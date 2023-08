Vadim Petrov: Naše země nevzkvétá. Pavel vše odčinil, Babiš ne? Odhalení prezidenta

reklama

Vadime, před časem jste s námi hovořil o seriálu Volha, který se vás dotýkal coby někdejšího zaměstnance Československé televize. Lidé byli různí, někdo kradl, někdo práskal, popsal jste situaci 80. let v televizi. Nyní se nám 80. léta vracejí s osobou tehdejšího trestního soudce Roberta Fremra. Jaké dojmy máte z toho, že ho senátoři schválili jako ústavního soudce?

Především si myslím, že celý proces nominace soudce Fremra prezident odflákl. Nechal to na svých lidech – poradcích a úřednících – a jestli se s někým radil, měl by si dát na něj příště pozor. Druhá věc je, jestli vše věděl a možná, že mu to přišlo v pořádku. Sám říkal, že takové byly zákony a soudit podle nich museli všichni soudci. Vládla KSČ, byli jsme součástí sovětského bloku, co naděláš, prostě se s tím smiř. Zařiď se pro sebe. Tahle osobní oportunistická psychologie ho možná i zradila. Možná sám nechápe, co vlastně ten Fremr udělal špatně.

A senátoři?

Ti se jen svezli. Když je to návrh pana prezidenta, kterého jsme tak všichni chtěli – přece mu jeho návrhy nebudeme kádrovat. Je to náš člověk. Mluvím o těch 36 senátorech, kteří pro soudce Fremra zvedli ruku. Třeba je to poučení pro příště. Že je lepší myslet sám za sebe vlastní hlavou. Nakonec, od toho ten Senát máme. Aby se tam nehrály politické hry, ale aby každý ze senátorů jednal sám za sebe a ručil svým kreditem a svědomím.

Komentátor Petr Honzejk k Fremrovi uvedl, že každý, kdo nebyl za normalizace disidentem, má svým způsobem máslo na hlavě. Kde se najednou bere taková smířlivost?

Především tímto táborem zní – Petr Pavel jako komunista je jiný než komunista Andrej Babiš. Petr Pavel vše odčinil, Babiš ne. Přestože jsme Petra Pavla živili my ze svých peněz, kdežto Andrej Babiš zaměstnával desetitisíce lidí, kteří z výdělků živili sebe, své rodiny a platili daně. Nechci soudit, jestli se jedná v případě Petra Honzejka o hloupost, předpojatost nebo redakční politiku. Každopádně tyhle argumenty jsou ryzí pokrytectví.

Co kauza Fremr vypovídá o naší společnosti?

Četl jsem, že si komunisté po třiceti letech berou zem zpátky. Nemyslím si to, ale asi nejlépe to vystihl Jan Zahradil:

„Dochází ke generační výměně a ‚šedesátkovou‘ generaci Havla, Klause a Zemana střídá normalizační generace Babiše a Pavla. Jde o pragmatické oportunisty, kteří členství v KSČ brali jen jako vstupenku k úspěšné kariéře, na niž si zadělali již v 80. letech a na vrchol ji pak dokázali dotáhnout ve svobodných poměrech po roce 1989 – jeden v podnikání, druhý ve státní službě. Zdá se, že podstatná část národa se s touto životní dráhou umí ztotožnit.“

Tolik Jan Zahradil.

Ta další, nastupující generace, je silně progresivistická. Ta by nejradši rozdala vše ve prospěch „západních hodnot“, i když jim to nepatří a nezasloužila se o to. Také se chronicky nepřestává ozývat deziluze z transformace. (Zhaslo se tu a vše se rozkradlo.)

Nechci vypadat jako skeptik, ale vybavují se mi slova Václava Havla z novoročního projevu v roce 1990: „Naše země nevzkvétá.“ Po třiceti letech je lze zopakovat. Naše země nevzkvétá. Nemyslím tím, že se máme hůř, ale jsem přesvědčen, že vývoj, který, byť klopotně, šel dopředu, se zastavil.

„Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila!“ Řekl Havel na konci projevu. Teď bych jeho slova parafrázoval: „Tvá vláda, lide, se od tebe odvrátila.“

