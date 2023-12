Viděl jsem centrum, kde migrant vraždil. „Občany musíme chránit.“ Šlachta vytáhl do boje

Když jde o migraci, Robert Šlachta se rozhodl získat zkušenosti na vlastní oči. Byl v Itálii i v Rakousku. „Tam jsem viděl třeba i azylové centrum, kde v roce 2019 imigrant vraždil,“ říká. A od místních si vyslechl, že Evropu je potřeba před migrací chránit. „Došel jsem k závěru, že řešení migrace možné je. Pokud to budeme myslet skutečně vážně. Já nejsem žádný nácek, ale občany musíme chránit,“ míní. Prozradil také, jak je to s podporou od Motoristů Sobě.

Nedávno jste oznámil svůj záměr kandidovat do Senátu za jihomoravský obvod Břeclav. Čeho byste pro něj chtěl v horní parlamentní komoře dosáhnout?

Takže tam vidím možnost. A myslím, že bude třeba do toho sáhnout i jako zákonodárce, protože tady bude muset dojít ke změně liniového zákona. Takhle to prostě dál nejde.

Podívejte se na Polsko, v jakém tempu stavějí dálnice tam. Ale předcházela tomu legislativní úprava.

U té dálnice na Rakousko je pořád několik desítek nevypořádaných žalob, co proti tomu kdekdo podal. Ty se teď už budou muset nějak vypořádat.

Další téma, o které se chci zajímat, je tiché víno a jeho zdanění. To je ve vinařském regionu Břeclavi také celkem aktuální.

Jenže za této vlády se z toho stalo strašné politikum, přetahují se o to strany, komentují to i lidé, co v životě neviděli celní sklad. Já jsem se tím jako policejní vyšetřovatel a potom v celní správě roky zabýval, takže bych do toho chtěl přinést trochu věcných argumentů.

Jak podle vás zvládá břeclavský obvod zastupovat současný senátor Koštial?

Pan Koštial vloni kandidoval do zastupitelstva u nich v Mikulově, s ODS získali tři mandáty a teď tam sedí v opozici. To asi ukazuje, jak jej jeho voliči vnímají. On hlasuje v Senátu s ODS, asi musí. Jenže zrovna na jeho voliče tady na venkově ta opatření dopadají dost tvrdě, řekl bych, že i ve srovnání s jinými regiony nadstandardně.

Podporu do senátních voleb vám vyslovila strana Motoristé sobě, usilující o uchování svobod a minimum regulace. Některé to dost překvapilo, Petr Macinka si dělal legraci, že „pár starých ódéesáků si mě asi vymazalo z mobilu“. V čem vy vidíte styčné body obou programů?

Nebylo to žádné nahodilé rozhodnutí, s lidmi od Motoristů jsme jednali dlouho a mám pocit, že čím více jsme spolu mluvili, tím blíže byly naše pohledy. Díváme se velmi podobně na zachování české koruny, na migraci. Jejich klíčovým tématem je samozřejmě Green Deal, to mají opravdu nastudované a zpracované.

A když jsme se o tom bavili, tak jsme zjistili, že jejich pohled je velmi podobný našemu. Hlavně v tom, že nám tam všem schází zdravý rozum. Zastánci Green Dealu se vůbec neohlížejí, jak to zvládnou lidi. A právě to je třeba do toho vrátit, že nechceme jen měnit svět, ale také to udělat tak, aby se v něm dalo žít.

Taky nás sblížilo, že pan Macinka je z Břeclavi, zná to tady a ví, co tento region potřebuje.

Takže jsem za tuto podporu velmi rád.

Před pár dny jste se vrátil z návštěvy evropských azylových center. Co jste si z toho odnesl?

Nedávno jsem se byl podívat v azylovém centru v Itálii a před několika dny jsem se vrátil z Rakouska. Tam jsem viděl třeba i azylové centrum, kde v roce 2019 imigrant vraždil.

Mluvili jsme s lidmi z center i s místními obyvateli o jejich pohledu, který je díky té přímé zkušenosti trochu jiný než náš. Mnohem více vnímají a říkají, že my jsme Evropa a měli bychom se bránit.

A také říkají, že jsme dovolili, aby Evropu řídili politici, kteří to s ní nemyslí dobře. To mě hodně zasáhlo.

Evropa vždy musí v první řadě chránit svoje občany. Ale dnes je to bohužel tak, a při těch návštěvách jsem si to potvrdil, že každá země si to dělá po vlastní linii.

Itálie dává na den kapesné 2,50 eura, Rakousko šest eur. Lze se divit, že se chtějí migranti dostat z Itálie do Rakouska nebo do Německa?

Problémem je i délka azylových řízení, v Itálii trvá tři až čtyři roky. Mně se docela líbí rakouský model, podle kterého musejí v průběhu azylového řízení vykonávat veřejně prospěšné práce. Ale také mi tam popisovali, jak je neustále napadají liberálové, že porušují lidská práva.

Celkově jsem ale došel k závěru, že řešení migrace možné je. Pokud to budeme myslet skutečně vážně.

Já nejsem žádnej nácek, ale občany musíme chránit.

V půlce roku budou volby do Evropského parlamentu, ve kterých Přísaha také kandiduje. S kým byste v europarlamentu chtěli o hledání řešení migrace usilovat?

Chtěli bychom na tom spolupracovat s frakcemi, které nesdílejí ten liberální pohled, co jsem popisoval. Asi nepůjde spolupracovat na řešení s těmi, kteří chtějí s otevřenou náručí vítat úplně všechny. Takže si dovedeme představit spolupráci s frakcemi, které chtějí nastavit jasné mantinely a jasná pravidla.

Já si myslím, že v příštím europarlamentu budou tyto frakce mnohem silnější než v tom současném. Předvolební odhady napříč celou Evropou tomu nasvědčují.

Něco se skutečně musí změnit, protože já mluvil s lidmi, co došli za sedm měsíců ze Somálska až do Rakouska, aniž je v EU kdokoliv kontroloval. No tak jak ta kontrola tedy funguje?

Bavíme se tu o evropské spolupráci. Její posilování je v posledních týdnech v Bruselu aktuálním tématem, mnozí chtějí přesouvat řadu pravomocí z národní úrovně na unijní. Vy jste si na toto téma korespondoval s prezidentem Pavlem, který se za tyto změny také přimlouval. Zaznamenal jsem, že vám už z Hradu přišla odpověď, co na ni říkáte?

Panu prezidentovi jsem napsal dopis, protože jsem četl jeho nedávná vyjádření v Bruselu a nerozuměl jsem jim. Mluvil tam o tom, jak není třeba zachovávat suverenitu, ale současně jak musí být EU efektivnější v rozhodovacích procesech a nebýt členskými státy blokována.

Nerozuměl jsem tomu, tak jsem pana prezidenta požádal o vysvětlení jeho postoje.

Před pár dny mi přišla odpověď a musím se přiznat, že postoji pana prezidenta nerozumím stále. Asi je až příliš ve vleku svých poradců, jejichž postoj je celkem znám.

Takže bohužel nabývám dojmu, že tam prezident o českou suverenitu příliš nemá zájem.

Náš postoj jako Přísahy je takový, že určitě chceme jednotnou Evropu. Ale nemůžeme ji sjednocovat na principu, že velcí se dohodnou a malí budou ve vleku.





