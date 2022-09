Za tolik vyrábí Dukovany. Nehoráznost. Okamura vytáhl na vládu zlé věci

Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 4% Běžte s oběma někam 20% hlasovalo: 19490 lidí

Jak se díváte na výsledek pátečního setkání Rady EU, které mělo vyřešit extrémní cenu energií?

Výsledkem jsou pouze obecné závěry a žádná konkrétní pomoc občanům a firmám. Premiér Petr Fiala (ODS) a jeho vláda, která tento půlrok předsedá Evropské unii, opět totálně selhala. Navíc, ke zdražování energií dochází již od loňska, takže to, že se vedení EU sešlo k tomuto tématu až po roce, svědčí o absolutní neschopnosti Evropské unie. A bohužel všechno platí občané a firmy ze svých kapes.

My v SPD od začátku říkáme, že řešení má být na národní úrovni. EU není řešením extrémního zdražování, ale jednou z jeho hlavních příčin.

A co národní řešení Fialovy vlády?

Snad se po téměř roce u vlády premiér Fiala konečně probudí a v pondělí v podvečer má prý něco představit. Mezitím už ale nekompetentní a nečinná Fialova vláda uvrhla miliony našich občanů a tisíce podniků a firem do obrovských finančních problémů.

Co se týče národního řešení, tak se objevily zprávy, že by měly být ceny elektřiny zastropovány na úrovni 200 eur, čili zhruba pět tisíc korun za megawatthodinu, jak o tom mluvil poradce premiéra Fialy Štěpán Křeček. Podle dalšího poradce Jakuba Kajzlera by se měla pro domácnosti i firmy zastropovat na úrovni šesti až deseti korun za kilowatthodinu, to potvrdil i ministr průmyslu Síkela. Tedy šest až 10 tisíc korun za megawatthodinu. To je výsměch občanům! Ještě vloni v listopadu byla jedna megawatthodina na burze zhruba za 110 eur, tedy nějakých 2750 korun.

A co navrhujete vy?

Částka, která by se měla zastropovat, by měla být podle mě mnohem nižší. A aniž by stát doplácel údajné tržní ceny z burzy, které jsou založeny ne na trhu, ale na čisté spekulaci. Deník.cz uvedl, že třeba jaderná elektrárna Dukovany vyrobí jednu megawatthodinu asi za 500 korun, Temelín pak za 850 korun. Takže by se elektřina mohla podle mě zastropovat na úrovni zhruba tisíc korun za megawatthodinu a ČEZ by byl pořád ziskový!

Je třeba také dělat to, co dělá celý Západ, a to začít nakupovat levné suroviny přímo od producentů, a to bez ideologických brýlí. Je gigantické pokrytectví, že se Fialova vláda vzdala nákupu levných surovin a ničí tím doslova ekonomiku a občany celé naší země, zatímco Američané nakupují zvesela ruský plyn, titan, palladium a další. Pravda, část těchto nákupů se odehrává přes čínské překupníky, což boji USA s Čínou a Ruskem dává opravdu bizarní nádech. Západu nesmrdí nafta ani ze zemí, které svoje obyvatele terorizují, mučí, vraždí za to, že jsou sexuální menšinou, za to, že se žena potká s cizím mužem, za to, že mají jiný politický názor. V arabských zemích nemají ženy, menšiny a cizinci, žádná práva. Například Turecko bez ostychu po desetiletí provádí genocidu na Kurdech, vraždí je, mučí je, ničí a zakazuje jejich kulturu a jazyk. Není asi válečný zločin, kterého by se tento „spojenec“ v NATO nedopustil.

Tak jako Západ bojuje na Ukrajině do posledního Ukrajince, tak vláda Petra Fialy se zcela evidentně rozhodla bojovat do posledního českého občana, tedy zničit ho do poslední koruny v našich kapsách.

Chci též upozornit, že když Fialova vláda nebude nic dělat, tak běžná česká domácnost má v roce 2023 platit za energie 12.300 korun měsíčně. To je šílené.

Psali jsme: Síkela: Vyhrála evropská jednota, kdo byl spokojený, není důležité. Vytřeli s námi bruselskou podlahu, přeložil Havlíček Dobrá zpráva z Bruselu? Buď je Fiala vysoce nekompetentní, nebo prostě lže. Drtivý rozbor Bobošíkové Od Fialova poradce přes energie: Cena bude pro lidi vyšší, ale dostupná Číňani číhají. Trhnou na boji s Ruskem. Už začali

Z čeho vycházíte?

Prognózuje to americká banka Goldman Sachs. To už snad vláda Petra Fialy spadla z višně? Chtějí lidi úplně ožebračit? Zdá se, že ano. Tato neschopná Fialova vláda neřeší zdražování a za osm měsíců u moci neudělala proti zdražování nic. Goldman Sachs částku odhaduje na základě současného cenového vývoje příslušných termínových kontraktů. Goldman Sachs částku vypočítává pro běžnou domácnost v EU, tedy i tu v Česku. Napříč EU mají účty za energie počátkem příštího roku dosahovat právě v případě běžné domácnosti zhruba 500 eur měsíčně.

Hnutí SPD řešení má. Je potřeba u nás vyráběnou levnou elektřinou, které máme dostatek, nejprve naplnit potřeby našich občanů a firem, a na unijní burzu do Lipska posílat až případné přebytky. Levný plyn pro tuto zimu je potřeba nakoupit přímo od Ruska, jelikož pro tuto zimu nemáme jinou levnou alternativu, a stejně tak to dělá i Německo, Rakousko, Slovensko a Maďarsko. Proč Fialova vláda kupuje ruský plyn násobně dráž přes německé překupníky a škodí tak našim občanům a firmám? Proč nedělá alespoň to, co okolní země? A samozřejmě je potřeba ukončit systém EU o emisních povolenkách, který uměle zdražuje energie.

Taky připomenu, že Češi chudnou nejrychleji v historii České republiky. Čeští občané letos od dubna do června chudli nejrychlejším tempem v historii země od roku 1993. Reálná mzda totiž meziročně poklesla takřka o desetinu, přesněji o 9,8 procenta.

Inflace se podle průzkumu CVVM obává 93 procent českých občanů. Je to nejvíce v historii. Největší podíl respondentů, konkrétně 53 procent, si myslí, že za stejné peníze si bude moci nakoupit mnohem méně než dříve.

Podle průzkumu agentury Median vládě Petra Fialy (ODS) nedůvěřuje většina Čechů a více než dvě třetiny lidí pak nejsou spokojeny s tím, jak kabinet bojuje s rostoucími cenami energií. To mě vůbec nepřekvapuje.

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou z ODS navrhuje na příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 270 miliard korun.

Vláda zvyšuje schodek i přesto, že odhaduje pro rok 2023 celkově o 120 miliard vyšší příjmy z DPH, spotřební daně a daní z příjmu fyzických a právnických osob než letos! Pro letošní rok chce vláda zvýšit rozpočtový deficit na 330 miliard korun a dle výhledu na další dva roky plánuje další deficity každoročně okolo 250 miliard korun. Vše tedy nasvědčuje tomu, že vláda Petra Fialy (ODS) hodlá Českou republiku zadlužit za dobu svého plánovaného čtyřletého mandátu celkově více než o jeden bilion korun! Přitom před volbami lživě slibovala snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty.

Navíc vláda nekalkuluje v návrhu státního rozpočtu na příští rok s náklady na úsporný energetický tarif či na další nárůst platů státních zaměstnanců. Vyplývá to z aktuálního stanoviska Národní rozpočtové rady (NRR). Ke všemu úroveň strukturálního salda kolem 3 % HDP označila NRR za alarmující. Podle ní je patrné, že nepředpokládá přijetí zásadnějších změn vedoucích k návratu veřejných financí na udržitelnou úroveň. Takže vidíme, že vláda Petra Fialy dnes a denně předvádí svou neschopnost, ignoranci a doslova ničí celou Českou republiku a naši budoucnost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takto koncipovaný státní rozpočet je neufinancovatelný, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy. Jde tedy o další z řady vládních cynických a vědomých lží. Česká republika je nyní státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí EU. Vyhazuje se navíc za nesmysly.

Co máte na mysli?

Zmíním jenom pár věcí, abych demonstroval podstatu. Například ministryně obrany Jana Černochová z ODS jen tak mimoděk v srpnu oznámila, že cena dronů, které chce nakoupit z Izraele, nebude 1,5 miliardy korun, ale 2,7 miliardy korun. Musím říct, že jejich nákup je opravdu vrcholem ekonomické i vojensko-obranné idiocie. Tyto drony jsou třicet let staré a už se dokonce ani nevyrábějí. Za necelé tři miliardy dostaneme celé tři, ano, slovy – tři drony. Drony, které při maximální rychlosti 200 kilometrů mají v opravdovém boji životnost pár hodin.

Tohle opravdu překonává i vládou plánovaný nákup předražených amerických stíhaček za 100 miliard korun, který Fialova vláda naslibovala Američanům, přestože na to nemá naše republika peníze a ani tyto stíhačky nepotřebujeme, protože nám Švédové násobně levněji nabízejí naše Gripeny včetně modernizace. Ano, při pohledu na současnou ODS chápu vehemenci, s níž se snaží paní ministryně Černochová pokorně a servilně vlísat Washingtonu. Vláda Petra Fialy je totiž tak zaprodaná zájmům Bruselu, Berlínu a Washingtonu, že v klidu hodila přes palubu naše občany a firmy, kteří nemají na drahé energie.

Z naší země tečou miliardy na západ ve všech myslitelných oborech a naše vláda dělá vše, aby české firmy ještě víc zlikvidovala a dostala nás ještě do větší závislosti na západních firmách. Banky, pojišťovny, telekomunikace, energetika, ale také zemědělství, tady jsou stamiliardy, které tečou ven i formou u nás nezdaněných dividend a které pak chybí naší zemi, našim firmám, našim lidem.

Psali jsme: Nesmíme zanedbávat fiskální disciplínu, nabádá Stanjura celou Evropu „Nenecháme vás padnout“: Vláda lidi sedře z kůže, a pak jim přislíbí pár tisícovek, které nic neřeší, překládá poslanec Hrnčíř Emoce na maximu: Havlíček v Novém Jičíně šokoval slovy o energii. Dav vyřval Stanjuru Stanjura chce znovu zkoumat odloženou kauzy reklamy na Čapím hnízdě. Žádá „přesvědčivé argumenty“

A kde byste ušetřili a získali peníze vy?

Hnutí SPD již opakovaně předložilo své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu. Patří mezi ně razantní snížení zbytných výdajů státu v oblasti veřejné byrokracie, omezení plateb do rozpočtu EU, snížení výdajů na předražené armádní zakázky ze zahraničí anebo razantní omezení vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým. Na straně příjmů potom SPD navrhuje například zdanění nadnárodních internetových gigantů typu Facebook a Google, které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, či zdanění nezdaněných dividend vyváděných zahraničími korporacemi z České republiky – jen toto by přineslo do státní pokladny cca 75 miliard korun.

V sobotu představilo hnutí SPD vlastního kandidáta na prezidenta České republiky, kterým je váš poslanec Jaroslav Bašta. S návrhem jste přišel vy osobně a celostátní grémium SPD ho schválilo. Můžete uvést hlavní důvody jeho nominace?

Jaroslav Bašta je člověk s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu a demokracii, disident, politický vězeň v době normalizace (vězněn 2,5 roku mezi 1970-1972), jeden z prvních signatářů Charty 77, ministr, diplomat (velvyslanec ČR v Rusku, velvyslanec ČR na Ukrajině), spisovatel, archeolog, nikdy nebyl členem KSČ, plynně hovoří anglicky, německy a rusky, má 74 let a je 40 let ženatý s 1 manželkou. Jaroslav Bašta nikdy nesloužil žádnému režimu.

Máme dva týdny do komunálních a senátních voleb. Kde se s vámi mohou lidé potkat?

Dovolte mi, abych vás srdečně pozval na Tradiční poutě SPD po republice. Seznam termínů: