Zelenskyj a banderovci. Konečná ukázala, kdo z Čechů mlčel

Paní poslankyně, KSČM má za sebou volbu nového vedení, Vy jste se rozhodla po letech nekandidovat. Novým předsedou je Roman Roun. Jak vidíte budoucnost KSČM? Na co se zaměřit, aby se strana opět dostala do Sněmovny?
Chtěla bych celému novému vedení popřát spoustu sil a energie, kterou budou potřebovat. Zároveň také odvahy překročit vlastní stín, umět spolupracovat dovnitř i navenek a držet strategickou iniciativu, jako jsem se o to snažila já.
Celkově, v čem chybí levice ve Sněmovně?
Jsem přesvědčena, že autentická levice rozhodně volbami do Sněmovny v roce 2025 neřekla poslední slovo. Zvláště ve chvíli, kdy levice bude otevírat témata, na která nikdo jiný nemá odvahu.
My o míru nezačali mluvit v roce 2022, když propukl konflikt na Ukrajině. Ale hovořili jsme o něm dlouho před tím. V případě Jugoslávie, Afghánistánu, Iráku, Libye, Sýrie, Palestiny a hovoříme o něm i nyní, kdy už zase vládní strany nemají odvahu odsoudit únos prezidenta Venezuely. Co víc už může být porušením mezinárodního práva. Už zase vládní strany nemají odvahu říct, že útok na Írán byl obrovskou chybou, která bude stát lidské životy a kterou i my cítíme v našich peněženkách. Vládní strany stále nemají odvahu říct dost Washingtonu a Izraeli, takže jsme poslušnými spolupachateli genocidy v Palestině, místo mírové iniciativy pokračujeme v iniciativě muniční. Místo nemocnic, škol, bytů nebo podpory samoživitelů tady máme nákup F-35.
Jak jsem řekla delegátům sjezdu – neprohráli jsme ve chvíli, kdy vláda není schopna zastavit odliv zisků do zahraničí, a tedy i okrádání našich občanů. Neprohráli jsme ve chvíli, kdy jsme se nepostavili mediální mafii, kdy rezignovali na zákon o politických neziskovkách, kdy se odmítli distancovat od hanebného sjezdu sudeťáků, který se na našem území konal po 81 letech.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Když jsme spolu dělali minulý rozhovor, zmínila jste, že se mimo jiné chcete teď více zaměřit na evropskou politiku a že „na evropské úrovni se stále valí jeden nesmysl za druhým.“ Co například v poslední době?
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Myslím, že hlavní gratulace patří prezidentu Zelenskému, který s tímto návrhem již dlouhou dobu objíždí Evropu. Místo tlaku na konec konfliktu, aby mohlo dojít k úplnému zrušení dočasné ochrany, a tito lidé se mohli vrátit a obnovit svou zemi, česká vláda postupuje – bohužel už poněkolikáté – naprosto v souladu s tím, co dělala předchozí koalice SPOLU s Dozimetrem. Nedokážu si to vysvětlit.
Vraťme se ještě krátce k sudetoněmeckým dnům v Brně, na kterých jste na protestní akci vystoupila. Přinesla jste dárek, jak jste řekla „Herr Posseltovi“ a sice „složenku“ na 20 bilionů korun za válečné reparace. Byly na to nějaké větší odezvy? Jak dnes tyto reparace vnímat?
Ano, vystoupení vzbudilo velkou pozornost. Dokonce i mezi členy naprosto zbytečného a předraženého odkladiště politiků nazývaného Senát. Každopádně ráda bych se vrátila k meritu věci. Suverénní vláda v suverénní zemi by dokázala s trochou snahy podobnou hanebnost zastavit. Když to ale neudělala, tak jsem alespoň vyzvala vládní koalici k tomu, aby podobně jako Polsko nebo Řecko otevřela téma válečných reparací.
Ohledně zmíněného sjezdu jste pak přímo z jeviště poslala vzkaz České televizi. O co šlo?
Že je ostuda, když si nechávají platit za tu propagandu, kterou vysílají. Protože v souvislosti s informováním o této hanebnosti, kterou byl sjezd sudeťáků, by se s úplným klidem mohli přejmenovat na kolaborantskou televizi.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Vzkaz jste, tentokrát přes sociální sítě, poslala začátkem tohoto týdne i prezidentovi v souvislosti s jeho slovy ohledně české koruny. Můžete ten vzkaz zopakovat, prosím, i pro naše čtenáře?
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Mimochodem, co by pro nás, z Vašeho pohledu, znamenalo, kdybychom v dohledné době přijali euro? Klidně dejme příklady i ze Slovenska...
Nejen ze Slovenska. Poměrně čerstvou zkušenost s přijetím eura mají v Chorvatsku i Bulharsku. Chorvaté se jednoznačně shodují v tom, že jim přijetí společné měny zdražilo život. A Bulhaři dokonce mluví o tom, že byli podvedeni. Bylo jim znemožněno o euru rozhodnout v rámci referenda, které by s největší pravděpodobností dopadlo pro euro velmi špatně. Většina společnosti jej totiž odmítala a odmítá.
Vy v tomto ohledu nejste spokojená ani s připravovaným zákonem o referendu z pera vládní koalice…
To určitě nejsem, protože vláda ANO, SPD a Motoristů přistoupila na stejné teze, jako měl Fialův kabinet – že lidé nesmí hlasovat o účasti v EU či NATO. Jsem přesvědčena o tom, že lidé jsou schopni rozhodovat o všech otázkách bez toho, aby jim někdo zakazoval, k čemu se mohou nebo nemohou vyjadřovat. Ostatně naše Ústava ČR říká, že lid je zdrojem veškeré moci ve státě.
Na svých sociálních sítích jste informovala, že jste spolupodepsala dopis, kterým vyzýváte k odebrání ocenění, které si nedávno odnesl Zelenský za přínos evropské integraci a hodnotám. Proč?
Jak se dlouhodobě ukazuje – jen česká média a vybraní politici to bojkotují – tak fašismus na Ukrajině bují v plné síle. A za podpory nejvyšších míst, což dokázal nyní prezident Zelenský, který se nyní Evropě odvděčil tím, že pojmenoval jednotku zvláštních sil po banderovcích. Ano, to jsou ti, kteří ochotně spolupracovali s nacisty. Ano, to jsou ti, před jejichž krutostí a metodami se i řezníkům z SS dělalo špatně.
A kteří čeští europoslanci tento dopis ještě podepsali?
Podepsala jsem ho já a Ondřej Dostál za Stačilo!. Svůj podpis připojila také kolegyně Jermanová. Jinak se z 21 europoslanců zvolených za ČR nikdo nepřipojil. Buď je jim to jedno, nebo dokonce ocenění Zelenského schvalují.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Ing. Kateřina Konečná
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