Vládní politici se už úplně zbláznili, obává se poslankyně Majerová Zahradníková. Hamáčkovi by prospělo, aby vypadl ze sněmovny a zkusil si normální život

V pondělí jste s Trikolórou pořádali akci před Ministerstvem školství, vyzývající ministra Plagu k otevření škol. Proč jste se rozhodli uspořádat zrovna takovou akci v situaci, kdy mnohými je odsuzována jakákoliv demonstrace jako epidemické hazardování?

Škody, které páchá koronavirus, nebo obecně nemoci, nejsou zdaleka jediné. S pokračujícím uzavřením země vznikají také škody druhotné. Ekonomické, psychické, sociální a v případě našich dětí i vzdělanostní a výchovné.

Realitu už prostě nejde nahlížet pouze zdravotnickýma očima. Škody, které uzavřením škol pácháme na našich dětech, už jsou nadále neúnosné.

Václav Klaus na demonstraci řekl, že poté, co jste ji ohlásili, se o téma návratu dětí do škol začali zajímat i jiní, dokonce o něm jednala vláda. Jak to tedy teď vypadá s návratem dětí do škol?

Stále není rozhodnuto, ale pravda je, že i demonstrace Trikolóry před Ministerstvem školství přispěla k tomu, že si čím dál víc lidí, respektive politiků, uvědomuje, že takhle dál pokračovat nemůžeme.

Kritizovala jste rovněž návrh ministra Hamáčka, který úspěšně prošel vládou, na registr „covidových hříšníků“. Podle ministra nejde o šikanu. Podle vás ano?

Asi nejsem sama, kdo si myslí, že ti naši vládní politici se dočista zbláznili.

Fakt mi to připadá, jako kdyby žili někde na Marsu nebo že vůbec nevycházejí ze svých ministerských slonovinových věží a že netuší, v jak zoufalé situaci někteří lidé jsou.

Ti hospodští, vlekaři nebo jiní podnikatelé neporušují opatření proto, že je to baví nebo že za každou cenu chtějí být proti, oni už jen padají na hubu. Je to čisté zoufalství. Utahovat ještě více šrouby za situace, kdy utahování šroubů nefunguje, může jen blázen.

Hodlá Trikolóra proti tomuto návrhu podnikat nějaké speciální kroky, třeba ústavní stížnost nebo něco podobného?

Ano.

Rovněž jste přitom poznamenala, že teď jsme v módu „vyhrožování a trestání“. Máte pocit, že se to týká pouze Ministra vnitra nebo že je to širší problém?

Není to problém pouze Ministra vnitra, nýbrž celé vlády, neboť vláda rozhoduje v kolektivu. Přicházet za této situace s dalšími výhrůžkami a tresty může jen někdo, komu chybí elementární sociální inteligence. Když něco nefunguje, řešením není, že tomu ještě přidáme grády.

V úterý jsme pak sledovali rozhánění sáňkařů a lyžařů pod Petřínem, které ministr Hamáček zdůvodňoval tím, že na Petříně není žádná oficiální sjezdovka a že zneužívají petřínskou lanovku, která je dopravním prostředkem. Co říci na tyto iniciativy ke kriminalizaci sportu a pohybu na čerstvém vzduchu?

To už snad ani nemá cenu komentovat. Panu Hamáčkovi by velmi prospělo, kdyby on ani strana, kterou vede, neprošli do Sněmovny a mohli si zase po letech vyzkoušet, jak se žije obyčejným lidem, kterým měsíc co měsíc na účtu nepřistává pravidelný plat. Bylo by fajn, kdyby si na vlastní kůži ozkoušel, jak se žije za časů, kdy vládnou politici bez sociální inteligence.

Vláda v posledních dnech stále hrozí dalším zpřísňováním opatření, ministr Blatný hovoří o zákazu pohybu v nějaké vzdálenosti od domova. Má podle vás v situaci, kdy opatření, už tak docela přísná, podle přiznání ministrů nefungují, smysl je zpřísňovat, nebo by se vláda měla raději vydat jiným směrem, než je plošná eliminace kontaktů?

Tuším, že to byl Albert Einstein, kdo řekl, že opakování stejných chyb v očekávání jiných výsledků je šílenství. Tak asi tak. Myslím, že jsem vám odpověděla.

Upozornila jste také na případ z nemocnice v Hranicích na Moravě, kde byl odvolán primář biochemického oddělení za to, že na sociálních sítích „veřejně přinášel ‚nepodložené názory‘ a komentáře o koronaviru“. Máte informace, že je takové chování dnes ve zdravotnictví standardem, že se začíná hrát na „dezinformace“ a lidé jsou kvůli nim pracovně likvidováni?

Nevím, zda už je standardem, ale evidentně se rozmáhá. A nejenom ve zdravotnictví. Mentální bolševismus už zase vítězí. Totalita se opět dala na pochod. Ale pozor, časy se mění, bolševici dneška už nemají rudou legitimaci. Pokud vím, tak ředitel nemocnice v Hranicích, který primáře odvolal za vyslovení jiného názoru, kandidoval za ODS. Pokud dovolíme, aby se takové likvidační praktiky opět vrátily do našich životů, pak jsme na těch náměstích v listopadu 1989 zvonili klíči úplně zbytečně.

