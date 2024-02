Vysmívání lidem, to je Rakušanův marketing. STAČILO, říká kandidátka Rédová

reklama

Společně s Kateřinou Konečnou a dalšími jezdíte za lidmi na besedy po celé republice. O čem s vámi lidé nejvíc hovoří? Co je zajímá?

Lidé jsou vděční za to, že jim někdo naslouchá. Hovoří s námi o svých zkušenostech, trápeních, ale i nadějích, které v nás vnímají. Potřebují se ujistit, že v tomto chaosu nejsou sami a že zase bude lépe. Naše debaty jsou pestré a vyvážené. S Kateřinou Konečnou se skvěle doplňujeme. Vnímám naši spolupráci tak, že jsme k ní přinesli něco, co ona neměla a zároveň jsme od ní dostali něco, co jsme neměli my. Naši posluchači to oceňují.



Když jsme u těch besed, co říkáte na akce ministra Rakušana, kde také diskutuje s lidmi?

Pan Rakušan se pokouší o poslední záchranu své potápějící se lodi. Ucítil příležitost vyšachovat své kolegy, je o něm veřejně známo, že nejde pro podraz daleko. Vybral si cíleně znevýhodněné lokality a dělá tam marketing tím, že se posmívá lidem v těžké situaci. Troufám si tvrdit, že v Sokolově ze sebe udělal úplného hlupáka. Jeho taktika mu nějak selhává, a i jeho vlastní voliči stále více vidí, koho si zvolili.



A jak komentovat jeho slova ohledně vykoupení minoritních podílů ČEZu? Zde vnímám dvě varianty, buď prozradil něco, co neměl a tím spustil kaskádu událostí, které ještě uvidíme, nebo jen hloupě mluvil. Nevím, co je pro něj horší.



Ústavní soud v minulém týdnu zamítl návrh poslanců hnutí ANO, kteří napadli nižší valorizaci penzí. Tu prosadila vládní koalice. Důchodci kvůli tomu v červnu dostali přidáno v průměru o tisíc korun méně, než čekali. Co k tomu říci?

Tohle je absolutní a tristní selhání Ústavního soudu. Je to výsměch všem těm, kteří se podíleli na budování naší země, vychovávali děti a přispívali k prosperitě. V podstatě je soud okradl, a ještě z nich udělal státní přítěž. Především mi vadí ta symbolika. Naši senioři tuto zemi vybudovali a místo díků jim mladí vysvětlují, že jsou nadbyteční. Nejsme daleko od chvíle, kdy našim seniorům začnou nabízet eutanazii.

Poslanci také nedávno dokončili první kolo jednání o možnosti korespondenční volby pro Čechy, kteří žijí v zahraničí. Co na to říkáte?

Současná vláda má minimální podporu obyvatel a neměla by upravovat volební systém tak, aby krátkodobě zvrátila negativní trend ve vlastních preferencích. Pro tuhle změnu by měly být racionální důvody, které neexistují.

Myslím, že se shodneme na tom, že o dění v ČR by měli zásadně rozhodovat lidé, kteří zde žijí, protože na ně přímo dopadají všechna rozhodnutí vlády. Je otázkou, jak moc lidé žijící v zahraničí vědí o politické situaci u nás, a zda nejsou jen manipulováni médii, která často nepředkládají objektivní informace.



Další problém, který vnímám, souvisí s organizací a sčítáním hlasů při korespondenční volbě, kdy může jednoduše dojít ke zneužití hlasů a manipulaci. Není zaručena tajnost hlasování a ani to, zda není vyvíjen nátlak na hlasující osobu, třeba členem rodiny apod. Už tento předpoklad otevírá problém napadnutí výsledku voleb s nutností jejich opakování, což povede i k další finanční zátěži státu a znevěrohodnění současného režimu. Důležitý a podstatný aspekt, který se zde vytrácí, je tajnost hlasování. A následuje i riziko, že bude korespondenční hlasování zavedeno i pro občany ČR.

Postup v korespondenční volbě nezaručuje dodržování ústavních principů.



Podívejme se i do zahraničí. Vy pracujete, nebo jste pracovala, jako zdravotní sestra v Londýně. Jak tam zdravotnictví funguje ve srovnání s ČR?

Stále pracuji v zahraničí, kam odlétám v pravidelných intervalech. Mnoho věcí zde snese řádnou kritiku, ale fakt je ten, že přístup a jednání lékařů k pacientům je nesrovnatelný. Zde si lidé uvědomují, že bez pacientů není lékaře, není sester. Pracuje se zde v MDT týmech, žádné povyšování. Na druhou stranu čekací doba je nekonečná a systém tragický, proto také má NHS velké problémy.

Zdravotnictví v ČR bylo vždy na skvělé úrovni, než přišel covid. Dobře fungovala screeningová vyšetření, prenatální i postnatální péče je naprosto nesrovnatelná. Covid překryl zdravotnictví závojem a úpadek je zřetelně vidět všude. Nejvíc v ministru zdravotnictví Válkovi.

Nedostatek zdravotníků ve službě se v Británii řeší pomocí agentur, což u nás není a tím je vyvíjen tlak na naše zdravotníky. Přesčasy nehrozí, počet služeb je dán a co si odpracujete navíc, přes agenturu, je už vaše věc. Musíte samozřejmě dodržovat bezpečnostní nařízení.



A jak vnímáte současnou politickou situaci ve Velké Británii? Jak podle vás zvládla Brexit a jak zvládá například migrační politiku?

Když přišel Brexit, byla jsem dost šokována, kolik kolegů to doslova oplakalo. Časem jsem pochopila, neboť byli podvedeni a bylo jim slibováno... to mi něco připomíná... (úsměv)

Británie je velmi kosmopolitní zemí, která má s migrací staleté zkušenosti, ale současnou migrační vlnu nezvládá úplně stejně jako ostatní evropské státy. To má pak neblahý dopad na obyvatelstvo a život zde. Nejvíce mě děsí, jak rychle se Londýn proměňuje. Zachytila jsem zprávu, že počet Angličanů žijících v Londýně už klesl pod padesát procent. Británie (a Londýn především) už dávno nevypadají tak, jak si je představujeme z britských komediálních seriálů nebo filmů se Seanem Connerym.

