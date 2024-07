Vláda jede tvrdou propagandu. Zastrašování, ideologie, sametová totalita. Rozbor od vysokoškolské pedagožky

Ještě něco přes rok zbývá pětikoaliční vládě do konce funkčního období. Jakou známku byste jí vystavila z marketingu, tedy z vašeho oboru? Dokázala vláda své názory, myšlenky a kroky formulovat tak, aby je veřejnost chápala a případně se s nimi ztotožnila?

Je úkolem vlády dělat marketing? Pětikoalice je parodií sama sebe. A, bohužel, nejen v marketingové komunikaci svých kroků. Rozhodně bych ale byla ta poslední, kdo by této vládě radil, jak lépe komunikovat s občany. Ne nadarmo se říká, že pětikoalice je nejlepší marketingovou agenturou, jakou si mohla opozice přát. Ta předčí i Máru Prchala. Mimochodem, stojí za to si přečíst jeho Duši národa. Geniální kniha o politickém marketingu.

Myšlenky můžete formulovat jen tehdy, pokud nějaké vlastní máte. Pokud si pro ně jezdíte do Washingtonu D.C. nebo do Bruselu, tak komunikujete na úrovni Google překladače. A to není žádná sláva. Občané, kteří si volí své zástupce, aby prosazovali jejich zájmy, těžko mohou chápat nebo se dokonce ztotožnit s kroky vlády, které jdou proti těmto přirozeným zájmům. Mám na mysli tradiční, klidný osobní a rodinný život v míru a prosperitě.

Z pohledu mého oboru, marketingu, tato vláda dávno rezignovala na férovou soutěž v politice a místo propagace svých názorů, myšlenek a kroků jede totalitní propagandu ve smyslu totálně ovládnout myšlení lidí a s pomocí mocenských nástrojů zastrašit a posléze kriminalizovat ty, kteří se nepodvolí. A je to nejen u nás; i volby ve Francii ukázaly, že to současní vládci umějí podle mustru „progresivisté, spojte se“. Opozice zaspala.

Nejen vládní politici, ale i voliči některé z pěti vládních stran často prohlašují, že vláda dělá správné kroky, jen je neumí správně komunikovat. To by lidé byli tak hloupí, že dobré považují za špatné? Obstojí takové vysvětlení v očích veřejnosti, a co si o jeho pravdivosti myslíte vy?

Voliči pěti vládních stran si tuto vládu zvolili. Zvolili si změnu, tomu můžeme věřit. Zda je to změna, kterou chtěli, si musí zodpovědět oni sami.

Vláda nedělá marketingovou komunikaci, starším termínem propagaci. Tato vláda dělá tvrdou propagandu, jak ji známe z totalitních režimů. Ne každá totalita musí být krutovládou a popravovat své odpůrce. Bruselská eurounijní totalita ještě zatím není tyranií. Dělají to chytře a pomalu, je to taková soft nebo sametová totalita.

Totalita je „jen“ totální ovládnutí života občanů ve jménu nějaké utopické ideologie. Máme několik utopií souhrnně zastřešených neomarxismem: velmi nesnášenlivý a netolerantní multikulturalismus; environmentalismus v absurdní podobě Green Dealu; genderismus, který je proti Bohu i přírodě; a pomalu dochází naplnění i Orwellovo heslo, že „válka je mír“. A tady už jde o život. Je na voličích, aby si vybrali, co je dobré, a co špatné. Snad ještě budou nějaká média, která lidem poskytnou objektivní informace, a nechají na nich, aby si je sami vyhodnotili.

Poněkud záhadnou komunikací se vyznačuje premiér Petr Fiala. Naposledy na sociální síti X okomentoval pololetní výsledek hospodaření státu: „Když jsme v roce 2021 přebírali vládu, slíbili jsme, že snížíme zadlužení naší země. A teď se jasně ukazuje, že se nám to daří plnit.“ To už neunesl bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a vzkázal mu: „Proboha, Petře, neztrapňuj nás zbytečně před opozicí. Nic z tohoto prohlášení není pravda. Zadlužení nesnižujeme, zadlužení roste.“ Mají Fialovy výroky relevanci odradit někoho od volby koalice Spolu, nebo jejich účinek na voliče ODS je spíš minimální až nulový?

Snižovat zadlužení státu při deficitních rozpočtech nelze. Už někdo vymyslel perpetuum mobile? Ale Petr Fiala není jediným „ekonomickým expertem“ této vládnoucí garnitury. Paní Pekarová Adamová se na síti X pochlubila, že inflace v červnu klesla meziročně z 2,6 % na 2 %. Už nedodala, že za dobu této vlády a tohoto parlamentu je to celkem o 34 %. Laicky řečeno, nekompetencí vlády jsme přišli o třetinu úspor. Nebo jinak: v průměru všechno o třetinu zdražilo; měřeno kupní silou reálné hodnoty peněz.

Pan Fiala už nezmínil, že – podle stránek ministerstva financí – bude v roce 2024 jen na obsluhu státního dluhu zapotřebí vynaložit 95 miliard korun, což je cca 9 tisíc korun na každého občana včetně nemluvňat. A absolutní nominální korunová hodnota státního dluhu ke konci prvního čtvrtletí roku 2024 dosáhla úrovně 3220,8 miliardy korun, což oproti konci roku 2023 představuje nárůst o 109,9 miliardy korun.

Říká se, že voliči se rozhodují podle své peněženky. Věděli to premiéři ekonomové Klaus, Zeman i Babiš. Teď to bude na voličích.

Tato vláda se také vyznačuje porušováním vlastních slibů. Nejmarkantnější to bylo v případě (ne)zvyšování daní. Nyní je aktuální názorový veletoč ministra kultury Martina Baxy, který před dvěma roky prohlásil v pořadu Otázky Václava Moravce: „Koncesionářské poplatky naše vládní koalice zvyšovat nechce. Je zapotřebí to v současné době takto otevřeně říct. Myslím, že jsou k tomu správné důvody.“ Čas oponou trhnul a na Baxův návrh vláda rozhodla o jejich zvýšení a navrch ještě o rozšíření okruhu plátců. Čím to, že ministrovi veřejnost ani nestojí za to, aby se jí omluvil za to, že mluví tak, a po čase činí opak? Jsou mu názory lidí úplně ukradené?

Názory lidí jsou celé vládě úplně ukradené. Od posledních voleb do Poslanecké sněmovny a následných voleb do Senátu a od volby prezidenta byl v České republice velmi rychle dokončen neomarxistický pochod institucemi. Ti, kdo nám dnes vládnou, mají nejen tyto tři základní instituce. Prostřednictvím pana prezidenta mají i Ústavní soud, prezident jmenuje také členy bankovní rady ČNB. Parlament volí členy mediálních rad (RRTV, Rada ČT, Rada ČRo a Rada ČTK), jednota názorů je zaručena. Samozřejmě protlačí každý zákon, který bude této vládnoucí garnituře ku prospěchu, a Ústavní soud jim ho neshodí.

Všechny předchozí vlády věděly, že musí udělat také něco pro občany, aby měly šanci udržet se u moci. Této vládě stačí na sílu protlačit korespondenční volbu, se kterou už mají své zkušenosti minimálně v Rakousku, ve Francii i v USA. A co když se neziskové organizace postarají o přísun beden se správnými hlasovacími lístky na poslední chvíli? Bonmot říká, že kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zrušili. Nejsme právě v této fázi?

Z tohoto úhlu pohledu jsou koncesionářské poplatky pro vládní propagandě nakloněná veřejnoprávní média jen výpalným, které vyžaduje státní mafie.

Objektivně neexistuje jediný důvod, proč by lidi měli na veřejnoprávní média něco platit; technicky není problém dát vysílání za platební bránu a ať si to platí lidé, kteří to chtějí sledovat. Dozorující mediální rady volí politici, takto zvolené mediální rady vyberou ředitele ČT a ČRo. Ne, na těchto médiích není nic nezávislého. A pokud se do některé z rad dostane někdo skutečně nezávislý, strhne se smršť nenávisti jako teď v případě Luboše Xavera Veselého nebo je rovnou odvolán jako před pár lety Hana Lipovská.

Jestli si veřejnost bude tuto vládu s něčím spojovat, tak nejspíše s utahováním šroubů a s omezováním svobody. Odstartoval to ministr vnitra Vít Rakušan, pokračoval Michal Klíma coby zmocněnec pro média a dezinformace. Nově převzal štafetu díky nové funkcí vládního koordinátora strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn, bývalý šéf Vojenské policie. Co si o jeho razantním nástupu a o siláckých vyjádřeních myslíte?

Když máme na Hradě generála, proč by vrchním ideologem státu, resp. šéfem nesvaté inkvizice, nemohl být plukovník? A přidejte: „Diplomacii“ státu určuje náčelník generálního štábu armády a všechno hlídá nejvyšší prokurátor, ten, jehož odvolání měly všechny strany v předvolebním programu. Tak je to správné, tak je to progresivní, tak to má být.

Foltýn odstartoval svou misi tvrzením, že je třeba věřit státu. Poslankyně Eva Decroix to posunula ještě na vyšší stupeň výrokem, že podpora vlády a premiéra je klíčová. Může tato provládní masírka u lidí uspět, případně je zastrašit, aby raději drželi pusu a krok?

Samozřejmě, že každé dehonestování a zastrašování lidi odrazuje od vyjádření svých názorů, pokud nejsou v souladu s vládní linií. Lidé nechtějí ztratit přátele, dobrou práci, a už vůbec nechtějí „chodit podávat vysvětlení“ na policii. Stačí pár demonstrativních soudů s „dezinformátory“ a ostatní si rozmyslí, zda něco veřejně řeknou nebo napíšou.

Proč byla západní demokracie druhé poloviny 20. století nejúspěšnějším státním zřízením? Protože lidem zajišťovala svobodu, bezpečí, prosperitu a mír. Dnešní „Kolektivní Západ“, hezkou lidovou tvořivostí označovaný akronymem „KoZa“, se zbláznil. Řídí ho „lepševici“ (další neologismus), tzv. lepší lidé s bolševickou mentalitou; někteří vámi jmenovaní jsou toho důkazem.

Petr Žantovský v pravidelném komentáři Týden v médiích zavzpomínal, jak si za studentských časů před rokem 1989 zanadávali společně s Pavlem Žáčkem na to, že se dějiny vykládají ideologicky a že místo dějin se vykládá ideologie. Dnes už poslanec ODS myslí úplně jinak, a proto inicioval vznik Rady vlády pro paměťovou agendu, protože je přesvědčen, že historické výklady, které nejsou kontrolovány vládou, jsou bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. Co lze od existence této Rady ve světle takových výroků očekávat?

Týden v médiích Petra Žantovského čtu pravidelně. U toho posledního jsem si uvědomila, že pan doktor Pavel Žáček mně každým svým komentářem připomíná moji největší volební chybu za éru svobodných voleb. Když jsem naposledy volila ODS, bylo to kvůli Václavu Klausovi ml. Nechtěla jsem, aby se do Sněmovny dostali už tehdy docela provaření politici, tak jsem jako druhého zakroužkovala „nezávislého“ historika Žáčka, tehdy asi na 16., tudíž jinak nevolitelném, místě.

Rada vlády pro paměťovou agendu, to bude seznam státem uznaných pravd? A za naše peníze je budou šířit „veřejnoprávní“ vládní média? „Ministerstvo Pravdy“ nám k dokonalosti chybělo. Po letenském „Ministerstvu Lásky“ poslední krok k tomu aby „pravda a láska zvítězila“. Napadlo vás někdy, co by si o tom myslel mladý Václav Havel z doby, kdy psal Moc bezmocných?

Od pana Petra Fialy už dlouho víme, že máme „právo na korigované informace“. Ale může mi někdo přeložit větu plukovníka Foltýna: „Máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta“? Já tomu rozumím tak, že právo na fakta nebude. To by jeden mohl začít myslet, a co kdyby si myslel něco jiného, než si myslet má.

Jak kdysi napsal Franz Kafka: „Píšu odlišně od toho, co mluvím, mluvím odlišně od toho, co si myslím, myslím odlišně od toho, jak bych myslet měl.“ Už zase žijeme v kafkovském světě? Systém novodobé inkvizice se blíží dokončení.

Italský spisovatel a diplomat Curzio Malaparte řekl: „Totalita není jen režim, kde vše, co není zakázáno, je povinné. Je to také režim, kde zapochybovat o jeho ‚pravdách‘ je zločinem.“ Fialův režim si na pochybovače zřídil speciální úřad, aby se občané co nejvíc báli pochybovat.

Odlišuje se Česko za této vlády mírou servility vůči Bruselu od jiných členských zemí? Vrátila jste se nedávno z Řecka, můžete srovnávat...



Odlišuje. V neblaze osvědčené tradici z dob Husáka, Biľaka a Jakeše jsme opět nejservilnější k našim protektorům nebo kolonizátorům.

Řecko je trochu jiná EU, podle hesla „Pánbůh vysoko a Brusel daleko“. Teď jsem byla jen na Rhodu, všude visí (jen) řecké vlajky, a ač je ostrov Rhodos jen pár kilometrů od tureckého pobřeží, nepřiplouvají žádné čluny s migranty, zahalenou ženu jsem potkala jednu.

Řekové si nenechají nic diktovat. V minulém desetiletí jsem opakovaně jezdila přednášet na partnerskou univerzitu do Athén a vždy během toho týdne pobytu byla buď stávka nebo velká demonstrace v řádech desetitisíců, možná statisíců lidí. A jejich televize to přenášela v přímém přenosu. Svobodní občané, kolébka demokracie, mají to v krvi. Budeme se inspirovat?