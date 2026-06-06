„Neví ani ň.“ Ševčík čísly rozdrtil Pavla

Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl prezident Petr Pavel. Jak to vidíte vy?
Prezident Petr Pavel je úplně mimo mísu. Vůbec nemůže pochopit to, že česká koruna nebrání našemu rozvoji, ale naopak mu pomáhá. Máme samostatnou měnovou politiku. Petr Pavel pravděpodobně nikdy neslyšel, jak fungují optimální měnové zóny a k čemu slouží samostatná měnová politika. Asi neví ani ň o tom, že země, které přijaly nevhodně společnou měnu a nejsou součástí optimální měnové zóny, tak že se jejich ekonomický vývoj zpomalil oproti situaci, kdyby mohly používat samostatnou měnovou politiku.
Petr Pavel vůbec nechápe proces konvergence a divergence. Například ani ty země, které byly „starými“ členy Evropské unie a vstoupily do eurozóny a nezapadají do optimální měnové zóny, neprocházejí procesem pozitivního vývoje, v jistém slova smyslu konvergence. To znamená, aby se jim zlepšovaly základní ekonomické ukazatele, ale naopak divergují. Máme tady třeba ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly. A právě ty země, které nezapadají z různých důvodů do optimální měnové zóny, tak ty opravdu za období, co vstoupily do eurozóny, tak na své výkonnosti v tomto ukazateli ztratily.
Řecko z původních 87 % průměru Evropské unie v ukazateli hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly v roce 2001 kleslo na 68 % v roce 2025. Obdobně Španělsko, které bylo dokonce ještě v roce 2007 na 105 %, tak v současné době je na 92 %. Francie, která byla na 116 % v roce 2001, tak je v současné době dokonce pod průměrem Evropské unie na 98 %. Obdobně je na tom Itálie, která v roce 2001 byla na 119 % a teď je na 96 %. U Itálie je to známá věc, že Italové často prováděli devalvace, aby si pomohli v rámci ekonomiky a teď nemohou provádět devalvace, protože nemají samostatnou měnovou politiku a ztrácejí na tom.
Bohužel Petrovi Pavlovi to asi těžko vysvětlíte, ten je spíš zaměřený na to, aby sloužil některým zájmovým skupinám a ty by chtěly zničit naši samostatnost, například i v té měnové politice. Neví, že celý proces zavedení společné měny je hodnocen jako politický projekt, který je velmi neúspěšným ekonomickým projektem. Ukázal se opět jako poskok a vykonavatel pokynů zájmových skupin, což si myslí čím dál více občanů, kteří si uvědomují, že hájí zájmy cizáků, a ne zájmy českých domácností, českých občanů a českých firem.
To, že Česká republika je na tom podstatně lépe, když si udržela korunu a nezávislou měnovou politiku, svědčí například o tom, že od roku 2001, co byla zavedena společná měna euro, tak byla v ukazateli HDP na obyvatele v paritě kupní síly na 73 %. Dokonce už v roce 2020 jsme byli na 93 %. Pak to za Fialovy vlády kleslo a v současné době v roce 2025 jsme na 92 % průměru EU.
Obdobně je na tom Polsko, které má taky samostatnou měnovou jednotku. Polsko bylo v roce 2001 na 48 % a teď je Polsko na 81 % průměru EU. Samozřejmě se to týká i Maďarska. Maďarsko bylo na 58 % a teď je na 76 %. To, že je euro škodlivé, o tom svědčí například i divergenční proces, respektive zastavení konvergenčního procesu po vstupu do eurozóny u Slovenska, ale i u Slovinska. Na Slovensku docházelo ke konvergenci až do přijetí eura. Například z 53 % průměru EU v roce 2001 se dostalo na 73 % v roce 2008. Po vstupu do eurozóny tento ukazatel dokonce klesl v roce 2022 na 67 % a v roce 2025 se teprve vrátil na úroveň roku 2008, teď je na 75 % průměru EU. Je zřejmé, že u Slovenska se konvergence zastavila a došlo k divergenci, respektive k tomu, že nedocházelo ke sbližování úrovně hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly k průměru EU.
