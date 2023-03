Vrazi, teroristé! Od ODS k Václaváku. Mrazivý postřeh

reklama

Na začátku vás možná překvapím. Nebyl to takový bizár, jako když pořádal demonstrace hochštapler Vrabel. Asi se shodneme, že ten člověk je pomatenec. Tentokrát jsem se výjimečně nezúčastnil, byl jsem doma v Brně. Ale vy jste dle fotografií pozoroval dění z mého oblíbeného místa na terase hotelu Jalta.

Lidí přišlo dost. Nebylo to zdaleka tolik, jako na té první demonstraci v září, kdy odhady mluvily o cca 70 tis. lidí. Tipuji tak dvacet až pětadvacet tisíc. Ale odhady nechám na jiných. Hlavní guru, obchodník se strachem a hlouposti lidí Rajchl zakázal ruské vlajky, přesto jsem na transparentech viděl slogany podporující tu vraždící zvěř. Tato kremelská pátá kolona pak podnikla útok na Národní muzeum.

Víte, kdo naposledy útočil na Národní muzeum? Sovětští vrazi a teroristé v roce 1968. Jejich mentální následovníci, podpůrci genocidy a spodina národa, pak včera. Pod bláboly o míru je opět schovaná jen a pouze kolaborace s teroristickým režimem v Moskvě. Už žádný účastník téhle obskurní akce nemůže říct, že není protičeský kolaborant s masovými vrahy. Ani jeden. Odkopali se nakonec absolutně. Nejen casting na Výměnu manželek, ale ještě vlastizrada jako mentální charakteristika. To byl Václavák „proti bídě“.

Když pak začali někteří řečníci blábolit o pánubohu a duchovnu, bylo mi z nich opravdu fyzicky zle. Drzost, se kterou si protičeská pátá kolona bere do huby tu pánaboha, tu Masaryka, tu Kryla, je donebevolající. Všichni jmenovaní by je na první dobrou nakopali tam, kde záda ztrácejí slušné jméno.



Má se vláda podobných demonstrací bát, nebo je to jedno?



V prvé řadě bych chtěl, aby zaznělo následující – je dobře, že si mohou lidé demonstrovat za cokoli a kvůli čemukoli. To, že demonstrovat mohou, zároveň v prožité realitě dokazuje, jak moc jsou ti lidé zmanipulovaní a popírají svět kolem sebe. Mluví o totalitě, přitom jim demošky nikdo nezakazuje. Mluví o cenzuře, přitom celé šibřinky vysílala obskurní internetová televize ruského kolaboranta Jovanoviče Raptor.

Vláda se bát nemá. Žádný politik se nemá bát. Ovšem když si vezmete, že se protičeské demonstrace, vyzývající k neústavním krokům, zúčastnila sotva polovina lidí, než kolik dostala Markéta Pekarová Adamová kroužků ve sněmovních volbách sama, jsou řeči o masovosti úsměvné.

Miloš Zeman odešel do politických věčných lovišť. My jsme o něm už mluvili, přiznal jste jistou sympatii k začátkům jeho kariéry. Ale pokud jde o prezidentství, tam asi dobré slovo nenajdete?



Skutečnost, že na závěr svého mandátu, při posledním pondělním obědě, žádal prezident premiéra o abolici pro gangsterskou hradní sebranku, mluví za vše. Prezident Zeman, ač se zdál silným politikem, byl v podstatě loutkou veksláckého podsvětí, kterým se obklopil. Jinak o jeho prezidentování nelze říct vlastně nic. Deset let lží, sprostoty, znevažování úřadu a kolaborace.

Že prozřel po zločinecké teroristické válce moskevských skřetů proti nezávislé Ukrajině a podporoval vládní pomoc, budiž mu ke cti.

V posledním rozhovoru sám přiznal, že se pokusil o protiústavní puč s nastolením poloprezidentského systému. V tom mu pomáhaly holdingové milice, nazývané speciální policejní útvary, a také část prokurátorské hydry. Nepomohlo to.

Přestože po vítězství Babiše ve volbách 2013 tančila řada dnešních „liberálně morálních“ novinářů falešný tanec na hrobě naší ODS, nepovedlo se jim to. Zatímco Zeman odchází definitivně do zapomnění, Babiš dostal v prezidentské volbě strašný výprask, my máme premiéra, který se stal jedním z lídrů Západu proti barbarské agresi. Dějiny jsou neúprosné.



Petr Pavel byl inaugurován. Jeho projevy a prohlášení někteří hodnotili, jako kdyby je psala umělá inteligence. Takové nijaké, univerzální, neurazí nikoho. Je to dobře?



Prezident Pavel není ve snadné pozici. Vzhledem ke skutečnosti, že jej volila velká část voličů, kteří by nikdy nevolili současnou vládní koalici, mapuje si terén. Projev není podstatný, podstatné jsou činy. O jeho předchůdci inženýru Zemanovi se říkalo, a nejspíš právem, že je brilantní rétor. A činy? Kromě Krtečka v čínské televizi a pochybných milostí jedna velká nula.

V Senátu byl propuštěn návrh snížené valorizace důchodů. Někteří vládní senátoři byli proti. Je to „zrada“? A jinak, už se mluví o snížení valorizací na další roky. Není to už trochu „moc“?



Není to zrada. Senátor vykonává mandát podle vlastního vědomí a svědomí. Abychom se dostali k jádru problému, musíme si říct, proč se to vlastně děje. O tom, že průběžný systém zkolabuje, víme nejméně 25 let. Současní důchodci už věděli, nebo měli vědět, že se na to mají připravit. Někteří tak učinili a důchodové téma je netrápí. Zbytek volil Babiše a neudělal nic.

Současný důchodce Babiš spolu s Bohuslavem Sobotkou zrušili jediný pokus o relativně včasnou reformu z dob Nečasovy vlády. Ta byla opravdu za 5 minut 12, a nebyla nejhorší. Hlavní vinu tedy nesou všichni, kdo ji tehdy pomáhali zrušit. Nekompetentní účetní z Malhostovic Schillerová pak rozházela bilion, tedy tisíc miliard korun na dluh, čímž rozjela inflaci. Její neuvěřitelná drzost, s jakou se o hospodaření této vlády vyjadřuje, připomíná žháře, který zapálil barák a pak držkoval po hasičích, že hasí pomalu. Přesně o této paní platí jedna krásná moravská věta, že „nezná hanbu“.

Jsou tedy důchodci chudáci, které stát obírá? Rozhodně ne. Jsou jedinou skupinou občanů, kterým jsou inflační vlivy téměř zcela kompenzovány. Velká část z nich pak také volila Babiše, tedy člověka, který je osobně odpovědný za současný stav. Měli by tedy přijmout odpovědnost za to, že se nechali koupit, naletěli mu jak na prodejním výletě prodavačovi hrnců. Jsou spoluodpovědní za to, v jakém stavu veřejné finance jsou.

Důchodci, kteří se jimi stali v 90. letech, neměli objektivně jak se zabezpečit na stáří. Ti, co půjdou do důchodu v příštích letech, už tuto možnost měli. Řada z nich ji velmi dobře využila. Někteří holt ne. Tak to na světě chodí. Nemůžeme mít český rozpočet a německé důchody.

Babiš nikam neodchází, bude chtít být znovu předsedou ANO. Takže soupeře pro příští volby máme. Bojíte se?



Teď jste mě rozesmál. Babiš bude chtít být předsedou ANO. Babiš ANO vlastní, není to politický subjekt, jen podnikatelský projekt, jak nasměrovat penězovody z veřejných rozpočtů do holdingu. Využil k tomu současné situace a je to legitimní, ale neříkejme, že pokud se rozhodne, může to kdokoliv ovlivnit. Ostatně bývalí členové o poměrech v politické divizi Agrofertu hovoří vcelku otevřeně. Bez vůdce ani ránu, vlastní názory povoleny jen v těch oblastech, které jsou mu jedno. Chemický Ali nedovolí, aby mu v hnutí fungovalo něco tak zvláštního, jako demokracie.

Babiš má za sebou několik volebních proher. Poté, co prohrál volby sněmovní, dostal šíleně nasekáno v senátních, a knockout pak v „referendu o Babišovi“ – v prezidentské volbě. Nepomohlo mu ani to, že se obrátil na pátou kolonu a jeho rétorika nebyla nepodobná Vrabelovi na náměstí. Česká republika se díky prezidentské volbě dostala opět na mapu civilizovaného světa.

Výše jsem psal, že politik se nesmí bát. Pokud se bojí, nemá to dělat. Babiše se nebojím. Stejně tak se nebojím výhrůžek smrtí či fyzického napadení, případně směšnými emaily, které mi – s kopiemi na poslance ODS – zasílají vaši čtenáři, moji fanoušci. Vždycky se u toho skvěle pobavím. Jsou důkazem selhání vzdělávacího systému. Vždy mě překvapí, že lidé, co jsou schopni vyplodit takové nesmysly, umí používat e-mail.

Takže pokračujte, všechno to rád čtu. A budu psát dál, protože i konzumenti kremelské propagandy a apoštolů nenávisti zaslouží jednou za čas pár odstavců pravdy.

Abychom zabrousili do vašeho oboru, čili elektronizace státní správy. Vláda povinně založila každému živnostníkovi datovou schránku. Není to šikana?



Ale no tak, proč to silné slovo? Není šikana řidičský průkaz? Není šikana živnostenské oprávnění? Přestože jde již o letitou záležitost, datovky podporuji. Já už na úřadě nebyl, ani nepamatuju. Všechno řeším přes portál občana, datovkou, využívám BankID a další možnosti. Elektronizace směrem k občanovi je jenom malá část toho všeho.

Největší problém je uvnitř orgánů veřejné správy. Kdybyste viděl a slyšel, co všechno zažívám na jednáních, tak byste mi nevěřil. Samozřejmě jsou města a úřady, kde všechno klape, ale také se setkáte s takovou odpovědí že: „to nejde“ anebo „Maruška má na to sešit“. Pak nevíte, zda se smát, či brečet.

Takže datovky podporuju, nechápu, že je všichni živnostníci dávno nepoužívají. Mám trošku pochybnosti o schopnostech některých vůdčích hlav digitalizace a o způsobu, jakým je prováděna, to ano, ale zakončil bych to zvoláním „Datové schránky do každé rodiny!“

