Vystrčil je opravdový politik, žádný stopař průzkumů. Dokáže se ozvat proti despociím, ocenil senátor ODS. A něco o Fischerovi...

Piráti najeli „na mělčinu“ – tak hodnotí povolební situaci senátor za ODS a starosta jednoho plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner. Miloši Zemanovi je podle něj třeba odebrat pravomoci, pokud neabdikuje. Co na to „hradní skvadra“ vymyslí, je však otázka…

reklama

Anketa Myslíte, že Parlament nakonec Zemana zbaví pravomocí? Jde o předpověď, ne přání. Zbaví 6% Nezbaví 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3948 lidí

V Senátu se prý začínají ukazovat prezidentští kandidáti. Je to pravda?

Pokud myslíte některé současné kolegy – senátory, kteří se zúčastnili předchozí prezidentské volby, tak nemyslím, že by se nějak výrazněji „kandidátsky“ projevovali. Zapojují se do činnosti Senátu jako ostatní senátoři. Nejvýrazněji se, alespoň podle mého soudu, projevuje kolega Pavel Fischer.

Myslím si, že doba ohlášených kandidatur se blíží, ale že se tak stane až poté, co vznikne nová vláda vedená Petrem Fialou. Kandidáta na prezidenta může navrhnout i deset senátorů, takže se jistě mnozí lidé začnou v Senátu objevovat a budou hledat podporu. Ale považuji za jisté, že my budeme mít svého kandidáta, nebo to bude společný kandidát koalice SPOLU.

Jak hodnotíte situaci kolem prezidenta Zemana a jeho hradního okolí?

Opakovaně a léta říkám, že nejbližší spolupracovníci prezidenta se chovají často zcela skandálně a že tím dlouhodobě škodí České republice. Bohužel jim to umožnil sám prezident a oni toho využili a zneužili. Je to věc nebývalá a pro naši politiku devastující. Připomínám u toho i letité spojenectví prezidenta s premiérem Babišem, který se nyní najednou od „hradní trojky“ distancuje. To rovněž umožnilo, aby se tento stav prohloubil až do současného marasmu.

Miloši Zemanovi přeji, aby se jeho zdravotní stav, je-li to možné, zlepšil. Pokud ale bude mít dál podobné problémy, souhlasím s uplatněním článku 66 ústavy o odebrání některých pravomocí. Prezident by měl zvážit, zda mu jeho stav umožňuje funkci dál vykonávat. Pokud by měla být takto omezena, měl by abdikovat. V zájmu České republiky i v zájmu svého vlastního zdraví.

Jak byste ohodnotil působení šéfa Senátu Miloše Vystrčila?

Považuji našeho předsedu za velmi schopného a nesmírně pracovitého politika, se kterým mě pojí i vřelý osobní vztah. Dokázal se ozvat často proti věcem, které nebyly slučitelné s naší svobodou a demokracií, a nasměroval i část české zahraniční politiky směrem, který mi vyhovuje. Dál od Ruska, Číny a dalších despocií.

Současný předseda Senátu je ale hlavně schopen si stát i za názory, o kterých se dá očekávat, že nebudou částí společnosti vítány. A to je vlastnost opravdového politika, nikoliv „stopaře průzkumů“ veřejného mínění.

Psali jsme: Olomouc: Nové autobusové zastávky jsou bezbariérové, pohodlné a prostornější Miroslav Pavel: Je to v našem zájmu? Nový Bor chce začít stavbu cyklostezky do Lípy v roce 2023 Kroměříž: Radnice v příštím roce rozdělí sociálním službám celkem 7,9 milionu korun

Jaký máte názor na povolební situaci Pirátů?

To jsou dvě otázky. Začnu výsledkem voleb. Jako vždy jsme se dočkali některých překvapení a jako skoro vždy se předvolební průzkumy v mnoha případech mýlily. Považuji výsledek koalice SPOLU, ve které hraje hlavní slovo ODS, za velmi dobrý. Nečekal jsem 27 procent – v Plzni na Slovanech, kde mám tu čest být starostou 34,33 procenta. Andrej Babiš ale zůstal silným soupeřem, to musíme brát v potaz. Mám radost z toho, že fízlostrana Roberta Šlachty dostala „za uši“ a do Sněmovny se nedostala, stejně jako ČSSD. Fantastickou zprávou je konec komunistů. Konečně! Čekal jsem víc od koalice Trikolóra Svobodní Soukromníci, protože jejich některé ekonomické názory jsou mi blízké.

A Piráti? Najeli se svým škunerem na první větší mělčinu. Uvidíme, jak na to zareaguje jejich posádka. V podpalubí to může začít vřít. Piráti měli slabou, nevýraznou kampaň, která nemohla mladší generace, na které chtěli Piráti zamířit, oslovit. Jejich předseda Bartoš se netakticky dopředu pasoval na premiéra. Jeho kandidatura v Ústeckem kraji byl pak fatální omyl. Taky tam moc hlasů nezískal. Piráty dobíhají také jejich mnohé neomarxistické výroky, které jsou pro velkou část společnosti nepřijatelné. No a Starostové vyluxovali jejich společné kandidátky, což ale překvapilo jen ty, kteří STAN neznají.

Psali jsme: Přijeli za mnou dva Piráti z Prahy. Týden před volbami. Starosta Canov popsal zvláštní zážitek z koalice Piráti, „nebrečte“, to jsou nesmysly. Tři největší mýty voleb ,,No, Pirátům se špatně slaví." STAN přijel ke SPOLU Kde je Bartoš? Kde je Bartoš?! Do ČT půjde opět Vít Rakušan

Co říkáte odchodu levice? Není to poněkud zvláštní, že levice v nové Poslanecké sněmovně vůbec nebude zastoupena?

Pro mě to zvláštní není, já mám radost. Například politika ministryně Maláčové z ČSSD byl někdy běs. Komunisté jsou extremistická strana, která nemá v našem Parlamentu co pohledávat. O jejich myšlenky už není zájem, a to je dobře. Nevěřím ani vyjádření některých politologů, jaká je to škoda, že se levice do Sněmovny nedostala. Vždyť tam levice je – například vzpomínaní Piráti a v mnohých projevech i ANO.

Co říkáte na rychle rostoucí ceny energií, potravin a následně i služeb?

Vidím to jako hodně velký problém, který bude navíc podle všeho dlouhodobý. Zdražování může být tak velké, že bude ohrožovat nejenom lidi sociálně slabé, ale i část střední třídy. Zdražování energií pak vždy provází i postupné zdražování všeho ostatního. A to se u nás zatím do toho nepromítají náklady, které budeme muset vynaložit na ekologické projekty vyžadované od EU, které jsou zcela odtržené od reality. Je to nebezpečná kombinace. S vysokými cenami se bude potýkat i nová vláda a bude muset hodně dobře zvážit, jaká opatření kvůli tomu udělá. Pro lidi i firmy to bude velmi nelehká situace.



Psali jsme: Vondráček (Svobodní): Pokusím důvěru našich členů opět získat a pozici předsedy strany obhájit Vláda chce zvláštní post pro evropskou agendu. Horkým favoritem je lidovec Benešík Konečná (KSČM): Není čas slavit. Čeká nás tvrdá a nelehká práce Hejtman Kuba: S očkováním se obracejte hlavně na svoje praktické lékaře

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.