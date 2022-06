Vláda pro obyčejné lidi zatím neudělala nic. Oni ani nevědí, co pro ně udělat. Paroubek o tradicích české pravice, které dobře poznal

„České předsednictví EU by mělo být prioritně věnováno ukončení konfliktu na Ukrajině, který je zbytečný. To je jako kdyby spolu válčili Češi a Slováci,“ říká bývalý premiér Jiří Paroubek. Nedávný projev předsedy vlády Fialy se podle jeho slov „moc nepovedl“. Ohledně toho, co se děje kolem hnutí STAN, nešetřil Gazdíka, Polčáka ani Rakušana. K přístupu vůči Rusku pak říká: „Zatím to nevypadá, že by se Rusko položilo na lopatky. No ale v Americe je 10procentní inflace, u nás oficiálně 16 procent…“ Vysvětlil také, co mu vadí na postoji zákonodárců k EET a vyjádřil se i k tomu, jak to vypadá v současné době na letištích.

Premiér Fiala promluvil minulý týden k národu. Vy jste ve svém blogu na webu Vasevec.cz uvedl, že se projev „moc nepovedl“. Pane inženýre, co se vám na něm nelíbilo?

Jak říkám, to by určitě dávalo smysl. Ale není to za týden. Je to věc, která bude dva tři roky trvat. Stejně tak vybudování bioplynek a větrných elektráren, o kterých jen tak mimochodem ani premiér nemluvil. Nebo těch dalších druhů alternativních energií, to jsou věci, které jsou spíš hudbou blízké budoucnosti. Ale teď momentálně nám nepomohou. A tomu hlavními problému se premiér vyhnul.

A to je?

Tím hlavním problémem je válka na Ukrajině, která zvyšuje ceny komodit, ať už energetických surovin nebo potravin, ale také průmyslových a vzácných kovů. Takže logicky by z toho mělo vyplynout, že české předsednictví EU bude prioritně věnováno ukončení tohoto konfliktu, který je zbytečný. To je jako kdyby spolu válčili Češi a Slováci. A tady jde o to, aby zaznělo to slovo, že Ukrajina se nestane členskou zemí NATO. O to šlo Rusku od začátku. S Ruskem nebylo takovýmto způsobem jednáno.

Špičky NATO a také Spojené státy se vyjadřovaly, že je to věc každé země, jestli chce vstoupit do paktu, nebo ne. Což na jednu stranu je pravda, na druhou stranu ovšem každá velmoc si chrání své bezprostřední zázemí. Takže podobně jednaly v roce 1962 Spojené státy, když Sověti umístili rakety s jadernými náložemi na Kubě. Málem z toho vznikla světová válka. Takže Sověti odtamtud odešli i s raketami, stejně tak Američané zase z Turecka. V mezinárodní politice je vždycky něco za něco. A myslím, že Spojené státy podcenily schopnost Ruska coby světové velmoci.

Je to země, která má k dispozici všechno nerostné bohatství. První týdny jsme slyšeli zejména ve veřejnoprávních televizích otázku, často na nejrůznější „také“ experty, kdy se redaktoři ptali – kdy už se tedy Rusko položí na lopatky. Tak zatím to nevypadá, že by se na lopatky položilo. No ale v Americe je desetiprocentní inflace, u nás oficiálně 16procentní a já bych řekl, že spíš taková někde mezi 20–25 procenty. Klesá reálná průměrná mzda lidí. A utěšovat se tím, že v Rusku klesá také, tak to si myslím, že není případné. Takže, jak jsem řekl, české předsednictví by se mělo věnovat urovnání tohoto konfliktu, čehož ovšem nejsou schopni.

Někteří premiérovi vyčítali, že se v projevu jaksi vyhnul kauze kolem STAN…

Ano, ten projev byl dramaticky avizován, ale v zásadě měl zakrýt ty vnitrokoaliční těžkosti, které vznikly tím, že se do hnutí STAN vloudili v podstatě zločinci, kteří ovlivňují špičky tohoto hnutí. Poslanec Gazdík odešel z funkce ministra, ale chce zůstat dál poslancem, což tedy vidím jako velmi nešťastné a neúnosné. A stejně tak europoslanec Polčák zdaleka nevypadá, že by se chtěl vzdát svého pěkného platu a místečka v Bruselu. Ministr Rakušan, který je dnes klíčovou figurou vlády, by podle všeho měl také odejít, protože on si ty své nejbližší spolupracovníky vybral. A ten výběr také podléhá politickému hodnocení. A to politické hodnocení je za pět. Ale samozřejmě, pokud odejde Rakušan, tak padne celá vláda.

Protože po odchodu Rakušana a Gazdíka už nemá druhá největší vládní strana STAN žádnou legitimitu. Samozřejmě je to zemětřesení, těsně před předsednictvím, což je nepříjemné. No ale je to v tradici české pravice, že vždycky před předsednictvím nastávají její velké problémy. Takže myslím, že může nastat jakékoliv řešení, zejména pokud se objeví ještě další skutečnosti, které budou přímo ukazovat na Rakušana, že on byl ten, který vlastně o těch věcech věděl, nebo nějakým způsobem je ovlivňoval, nebo byl ovlivňován lidmi, jako je Redl atd.

Tomio Okamura mluví o tom, že je potřeba udělat rekonstrukci vlády. Myslíte si, že by opravdu mohlo dojít až k pádu vlády třeba i ve chvíli, kdy budeme předsedat EU? Byl by to v rámci našeho předsednictví velký problém?

No tak v rámci předsednictví EU k tomu už párkrát došlo. No ale v našem případě by to bylo již podruhé v průběhu předsednictví a bylo by to každopádně nepříjemné. Když odejde jeden ministr nebo dva, tak se nic neděje. Ale pokud bychom řešili existenci celé vlády, tak už by to bylo na pováženou.

Ve svém blogu jste také zmínil, že vláda jaksi zapomněla lidem říci, že je americký nebo třeba katarský zkapalněný plyn několikanásobně dražší. Co by tedy lidé měli v tomto směru vědět?

Situace na světových trzích je taková, že ta cena i toho ruského plynu se momentálně vyšponovala. Je někde na troj- až čtyřnásobku ceny, která byla před dvěma lety. Ale domnívám se, že jakmile by skončil konflikt na Ukrajině a začnou se ty věci usazovat, tak začne okamžitě klesat cena plynu i dalších strategických surovin, jako je ropa, pšenice, případně průmyslových kovů. Takže by to mělo blahodárný účinek nejen na životní úroveň evropského obyvatelstva, ale také na konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Už v dřívějších rozhovorech jste zpochybnil rozhodnutí vlády naplnit zásobníky plynem teď v tuto chvíli, kdy je cena tak vysoká. Podle vás není reálná hrozba, že Rusko plyn odpojí směrem na Evropu?

Ty evropské špičky se natolik navzájem vyhecovaly a hysterizovaly, že teď jim dokazovat pravý opak toho, co dělají, nemá myslím smysl. Takže je potřeba ty věci dotáhnout až do trpkého konce, to znamená napustit zásobníky plynem až k prasknutí za vysoké ceny. No ale připomínám, že i v časech nejtemnější studené války Rusko nikdy této zbraně nepoužilo. Ostatně, proč by tak jednoduše vyklízelo pozice konkurenci?

Rusko je po více než sto letech poprvé v platební neschopnosti, alespoň podle některých médií. Kreml se brání, že peníze má a problémy kolem zaplacení způsobily sankce. V každém případě, co to pro Rusko znamená a co to znamená pro jeho zahraniční věřitele?

Tak Rusko ty peníze má, to je známé. 300 miliard jeho dolarových zásob je de facto obstaveno v západních bankách. Do toho vlastně takového administrativního defaultu bylo vmanévrováno těmi sankcemi. Řekněme si otevřeně, že ten atak Ruska na Ukrajinu byl porušením mezinárodního práva, no ale ty sankce vedené ze Západu jsou také porušením mezinárodního práva. Je potřeba vidět i tu druhou stranu. ¨

Takže Rusové někde složili ty částky v rublech no a samozřejmě ti američtí, nebo západní věřitelé nejsou schopni se přes ten bankovní systém, přes ten zúčtovací systém, k těm svým penězům dostat. Proto tato situace nastala.

Je to myslím nešťastné a samozřejmě že to pro Rusko nebude asi do budoucna nic příjemného. Protože je možné, že se bude o tom jeho defaultu v budoucnu mluvit, a to by zdražovalo peníze, které si bude chtít půjčit. Ale upřímně, Rusko udělá nejlépe, když z těch svých devizových rezerv, které má, ty své závazky zaplatí a bude ve vztahu k Západu na rovině.

Ve svém dalším blogu jste se vyjádřil k tomu, že vládní koalice prohlasovala zrušení EET u malých podnikatelů. Je to podle vás dobrý krok? Co to bude znamenat pro státní rozpočet?

Pro většinu malých podnikatelů je to asi příjemný krok, protože pak budou platit daně jenom dobrovolně. Komu by se to nelíbilo? Ale pro státní rozpočet to už zase tak prima není, protože přijde o nějakých 15 miliard korun. Vláda se tváří, jako kdyby měla na rozdávání. Přitom na druhé straně chce vydávat peníze, vydávat ještě ty, které se ještě ani „nevytvořily“. Třeba na nákup stíhaček, tanků… a na druhé straně si podvazuje svoji vlastní příjmovou základnu. To vidím jako velmi podivné.

Zmínil jste i „další devastační zásah do veřejných financí“ ohledně zdravotních pojišťoven. O co se jedná?

Jedná se o to, že vláda pro letošní rok nenavýšila příspěvek na státní pojištěnce s tím, že toto navýšení vlastně uhradí zdravotní pojišťovny ze svých zdrojů, protože mají uspořené desítky miliard korun. No ale zaplať pánbůh, že je mají a že z nich mohou čerpat. Takže vláda takovýmto způsobem vlastně vybrabčila zdravotní pojišťovny, především VZP, o 14 miliard korun.

Na závěr ještě odbočíme, co říkáte na situaci na letištích, kdy chybí personál a nestíhá tak lidi odbavovat? Problémy hlásí i Praha. Jak si vysvětlit, že odpovědní manažeři snad nepočítali s tím, že po covidu bude zase u lidí hlad po cestování?

No je to podle mého názoru nepochopitelné. Protože každý by měl konat svoji práci co nejkvalitněji. Spotřebitel, který si zaplatí letenku, počítá, že dostane perfektní služby. A to zatím tedy tak nevypadá.

