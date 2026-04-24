Návodné otázky pořád dokola. Hynek Beran se potkal s ČT. A promluvil

Jak hodnotíte současné zprávy o pořadech České televize o větrnících?
Konečně někdo začal respektovat zákony. Když ne politici, tak aspoň Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je český regulační orgán, který dohlíží na rozhlasové a televizní vysílání. V prvním šetření vznáší RRTV dotaz iniciovaný podnětem nebo stížností. Dalším stupněm je upozornění na porušení zákona, to už je „varování“ pro vysílatele, že konkrétní jednání je v rozporu se zákonem, ale má stále ještě preventivní funkci – dává šanci chybu napravit. Po něm následuje pokuta, tedy správní trest, pokud dojde k závažnému nebo opakovanému porušení.
Pokud bude Česká televize v tomto stylu pořadů o větrnících pokračovat, hrozí jí podle vás pokuta?
Přestože jde o státní orgán a státní televizi, budou-li pokračovat v tomto jednostranném, a navíc stupidně amatérském stylu informovanosti o vážném problému v rámci celostátního dialogu, asi už té Radě po předchozím varování opravdu nic jiného nezbude. Kromě toho, že byly ty napadané pořady jednostranné s předurčeným kladným větrným hrdinou, byly také neuvěřitelně hloupé.
Dnešní redakce už zapomněly Čapkovu nebo Kvapilovu češtinu a o závažném problému energetiky mají tři zjednodušené pojmy: ruský agent, levné větrníky, Česko zaspalo. Kombinace těchto tří pojmů zřetězená do různých schematických polopravd pak obíhá mezi redaktory a vybranými respondenty, zatímco člověk, který pod tím nemůže spát, je v takových pořadech vykreslen jako úplný hlupák, a z majitelky statku, kde to podle nezávislého stanoviska veřejné univerzity vadí hospodářským zvířatům, zase ruského agenta. Kromě toho je takový typ pořadu obsahově neuvěřitelně stupidní, i zprávy za Husáka měly výrazně bohatší obsah. Normální technika nebo nějaká osvěta nemá v tomto pořadu místo vůbec.
Šel byste na plánovaný pochod za Českou televizi?
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Když jich pár takovýchto vyhodí podobně jako jinde, například Martina Abela s jeho žalobami proti našemu státu z ministerstva, a veřejnoprávní televize převezme svou roli z hlediska informovanosti i vyváženého celonárodního dialogu, Kavčím Horám tento duch „obnovitelné a trvale udržitelné“ profesionality jedině prospěje.
Angažoval jste se v té věci jako energetický expert?
Ano, i když Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nehodnotí vyváženost energetického mixu, ale v tomto případě vyváženost televizního vysílání. Stížnosti na Českou televizi podávali jiní, ale poskytli jsme zájemcům odborné rady a trochu je i lidsky podrželi. Ono to ty lidi potěší, když je psychicky podpoříte, že je ten druhý nejenom zaujatý, ale že i hlásá úplné nesmysly.
Když komerční televize Nova odvysílala něco podobného, poradili jsme se s jedním naším dlouhodobým členem, který je expertem na mediální právo, a podali jsme vlastní rozklad. Člověk se na tom i trochu naučí, jak vlastně zákon tu televizi vnímá.
Co bylo předmětem?
Dne 25. března 2026 odvysílala televize Nova v pořadu Televizní noviny reportáž s titulkem „Česko v obnovitelných zdrojích zaostává. Výstavba větrných elektráren zamrzla." Televize neoddělila hodnotící komentáře od zpravodajství, přičemž zákon říká, že „provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.“ Reportáž obsahovala řadu hodnotících soudů, které pronášeli sami moderátoři.
Pořad byl s domnělým „zaspáním“ Česka?
Ano, přesně tak. V úvodní části pořadu moderátor deklamoval své subjektivní názory „Zatímco státy Evropské unie podle expertů hledají ideální energetický mix a investují do něj, Česko zaspalo." Výraz „zaspalo" je jednoznačně hodnotícím soudem implikujícím selhání státní energetické politiky. Jde o metaforu s negativní konotací, která je divákovi předkládána jako konstatování faktu, nikoli jako označený komentář redakce. Neutrální zpravodajský ekvivalent by zněl: „Česko má ve srovnání s průměrem EU nízký podíl větrné energie na výrobě elektřiny." Tento výrok pronáší moderátor, což zvyšuje závažnost neobjektivnosti zpravodajství. Divák jej obvykle vnímá jako autoritu nestranného zpravodajství, nikoli jako komentátora, publicistu nebo greendealového agitátora.
Dále redaktorka konstatuje: „Přesto podpora státu chybí." Tento její subjektivní výrok nebyl přiřazen žádnému citovanému zdroji ani doložen odkazem na konkrétní dokument či legislativu. Jde o hodnotící soud redaktorky, který je předkládán jako zpravodajský fakt, přestože dostupnost a dostatečnost státní podpory obnovitelných zdrojů je předmětem živé odborné a politické diskuse, kromě toho existují dotační mechanismy, zákon o podporovaných zdrojích energie atd.
Takže stát stále podporuje solární barony, ale celostátní zpravodajství vysílalo dezinformace o chybějící podpoře státu?
Přesně tak, působilo to na mne i kolegy spíše klamavým dojmem, že je těm redaktorům 50 miliard ročně pokračujícího solárního a obnovitelného tunelu málo a že se televizní redakce domáhá vyšších částek. Přeloženo do reálné ekonomiky, dá se to vyložit tak, že se redaktoři ve svém důsledku domáhali ještě nižší valorizace důchodů a mezd a vyšší podpory privilegovaných solárních a větrných baronů z našeho státního rozpočtu i rostoucích poplatků za sítě.
Mluvil jste i o technických nesmyslech?
Redaktorka uvádí: „Jeden z nejšetrnějších zdrojů má ale také své slabiny a odpůrce." Hodnocení větrné energie jako „jednoho z nejšetrnějších zdrojů" je hodnotový soud, který je v odborné diskusi sporný — zahrnuje komplexní posouzení systémových externalit, zálohovací kapacity, nároků na zástavbu krajiny apod. Redaktorka jej přesto pronášela v rámci zpravodajského komentáře jako nespornou premisu.
V závěru reportáže zazněl politický apel „expertů“. Kdo to byl?
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Kdo byli ti „experti“?
Vzhledem k tomu, že jsme v naší odborné společnosti publikovali dvě monografie a podklady k energetické koncepci státu, tak to opravdu nevím. Hovořil jsem poté s generálem Andorem Šándorem, který jako bezpečnostní expert varoval před dovozní závislostí zemního plynu, ale redakce jeho vystoupení vystřihla tak, že to vypadalo, jako kdyby u toho nabádal k výstavbě dalších větrníků. Jedno stanovisko experta si tedy předělali k obrazu svému a to druhé, kritický hlas ekologa Martina Součka omezili na 16 slov, aniž bychom viděli jeho obličej, na tři stručné nevýhody závislosti na počasí, vizuálního narušení krajiny a zabíjení ptactva a netopýrů.
Ekologické aktivisty za experty nepovažujete?
Předně je nepovažuji za ekologické, když nám chtějí zničit krajinu. Spíše možná nájemní aktivisté, většina z nich za to bere mzdu, kterou by jim normální člověk ani normální firma za jejich činnost nedali.
Většina těchto lidí nikdy v energetice nepracovala a pokud byli někde v elektrárně, tak pouze krátkodobě, když tam lezli s transparenty na komín. Pokud někdo pobíhá s nereálnými tabulkami a ideologickými poučkami, nejenom že to není expert, ale není to ani energetik. Většina těch „energetiků“ – aktivistů má v našem oboru vzdělání velmi podezřelé nebo vůbec žádné a praktické zkušenosti pouze z kariéry aktivisty.
A spousta těch lidí, kteří se aktivismem živí, v podstatě ani nikdy nepracovala vůbec, kromě někým honorovaných aktivistických spolků
Jaká jsou ta bezpečnostní rizika?
V pořadu zaznělo velmi jednostranné geopolitické rámování. Reportáž opakovaně propojuje téma větrných elektráren s geopolitickou krizí na Blízkém východě. Moderátorka Lucie Borhyová uvádí, že „současná situace kolem Íránu prý ukazuje, jak jsou evropské země z hlediska energetiky zranitelné“. Redaktorka doplňuje: „Válka s Íránem žene ceny ropy a plynu vzhůru.“ Bezpečnostní expert Andor Šándor dopad na ceny ropy dále rozvíjí. Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky pak uzavírá, že vyšší podíl OZE by zvyšoval odolnost. Tímto rámováním reportáž vytváří u diváka zcela mylný dojem, že větrné elektrárny jsou řešením energetické bezpečnosti, ačkoliv sama uvádí, že jejich podíl na tuzemské výrobě elektřiny činí přibližně 1 %. K tomu, aby divák takto pojatého zpravodajství získal informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, to má velmi daleko, což je také dalším porušením zákona.
Jaké je hlavní riziko?
Výstavbou větrníku nahradíme za strašlivou cenu devastace krajiny, půdy i našich domovů pouze pětinu toho, co potřebujeme z uhlí. Podle našich politiků i zelených ideologů bychom měli pak skončit se zničenou krajinou a energetickou závislostí na dovozu elektřiny a energetických surovin.
Ono to, co říkají, vypadá na první pohled jako zelené pitomosti, naivita. Ale jde o šíření vědomých a cílených bludů, navíc organizovanou skupinu redakcí a zelených aktivistických skupin, které jednají ve shodě. Navíc to někdo financuje. Ve svém důsledku jde o ohrožení energetické bezpečnosti státu organizovanou skupinou, jde přitom o šíření informací, které vědomě a úmyslně poškozují obranyschopnost nebo a bezpečnost.
Říkáte, že když si někdo najme dost aktivistů, nepotřebuje ani letadla a drony?
Když nám někdo zlikviduje elektrárny a z tuzemské suroviny, stačí dát vypínač na elektrická vedení a kohout na plynové trubky. To je výrazně levnější než nějaká bojová létající technika. V tomto smyslu představuje ekofanatismus docela úsporné řešení, jak zemi srazit na kolena a dostat jí do vyšší dovozní závislosti fosilního zemního plynu z Ruska a uhelné elektřiny z dřívější Německé demokratické republiky.
Máte z postoje Rady radost?
Podstatné na tom je, že se něco dílčího podařilo, pohnulo se kupředu, a dostáváme se tak z jednostranné a hloupě pojaté propagandy k důrazné výzvě autority Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k nápravě, nebo alespoň snaze o nápravu, a jasnému signálu, že když v něčem takovém budou redakce dále pokračovat, mohla by přijít i sankce. A hlavně lidé u toho začínají chápat a mít naději, že když jim něco vážného vadí a jdou si za svým, mohou se domoci spravedlnosti. Do dalšího kola budou naději a vytrvalost určitě potřebovat.
Jako energetik bych velmi rád viděl i polepšení v tom, co se děje, nejenom v tom, co se o takovém dění neobjektivně vysílá. Nezákonný přístup paní ministryně Mrázové by také zasloužil nějaké veřejné pokárání nebo důtku podobně jako to nezákonné televizní vysílání.
Můžete nám nezákonné jednání ministryně Mrázové jednoduše přiblížit?
Pokyn využít brownfieldy, skládky a nepotřebné plochy máme z Evropy. Když říkají, že pro nový zákon koncem minulého volebního období hlasovala i strana ANO, mají pravdu. A v tom jejich zákoně je uvedeno to, co je v evropské směrnici: použijí se přednostně brownfieldy a nepotřebné plochy. Zuzana Mrázová je členkou ANO, tedy není ani v nějakém opozičním rozkolu s legislativou, kterou její vlastní strana schválila. Nechápu tedy, zda sleduje legislativní kontinuitu svého vlastního politického hnutí, anebo spíše ekonomický zájem developerů a energetické oligarchie. Ale jedno je jasné, podle zákona to, co dělá, není.
Mgr. Zuzana Mrázová
Poslední dobou mám jeden příměr, který pochopí každý. Představte si, že jste v restauraci nebo hospodě a máte pokyn upřednostnit pivo. Na stole máte netknutý zvětralý půllitr se spadlou pěnou a poroučíte si druhou láhev vína. Upřednostnili jste to pivo, kterého jste se ani nedotkli?
Kolik těch nepotřebných ploch ve vašem okolí i jinde, a má je paní Mrázová na svých mapách? Optejte se i v krajích, co to má znamenat. Ona se o to totiž ani nepokusila. Těch nepotřebných ploch máme 3x více, než je v Bruselu potřeba, a tahle ministryně jich nemá ve svých plánech ani třetinu. Ani se o to nepokusila. Pokud v Bruselu přijdeme o peníze, tedy kvůli neschopnosti naší paní ministryně akcelerační oblasti v souladu s jejím vlastním zákonem správně vymezit. Nepotřebných ploch na to máme dost.
Neobjektivními redakcemi škodí pouze slovem, nezákonně jednající politici škodí národu svými úmysly a skutky, když se naši zemi pokoušejí předělávat proti vůli lidu na stavební parcely pro větrné barony jako současné Ministerstvo pro místní rozvoj, které ve skutečnosti funguje jako ministerstvo zbytečné a nezákonné destrukce místní krajiny. Pokud na toto bude mít paní ministryně už méně reklamy, je to jedině dobře.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku