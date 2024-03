Vidlák k Fialovi: „On nebude mít kam utéct.“ Pustil nové info o hnoji před Strakovkou

VIDLÁKŮV TÝDEN Zemědělské protesty byly stále mírné, vláda může zažít akce jako v Německu či Polsku. PL to řekl moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. Popisuje, jak čtvrteční akce probíhala, hovoří o policií zmláceném demonstrantovi i zatčení traktoristy, co před Strakovu akademii vysypal hnůj. Zemědělci podle něho už nevěří ani Fialovi, ani ministru Výbornému, který prý lže a nedrží sliby.

reklama

Protesty zemědělců tentokrát proběhly o chlup ostřeji než poprvé. Doprava byla více zablokována a všechna média dokola zmiňovala vysypaný hnůj před Úřadem vlády. Jak byste tuto akci zhodnotil vy? Přehnali protestující něco?

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 33972 lidí

Představte si to, zlí zemědělci z prvního protestu se zákeřně vetřeli mezi hodné zemědělce čtvrtečního protestu, vysypali hnůj před Strakovku... a v té chvíli byla veta po všem vládním rozdělování, nálepkování a veřejnoprávním lhaní. Jeden čin zemědělce smířil a už nejsou ti rozdělení zemědělci, už jsou zase jednotní. Navíc, vláda nalila olej do ohně a když zjistila, že ti hodní zemědělci nejsou zase až tak hodní a nenechají se opít rohlíkem, rázem je přeřadila k těm zlým zemědělcům a všechno ostatní se už stalo samo.

Na pódiu vystoupili zemědělci z pondělního i čtvrtečního protestu, náramně si u toho notovali a ministr Výborný vypadal schlíple jako kohout, který právě prohrál boj o své hejno.

Petr Fiala pak ještě poměrně vztekle dodal, že měl pro zemědělce připravené dvě miliardy, ale když se takhle odkopali, tak jim je nedá... Teď mě tak napadlo... premiér se včera postavil proti zemědělcům, předtím se postavil proti Slovensku, na podzim se nejspíš postaví proti Trumpovi... on nebude mít kam utéct, až ho lid požene holemi.

Ten tolik skloňovaný hnůj. Proti akcím zemědělců v centrech západních měst to ještě nic nebylo. Policie prý přesto onoho traktoristu zatkla a následně vyhlásila nulovou toleranci. Vy víte, kdo hnůj vyklopil? Pomůže mu zemědělská komunita v případě, že bude vyšetřován nebo sankcionován?

Jasně, že toho frajera znám. Ale nedovolil mi, abych se oháněl jeho jménem. Řekl mi, že to udělal pro české zemědělství a ne pro sebe. A nemám mluvit o něm, ale o grýndýlu a bezcelním dovozu ukrajinského obilí.

Zemědělská komunita ho v tom samozřejmě nenechá. Už na místě, když ho zatkli, tak zemědělci vystoupili a řekli, že dokud ho policie nepustí, tak se od Strakovky nehnou. Policie nakonec traktoristu propustila.

Víte, nulová tolerance je hezká věc, ale myslíte, že policejní deklarace přetlačí desetitunový traktor? Myslíte, že se zemědělci příště budou policajtů ptát, jestli mohou na dálnice, když s nimi vláda zachází tak, jak dneska předvedla?

Máte informace o tom, jak se Policie ČR chovala k ostatním traktoristům? Zaznamenal jsem, že byla rozjetá sbírka pro ty, kteří musejí platit pokuty.

Veřejnost našeho traktoristu na holičkách také nenechala, už se na jeho pokutu vybírají peníze a myslím, že vybraná částka pokryje celou řadu dalších pokut.

A jak se policie chovala k ostatním traktoristům? No, poněkud bezhlavě tam pobíhala, pak hnůj ohradila zábranami, protože se strašně špatně odlišoval od členů vlády a při úklidu hrozila záměna. Nakonec zmlátila jednoho účastníka demonstrace tak moc, že ho odvezla sanitka. Je to taková pěkná tečka za ministrem vnitra Raušanem a jeho debatami bez cenzury.

