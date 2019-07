Z politiky jsou závody ve slibování. Snaží se ji ovládat nikým nevolené spolky, varuje hlas od Klause ml.

ROZHOVOR „Na české politické scéně dlouhou dobu chyběl subjekt, který by hájil konzervativní hodnoty,“ vysvětluje si rychlý úspěch nového subjektu Václava Klause mladšího mezi voliči Aleš Chmelík, krajský koordinátor hnutí Trikolóra v Karlovarském kraji. Podle Chmelíka ovšem nehrozí, že by se hnutí točilo jen kolem osoby Klause ml., což dokládá i velký zájem o členství. „Dnes se všichni předhánějí v tom, kdo lidem naslibuje víc. Jednou je to doprava „zdarma“, nové stadióny, zvýšení minimální mzdy,“ komentuje politickou konkurenci Chmelík. Z politiky se podle něj vytratila slušnost a upřímnost, dění se snaží ovládat nikým nevolené spolky.

Hnutí Trikolóra vzniklo teprve v červnu, již teď je ale poměrně silné na sociálních sítích. Na Facebooku jej podporuje již přes 23 tisíc uživatelů. To je údaj, na který se zavedené strany dostávaly třeba i několik let. Čím si zvýšenou poptávku vysvětlujete?

V první řadě bych chtěl za takovou podporu poděkovat. Dle mého názoru je to dáno tím, že na české politické scéně dlouhou dobu chyběl subjekt, který by hájil konzervativní hodnoty. Tedy tradiční rodinu, svobodu jedince, ochranu soukromého vlastnictví nebo nízké a přehledné daně. Hnutí Trikolóra právě stojí na těchto základních programových pilířích:

Braňme normální svět – stát má sloužit lidem, ne je vychovávat. Bohatství vzniká z práce – ne regulacemi, dotacemi a přerozdělováním. Žijeme v České republice – o českých zákonech musí rozhodovat čeští politici, ne nikým nevolení úředníci z Bruselu.

Anketa Chcete předčasné volby? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 4383 lidí

Nehrozí Trikolóře, že její mediální tvář bude stát čistě na osobě Václava Klause mladšího?

To nehrozí. Pan Václav Klaus ml. je samozřejmě velice mediálně známý a oblíbený politik (v posledních parlamentních volbách získal 22 164 preferenčních hlasů), a především v počátku bude hlavní tváří Trikolóry. Já bych ovšem zmínil další osobnosti Trikolóry, jako například naší poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, Tomáše Grygara, Ivanu Kerlesovou, Natálii Vachatovou, Janu Markovou a mnoho dalších. Tudíž se vůbec neobávám, že by Trikolóra stála pouze na osobě pana Václava Klause ml. Ale musím otevřeně přiznat, že díky jeho osobě má Trikolóra takový nástup, který vůbec nepolevuje.

Češi se obecně do politických stran a hnutí příliš nehrnou. Jak to vypadá se zájemci o členství v Karlovarském kraji?

Máte pravdu v tom, že lidé se aktivně do politiky neženou. O to víc mě překvapil zájem, který v lidech vzbuzuje Trikolóra. V našem kraji máme za velice krátkou dobu více než 200 registrovaných zájemců přes náš web volimtrikoloru.cz. S dalšími uchazeči jednám já osobně nebo oblastní koordinátoři: Květoslava Snížková (Karlovarsko), Tomáš Marzy (Chebsko) a Jiří Ovesný (Sokolovsko). Máme sympatizanty z řad podnikatelů, ale i osobností z našeho regionu, které v nejbližší době veřejnosti postupně představíme. Rovněž se na mne obrátily lokální strany a hnutí, se kterými jednám o jejich případné podpoře Trikolóry pro krajské volby.

Fotogalerie: - Trikolora

Jak jste se k Trikolóře dostal vy sám? Byl jste předtím členem nějaké politické strany? A pokud ano, proč jste se rozhodl pro změnu?

Co se týká mé osoby, tak já byl osloven panem Václavem Klausem ml. na základě doporučení. Sešli jsme se spolu a z velmi milého rozhovoru vzešlo, že jsem se stal nakonec krajským koordinátorem Trikolóry. Osobně jsou mi velice blízké konzervativní pravicové názory, a i to byl důvod, proč pomáhám, aby byla Trikolóra silným a úspěšným hnutím. Má pozice je především manažerská.

