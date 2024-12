Zdechovský: Vybudovali jsme svobodu a demokracii, komunisté ji ohrožují

Pane poslanče, co říkáte na situaci v Sýrii? Jaký očekáváte vývoj po pádu Asada?

Očekávám vývoj takový, že teď bude v zemi určitě nějakou dobu panovat chaos. Protože se neví, kdo je kdo a bude těžké rozeznat kdo a kdy začne vládnout. Ale v tuto chvíli vidím snahu některých lídrů, právě těch opozičních hnutí, rychle zformovat vládu, protože si uvědomují, že kdyby propukla další občanská válka, tak by to pro zemi znamenalo obrovskou chudobu a obrovské problémy na dalších deset let. A myslím si, že to v tuto chvíli nikdo nechce. Proto se mluví o velké amnestii, proto se mluví o nutnosti vytvořit vládu jednoty. Proto se mluví o tom, že je potřeba sednout si k jednacímu stolu i s USA i s Ruskem. A to co možná nejdříve.

Z některých míst zaznívají obavy před velkým přívalem migrantů do Evropy. Vidíte to také tak?

Toto v tuto chvíli nevidím. Vidím spíš ty kolony Syřanů na tureckých hranicích, které se vracejí zpátky do země, třeba po 14, 15 letech. V tuto chvíli si nemyslím, že by lidé opouštěli zemi. Protože Asad nesymbolizoval tu svobodu tak, jak ji známe. Byl docela krutý krutovládce. A ještě uvidíme určitě v médiích řadu záběrů ostatků lidí z různých vězení a popravišť, které Asad v posledních letech rozehrál a popravil řadu lidí. Myslím si, že bude odhalena řada masových hrobů. A myslím si, že se ukáže spíš důvod, proč lidi utíkali. Někteří měli větší strach z Asada než z Islámského státu. Ale teď je potřeba tu situaci co nejdříve stabilizovat a dostat ji do nějakého klidového režimu, aby opravdu v Sýrii už nepřevládala destrukce, ale začalo se tam něco s tou zemí dělat. Protože nestabilita Sýrie samozřejmě ohrožuje bezpečnostně i EU.

Toto pojďme trošku rozebrat. Jakým způsobem ji ohrožuje?

Tak tím, že v Sýrii nebyla pořádná vláda, nebyl tam mír a bezpečí a rozhodně byla docela dost zkorumpovaná, tak syrský pas vlastně měl hodnotu nula. Každý, kdo přicházel se syrským pasem, tak byl tady prověřován jak tajnými službami, tak policejními a pohraničními strážemi. Dalo se prostě v Sýrii za peníze koupit cokoliv. A to bylo samozřejmě bezpečnostní riziko pro celou Evropskou unii. Proto jsem vždycky byl a budu k syrským pasům velmi skeptický. Proto jsem vždycky říkal, že je potřeba prověřovat, kdo je skutečně uprchlík a kdo je jenom ekonomický migrant.

Podívejme se i na Ukrajinu. Jak vidíte vývoj situace tam v současné době?

V současné době se prostě pořád bojuje. Těžko asi budu popisovat každodenní boje. Ale ta situace se za poslední rok a půl výrazně nezměnila, mimo toho, že Rusové zase znovu přebírají území, které Ukrajinci osvobodili. Ono vždycky uvidíte, při dodání dalších stíhaček F16 dánskou armádou, tak se může ta situace změnit. Navíc Rusové mají obrovský problém s nevyplácením žoldů, takže to může mít také podstatný vliv třeba na morálku ruských vojáků.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

Hodně se mluví o nutnosti mírových jednání. Co by se tedy muselo stát, aby se v nejbližší době na Ukrajině podařilo nastolit mír?

Já bych chtěl mír od začátku. Nechci žádnou válku. Myslím si, že mír chceme všichni. Ale nechceme mír, který bude diktovat Vladimir Putin a který bude znamenat zmrazení konfliktu tak, aby se Vladimír Putin vyzbrojil, znovu vycvičil vojáky a za pět let znovu pokračoval v konfliktu. Buďto on, nebo někdo z ruských vůdců. Takže pro mě ukončení války na Ukrajině znamená garanci všech mocností hranic Ukrajiny a výrazné oslabení Ruska, ekonomické a vojenské tak, aby nebylo schopno podobnou válku rozehrát v příštích sto letech.

A domníváte se, že něco takového je v tuto chvíli reálné?

Já si myslím, že každý, kdo to myslí s Ukrajinou vážně, tak nemůže přemýšlet v jiných kontextech. Prostě pokud Rusko neucítí, že opravdu je izolované a že mu docházejí síly, tak si myslím, že se nic nezmění. Ten konflikt bude pouze zmražený. A bude mít obrovsky negativní vliv na celou bezpečnost v celém světě. Rusko, v momentě kdy bude moct prohlásit cokoliv za vítězství, tak to posílí jeho nacionalismus a může to být ohrožení Evropy.

„Komunisté ohrožují bezpečnost a suverenitu,“ reagoval jste na výzvu KSČM na opuštění NATO. Co by to pro nás, podle vás, znamenalo?

Neutralita by znamenala znovuzavedení vojenské služby. Nemít společnou armádu, společnou kolektivní obranu, by znamenalo zvýšit výdaje nikoliv na 2 procenta, ale na 15 procent HDP, a další a další obrovské investice. Komunisti vůbec nevědí, o čem mluví. Jsou to prostě parta patolízalů Ruska, kteří nevědí, jak se do té řiti Vladimira Putina prostě dostat. A za mě tento jejich způsob myšlení je spíš ukázka kolaborace. Já si myslím, že to je takový způsob prostě Moravce, který nejvíc na začátku bojoval za to, že se budeme bránit a pak skvěle kolaboroval s nacismem. Takže to dneska předvádějí komunisti a myslím si, že by si to měli všichni občané ČR dobře zapamatovat. Protože na ně a na jejich děti to bude mít obrovský vliv. A ohrožuje to právě tu demokracii a svobodu, kterou jsme tady vybudovali.

Ale třeba sousední Rakousko, pokud vím, není v NATO… Je to tak?

Sousední Rakousko není v NATO, ale má osmiměsíční vojenskou službu. A já nechci povinnou službu. Já si prostě nemyslím, že bychom v tuto chvíli měli toto tady otevírat. Já si myslím, že komunisti jsou docela dost bláhoví. Nemá to ani Švýcarsko. Ale Švýcaři mají třeba doma samopaly a musí procházet taky službou. Prostě za mě to postavení Rakouska a Švýcarska je unikátní. Švýcarska z důvodu toho, že tam jsou finanční ústavy. Rakousko v posledních letech diskutuje o vstupu do NATO. Dokonce je tam docela dost hlasů, které by i s ohledem na to, co se děje v Rusku, pro to vstoupení do NATO byly. Takže já jenom upozorňuji, že ano, jsou tady státy, ale ty státy prostě mají nějakou historickou konotaci, mají to jinak zdůvodněné. A ono by byla otázka, jestli by ty státy zůstaly, stejně jako Švédsko a Finsko, neutrální v momentě, kdy by je začalo Rusko nebo jiná země ohrožovat. Myslím, že oni hodně spoléhají na nějakou kolektivní obranu evropských států tím, že jsou obklopeny státy NATO. Jsou vlastně uvnitř. Ono, kdyby byly na té první linii, tak by to bylo jiné. A vzpomeňme si z druhé světové války, jak to bylo se severskými státy, které byly neutrální. Napadl je Hitler? Napadl! Prostě ta neutralita vás nezachrání od války.

A ještě bych chtěl dodat, že Švýcarsko a Rakousko díky své neutralitě a díky tomu, že brání vyvážet zbraně směrem na Ukrajinu, v současné době vlastně podkopávají stabilitu a demokracii v Evropě, i bezpečnost. A že se vůbec nedivím, že do budoucna, německá, italská ani francouzská armáda už nechtějí dávat zakázky švýcarským a rakouským zbrojním firmám. A bude to znamenat likvidaci jejich průmyslu. To si myslím, že je potřeba si také uvědomit, i ve světle současné situace na Ukrajině.

A co říci k postoji Trumpa k NATO?

Trump říká ty věci jednoznačně a tvrdě. Takhle to má říkat každý prezident, kterému jde o to, aby Evropa začala přispívat peníze do rozpočtu. Prostě my nemáme být v tuto chvíli hodní strejdové, jako politici. My máme se do těch věcí opřít a prostě ty věci říkat lidem natvrdo. Pokud někdo není schopen dodržovat své závazky, nemá v klubu co dělat. Také nepřijdete do golfového klubu bez toho, abyste zaplatili své závazky.