ne-li radikálnější. Je to teď jiný Babiš, než v letech 2017–2021?

Ano. Také si myslím, že se do vládnutí opřel podobným způsobem jako Donald Trump. Samozřejmě, je tady jiný systém než v USA, nemá nástroje na to, aby vládl tak přímočaře, ale myslím, že zúročuje zkušenost z jeho prvního vládnutí. Je tvrdší, méně taktizuje. Má víc jasno. Je si jistější. I když třeba s panem prezidentem taktizuje hodně. Ale ani on, ani pan prezident, nechtějí jít do otevřeného střetu. To je dobře.

Optics is everything – dojem je všechno. Mají Andrej Babiš, Tomio Okamura, Petr Macinka a další lídři vůbec možnost v české mediální krajině budovat pozitivní obraz?

Bohužel, karty jsou rozdané tak, že pokud někdo vládne s Babišem, je okamžitě pro média a voliče opozice padouch. Předlistopadová minulost Andreje Babiše, fakt, že je miliardář, jeho čechoslovenština… Má hodně charakteristik, na které se lze dobře zastřelovat. Bizarní je, že předlistopadová minulost Petra Pavla voličům stávající opozice nevadí.

Babiš se otevřeně pouští do sporu s médii, zejména s těmi ze skupiny Seznam. Jak na to pohlížíte vy jako někdejší mluvčí a mediální lektor? Má smysl se hádat s médii?

Já bych sice ubral na plynu, ale Andrej Babiš umí ve volbách vítězit. Pokud si myslí, že to voliči chtějí slyšet, je to v pořádku. Také si myslím, že novináři Seznamu jsou spíše aktivisté a nikoliv novináři, je dobře, že věci nazývá pravým jménem.

ANO nakonec ve volbách posbíralo skoro 35 % a nabalilo na sebe širokou voličskou koalici. Dle průzkumů si podporu drží. Co by musel Babiš pokazit, aby se to změnilo?

Andrej Babiš musí udržovat, obrazně řečeno, oheň pod kotlem, aby podpora nevyhasla. Je v komunikaci aktivní, nebojí se být kontroverzní, ale i dělný a státotvorný. Mluví obecným jazykem – v dobrém slova smyslu je lidový. Ve srovnání s jeho minulou vládou je ve svých názorech pevnější. Uvidíme, jestli se podpora začne lámat, až udělá pár kompromisů. Takové to – odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.

Za předpokladu, že v důsledku války v Perském zálivu masivně porostou životní náklady a inflace – má Babiš vůbec šanci si své „sociálně citlivé“ voliče udržet?

O tom jsem teď mluvil. Jakmile přijde velká krize, stejně jako za covidu, může začít dělat chyby a podporu může ztrácet.

Petr Macinka jako ministr zahraničí opakuje, že Rusko je vůči Ukrajině v pozici agresora, zatímco SPD vidí věc jinak. Jak zatím vyznívá česká zahraniční politika?

Nemám to nastavené tak, že všichni musí mluvit jedním hlasem. Jeden hlas vlády se v zahraniční politice vyjadřuje vládními rozhodnutími. Nikoliv nějakými řečmi v médiích nebo na sociálních sítích. Jsem přesvědčen, že oficiální vládní postoje budou konzistentní.  A že se vládní prohlášení budou lišit od postojů pana prezidenta? Proč ne, každý si to přebere. Vládní zahraniční politiku formuluje vláda, nikoliv prezident.

Opozice a opozičně laděná média se snaží odradit vládu od přípravy zákona a nalezení nového modelu financování ČR a ČRo. Bude podle vás naplněn závazek vyřešit tuto věc do konce roku?

Myslím si, že v tomto ohledu vláda nějaké kroky udělat musí. Slíbila to a je to pro její voliče důležité téma.  

Jak jako hudebník pohlížíte na činnost kolegy-hudebníka, ministra kultury Oty Klempíře? Co česká kultura – zejména živé umění – potřebuje a co ne?

Zatím čekáme, s čím pan ministr přijde. Snad začne mluvit.