V minulosti jsem byl členem hnutí ANO, a to do roku 2015, kdy jsem odešel. Důvod byl zcela jasný. ANO se v počátcích stavělo do role pravicové alternativy k ODS a TOP 09. Jak to nakonec dopadlo nechci rozebírat, to nechť zhodnotí voliči.

Co podle vás v dnešní české politice schází?

V politice již nejde o střet ideových názorů, ale o boj marketérů. Dnes se všichni předhánějí v tom, kdo lidem naslibuje víc. Jednou je to doprava „zdarma“, nové stadióny, zvýšení minimální mzdy… Tak bych mohl pokračovat dál. Ovšem nic není zadarmo.

Vytratila se slušnost a upřímnost. Politiku se snaží ovládat nikým nevolené spolky, a to často spíše nátlakovým jednáním než věcnou argumentací.

Je podle vás situace v dnešní společnosti lepší, či horší, než byla před pěti lety? Je společnost rozdělenější?

To se těžko posuzuje. Soudě podle diskuzí na sociálních sítích, které velice usnadňují a zrychlují tok informací, tak to k tomuto názoru může svádět. Dříve ovšem nebyly sociální sítě tolik využívány jako dnes. Názory se mezi lidmi šířily mnohem pomaleji a to může současný pohled na dění ve společnosti zkreslovat. Já osobně si nemyslím, že by společnost byla více rozdělená než dříve.

Anketa Hájí premiér Babiš dobře zájmy České republiky v EU? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 11339 lidí

Čerstvý průzkum agentury Kantar přisuzuje Trikolóře 3 procenta voličů. U zcela nového hnutí jde o neobvyklý výsledek. Jak na tento údaj pohlížíte vy?

Je to potěšující a zároveň velice zavazující. Jak jsem popsal výše, i tento průzkum dokazuje to, že je o konzervativní politiku mezi občany zájem. Z minulosti si nepamatuji, aby strana nebo hnutí prakticky ihned od svého vzniku proklouzla do průzkumu.

Hnutí Trikolóra se už stává terčem různých nálepek. Ať už jde o údajnou proruskou rétoriku, nebo o označení za trolly. Jak byste na tato označení reagoval?

Já osobně bych na to nereagoval nijak. S cílenou antikampaní jsem od samého začátku počítal. My musíme tvrdě pracovat a lidem předkládat naše myšlenky a řešení. Občané nejsou hloupí a názor si beze sporu udělají sami. Přetaví ho ve své hlasy pro Trikolóru v nejbližších volbách. To bude ta nejlepší odpověď.

Fotogalerie: - Obora v Lánech

Médii rovněž proběhla zpráva o tom, že sídlo hnutí Trikolóra má být v domě s ruskými majiteli. Zakládá se ono tvrzení na pravdě? A svědčila by taková věc automaticky o napojení na Rusko?

Samozřejmě, že jsem tuto zprávu zaregistroval a pravdivá může být. Nikdy jsem si to nekontroloval.

Krátce jsem na to reagoval na svém Facebookovém profilu:

„Jdu podepisovat nájemní smlouvu na nové kanceláře. Soudě podle toho, co píši mainstreamová média a liberální klika, tak bych si měl dát pozor, zda vlastník nemovitosti není náhodou občanem Ruska!? Jinak budu s velkou pravděpodobností označen za ruského agenta.“

Ale teď bez nadsázky. Když si hledáte nájemní bydlení nebo nebytový prostor, tak občanství vlastníka vás pramálo zajímá. Hledáte dle jiných atributů. Velikost a kvalita prostoru, parkování, dostupnost, a především cena.

Psali jsme: Přes čáru! Benešová naložila Moravcovi za jeho chování k Babišovi, Soukup si mnul ruce

Daňový problém, na který doplácí ti nejchudší. Škrty? A co zdravotnictví a školství? Docentka Švihlíková má pár otázek pro pravici

Kdo nám chce brát svobody? Bude se vyhazovat ze škol za názor? Komentátor varuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs