Za „mrazáky na ulicích“ se nestíhalo, za názor na Ukrajinu ano?! Známý právník udeřil

Pane doktore, prozraďte, co vás v poslední době na naší politické scéně nejvíc zaujalo, případně i pobouřilo?

Cenzura kritiků vládní politiky. Za názory vyhodili pana děkana Ševčíka, taky zrušili přednášku pana profesora Druláka na českobudějovickém gymnáziu, vážné problémy v práci za vystoupení na covidové konferenci v Parlamentu má i pan profesor Turánek. Nuly kádrují odborníky, velmi nechutné.

Dlouhodobě pak to, že neschopní lidé řídící zdravotnictví po celé měsíce nezajistili ani základních antibiotika včetně penicilinu. S dostupností péče jsme na štíru, ač odvádíme na pojištění nejvíc peněz v historii, za přednost na operaci se otevřeně uplácí a ministr to nestíhá. A aby toho nebylo dost, tak vládní poslanci hloupým přílepkem o přesčasech vyvolali protest zdravotníků, který až na poslední chvíli zalepil premiér deseti miliardami z našich odvodů. Žádné zlepšení poměrů není na obzoru. Ani ve zdravotnictví, ani obecně.

Vy jste na kandidátce koalice STAČILO. Čím tato koalice podle Vás může voliče oslovit?

STAČILO je protipólem Fialova SPOLU. Chceme opravit, co Fiala a jeho vláda pokazili. Chceme přinést změnu k lepšímu a být dost silní, abychom ji skutečně prosadili. Máme kandidáty, co se nezaleknou a neuhnou. Máme odborné zázemí pro hospodářství, energetiku, zdravotnictví, zahraniční politiku…

Naopak na rozdíl od jiných stran a uskupení nemáme žádné kmotry, oligarchy ani podezřelé sponzory, kteří by nám diktovali, co smíme říkat a které penězovody musíme zachovat. Nemáme žádné loutkovodiče ze zahraničí, kteří by nám kázali škodit zájmům České republiky a prosazovat zájmy cizích velmocí. A nemáme žádný strach z Timmermansů a von der Leyenových. V bruselské politice se zvládneme postavit „grýndýlům“, spekulaci s emisními povolenkami, covidové zlodějně s nákupem vakcín a dalším nešvarům.

Hned, jak se objevilo Vaše jméno na této kandidátce, objevila se v tisku také připomínka vaší „politické historie“, a sice Piráti, poté vystupování na akcích Jindřicha Rajchla… Prozraďte, proč jste se nakonec rozhodl jít na kandidátku „STAČILO“?

Předně, moje „politická historie“ ve zdravotnictví sahá trochu dál než nějací Piráti nebo Rajchl. První věci, na nichž jsem pracoval, byly již na přelomu tisíciletí transplantační zákon či Úmluva o lidských právech a biomedicíně, včetně prosazování věcí dnes tak samozřejmých, jako je přístup pozůstalých ke zdravotnické dokumentaci. Pak léta bojů za záruky dostupnosti bezplatné péče, proti nepovedené Julínkově reformě s nadstandardy a regulačními poplatky, za rozumnou rekodifikaci zdravotnických zákonů – to jsou věci trvalé, byť strany i politici těch dob už dávno zašli za obzor. I ty velké žaloby na zrušení covidových restrikcí jsem podával ještě jako nestraník.

Na podzim 2020 jsem dostal pozvání do vládního týmu PirSTAN a přijal jsem, protože přišlo od lidí, kterých si dodnes vážím pro odvahu bojovat s korupcí. Součástí pozvání bylo, že souhlasí s mými názory na potřebné změny ve zdravotnictví, že nechtějí covidový chaos a že mne nechají dělat moji práci. To se bohužel během roku 2021 změnilo. Rozumní lidé byli z vládního týmu odejiti, upozaděni byli i senátoři, se kterými jsme podávali ústavní stížnosti na „nouzáky a lockdowny“. Zdravotnický tým převzali zavírači, zastánci covidpasů, lockdownů a plošného testování. Tomu jsem jako člověk mimo struktury partaje nedokázal čelit, ale odmítl jsem se podřídit. Takže nezbylo než odejít.

Tytéž principy základních práv si pak našly své posluchače na demonstracích s Pro Libertate doktora Nielsena. Bohužel PRO, které z Pro Libertate vzniklo, se rozpadlo a nenašlo schopnost sjednotit opoziční scénu, bez čehož ale nelze uspět. Toto sjednocení se podařilo Kateřině Konečné. Výsledkem je koalice STAČILO, která hned v prvních průzkumech přeskočila hranici propadnutí hlasů a představuje tak naději, že naše práce ani přízeň voličů nepřijdou vniveč.

To, že někteří lidé se současnou situaci opravdu nejsou spokojeni, ukázala i nedávná stávka. Ta byla možná tak trochu symbolicky ve stejný den, kdy se konala před 34 lety generální stávka. Jsou podle Vás nálady ve společnosti v roce 1989 a dnes v něčem srovnatelné?

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 3% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20446 lidí

Máme jedny z nejvyšších cen energií v EU, potraviny o dost dražší než například v Polsku, „vítězíme“ v tomto směru dokonce i nad Německem. Kdo podle Vás za tuto situaci může a co s tím udělat?

Pokud jde o energie, problém není technický, v drahé výrobě, ale politický. Odvádíme výpalné spekulantům v podobě emisních povolenek, a to na úkor domácností, ale také průmyslu, který nám s takovou buď zkrachuje, nebo odejde do jiných zemí. Také chybně sázíme na obnovitelné zdroje, které mohou být nanejvýš doplňkem energetického mixu, a likvidujeme vše ostatní. Za toto může evropská politika posledních dvou dekád a neschopnost českých vlád ochránit české zájmy. Nutno je buďto radikálně přehodnotit „grýndýl“, povolenky a evropské regulace energetiky. Právně to lze, ale muselo by se naprosto změnit politické obsazení Evropského parlamentu a Komise. K tomu musí voliči v ČR i v ostatních státech zvolit správné strany. Pokud se to nestane, nezbyde než ze všech sil blokovat další změny k horšímu, případně vyvázat ČR z této části evropské integrace, neboť pro toto jsme při vstupu do EU nehlasovali. Jsme stále ještě suverénní stát. Koneckonců EU není žádná federace, ale jen soustava mezinárodních smluv, které lze v krajním případě i vypovědět, pokud by bruselské instituce zcela odmítaly kompromis.

Drahé potraviny jsou zčásti důsledkem neschopnosti vymáhat pravidla hospodářské soutěže, zčásti důsledkem daňové politiky. Zčásti na to mají vliv i zmíněné drahé energie, které se propisují do nákladů všech zúčastněných, od zemědělců po obchodníky, a tedy do cen. Část problému ale spočívá i v tom, že si jako spotřebitelé necháme líbit víc než třeba Němci, kde jsou spotřebitelská sdružení silnější než u nás.

Rektor VŠE se nedávno rozhodl odvolat děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Podle rektora děkan dlouhodobě poškozuje zájmy školy. Co k tomuto „případu“, který se vleče už poměrně dlouho, říkáte?

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 77% Nepovedla 18% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10620 lidí

Děkan Ševčík je navíc dlouhodobě trnem v oku progresivistů, kteří jsou rozlezlí po ostatních ekonomických fakultách a chtěli by i tu jeho. Pro představu, jde o „vědce“ toho typu, kteří za covidu vytvářeli systém PES na zavádění lockdownů a zavírání škol, chtěli by nás „vychovávat“ prostřednictvím daní a zavádět další podobné formy sociálního kreditu, v čemž se patrně zhlédli v Číně.

Pan děkan má zastání v široké veřejnosti i mezi právníky. Jeho vyhazov půjde k soudu, kde věřím, že uspěje. Bohužel ale nejde jen o něj, „deplatforming“ dopadá na mnoho dalších lidí, kteří nejsou tolik známí a zastání nemají. Řešením je změnit společenskou atmosféru, k čemuž přispějí i změna vlády, následná změna pravidel a přístupu pro objektivnější média a nepřípustnost cenzury.

Podívejme se i na další případ, který vyvolává emoce. Tím je případ učitelky, která dostala před časem výpověď poté, co prý před žáky zpochybňovala ruské válečné zločiny na Ukrajině. Soud nedávno potvrdil, že výpověď ve škole dostala oprávněně. Jak Vy to jako právník vnímáte? Vezměme to prosím od důkazů, kdy žáci svou učitelku nahráli při vyučování….

Jsem přesvědčen, že politika nepatří ani do škol, ani do trestního práva. Zmíněná učitelka je stíhána i trestně, což je špatně. O politice, o historii, o zahraničních konfliktech musí být možná svobodná diskuse. Pokud s něčím názorem nesouhlasím, správným nástrojem je protiargument, ne trestní oznámení. To je zvlášť důležité v čase, kdy jsme pod vlivem válečné propagandy, a to od všech stran zainteresovaných na konfliktu. Pokud se máme zorientovat, správně volit, není možno trestním právem vynucovat souhlas s jedinou, státem nadiktovanou verzí příběhu. S takovou bychom museli zavřít každého, kdo se vyjadřuje k některému z probíhajících válečných konfliktů na světě, jejichž účastníci se navzájem obviňují z genocidy, zakázané agrese či porušování rezolucí OSN. Ukázkovým příkladem je v tomto konflikt mezi Izraelci a Palestinci. Jak by se státní zástupce musel postavit k výrokům ministryně obrany, která chtěla dokonce z OSN vystoupit? Navíc dovozovat zavinění, dokonce ve formě úmyslu, je v těchto věcech značně farizejské. Pokud nikdo nestíhal úmyslná šíření poplašných zpráv v masmédiích za covidu, vzpomeňme proslulé „mrazáky v ulicích“, co si chtějí dokazovat zde? Soud prvního stupně v trestní věci konstatoval, že za názor obžalovaná být souzena nemůže a nebude. To je dle mého názoru přístup správný a měl by být soudy udržen i nadále. A to i v pracovněprávních věcech, byť to soudy vidí opačně; zde může být ovšem kritériem i kvalita výuky mediální gramotnosti, tedy zda byla práce se zdroji přednesena správně, ne jednostranně, což je věcí dokazování.

Jako právník mi prosím také prozraďte, je vůbec, a v jakém případně tajná nahrávka přípustná u soudu jako důkaz?

Nový občanský zákoník sice chrání soukromí, ale k tajným nahrávkám uvádí výjimku, že „svolení není třeba, pokud se zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob“. V některých případech tedy pořízení tajné nahrávky umožňuje, typicky v případech pracovněprávní šikany, kdy zaměstnanec nemá jinou šanci, jak prokázat, že je vůči vedení v právu. Běžně si také lze pořizovat nahrávky z jednání orgánů veřejné moci. Zda bylo použití této výjimky přiměřené i v tomto případě, si nejsem jist, soudy tak ovšem rozhodly. Obecně považuji nahrávání učitelů studenty za nemorální. Studenti by měli být vedeni k tomu, aby před pořízením záznamu požádali vyučujícího o souhlas.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.