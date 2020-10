Zdražování může některé přivést až pod most. Ekonom Křeček varuje, že podzimním utrpením to nemusí končit

ROZHOVOR „Lidé se od tiskovky k tiskovce zmatečně dozvídají, co tedy nakonec můžou, a co nemůžou dělat. Některým lidem to zcela zásadně narušuje podnikání a jejich fungování v životě. To má samozřejmě velmi negativní důsledky pro chod celé ekonomiky. Vláda určitě měla přijít s těmi opatřeními o něco dříve, aby se epidemie nerozšířila do takto obludných rozměrů,“ myslí si ekonom Štěpán Křeček. „V první řadě je třeba vyvrátit mýtus, že česká ekonomika je postavena na průmyslu. To již není pravda. Pro naši ekonomiku je dominantní sektor služeb. V něm vzniká největší díl našeho hrubého domácího produktu. A právě v sektoru služeb vidíme, že některé z nich dostávají na frak,“ vysvětluje. Ke zdražování v Česku říká: „Považuji toto za něco velmi negativního, protože kvůli tomu se někteří lidé opravdu mohou dostat do složitých životních situací. Zvláště když nemají žádné úspory. Pak neustálé zdražování v době, kdy přijdou o svůj příjem, je může dostat klidně i pod most. Je potřeba, aby si pomáhali lidé v rodinách. Když to nejde, aby pomáhal případně stát.“

Máme tady druhou vlnu covidu-19. Vy jste v televizi Nova konstatoval, že přísnými opatřeními na jaře vláda získala čas, ale že ho promrhala. Co měla udělat?

U nás se bohužel nic takového nestalo, lidé se od tiskovky k tiskovce zmatečně dozvídají, co tedy nakonec můžou, a co nemůžou dělat. Některým lidem to zcela zásadně narušuje podnikání a jejich fungování v životě. To má samozřejmě velmi negativní důsledky pro chod celé ekonomiky. Bezpochyby měla vláda tento čas využít na to, aby se zlepšila informovanost. Aby lidé věděli, co mohou očekávat. Určitě měla přijít s těmi opatřeními o něco dříve, aby se epidemie nerozšířila do takto obludných rozměrů.

Koronavirus se kromě zdravotních následků výrazně negativně projevuje i v ekonomice. Jaké segmenty jsou postiženy nejvíce?

V první řadě je třeba vyvrátit mýtus, který slýchávám v médiích, že česká ekonomika je postavena na průmyslu. To již není pravda. Pro naši ekonomiku je dominantní sektor služeb. V něm vzniká největší díl našeho hrubého domácího produktu. A právě v sektoru služeb vidíme, že některé dostávají na frak. Jsou to především služby, které jsou navázány na cestovní ruch. Jako je třeba hoteliérství, restauratérství, podnikání v cestovních kancelářích. A potom služby, které jsou vázány na kulturu a sport. Divadla, kina, pořádání sportovních akcí, ale třeba i konferencí, veletrhů. Tyto byznysy v zásadě dostaly červenou, nemůžou fungovat, nebo fungují v extrémně okleštěném režimu. Takže se jejich fungování majitelům nevyplácí. To se dá krátkodobě vydržet, ale pakliže by se to prodlužovalo dlouhodobě, tak celá řada podniků z těchto sektorů úplně zanikne.

Zmiňoval jste i autopůjčovny, že budou mít problémy...

To je jeden z dalších segmentů, který je navázaný na cestovní ruch. Autopůjčovny sídlí například u letišť, kde si auta půjčují zahraniční turisté. Viděli jsme, že první vlnu koronaviru nevydržela světoznámá půjčovna aut Hertz a teď se něco podobného s druhou vlnou dostává i do České republiky. Tím, jak se utnul cestovní ruch, všechny tyto návazné obory mají opravdu složitou situaci.

Příjmy řady domácností kvůli koronaviru se snižují, ale ceny přitom v České republice rostou rychleji než v ostatních zemích Evropské unie. Jak to?

Zdražování je v České republice poněkud výjimečné, protože jiné státy Evropské unie se potýkají s deflací. Tedy že dochází ke zlevňování. To, že v České republice vidíme zdražování, je důsledek více faktorů. Mimo jiné za to může kurz české koruny, který hodně oslabil. Tím pádem se nám prodražuje dovoz. Můžou za to ale i rostoucí ceny energií, jako je například elektřina. Může za to i vláda, která zvýšila spotřební daně, takže jsou například dražší cigarety a alkohol. V neposlední řadě za to můžou i některé potraviny, které cenově skokově narůstají. Nejznatelnější je to u ovoce, které si teď lidé kupují více, aby do sebe dostávali vitamíny. Ovoce je o více než pětinu dražší, než bylo v loňském roce.

Už při první vlně vláda vydala hodně peněz na různých kompenzacích. Nyní je musí vynakládat opět. Ale bude na to mít dost peněz, budou teď tyto kompenzace nižší?

Kvůli tomu, že vláda zaspala, nechovala se odpovědně a restrikce zavádí příliš pozdě, tak o to musí být tyto restrikce přísnější a škody v ekonomice budou o to větší. Teď je otázka, jak na situaci zareagovat. Chci podotknout, že tady už neexistuje žádné dobré řešení. Musíme volit jen mezi řešeními špatnými. Máme dvě možnosti. Buď budeme kompenzovat problémy, které čeští podnikatelé i domácnosti mají. Pak tedy udržíme většinu makroekonomických indikátorů v pořádku, nebude zbytečně růst nezaměstnanost, nebude se nějak výrazně propadat HDP, nebudeme mít problémy se spotřebou domácností. To všechno ale bude vykoupeno skokovým růstem zadlužení. To si myslím, že z těch špatných možností je pořád relativně dobrá možnost.

Co by se hypoteticky stalo, kdyby byla vláda tyto kompenzace výrazně omezila či je vůbec neposkytovala?

Kdybychom tyto kompenzace vůbec neposkytovali, potom můžeme v ekonomice roztočit negativní spirálu, kdy lidé nemající peníze přestanou spotřebovávat, tím se sníží příjmy firem. Ty budou propouštět. Propuštění lidé budou ještě více šetřit, a to všechno bude doprovázeno opravdu skokovým propadem hrubého domácího produktu. Tento scénář se mi zdá horší. Zvláště ve chvíli, kdy Česká republika je stále zemí, která má relativně nízké zadlužení.

Rozumím tomu. Nebylo by však dobré myslet na to, že může třeba ještě přijít třetí vlna na jaře, a nevyplýtvat všechno teď?

Teď, když přichází druhá vlna, vidíme, že motivace lidí bojovat a snažit se zdolat situaci výrazně klesá, a jestliže přijdou další vlny pandemie, tak demotivace již může být opravdu enormní a můžeme se dostat do deprese. Neměli bychom si vystřílet všechny náboje, ale to rozhodně neznamená, že bychom neměli nic dělat. Naopak bychom si to měli dobře propočítat a stimulovat ekonomiku přiměřeně, tak aby dluh sice narůstal, ale tempem, které si můžeme dovolit. Musíme přitom určitě myslet na to, že druhá vlna na podzim nemusí být vlnou poslední.

Když slyším o čtvrté či páté vlně, jsem v depresi už teď...

Vypadá to nyní tak, že pan Prymula se spoléhá na zafungování vakcíny. To znamená, že teď se bude škrtit ekonomika, dokud nebude vakcína. A tou se situace vyřeší. Nicméně se ukazuje, že vývoj vakcín je problematický. V tomto týdnu společnost Johnson & Johnson oznámila, že pozastavuje vývoj vakcíny. Při testování tam byly vedlejší účinky na některých lidech, kteří se nechali testovat. Ještě předtím pozastavily vývoj i jiné společnosti. Tam dokonce při testování docházelo k ochromení pacientů, byli paralyzováni. Ukazuje se, že vakcíny jsou problematické, a do toho viry pořád mutují a je možné, že vakcína, která bude fungovat teď u druhé vlny, nebude fungovat příští rok, protože vir mezitím zmutuje. Může to být opravdu běh na delší trať, než jsme si ochotni připustit.

Pamatuji si, že v únoru jsme mluvili o tom, že se to týká jenom Číny. Pak jsme si připustili, že se to týká i nás, ale že to zasáhne jen do druhého čtvrtletí letošního roku. Teď vidíme, že to zasahuje i čtvrté čtvrtletí a vůbec si nejsme jistí, jestli příští rok přijde ekonomické oživení, ve které jsme všichni doufali. Tento problém se protahuje v čase a začíná to být stále méně příjemné.