Graf č. 1: Divergence HDP v PPS – Řecko, Itálie, Španělsko a Francie od roku 2001
Zdroj: vlastní zpracování; data Eurostat
Graf č. 2: Konvergence HDP v PPS – země V4 od roku 2001 (u Slovenska je to stagnace a divergence po přijetí eura)
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Zdroj: vlastní zpracování; data Eurostat
Premiér Andrej Babiš vnímá euro jako další ztrátu svrchovanosti v EU. Souhlasíte s ním?
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Vidíme, jak špatně se téměř vždy vstup do eurozóny projevil, například po zavedení eura v jednotlivých zemích. Povětšinou rostla míra inflace, došlo ke zpomalení ekonomického růstu a ke zpomalení tempa přibližování se průměru Evropské unie v různých ukazatelích.
Samostatná měnová politika je nezbytnou součástí hospodářské politiky a snaha o ovládnutí evropského prostoru prostřednictvím společné měnové politiky a následně pak prostřednictvím společné fiskální politiky by vedla k vytvoření nadnárodního státu tak, jak potom volá například prezident Pavel, který slouží cizím zájmům a už to několikrát dal veřejnosti najevo.
Bohužel veřejnost tyto nuance o tom, že bychom ztratili možnost vykonávat samostatnou měnovou politiku, moc neví. Občané mají jiné starosti, aby se vůbec uživili, a nemohou sledovat vývoj v oblasti měnové politiky. Naše svrchovanost by byla narušena a souzní to s plány Pavla a jeho loutkovodičů, že by chtěli, aby vůdcovskou roli, tak jak to přesně řekl pro časopis Die Welt v červenci 2025, hrálo Německo v dalším prohlubování integračního procesu v rámci integračního seskupení Evropské unie.
Novinář Radim Panenka upozornil, že opozice ve Sněmovně přestala respektovat pravidlo o „párování“. Podle kuloárních informací se příkopy mezi vládou a opozicí prohlubují a vzájemný respekt nahrazují naschvály.
Já si myslím, že jsme dennodenně svědky něčeho, co sněmovna zažívá možná poprvé. Dochází k prodlužování doby projednávání návrhu programu schůze, kdy vlastně nepracujeme pro občany, ale posloucháme a bohužel se to nedá říct jinak než „výblitky“ různých představitelů opozičních stran, nutno podotknout hlavně Pirátů. Snaží se po svých idiotství připomínajících výstupech (pozor, to není nadávka, ale lékařská diagnóza, kterou cituji od několika lékařů, mimo jiné i psychiatrů) zařadit na program jednání body, o kterých ví, že stejně zařazeny nebudou, protože je neprohlasují. Jsou tam takové absurdní situace, že se třeba o programu jedná až 8 hodin. Jednou to bylo dokonce 21 hodin. Některé programy schůzí nejsou schváleny v běžném jednacím čase k tomu určeném, ale byly schvalovány až po 21. hodině.
Je nutno podotknout, že taková situace je samozřejmě spojována s obstrukcí opozice a snaží se tím vládní strany vydírat. Jsou tam takové absurdní situace, o kterých běžní občané moc nemohou vědět. Když se něco projednává po 21. hodině dlouho do noci, tak najednou navrhnou nějaký bod opoziční strany a zkouší, jestli jsou vládní strany ve střehu a je jejich poslanců dostatek pro hlasování. Aby se něco mohlo odhlasovat, musí být přítomno nejméně 67 poslanců. Takže oni se třeba do hlasovacího zařízení přihlásí, vypadá, že jsou na místě, a když vidí, že je na hlasovacím zařízení přihlášeno třeba jenom 72 lidí (k usnesení je potřeba nejméně 67 přítomných poslanců), tak vytáhnou svoje kartičky. A najednou to spadne třeba jen na 63–64 přítomných poslanců. A to i přesto, že opozičníků tam sedí třeba třicet. A zkouší, jestli doběhnou další představitelé vládní koalice. No a když doběhnou a přeskočí to číslo 67 přítomných poslanců, tak najednou se objeví celkový počet, protože se přihlásí i oni, a je tam najednou třeba přes sto poslanců, kteří pak mohou něco schvalovat.