Premiér Fiala už před akcí prohlásil, že nebude jednat pod tlakem, a kdo to zkusí, doplatí na to. Jak si to mají zemědělci přebrat?

Úplně jednoduše... dnes bylo v Praze osm set trakotrů a bude zapotřebí příště přivézt osm set hromad hnoje. Pro hlídání tolika hromad bude zapotřebí asi deset tisíc policistů, takže by nemusel nikdo zbýt, aby hlídal našeho premiéra, který by zemědělcům mohl být ukradený. Ale dost srandy...

Dneska prostě spadly masky. Premiér přestal předstírat vstřícnost a teolog ministr také. Zemědělci přestali definitivně věřit vládním slibům a budou mít mnoho důvodů se připojit k vyhlášeným celoevropským protestům dne 21. 3. se stejnou razancí, jako jejich němečtí či polští kolegové. Uvidíme, co bude Fiala říkat potom...

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

Lze si jako odplatu vlády za to, že si zemědělci dovolili protestovat, vysvětlit Fialovy výhružky, že slíbené dvě miliardy pro příští rok nebudou?

Víte, co je na tom nejlepší? Do dnešního odpoledne nikdo o slíbených miliardách nic nevěděl. To si Fiala vycucal z prstu až poté, co viděl ten průšvih. Ale ono je to už jedno. Jednou lhář, vždycky lhář. Požadavek zemědělců „STOP nekompetentní vládě“ začíná nabývat velmi konkrétních obrysů.

Fiala si prostě myslel, že se zemědělci vydrbe, jako vždycky. Bude budit zdání pokroku v jednáních, oddalovat řešení a doufat, že to vyhnije samo. Ale tentokrát se spletl. Poštval proti sobě venkovské dubové palice. Lidi, kteří bojují s horšími překážkami, než je jeden neschopný premiér.

Ministr Výborný tvrdí, že mnohé požadavky už vláda splnila a netuší, proč vlastně demonstrují. Je to tak?

Ministr Výborný lže, až se mu od huby práší. Nesplnil vůbec nic. S mnohými zemědělci odmítl jednat. Velebovi ani ruku nepodal. Oháněl se řečmi o proruských silách a dezinformacích a v zákulisí blahosklonně souhlasil s dalším pokračováním bezcelního dovozu z Ukrajiny (za ČR to schválila česká velvyslankyně při EU... ano, za KDU-ČSL). Výborný má za úkol grýndýl zavést a ne zrušit. Má české zemědělství zničit a ne stavět na nohy. Má podporovat Ukrajinu a ne naši republiku. Ale tentokrát se prostě přepočítal. Další důkaz toho, že o zemědělství nic neví.

Co dalšího všechno ještě podle vás proti vládě mohou zemědělci podnikat, pokud čtvrteční akce výsledek nepřinesla? Můžeme očekávat například masivnější akce a více hnoje, který evidentně vládním činitelům hnul žlučí?

Zatím došlo na jednu jedinou kupku hnoje a velmi spořádané chování traktoristů. A podívejte, co to udělalo. Příště by těch kupek mohlo být podstatně víc. Traktor také zabírá dost místa a když se jich pár postaví do křižovatky, tak prostě nic neprojede. Myslím, že by se vláda měla podívat na záběry ze zemědělských protestů z Francie, Německa a Polska. Tam se budou čeští zemědělci inspirovat.

Já osobně si myslím, že to Fialovi za pár dní dojde a začne uplatňovat taktiku, se kterou byl doposud úspěšný. Pokusí se velký průšvih rozdělit na menší, pokusí se postavit zemědělce zase proti sobě, bude lhát a podvádět, až se budou pole zelenat, znovu si nasadí vstřícnou masku a pokusí se zemědělce oklamat. Ale mám tak nějak pocit, že už mu to fungovat nebude.

Psali jsme: „Fialo, v teple Strakovky vás to nezajímá!“ V únoru podporovali vládu, dnes už křik „Nechceme, aby o našich polích rozhodovali v Bruselu.“ Naštvaní zemědělci šíří video Zemědělci před Úřadem vlády uvítali Výborného VIDEO Hnůj? Miliardy pryč! Fiala trestá zemědělce za protest. Ti jsou ve varu. Mezitím rána z tunelu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE