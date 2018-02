Vymývat mozky mladým lidem je karta, kterou partička Pehe a Halíků dnes hraje. Nehorázná pitomost. Tento postoj Babiše zavání pohrdáním lidmi. Exposlanec ANO hovoří

ROZHOVOR „O Zemanovi, Babišovi a Okamurovi si nedělám iluze. Nicméně tito pánové se pořád pohybují v prostředí pluralitní demokracie. Zatím to vypadá tak, že Česko a střední Evropu spíš kazí ti, co je Štefan Hríb nejmenoval. Mám na mysli třeba pány Junckera a Tuska, paní Merkelovou jejich české apologety Dienstbiera ml., Halíka, Pehe… A hlavně Georga Sorose. Naštěstí funguje plebejské mimopražské Česko,“ říká exposlanec ANO Zdeněk Soukup. Zakladatel anti-islamistické Platformy evropské civilizace též kritizuje, že Andrej Babiš odmítá možnost referenda o EU.

Katolický kněz Marek Orko Vácha v apelu DVTV řekl, že voliči Miloše Zemana dali přednost lži před pravdou, Rusku před Evropou a vulgaritě před zdvořilostí. Podivoval by se i tomu, kdyby Zeman dostal byť jen jeden hlas. Když intelektuálové zůstanou zavřeni na svých katedrách, národ je dle něj vydán napospas dezinformátorům a falešným prorokům. Co si o tom myslíte?

Anketa Chcete referendum o setrvání v EU? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 7032 lidí

Myslím si, že Marek Orko Vácha mluví poněkud z cesty. Lépe řečeno – nezmohl se v uvedeném rozhovoru pro DVTV na nic jiné, než na otřepané fráze. Měl říci, kdy Zeman lhal. Dál by měl pan Vácha vysvětlit v čem je obchodní partner, investor z Ruska, jiný, než ten ze SRN, Francie anebo Anglie. Pan Vácha prostě patří k těm, kteří nechtějí chápat, že v Rusku už nevládne ani Stalin, ani Chruščov, ani Brežněv…

K seriozní diskusi by snad mohl být Zemanův jazyk. Tento handicap podle mne ale bohatě vyváží jeho zásadová stanoviska. Byl bych nerad, aby si někdo myslel, že jsem zaslepený zemanovec. Přiznám se, že jsem mu v prvním kole hlas nedal. Druhé kolo prezidentské volby ale lepší alternativu nenabídlo. Pan Drahoš je typickým příkladem intelektuála, co opustil svou katedrálu. Národu, co „je vydán napospas dezinformátorům a falešným prorokům“ prostě nerozumí.

Šéfredaktor slovenského týdeníku Týždeň Štefan Hríb v komentáři na Echo24.cz napsal, že svobodné volby rozhodly, Babiš a Zeman „budou kazit nejen Česko, ale i střední Evropu“. O vítězství Zemana mimo jiné rozhodla „plebejskost mimopražského Česka“. Mýtus o prozápadním a reformním Česku je podle něj v troskách. „Česko je – a to dlouhodobě – spíš ustrašené, sobecké a uzavřené do sebe. A je i překvapivě primitivní,“ napsal. Trojice Zeman, Babiš, Okamura je podle něj pro ČR stejnou pohromou, jakou pro SR byli Mečiar, Slota a Fico. Zemanovo vítězství se podle něj zrodilo na šíření lží a strachu…

Skoro se mi chce nechat tento výrok bez komentáře; je to nehorázná pitomost. O Zemanovi, Babišovi a Okamurovi si nedělám iluze. Nicméně tito pánové se pořád pohybují v prostředí pluralitní demokracie. Zatím to vypadá tak, že Česko a střední Evropu spíš kazí ti, co je Štefan Hríb nejmenoval. Mám na mysli třeba pány Junckera a Tuska, paní Merkelovou jejich české apologety Dienstbiera ml., Halíka, Pehe… A hlavně Georga Sorose. Naštěstí funguje plebejské mimopražské Česko. Pojďme dál.

Politolog Jiří Pehe zase pro Respekt.cz řekl, že demografický vývoj hraje proti „postkomunistickému“ táboru Miloše Zemana, jehož prý volili lidé starší a zakořenění v minulosti. Za pět let dle něj půl milionu starých voličů „odejde“ a přijde půl milionu mladých. Je dle něj navíc otázka, zda Zeman odslouží celé funkční období. „Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy,“ řekl...

Ano, vymývat mozky mladým lidem. To je karta, kterou partička Pehe a Halíků dnes hraje. Hraje ji dlouhodobě. Dost úspěšně. Já si vzpomínám, jak v minulém volebním období má tehdejší poslanecká kolegyně Nina Nováková marně usilovala o tak samozřejmou věc, aby byla do školského zákona zahrnuta klauzulka o výchově podle principů, vycházejících z kořenů evropské kultury – antické filosofie, římského práva, křesťansko-židovského odkazu a osvícenství. Hlasovali jsme o tom několikrát – nikdy to neprošlo.

Já zase marně interpeloval tehdejší ministryni školství Kateřinu Valachovou proti jednoznačnému trendu upřednostňovat ve výchově multikulturalismus před vlastenectvím. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy je asi 13krát uvedena nutnost vychovávat k multikulturalismu, ani jednou se tam neobjevuje slůvko vlastenectví… A důsledek? Jestliže dnes hovoříme o rozdělení společnosti, potom je to skutečně hlavně generační problém. Pan Pehe si mne ruce, já jsem otřesen. Jakási moravská universita dokonce doporučuje studentům „spanilé jízdy“ na plebejský venkov. Připadá mi to jako za Kulturní revoluce v Číně. To všechno se musí změnit. Politická a ideologické agitace je přece na půdě škol zakázána. To je jeden z hlavních článků školského zákona.

V jednom se s panem Pehe shodnu. Pan prezident opravdu jeví známky velké únavy. Pro mne – bohužel.

Když to shrneme, jak se díváte na to, jak se tábor takzvané pravdolásky a Drahošových příznivců během prezidentské volby choval?

Já neshledal přílišný rozdíl mezi chováním obou táborů. Nebylo to právě podle Guta Jarkovského. To je ale v předvolebních kampaních normální. Nejen u nás. Opět – bohužel.

Co podle vás rozhodlo prezidentské volby?

Rozum „plebejského venkova“. Naše intelektuální elity zapomínají, že Seneku napadaly nejlepší myšlenky při pasení koz a Diogenes spal v sudu. Ale vážně – rozhodla osobnost Miloše Zemana. Ani já s ním v mnoha věcech nesouhlasím, nicméně konstatuji, že mu ostatní kandidáti nesahali ani po kotníky.

Od 1. ledna v Německu platí zákon, který ukládá sociálním sítím mazat takzvané nenávistné projevy, takzvané fake news či „rasistické“ a „xenofobní“ příspěvky – a pokud by tak nečinily, ukládá vysoké pokuty (50 milionů eur). První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija v TV Barrandov řekla, že bychom o zavedení této věci měli uvažovat i u nás. „Pokud na tom bude nějaká shoda, že bychom i my tady s tím něco udělali, tak jsem jedině pro,“ řekla. Německý zákon je na druhé straně kritizován, že omezuje svobodu slova a zavádí cenzuru…

To že řekla paní Udženija? Vidíte. A já mám ODS za stranu, která má svobodu slova, boj proti regulacím a všelikým omezováním na svém štítu. Buďto se mýlím, anebo ta dáma vyjádřila jenom svůj soukromý názor, za který ji pánové Fiala a Stanjura nepochválí. Svoboda a cenzura, to nejde k sobě. Na šíření nepravdivých informací a na rozněcování xenofobií a nenávisti máme příslušné paragrafy trestního zákona. Ať rozhodují soudy. Ty mohou v naléhavých situacích rozhodnout o předběžném opatření. Ale zavádět do mazání domnělých fake news nějaký mechanismus? No, nevím.

Psali jsme: Bojová výzva Babišova rebela voličům, ze které strany nebudou mít radost: Zvolte poslance napříč spektrem, kteří nezradí náš národ a budou nás bránit proti Bruselu a rozvratu masovou migrací... Zhouba Evropy Merkelová. Sadomasochismus německých voličů nechápu. Zvažme spuštění železné opony na obranu před islamizovanou západní Evropou. Poslanec od Babiše promluvil Řeknu to asi tak… Poslanec ANO otevřeně hovoří o zákulisí vydání Babiše a Faltýnka i o tom, jaký šéf hnutí je Bývalá tvář ČT udeřila na Sorose a říká: Svět pánů Bursíků, Halíků, mladšího Stropnického, aktivistů Kliniky... To není svět, který bych chtěl pro své děti!

Stále se jedná o vládě Andreje Babiše. Jaké strany ji podle vás dají důvěru? A jaké by byly dle vás optimální?

