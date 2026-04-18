Maďaři odmítli Viktora Orbána a česká opozice slaví. Budoucí premiér Péter Magyar je ale podobný konzervativec jako Orbán. Chce pragmatické vztahy s Ruskem a nevyloučil ani dodávky ruské ropy do Maďarska. Staví se proti vojenské pomoci Ukrajině a jeho strana v Evropském parlamentu blokovala 90miliardový úvěr pro Ukrajinu. Myslíte, že lídři ODS, TOP 09 a STAN budou ze změny v Maďarsku zklamaní?
Magyar sice porazil Orbána, nicméně očekávání, která mnozí politici zapojení do současné české opozice mají, nemusí být naplněna. Magyar nebude vetovat půjčku Ukrajině ze strany Eurosajůzu, ale už se objevila informace, že se nebude chtít podílet na jejím splácení. Samozřejmě je to ve světle toho, že americký viceprezident J.D. Vance přiznal na akci Turning Point USA ve státě Georgia, že Američané už neposkytují finanční pomoc Ukrajině a neposkytují ani zbraně, tak financování války je teď problémem pro Eurosajůz. Ale Maďaři podobně jako Češi nebudou muset splácet ze svých veřejných rozpočtů nesmyslný válečný konflikt, ale neblokují ani poskytnutí půjčky ze strany Eurosajůzu.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Možná začíná konečně docházet i lídrům a válečným štváčům z Eurosajůzu, že to nebude tak jednoduchá záležitost, a že potřebné peníze nemají, a že je budou muset „vytisknout“, respektive použít peníze na dluh. A budou mít vážné problémy, když budou chtít financovat i ty fantasmagorie, které jsou spojené s Green Dealem.
Magyar je taktéž stoupencem zrušení Benešových dekretů. To považuji v jeho případě ve vztahu k České republice za nejhorší. Magyar vztah k ČR ukazuje už teď. Jeho první návštěva nevede do sousedního Slovenska ani Rakouska či Slovinska, či třeba Chorvatska, ale vede do Polska, protože tam má blízké vztahy s Tuskem a hlavně i s ministrem obrany Sikorskim, který je považován za jednoho z hlavních polských válečných štváčů. Přesto si myslím, že očekávání Eurosajůzového politbyra a Eurosajůzových nomenklaturních kádrů nebudou naplněna tak, jak si představovali.
Předávání hudebních cen Anděl využili někteří ocenění umělci k politickým projevům. „Já jsem chtěl říct jenom fuck Okamura, fuck Babiš, fuck... prostě fucking Turek a Motoristi, Klempíř,“ sdělil divákům Jáchym Kolář alias Yasha 96. Rapper James Cole řekl, že ministr kultury Oto Klempíř se chová jako idiot. Přenos z udílení cen živě vysílala Česká televize. Patří podle vás tento pořad na veřejnoprávní obrazovky?
Jasně se ukazuje, že financování veřejnoprávní televize by se mělo změnit. Také se ukazuje, že některé programy na veřejnoprávní kanál vůbec nepatří. V zahraničí se takové pořady vesměs na veřejnoprávních kanálech neobjevují. Jsou většinou na komerčních televizích. Nemá asi cenu komentovat primitivismus vyjadřujících se některých takzvaných umělců. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby se zapojili do politické diskusi a přinesli nějaké konkrétní argumenty k tomu, jak by to mělo podle nich vypadat. Neměli by zneužívat veřejnoprávní kanály.
Postup, který se ukazuje jako správný, je zavést obdobný systém, který je už teď používán v sedmnácti zemích Evropské unie a v řadě dalších zemí mimo Evropu.
A připomenul bych například selhání veřejnoprávních kanálů, včetně BBC. Například v souvislosti s tím, jakým způsobem sestříhávali rozhovory třeba i prezidenta Trumpa, manipulovali rozhovory a dělali v podstatě ne práci veřejnoprávního kanálu, ale pracovali pro zájmové skupiny.
Například předávání hudebních cen Anděl vůbec nepatří na veřejnoprávní kanál, ale patří na soukromou televizi, pokud ta o to bude mít zájem. Veřejnoprávní kanál by měl zabezpečovat zpravodajství, případně sportovní přenosy, historické pořady a případně další veřejnoprávní zájmy.
V Brně se v úterý zvedl silný odpor veřejnosti proti plánovanému sjezdu sudetských Němců. Na jednání brněnského zastupitelstva dorazily stovky odpůrců květnové akce. Jste spíše na straně sudetských Němců, nebo byste podpořil protestující občany?
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Část mé rodiny musela odejít například z Krušných hor a museli se odstěhovat pryč, protože jim vyhrožovaly fašistické skupiny Henleinovy mládeže a dalších. Historicky jsem byl také spojený s členy širší rodiny, kteří se účastnili partyzánského boje proti fašistům. Sjezd Sudeťáků považuji za provokaci a je to důsledek i toho, že v loňském roce prezident Pavel sám proněmecky prohlásil, že je pro to, aby se Němci zase stali vůdčí silou v Evropě a že by měli koordinovat činnost v Evropě. Jenom připomenu, že Pavel pro deník Die Welt poskytl 9. 7. 2025 rozhovor, v kterém mimo jiné nesmysly prohlásil, že: „ …co tedy potřebujeme, je vůdcovství, a neměli bychom se vyhýbat vymezování sfér vlivu, abychom se stali větším světovým hráčem. A to vyžaduje větší evropskou integraci a také leadership. Ano, Německo takové vůdcovství může nabídnout……. Němci mohou hrát skutečně vedoucí roli.“ To jsou slova českého prezidenta Pavla. Považuji to za vlastizradu a za projev slabosti vůči bývalému fašistickému režimu.
Evropská komise rozdělí přes 200 miliard korun neziskovým organizacím – ale jen těm, které budou prosazovat její hodnoty. Nová Strategie EU pro občanskou společnost počítá s tím, že Brusel vytvoří síť organizací napojených na unijní peníze, které se budou podílet na tvorbě evropské politiky. Jsou to dobře využité peníze?
Politbyro Eurosajůzu a další nomenklaturní kádry, které obhospodařují zájmové skupiny napojené na orgány a instituce Eurosajůzu, se snaží za každou cenu upevnit své postavení, případně zabránit rozdrobení a rozdrolení všech těchto zájmových skupin, a to právě tím, že je financují neziskové organizace, které pak vytváří povědomí u občanů, jak báječně hospodaří a jak famózně vedou unijní orgány stávající nomenklaturní kádry.
Jasně se to prokázalo už při prosazování ideologie Green Dealu. V prosinci 2024 vyplavalo na povrch podle nizozemského deníku De Telegraaf, že Politbyro (EK) Eurosajůzu uzavřelo tajné smlouvy s neziskovkami (NGO) o propagaci Timmermansovi (bývalý eurokomisař) ideologie Green Dealu. Skandál o používání finančních prostředků na tzv. vymývání mozků zelenou politikou byl odhalen na konci roku 2024. Politbyro (Evropská komise) dokonce podle magazínu Brussels Signal v prosinci 2024 oznámilo: “že prostředky z fondu LIFE ve výši 5,4 miliard EUR (tj. 134 mld Kč) již nebudou moci být používány na lobbování“ (vymývání mozků). Timmermans za to byl kritizován mimo jiné nizozemským ekonomem a bývalým senátorem Henkem Ottenem, který prohlásil, že Timmermans „tajně podplácel ekologické spolky penězi z EU (Eurosajůzu), aby prosadil svou idiotskou zelenou dohodu, která nyní sráží evropské ekonomiky na kolena“.
Obdobné postupy volí Eurosajůz i teď ve snaze propagovat Eurosajůzové myšlenky.
Prosím, nenechme si vymývat mozky a přemýšlejme vždy o širších souvislostech a o tom, komu tyto postupy a závěry mohou sloužit. Není to ve prospěch ani občanů zemí Evropské unie, ani mnohých firem. Je to povětšinou ve prospěch pouze zájmových skupin, které jsou na to nabaleny, a které z toho čerpají finanční prostředky. Konec konců o tom, jak špatně s tímto hospodaří svědčí to, že země Evropské unie jako celek ztrácí konkurenceschopnost především ve vztahu ke státům BRICS, ale i k dalším jednotlivým státům, které nejsou součástí žádného integračního uskupení.
„Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete,“ poradila lidem šéfka EK Ursula von der Leyen. Vítáte její doporučení?
Paní Leyenová se historicky mýlila ve všem. Ať už to bylo při vedení ministerstva obrany Německa, tak je to především teď při vedení Eurosajůzu a jeho politbyra. Paní Leyenová by měla být velmi zodpovědně a hluboce vyšetřena v souvislosti se skandály kolem firmy Pfizer a financování jejich vakcín proti covidu. Zároveň by měla být i zkoumána její činnost při sestavování 20 sankčních balíčků proti Rusku, kdy se ukazuje, že čím vyšší je počet těchto balíčků, tím méně jsou proti Rusku účinné a tím více škodí domácnostem zemí Evropské unie i jednotlivcům a firmám. Paní Leyenová se samozřejmě mýlí, že nejlevnější je ta elektrická energie, kterou nespotřebujeme. Je jasné, že to, co nepotřebujeme, nebudeme vyrábět. A když to nemáme, tak to ani nemůžeme spotřebovat. Takže na paní Leyenovou si dávejme pozor, protože to je prototyp joudovství Eurosajůzu.
