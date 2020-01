Základna? Budeme terč a užiteční idioti pro USA, varuje poslanec Hrnčíř. A Pavel Novotný ať raději nečte

Před týdnem se konal kongres ODS. Vystoupil na něm například Alexandr Vondra, který prohlásil, že v Moravskoslezském kraji by mohla vzniknout základna americké armády, což by pomohlo ekonomické situaci tohoto kraje. A bude to také znamenat přípravu na dobu, kdy díky zeleným plánům EU klesne těžba uhlí natolik, že se v tomto odvětví bude propouštět. Vondra v tom navíc vidí další záruku naší bezpečnosti. Vidíte to jako dobrý nápad?

Návrh Alexandra Vondry mě nepřekvapil. Je dlouhodobě nositelem amerických globalistických zájmů v ČR. Vzpomeňme si třeba na radar v Brdech. Ze zkušenosti víme, že Američané nepotřebují spojence, jen užitečné idioty. Nevidím žádný rozumný důvod, proč bychom ze sebe měli zbytečně dělat terč. Anketa Chcete zrušit Českou televizi? Chci 95% Nechci 5% hlasovalo: 7117 lidí

Hvězdou kongresu ODS byl jednoznačně Pavel Novotný. Svým spolustraníkům vyčetl, že si nekladou otázku, co mohou udělat pro to, aby byli známější, co mohou udělat víc pro lidi. Je Pavel Novotný v zásadě příklad hodný následování, jak se politik v moderní době může chovat? Je podle vás Novotný pro někoho vzorem?

Pavel Novotný je takový šašek, který má bohužel velký potenciál rozeštvávat českou společnost a poškodit obraz naší země v zahraničí. V tomto je nebezpečný.

Českou republiku zasáhla v pondělí smutná zpráva, zemřel předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera. Jak na něj budete vzpomínat? Co ztrácí česká politická scéna jeho odchodem? A co ztráta J. Kubery znamená pro ODS?



Jaroslav Kubera byl takový malý velký muž. Byl originální osobností, jakých je v politice velmi málo. Budil respekt napříč politickým spektrem, i když s ním zrovna někdo nesouhlasil. Jeho osobitý humor a nekonformní názory mi budou chybět.



Mluví se o tom, že by šlo sestavit vládu bez účasti ANO, a sice za účasti stran „demokratického bloku“, Pirátů a ČSSD. Je něco takového reálné, a bylo by to pro tuto zemi dobře?

V současné Poslanecké sněmovně, i vzhledem k rozložení politických sil, to možné není. Nevychází to ani početně na většinu. Navíc, takový slepenec by nebyl životaschopný a určitě by nebyl přínosem pro tuto zemi.

Když odbočíme, ministr vnitra Jan Hamáček v televizi Prima uvedl, že Česko dětské uprchlíky z řeckých táborů nepřijme. Atény totiž podle něj nedodají požadovaný seznam čtyřiceti údajných sirotků. Mladíky Hamáček označil za bezpečnostní riziko. Udělal dobře?



Předseda proimigrační ČSSD prostě při střetu s realitou musel uznat to, co v SPD říkáme a před čím varujeme dlouhodobě. Zjistil totiž, že typický nezletilý bez doprovodu na řecké straně je chlapec ve věku 15+, velmi pravděpodobně z Afghánistánu nebo z Pákistánu. Navíc, tito migranti často lžou o svém věku i původu. SPD přijímání „syrských sirotků“ zásadně odmítá, protože v Sýrii mají vlastní zařízení pro takovéto děti, a odmítáme tento faktický únos příslušníků cizího státu do naší země. Navíc i sama Sýrie takovou praxi odmítá.



Jak celkově aféru „sirotci“ zhodnotit? Má nějaké vítěze a poražené? A co říci na názor některých, že jestli ty sirotky nepřijmeme, tak už nejsme slušná a civilizovaná země a blížíme se k Rusku?



Celou aféru „sirotci“ vnímám jen jako propagační kampaň lidovecké europoslankyně Šojdrové a dalších neziskovek parazitujících na migraci, a jako nechutné citové vydírání, které má otevřít dveře masové imigraci.

Podívejme se i na to, co se děje kolem premiéra Babiše. Obnovení trestního stíhání českého premiéra se dostalo na program plenárního zasedání Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku. Poslanci se ve zhruba padesátiminutové debatě neshodli mimo jiné na tom, zda je Babišova kauza vnitřní záležitostí Česka, nebo by se měla řešit na evropské úrovni. Je to důkaz toho, že jde o problém, který pozorně sleduje celá Evropa?



Kolem premiéra Babiše se objevují nepochybně vážná obvinění. Ovšem, o jejich objektivním vyšetření začínám mít vážné pochybnosti. Zájem Evropy je logický, jedná se o předsedu vlády členského státu EU.

Když mluvíme o premiérovi, nemůžeme vynechat ani spolek Milion chvilek. Ten vyhlásil své nové cíle. Chce objet republiku kraj po kraji s diskusními akcemi, s cílem zajistit výhru tzv. demokratických stran v následujících volbách. Co na to říkáte? A jak, podle vás, může Minář uspět v menších městech, která často ve velkém volí Babiše a Zemana? Co myslíte, že mu tam lidé řeknou?



Je to jen potvrzení politického pozadí těchto akcí a cílené objednávky na rozeštvávání společnosti od příznivců takzvaného demobloku. Už v minulosti jsem pro ParlamentníListy.cz řekl, že nepochybně mají své zadání, takže boj bude pokračovat. Pravděpodobně tak činí ve jménu takzvaného nového světového řádu, který by rádi tito eurofederalisté nastolili.

Spolek Milion chvilek musí čelit pochybnostem – ukázalo se, že mají kromě transparentního účtu ještě další účet a tají, kolik se vyplácejí v odměnách organizátorům a aktivistům. Je to důvod ke zneklidnění?



To není žádné překvapení. Je jasné, že to všechno musí někdo dobře platit. Vůbec bych se nedivil, kdyby finanční prostředky přicházely i ze zahraničí.

Na závěr ještě dvě otázky, týkající se předsedy SPD Tomia Okamury. Ten chce zakročit proti politickým neziskovkám působícím v ČR. Zmiňuje miliardáře George Sorose a jeho údajný vliv na politické dění ve Velké Británii. Je taková iniciativa ze strany Okamury v pořádku, nebo jde o strašení hrozbou, která neexistuje, jak by řekli Okamurovi odpůrci?

George Soros se netají tím, že ovlivňuje politické dění v mnoha státech Evropy. Přiznal, že vynaložil miliony liber pro podporu odpůrců brexitu ve Velké Británii. Je to tedy naprosto reálná hrozba. A ostražitost je namístě.

Okamura mezi neziskovky, které jsou finančně či jinak napojeny na Sorose, řadí například Člověka v tísni, Transparency International nebo projekt Hlídací pes. Měly by, podle vás, tyto organizace být pod větším dohledem, či dokonce zrušeny? A proč? Jak tyto organizace vnímáte?

Jak už jsem uvedl, ostražitost je namístě, i v případě vámi jmenovaných organizací. Proto jsme jako SPD navrhli v Poslanecké sněmovně konkrétní veřejnou kontrolu nad financováním neziskovek, které dostávají peníze ze zahraničí. Státní správu a politiku České republiky významně ovlivňují neziskové organizace financované ze zahraničí, velmi často zapojené právě do sítě finančního spekulanta Sorose.

