Vládo, neskákat, jak píská mediokracie! Soros, Gates… Ekonom Ševčík se rozjel

V jakém stavu jsou podle vás české veřejné finance poté, kdy vláda Andreje Babiše prosadila dramatické navýšení schodku státního rozpočtu v loňském i letošním roce?

Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 3% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 5% Strana, která má nejvíc mandátů 92% hlasovalo: 4010 lidí



Podle některých odhadů by schodek státního rozpočtu za loňský, letošní a příští rok mohl překročit i jeden bilion korun. Vidíte to stejně?

Určitě to není nutné. Ale vláda, resp. ministři, se musí probudit z lockdownové debility, neblbnout a neskákat, jak píská mediokracie, farmaceutické firmy, George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab a další covid alarmisté. Budou-li politici pokračovat v dalším nesmyslném uzavírání ekonomiky, nebudeme si v brzké době moci dovolit ani to, abychom mohli pomáhat těm opravdu nemocným. A to nejenom covidem nemocným. Je to především otázka finančních prostředků, ale v neposlední řadě mimo jiné i psychické a fyzické kondice obyvatelstva.

U laické veřejnosti panuje přesvědčení, že stát prostě peníze má, proto diskuse o schodku státního rozpočtu působí jako virtuální debata. Opravdu je to tak jednoduché? Nebo takto výrazně deficitní rozpočty se mohou nějak promítnout do běžného života lidí?

Bohužel u velké části veřejnosti ekonomicky laické, ale i vysokoškolsky v jiných oborech vzdělané převládá myšlení, že peníze lze tisknout donekonečna. Není tomu tak. Po určitém čase může dojít ke zhroucení celého ekonomického systému. A možná o to i části mediokracie, jí ovládaným politikům a zájmovým skupinám jde. Mimochodem, někteří se tím netají, že chtějí nový začátek a že chtějí přerozdělovat bohatství devastovaných odvětví mezi sebe. Pokračování hloupé politiky plošného uzavírání ekonomik se samozřejmě již v současné době promítá do statisíců lidských osudů. Postihuje to běžný život, devastující dopady to má na základní vzdělání, středoškolské vzdělání a v nemalé míře i na vzdělávání vysokoškolské. Nevyčíslitelné škody jsou páchány na sociálních vazbách mezi lidmi. Rozmáhá se bonzáctví, udavačství a šmírování. Část populace je zasažena strachem. O tom, že vznikají deficity a budou muset platit celé generace občanů, není pochyb. A samozřejmě se to bude dlouhá desetiletí promítat do jejich běžného života.



Byly podle vás správným způsobem využity takto získané finanční zdroje pro boj s pandemií covid-19? Byly doposud utracené peníze použity podle vás efektivně?

Anketa Zachrání nás vakcína proti covidu-19? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 6147 lidí



Velká část finančních prostředků je určena jako kompenzace uzavřeným firmám, příp. na udržení pracovních míst, jako je tomu v případě programu Antivirus. Premiér Andrej Babiš dokonce mluvil o tom, že podnikatelé mají z dotací více peněz, než by v tuto dobu vydělávali. Je to podle vás správná cesta, jak podpořit ekonomiku?

Nemyslím si, že by premiér Babiš měl pravdu v tom, že podnikatelé mají více peněz z dotací, než by byli schopni vydělat. Možná z nějakých administrativních důvodů to může vyhovovat některým jedincům v některých odvětvích. Je zcela jasně prokázáno, že každá dotace, každá subvence, ničí především informace v ekonomice, které vedou ke stanovení tržní ceny. Každý takový zásah státu, regulace či selektivní dotace tvrdě poškozuje fungování tržní ekonomiky. Často se přerozděluje od schopných k neschopným. Nelze to považovat za správnou cestu, a přestože ji realizují politici po celém světě, kteří jsou taktéž v područí mediokracie, jsem přesvědčen o tom, že musí dojít k promoření větší části populace. Tím pak k přirozenému zvýšení buněčné imunity a imunity obecně. Chránit a izolovat se mají nemocní. Není správné izolovat zdravou část populace.



Kdybyste vy měl odpovědnost za veřejné rozpočty, jak byste při boji s pandemií postupoval? Jaký by byl váš ekonomický recept?

Ekonomický recept je chránit nemocné, poskytnout jim veškerou dostupnou péči, nevyhlašovat lockdowny, neizolovat obyvatelstvo bez jakýchkoliv příznaků nemoci covid-19 a logicky myslet. Ekonomika a společenský život jsou v České republice s určitým přerušením uzavřeny od 5. října 2020. Když se podíváte na vývoj podílu nakažených, tak se nijak dramaticky nesnížil. Ani po drastických opatřeních souvisejících s uzavřením ekonomiky. Možná se snižuje počet zjištěných nakažených, prosím ne nemocných, ale to povětšinou jen v souvislosti s tím, že kolísá počet testovaných a přirozeně se zvyšuje počet pozitivně testovaných. V polovině ledna 2021 virus v ČR zasáhl cca 3,5–4,5 milionu obyvatel. Celou situaci s likvidací části ekonomických sektorů považuji za velký humbuk a v jistých ohledech i za kolosální podvod 21. století.

