Vondráček z ANO: Případy Georgesca a Le Penové bijí do očí. Naštěstí to u nás nejde

Jak moc změnil a ještě změní nástup Donalda Trumpa k moci v USA Evropu?

Hodně. Hlavně si nemůžeme namlouvat, že za nás něco změní Donald Trump. On a jeho okolí za nás může jen nastartovat nějaké změny ve vývoji. Ostatně z USA k nám přišly takové věci, jako hnutí woke či gender culture, tak proč by k nám nyní nemohla přijít s ním spojená „revolution of common sense“, tedy revoluce zdravého rozumu. Už by bylo záhodno. Nicméně přijetí této vlny je na nás, ne na Trumpovi.

Jsou vlády na Slovensku a v Maďarsku opravdu takovými nepřáteli demokracie v Evropě, jak to slyšíme z médií, koalice a mnoha představitelů Evropské unie?

Já to tak určitě nevnímám. Už z toho důvodu, že jsem Moravák a mám ke Slovensku vřelý a blízký vztah. Mám rád i Maďary. Mediální obraz a ta někdy až hysterie jsou mimo realitu.

Nedávno jsem v Maďarsku byl a Viktor Orbán je politik s vizí. A Evropa potřebuje nějaký opoziční hlas, protože někdy syndrom skupinového myšlení může způsobit špatná rozhodnutí. Jiných názorů je třeba. Stádní myšlení občas vede k tomu, že představitel většinového názoru přestane přemýšlet a mohou z toho vznikat nesmysly.

Co se týče migrace, tak vlastně orbánovské Maďarsko znamenalo obrat ve skupinovém myšlení. Od původního „vítáme vás“ či „můžeme to udělat“ se vnímání dosti změnilo. Problém nelegální migrace si snad dnes připouští i mainstream. A to celé začalo Maďarskem a Visegrádskou čtyřkou. A to je jeden příklad za všechny.

Zanedlouho tu máme nové prezidentské volby v Rumunsku, přičemž Călin Georgescu, překvapivě úspěšný kandidát v těch prvních, již nesmí kandidovat. Je to správné?

To je asi největší problém demokracie, který můžeme mít, když někdo není připuštěn do svobodné soutěže. A když se něco takového stane v Rumunsku, tak jde o kamínek, který může spustit lavinu. Rumunsko je velká země s dvacetimilionovou populací. A myslím si, že to, co se tam stalo, rumunskou společnost poškozuje a trhá na kusy. Je to chyba. Když se to samé může stát i ve Francii, tak už nejde o kamínek, ale velký balvan. Skoro jako by přicházela změna pravidel svobodné soutěže. Můžeme být jen rádi, že v Česku to nejde.

Když jsem byl na návštěvě v Bukurešti, tak nám průvodce říkal, že je Bukurešť Paříží východní Evropy. V Rumunsku mají za Georgesca jakéhosi náhradníka, ale nejsem si jistý, jestli má pro voliče stejné charisma a poselství. Absolutně nevím, jak to může dopadnout.

Ano, ve Francii byla z voleb vyřazena i Marine Le Penová…

Aniž bych znal podrobnosti spisu, tak si myslím, že je obrovskou chybou, že ten soud neodolal a také zasáhl do politické soutěže. Ona byla odsouzená za praktiky, které byly a možná ještě jsou v Evropském parlamentu velmi rozšířené. Bylo to použito tak, že to bije do očí.

Vždy se snažím maximálně soudy respektovat, protože vláda zákona a právního státu je pro právníka důležitá. Když nebudeme mít právní řád, který nebude platit pro všechny, ale jen pro někoho, tak je to začátek konce.

Elity, které to prosazují, si neuvědomují, že jim to může z krátkodobého hlediska sice pomoci, ale dlouhodobě to nepomůže nikomu.

Policie zahájila stíhání Tomia Okamury a SPD kvůli kontroverzním volebním plakátům. Nespatřujete v tom podobný scénář?

To úplně ne. U Le Penové i Georgesca došlo k zamezení možnosti kandidovat. U nás to opravdu nejde. Druhá věc je, že jakékoliv volby mohou být naším Ústavním soudem zrušeny a určitý zdvižený prst od doktora Baxy už jsem zaznamenal. Stalo se v rámci rozhovoru na Info.cz.

Ale to, že běžně v různých zemích dochází ke skandalizaci politických protivníků, že dochází k jejich kriminalizaci, bohužel patří v širším slova smyslu k demokracii. V tomhle kauza Okamury nevybočuje z běžného praxe. Nechci být jeho advokátem, ale je to věc, která by se v rámci trestního práva neměla řešit. Když je nějaká volební kampaň hloupá či nevkusná, tak to ještě neznamená, že jde o trestný čin. Proto jsem nehlasoval pro jeho vydání. Svobodná soutěž politických stran je pro mě svatá.

Co tím autoři těchto scénářů a režiséři v pozadí sledují?

Vidíme to u nás i v Evropě. Teď je čas stát na správné straně, jak zní heslo kampaně koalice Spolu a premiéra Fialy. Trošku mi to zavání Gottwaldovým heslem: „Kdo nejde s námi, jde proti nám.“ A stejně tak máme i v celé Evropě vládu jedné party. A ačkoliv volby do Evropského parlamentu daly jasný signál, že lidé chtějí změnu, tak se neděje vůbec nic.

Jde o politický kartel, který nerozlišuje mezi pravicí či levicí. Niedermayer byl pro zrušení veta a Green Deal, Vondra tvrdil, že je pro veto, ale proti Green Dealu. Jeden je pro euro, druhý proti. Ale to je všechno jedno. Hlavně, aby zůstali u moci pořád ti stejní a mohli vládnout. To je jejich jediný program. Ta správná strana je ta naše. Politika ztratila obsah a je těžké použít argumenty proti lidem, kteří nezastávají žádný jasný postoj.

Neocitla se Evropa v prvním stadiu jakési rakoviny nesvobody?

Jsme na sestupné trajektorii, co se týče svobody. Když nebudeme mít svobodu projevu, tak nebudeme mít ani svobodu v širším slova smyslu a demokracii. Ve velkém se rozjíždí boj o záchranu demokracie, protože je křehká. Musí se prý hájit i hraničními prostředky. Jenže to už není demokracie. Spousta z nás to vidí a můžeme to změnit.