Takže takové absurdity se dějí. Ano, jsou to naschvály.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Evropskou unii čeká obalová revoluce. Nové nařízení PPWR vyřadí například mikrotenové sáčky na pečivo nebo malé smetánky do kávy. Restaurace a kavárny budou muset nabízet výhradně znovupoužitelné nádobí. Převáží ekologický přínos ekonomické ztráty?
Evropská unie ukazuje, jakou sílu destrukce umí vytvořit prostřednictvím ideologických, nesmyslných, korupčních a proti obyvatelstvu stojících programů. Samozřejmě, že celý Green Deal je ubohostí samou o sobě. Sami to kritizují významní němečtí ekonomové a průmyslníci již dlouhodobě.
Jedním z takových opatření je zavedení neoddělitelnosti uzávěru od samotné PET lahve. Toto opatření vedlo již i k několika zraněním na rtu. Taková opatření nemají vůbec žádný ekonomický či ekologický pozitivní význam. Vedlo to jenom ke zvýšeným nákladům pro výrobce. Podobným negativním opatřením je zákaz plastových brček. Je vidět, že Evropská unie je úplně mimo mísu, že jsou tam lidé, kteří tvoří tyto předpisy a direktivy v zájmu určitých obchodních skupin.
Něco podobného se v podobě zákazu mikrotenových sáčků chystá i teď. K žádnému zlepšení životního prostředí to nemůže vést. Pouze to zvýší náklady, hodí to do kapsy peníze některým podnikatelským skupinám, které na to jsou připraveny a vědí, co ti úředníci budou navrhovat a neschopní politici schvalovat. Žádný ekologický přínos to nemůže mít a přinese to jenom ekonomické ztráty pro stávající firmy.
Evropská unie je na scestí, respektive i na rozcestí a bude směřovat směrem do pekla, protože ztratila konkurenceschopnost s významnými ekonomickými centry světa a snížilo se tempo jejího ekonomického růstu a dochází ke zpomalování růstu životní úrovně či dokonce ke stagnaci.
Minulý rok opustilo svou vlast skoro 97 tisíc Němců. Z Německa loni vůbec poprvé také odešlo víc občanů EU, než do něj přišlo. Kde vidíte příčiny?
Příčiny jsou jednoznačné. Je to selhání migrační politiky „Wir schaffen das“ od Merkelové. Zvedla se extrémně kriminalita v Německu, páchaná právě migranty. Několikrát jsem již upozorňoval na sdělení Spolkového kriminálního úřadu, který říká, že každých 18 minut je na území Německa páchán trestný čin s nožem a většina z nich je páchána právě migranty. Můžete to sledovat mimo jiné na stránce: messerinzidenz.de
Snížila se bezpečnost. Nedošlo k asimilaci migrantů. Selhal na plné čáře multikulturalismus. Němci, kteří mohou, tak raději odjíždějí na dlouhé měsíce trávit volný čas mimo Německo. To souvisí i s počtem migrantů Němců z Německa, kdy se ukazuje, že Německo přestalo být tou vhodnou zemí k žití, protože se tam snížilo tempo růstu životní úrovně. Německo dlouhodobě stagnuje mimo jiné i v ukazateli růstu hrubého domácího produktu. Jsou tam relativně drahé energie, i když nejsou tak drahé, jako jsou v České republice. Snižuje se výkonnost ekonomiky. Velká část zaměstnanců průmyslu přichází o svá pracovní místa.
Takže není to Německo tak, jak jsme ho znávali dřív. Je to důsledek chybné ideologické politiky, zavádějící podle Energiewende, což je německá energetická politika, ekonomické nesmysly typu zastavení výroby elektřiny pomocí jaderných bloků. Už to přiznal i kancléř Merz, že to byla chyba, jenomže náprava nejde udělat v nějaké krátké době. Zelené Německo podlehlo ideologiím podobně, jako podlehlo nacistické ideologii, respektive ideologii Hitlerově. Bohužel to tak je. Zelená ideologie je totalitní nesmysl, a to tuto ideologii chtějí „vyvážet“. A to se nerozepisuji o zcestnosti ETS 1 a ETS 2. Snad se z toho ještě vyhrabeme.
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