Tak to bych věštil z křišťálové koule. Nevyzpytatelnou proměnnou jsou osobní vztahy mezi leadry současných parlamentních stran. Omezím se na své chatrné vzpomínky na disciplinu, který jsem za studií moc nemiloval – na logiku. Latentní touhu podržet Babišovu vládu – se skřípěním zubů – bych předpokládal u stran, které mohou v případných předčasných volbách ještě víc oslabit, anebo dokonce vypadnout ze hry. Jsou to hlavně komunisté, ČSSD, starostové, TOP 09 a lidovci. Připojil bych k nim i SPD. Okamura může stěží počítat s lepším výsledkem. Naproti tomu s posílením mohou kalkulovat Piráti.

Když to uvedeme do reality vztahů a velkohubých prohlášení posledních týdnů, ze hry adeptů na nějakou formu spojenectví s ANO je TOP 09. To by museli vyobcovat Kalouska. Obtížné by bylo i narovnávání vztahů s ANO i pro Starosty a KDU-ČSL, i když u nich nikdo neví. A tak mi pro roli Jidáše zůstávají čtyři alternace – ČSSD, KSČM, SPD a ODS. Osobně bych bral poslední variantu.

Obstojí podle vás Babišova vláda a česká politická reprezentace v odporu k přerozdělování imigrantů a Dublinu IV?

Musí vyřešit kvadraturu kruhu. Při platnosti Lisabonské smlouvy, která nahradila právo veta pro členské státy většinovým hlasováním a při nadřazenosti evropské legislativy nad legislativy národní, by musela vláda otočit kormidlo bezpodmínečného evropanství na mírnější rétoriku. Třeba na evropanství s ručením omezeným a podmíněným. Musela by najít odvahu Dublin IV a další neakceptovatelné normy ignorovat. Musela by se odhodlat k přijetí sankcí. K tomu ještě žádná vláda odvahu nenalezla. Chtěl bych věřit, že ta současná – v demisi – to dokázat může. I když je zatížena handicapem určité vydíratelnosti premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo. OLAF bdí. Na druhé straně – co by byla tato vláda bez Babiše?

Jaké věci nyní považujete v politice za klíčové?

Vytvořit vládu s důvěrou. Vládu, která razantně odmítne Dublin IV a další nesmysly z EU. Kompromisy jsou nemožné. Dál je nutné získat pro takovou vládu masivní podporu veřejnosti.

Ale Andrej Babiš řekl pro Lidové noviny, že nechce připustit, aby se v referendu hlasovalo o EU a NATO.

Ano, to mě znepokojuje a v tom se s panem Babišem neshodnu. Chci věřit, že Babiš po vzoru podnikatele, který „také musí reagovat na nové situace“ (jeho zdůvodnění pro časté změny stanovisek) dojde k jinému názoru. Sobotkovské referendum o tom, kudy povedou chodníky, k ničemu není. My si myslíme, že lidé mají naopak rozhodovat o zásadních otázkách. Ostatně, politici jsou vlastně jejich zaměstnanci. Jakákoliv omezení v referendu zavání pohrdáním lidmi.

Co nového u vaší Platformy evropské civilizace?

Jsem rád za tuto otázku. Za poslední tři dny nám na našem webu přibylo na 300 nových sympatizantů. A žhavá novinka, která úzce souvisí s tím, o čem jsme mluvili – rozběhli jsme petici STOP Dublinu IV. Chceme získat pro současné, zatím neústupné stanovisko vlády, podporu veřejnosti. Chceme ovšem také občanskou veřejnost aktivizovat. Aby si víc všímala co se v SR, v Evropě a ve světě děje. Aby byla připravena pro svou zem také něco udělat. Tak mi napadá – petice je nástroj přímé demokracie. Podobný, jako referendum. A zatím žádný zákon v ní otázky nezakazuje.

Psali jsme: Islám je nenávistná doktrína k ovládnutí světa. Hrozí vyhlazení Evropanů, řekl poslanec od Babiše a představil zásadní projekt „národní fronty“, který chystá proti imigraci Plánuje se dovoz 56 milionů muslimů do Evropy. Jde o naše holé fyzické přežití. EU chystá likvidaci Evropanů, uprchlíci budou z nás. Spisovatel Kuras a další debatovali o islamizaci Sobotka nás žene k pořádnému maléru. Měli bychom se připravit na znovuoživení migrační krize. Největší hrozbou není Rusko, ale islám. Babišův poslanec varuje Zaprodanci a zrádci. Sobotka a vláda ustupují nátlaku Bruselu, otevírají dveře migrantům a referendum o EU a NATO blokují, zlobí se poslanec od Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík