Vyvolávání chaosu. Nahánění hrůzy. Profesor Jiří Svoboda: Co s vámi dělají

Rok 2022 byl pro profesora Jiřího Svobodu v podstatě pokračováním roků předcházejících. V tom, že mocní lidé tohoto světa nadále experimentovali se zastrašováním veřejnosti, která vyděšená dělá přesně to, co chtějí. Strašení už letos sice nemělo tvář docenta Flegra, hrozícího mrtvolami v ulicích, ale našly se jiné cesty a kanály.

Je to právě třicet let, co britská královna Alžběta použila pro končící rok označení Annus horribillis. Když sledujeme, co se kolem nás děje, nezasloužil by si rok 2022 právě toto označení?

Označení Annus horribillis nemá většinou globální význam. Domnívám se, že ho lze použít doslovně pouze regionálně.

Tak kupř. v říjnu 1956 zaútočila sovětská armáda na Maďarsko a povstání utopila v krvi.

21. srpna 1968 přepadla vojska Varšavské smlouvy v čele se SSSR Československo.

24. března 1999 začal „hrozný rok“ napadením Jugoslávie. Bombardování letectvem NATO trvalo 78 dní. Byly použity bomby s ochuzeným uranem. Byly zničeny mosty, elektrárny, rozvodné sítě. Šlo víceméně o možnost založit na území Kosova druhou největší vojenskou základnu USA v Evropě. Vedlejším produktem byla privatizace firmy TELECOM, které se zúčastnila i Společnost Albright Capital Management, jejímž vlastníkem byla ministryně zahraničí USA Albrightová, velká aktivistka propagující válečné tažení proti Srbsku. Za rok Albrightová podle mezinárodních zdrojů vydělala 20 milionů eur. Generál NATO Wesley Clark, který velel spojeneckým operacím, si v rámci Operation Allied Force opatřil zase lignitové doly.

Byl to Annus horribillis především pro Jugoslávii, a zejména pro Srbsko. V Kosovu zatím pod velením nejvyššího představitele – prezidenta a později předsedy vlády – zabíjeli zajatce a civilisty a prodávali jejich orgány na transplantace. Tyto zločiny lze nalézt nejprve v knize bývalé žalobkyně haagského tribunálu Carly del Ponte a následně ve zprávě Rady Evropy, kterou po rozsáhlém pátrání sestavil vyšetřovací tým švýcarského senátora Dicka Martyho.

„Rok hrůzy“ 2022 zahájilo Rusko válečným útokem proti Ukrajině. Nezdá se, že na tom budeme lépe v roce následujícím.

Všechny tyto zločiny znamenaly pro Evropu „roky hrůzy“. Byla totiž porušena všechna od II. světové války uznávaná pravidla mezinárodního práva, jež se stalo cárem papíru pro pobavení. OSN, s níž byly spojovány obdobné naděje, jako mezi válkami se Společností národů, se proměnila ve fíkový list, pod nějž se sjíždějí státníci, aby se občerstvili, pronesli ušlechtilé projevy a se slzami v očích naslouchali láteření šestnáctiletého dítěte. Nevím, proč D. Trump o ní napsal, že „vypadá jako velmi šťastné, mladé děvče“. Doufám, že další cesta Grétky vedla na odpalovací rampy kosmodromů, které do ovzduší exportují obrovská množství CO2.

Annus horribillis v jiné části světa vyvolalo válečné tažení SSSR do Afghánistánu (1979–1989), na které o 12 let později, v říjnu 2001 navázala spřátelená vojska USA proti téže zemi. Válka trvala 20 let za spoluúčasti vojsk NATO pod možná nezáměrně groteskním názvem Operation Enduring Freedom.

Strašných osm let se statisíci mrtvých, prožil Irák od března 2003 do prosince 2011. Bushově administrativě nelze upřít smysl pro humor, když válku nazval tentokrát kódovým označením „Operace irácká svoboda“.

Pro Čechy znamenala ve srovnání s uvedenými genocidními zločiny uplynulá léta pohodu spotřební společnosti. Skvrnu na nich zanechalo bezuzdné rabování českého majetku a postupné ničení českých národních zájmů politickými reprezentacemi nejrůznějších barev.

Rok, který máme za sebou byl současně první rok Fialovy vlády. Myslíte si, že by s jinou vládou (dejme tomu s bývalou vládou Babišovou) byl politický a ekonomický vývoj v ČR nějak zásadně jiný?

Rok 2022 přináší do Čech devastaci úspor českých občanů inflací, která dle oficiálních čísel obnáší 16,2 %, ve skutečnosti však díky kompenzacím dosahuje 20 %. To znamená i strmý nárůst cen, který je pro nízkopříjmové vrstvy obyvatel zcela neúnosný. Inflaci nelze přičítat české vládě, má globální příčiny. Vládě nezbývá, než pokračovat v kompenzacích, aby byl udržen přijatelný sociální smír. Mnozí si jistě vzpomenou na sny Klausovy vlády z poloviny 90. let, kdy se úvahy nesly směrem k vyrovnanému státnímu rozpočtu, který by byl stanoven zákonem. Jako by si tehdejší mocní neuvědomili jednoduchý početní úkol, spočívající ve vyvažování rozpočtového deficitu rozprodejem státního majetku v hodnotě odhadem 1 bilionu Kč. Kromě toho existovaly transformační instituce (např. Konsolidační banka, Česká finanční a Česká inkasní), které poskytovaly rozličné státní záruky a transfery, které se do zadlužení nepočítaly. MF předpokládá výdaje na obsluhu (úroky) zcela nesplatitelného dluhu ve výši 80 mld. Kč.

MF očekává růst HDP 2022 v hodnotě 2,2 %. V roce 2023 by následoval pokles růstu na 1,1 %. Cenový růst bude znamenat pokles domácí poptávky a relativní stabilitu může zajistit pouze stabilita vývozu. Díky pokračující inflaci se očekává, že občanům bude fakticky konfiskována 1/3 úspor.

Ani v této oblasti není v možnostech vlády ČR významněji ovlivnit bilanci. Růst německého HDP, na kterém je náš vývoz podstatně závislý, je odhadován pro letošní rok na 1,6 %. Pro příští rok je predikována recese – HDP se sníží o 0,3 %. Masivnější dopad na český vývoz by znamenal hrozbu stagflace.

Vláda ČR v listopadu schválila tržní cenové stropy, a to: 70 eur (1700 Kč) za megawatthodinu u jaderné energie. U uhlí se uvažuje o rozpětí 170 až 230 eur (4140 až 5600 Kč) za megawatthodinu podle velikosti elektrárny. U biomasy by strop měl být mezi 200 a 230 eury (4870 a 5600 Kč) za megawatthodinu. Pro porovnání: Jaderná elektrárna Dukovany vyrobí jednu megawatthodinu asi za 500 korun, Temelín pak za 850. Dražší jsou pak uhelné elektrárny. Na lipské burze se elektřina prodává skoro dvacetkrát dráž, než za kolik ji vyrábějí temelínské bloky. Tak se projevuje ona neviditelná ruka trhu. Obchodníci, kteří přeprodávají elektřinu z burzy „viditelně trhnou“ obrovské cenové rozdíly. Někteří trhnou, některé strhne do propasti nouze. K výši cen nezanedbatelně přispívají tzv. emisní povolenky, které jsou České republice a všem dalším zemím nadiktovány podle dohody mezinárodních úředníků s milionovými platy. Kupř. generální ředitel ČEZ obdrží za rok 2022 bonus ve výši 35 milionů Kč. Zhruba stejnou částku obdrží za rok na měsíčních výplatních páskách. Že by mu dělaly potíže zálohy na platbu domácí elektřiny je pak asi málo pravděpodobné.

Do jisté míry obdobná je situace v zásobování plynem. Pokud bude na světovém trhu se zemním plynem pokračovat silný růst poptávky a jen omezený růst těžby (nabídky), je možné, že situace z roku 2021, která byla pro evropské spotřebitele značně nevýhodná, bude pokračovat i v dalších letech. To by logicky změnilo pohled na tržní obchodování se zemním plynem. Čím déle budou přetrvávat vysoké ceny na spotových trzích, tím silnější lze očekávat přenos do aktuálních dovozních cen, a tedy do ekonomiky. Teroristický útok vojenských sil některého jistě ušlechtilého státu na podmořské plynové potrubí zůstává raději nevyšetřen. Dotýká se přitom cen zemního plynu všech občanů. Dle veřejně publikovaných odhadů dochází při přepravě zkapalněného plynu přes moře zhruba ke ztrátě 20 % objemu.

Vláda sama uvádí jako hlavní událost, která formuje její politiku, válku na Ukrajině. To je bezesporu závažný faktor a tragédie, ke které se musíme nějak postavit. Nemáte ale přece jen pocit, že vláda se válkou zaštiťuje až příliš, až to někdy může vypadat, že se na ni vymlouvá?

Válka na Ukrajině je samozřejmě vážný problém nejen hodnotový, kdy se vzájemné vraždění a ničení infrastruktury stává naprostým popřením principu humanismu, ale i problém ekonomický. Považuji ovšem za nutné zdůraznit, že si na rozdíl od některých politiků, včetně prezidenta Zemana, rozhodně nemyslím, že jsme jako stát ve válce. Vyhlášení války je sice dávno zapomenutým buržoazním přežitkem, ale krom toho čeští vojáci neostřelují cizí území a naše území není prozatím vojsky žádného státu ostřelováno.

Bohužel ani v roce 2022 neustalo nahánění hrůzy obyvatelům. Stačí si vzpomenout na četná vystoupení maniakálního prof. Flegra, kterému všechna média poskytovala zasloužený prostor. Předpovídal před podzimní vlnou epidemie 2021 tisíce mrtvých s koronavirem denně, kteří se budou válet po ulicích. Není mi jasné, kým byl najat, ale vážně pochybuji, že „děs a hrůzu“ vyvolával z vlastní vůle. Lidé paralyzovaní strachem jsou snadno ovladatelní. To ověřily lockdowny, náhubky a nakonec očkování bez záruky. Tak v březnu 2020 ministr Prymula prohlásil: „Je třeba si uvědomit, že hyperdemokracie, která tady je, úplně nesvědčí tomu, aby se epidemie dala efektivně kontrolovat tak, jak jsme to viděli v některých asijských zemích.“ Bezděky tak popsal dílčí cíl epidemie – potlačit „hyperdemokracii“ (řekl bych spíše demokracii) a zkusit, zda to občané pod tlakem médií unesou bez protestů. Unesli. „Přesvědčil jsem se, že odbornost ani zdaleka nehraje rozhodující roli. Prostě dominantně je to celé o politice…“ doznává dnes bývalý ministr zdravotnictví Prymula – 7. 12. 2022. Z hlediska záměrného šíření strachu a hrůzy jako státní politiky je příznačné vyřazení z diskurzu všech, kdo měli jiný názor. Vystoupení v mainstreamových médiích jim bylo kýmsi přísně zakázáno. Kupř. MUDr. Pekové, prof. Beranovi, byť jejich odborná argumentace často působila daleko přesvědčivěji, než apodiktické soudy těch oficiálních.

Byl to bezpochyby světový experiment, do jaké míry lze prostřednictvím soustředěné palby mainstreamových médií ovládnout obyvatelstvo, aby se nezpěčovalo globální tyranii.

Za to ovšem nemůže ani Fiala, ani jeho vláda. To je světový trend experimentálního vyvolání náhlého nezvladatelného chaosu. Kdo z vlády Babiše nebo Fialy by si troufl říct, že král je nahý?! V době vrcholícího kovidu si to troufli Švédové a dnes se radši nemluví o tom, že ztráty na životech byly zhruba stejné, jako ve státech, které se podvolily.

Zdánlivě nebyla vyvolávána proti obyvatelstvu direktivní nařízení. Pouze jste bez kovidpasu nesměli cestovat do zahraničí, někde docházet do práce, do divadel, do kina… Bez kovidpasu jste se stali občany druhé kategorie, připomínající židovské obyvatelstvo za vlády nacismu.

Vláda schválila nového bezpečnostního poradce, jehož agendou má být i boj s dezinformacemi. Ministr Rakušan chystá k témuž novou legislativní úpravu. Velmi se ale rozčílil, že boj s dezinformacemi neznamená cenzuru. Proti tomu začínají už i třeba od lidí spojených s listopadem 1989 zaznívat názory, že červenou čáru omezování svobody slova vláda pomalu překračuje. Jak se na to díváte vy?

Je to dětinsky prosté – demokracie buď je, nebo není. Listina základních svobod, která je součástí Ústavy ČR stanoví:

Politická práva

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

Jak definuje pan ministr Rakušan dezinformace? Kupř. má-li vakcína proti covidu v delší perspektivě nežádoucí zdravotní následky, musejí se zodpovídat z dezinformací všichni, kdo očkování doporučovali? Nebo: Až budou jednou (možná za 300 let) zveřejněny utajené dokumenty o atentátu na J. F. Kenedyho, musejí se zodpovídat z dezinformací všichni, kdo pravdivé informace zatajili a na jejich zatajování se podíleli? Nebo: Bude-li časem zjištěno, že informace, označené dnes za dezinformace, byly ve skutečnosti pravdivé, musejí být všichni, kdo jmenovanou „legislativní úpravu“ vytvořili a schvalovali její aplikaci v praxi, trestně stíháni za protiústavní jednání? Ještě lépe řečeno: Ten, kdo označoval vědecké objevy Galilea Galilei za dezinformace, musí být se zpětnou platností jmenovitě označen za dezinformátora? Badatel a novinář Charles Fort je autorem myšlenky:

„Nikdy bychom neměli ničemu zcela věřit, ale pouze dočasně zjištění akceptovat. Tj. akceptovat do doby, než bude záležitost jednoznačně objasněna…“

Agenda pana Rakušana boje s dezinformacemi by proto neměla cenzurovat tvrzení, že „země je kulatá“ ani příběh Nového zákona o zrození Spasitele, syna Božího, Ježíše Krista. U posledního soudu by se mu to mohlo ošklivě nevyplatit.

Pojďme se obecněji zamyslet nad fenoménem „dezinformací“. Původně to byl zpravodajský termín k záměrnému matení nepřítele, nyní se za dezinformaci považuje prakticky vše, co podporuje nějaký nevhodný „narativ“. Není špatně celá ta konstrukce, která posuzuje informace nikoliv podle jejich obsahu, ale podle účelu či záměru, který jim přisoudíme?

Informace (z lat. in-formatio – utváření, ztvárnění) je mnohoznačný pojem. Informace snižuje nejistotu (neurčitost znalosti) člověka o dění v jisté části reálného světa. Cestou ke snížení té nejistoty je poznání, tj. získání informace o oné části reálného světa. Množství informace lze charakterizovat tím, jak se jejím získáním změnila míra nejistoty příjemce. Zhruba tak je nahlížena informace otcem kybernetiky N. Wienerem. Je-li si někdo nejistý, zda očkovací látka proti covidu-19 přináší či nepřináší v určitém časovém horizontu nežádoucí zdravotní rizika, musíme počkat patřičný počet let, který je splňován při testech jiných léků. Následně se díky následkům (či nenásledkům) verifikovaným na určité velikosti populace v určitém čase prokáže, která informace byla validní a změnila míru nejistoty příjemce. Existuje však i cenzura (agenda boje s dezinformacemi) vyloučit určité informace, které by mohly změnit míru nejistoty příjemce pro autora/y agendy nepříznivým směrem. Tak kupř.: První záběry v Hirošimě a Nagasaki pořídili japonští filmaři produkční společnosti Ničiej. Jejich filmy se staly velmi záhy objektem zájmu většího množství amerických okupačních složek. Materiál, původně určený k válečné propagandě, se pod vedením Daniela McGoverna z mise USSBS postupně proměnil v děsivý dokument o následcích prvního využití jaderné bomby proti člověku (80 tisíc mrtvých v první fázi). To vedlo k zákazu promítání tohoto snímku ve Spojených státech a jeho uschování v trezoru na americké letecké základně. Informace byla cenzurou zablokována a míra nejistoty příjemce – diváků se tím nesnížila. Potlačování tzv. dezinformací není ničím jiným, než cenzurou. Lidé jsou mocnými považováni za idioty, kteří si nedokážou vytvořit komparací různých názorů názor pravděpodobně správný. Paradoxem je, že za idioty jsou považováni občané, kteří z nemocných učinili volebním lístkem vhozeným do schránky mocné.

Jak podle vás současná krize změní českou politiku? Jaká vysune do popředí témata a agendy?

Nemám křišťálovou kouli. Nepochybné je, že z historie těchto let vymizel pojem demokracie (byla tady již lidová demokracie; socialistická demokracie a nyní liberální demokracie). Jakýkoli přívlastek poukazuje na skutečnost, že původní slovo mění význam. Pojem demokracie je nepostačující. To znamená, že definice demokracie: „Demokracie (řecky „vláda lidu“) či lidovláda je forma vlády, v níž o výkonu státní (obecní, krajské atd.) moci rozhoduje mínění většiny...“ V preambuli Ústavy ČR se píše o demokracii bez přívlastků. Obdobně pak v textu základních práv a svobod. Již z řady výroků různých „celebrit“ vyplývá, že neuznávají článek 1. Listiny základních práv a svobod, kde se píše: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné…“ Navzdory tomu mají někteří pocit, že jsou jakási „základní práva“ lepších a horších lidí. Demokracie je dnes redukována na volby, předznamenané radikální mediální masáží.

Tento proces se bude prohlubovat nerovností ekonomických nákladů na možnost vstoupit do volební soutěže. Biden spotřeboval ve volební kampani na své zvolení více než miliardu dolarů. V Čechách je to samozřejmě řádově méně. Ale najde se nějaký důvěřivec, který by předpokládal, že občané USA dolárek po dolárku dali dohromady miliardu. Asi ne. A co za tu vybranou miliardu donátoři asi chtějí? Vládu lidu? Opravdu? I vládu těch 754 tisíc bezdomovců?

Bude-li pokračovat proces Rakušanových „legislativních úprav“ a vyhrožování generálního prokurátora občanům, sesune se postupně liberální demokracie v nějakou formu „totalitní demokracie“.

Hned v lednu nás čekají prezidentské volby. Co zatím říkáte dosavadní prezentaci jednotlivých kandidátů?

Nic. Vlastně ano. Prezidenta jsem nikdy k ničemu nepotřeboval. Doufám, že nebudu po stíhání panem kdysi komunistickým generálním prokurátorem potřebovat abolici, nebo amnestii. A kandidáti? Pan generál se cvičil na komunistického špiona proti prohnilému západu; paní rektorka pořádala v době svého působení rektorky rychlostudium, jaké známe již z univerzity v Plzni; pan Babiš hovoří několika jazyky, má zkušenosti v zahraniční politice, je protivníky permanentně trestně stíhán snad už desítku let a jakýsi nastrčený dokumentarista ho nechá vylákat mezi děti, jejichž prostřednictvím ho zkouší z planetárního systému. I když to bych nepodceňoval, protože kdo dnes vyloučí, že v době působení nového prezidenta nepovedeme s nějakým státem hvězdné války.

Jak se podle vás za deset let osvědčila přímá volba prezidenta?

Býval to dobrý kšeft poslanců a senátorů. Platilo se na toaletách, slibovala se beztrestnost a bůhví co ještě se tam dělo. Jak vyplývá z průzkumu veřejného mínění, lid by docela rád provozoval alespoň při volbě prezidenta tu demokracii bez přívlastků. Mainstreamová média se navíc v minulých volbách přesvědčila, že nejsou „zubatými strážci“, kteří tu demokracii nějak ohlodají.

Teď se vás zeptám jako filmového režiséra. Jaké filmové dílo, jedno zda soudobé či historické, podle vás nejlépe vystihuje současnou dobu a problémy, kterým čelíme?

Dobrý titul je americký film „Vrtěti psem“. Rozhodně by to nebyl slavný film „Pan Smith přichází“, ve kterém mladý poctivý senátor Jefferson Smith (James Stewart) vítězí nad úplatkáři.

Zkusme skončit optimisticky. Vidíte něco, z čeho národ v příštím roce bude moci čerpat naději a víru, že bude lépe?

Optimismus by vyžadoval nápravu. Západní civilizace umírá jako prapodivné zvíře, které nalezne na břehu moře za ranního úsvitu společnost, která strávila noc, předznamenávající zánik, ve filmu Frederika Felliniho Sladký život. Den za dnem ničíme kořeny, ze kterých západní civilizace klíčila a vyrostla. A tak mne napadá jen citát několika veršů z Evangelia Matouše:

Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte,

zrakem uvidíte, ale neprohlédnete.

Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo;

ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli,

jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli,

srdcem nepochopili a neobrátili se,

abych je nemohl uzdravit…

