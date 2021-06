Zeman, Babiš. Kauza Šporcl. Zpěvák Milan Drobný ostře vystoupil

,,Domnívám se, že jsme tady hodně zaspali a pan ministr, si myslím, že spí stále,“ vzkazuje ministru Zaorálkovi ohledně situace v kultuře zpěvák Milan Drobný a dodává, že mnozí umělci by to v supermarketu i jinde zvládli, ale politici by „prskali“, kdyby přišli o 13. plat. Vadí mu, jak se ministr zachoval k hudebníkovi Pavlu Šporclovi. Věří, že lidé už nebudou věřit Babišovi ,,a jeho přisluhovačům, ale i těm nemakačenkům, které si před volbami kupuje,” sdělil Drobný ParlamentnímListům.cz. Ostře komentoval i prezidenta Zemana.

Kultura je jednou z oblastí, kterou protiepidemická opatření zasáhla nejvíc. Jak vy jste tu „dobu koronavirovou“ prožil? Využil jste měsíce „kulturního volna“ například ke psaní knih, kterých máte na svém kontě už několik?

Já jsem to v této době měl dost pestré. Dokončil jsem knihu „Všude, kde jsem byl, byl jsem rád“. Nejen humorné příběhy kolem cestování, chtěl jsem také ukázat, hlavně pro mladší generaci, že neexistují jen Kapverdy, Maledivy, Seychely, ale že jsou také krásné naše Jizerky, Jeseníky, Krkonoše, Šumava nebo i Morava se svými sklípky atd. K tomuto tématu vyšlo také moje poslední CD s názvem „Moje zem“. No a kromě toho jsme udělali v pokoji jen s kytarou na video v mobilu „Písničky v karanténě“, což obstarala moje žena, a u Martina France „Písničky z balkonu“. A v té době jsem si střihl ještě operaci kolene a následnou mořskou rehabilitaci.

Podle ministra kultury Zaorálka „kultura ožívá“. Alespoň to před pár týdny napsal na svůj facebook. Máte také ten pocit? Jak vy to ohledně koncertů pociťujete?

Nevím, kam pan ministr chodí, ale já to moc nepociťuji ani nevidím. Pravda, nějaké koncerty již začaly. Já mám se skupinou Nadrobno nasmlouvány koncem června a v červenci nějaké fesťáky, ale také něco uvnitř. A to si dost dobře nedovedu představit, jak budou naladěni diváci po nuceném testování a pak zjistí, že se na koncert nedostanou, neboť budou nadbyteční. Domnívám se, že jsme tady hodně zaspali a pan ministr, si myslím, že spí stále.

Co celkově říci na protiepidemická opatření, která během pandemie platila? Byla podle vás namístě? Nebo měli pravdu takzvaní „antirouškaři“?

Antirouškaři se vyčlenili jako určitý protest proti našemu vládnímu neprofesionálnímu a neadekvátnímu jednání, viz zákaz zpívání všude. To se naše vládní reprezentace předvedla. Velitel obžalován z podvodů, dále jako příslušník StB (tak to uvedli o něm Slováci), prezident na vozíčku a již s umdlévajícími názory i bonmoty. Znal jsem ho v jiné formě. Kdo zaplatí stovky milionů za zbytečné postavení nemocnice v Letňanech včetně pronájmu, kauza Vrbětice… a mohl bych jmenovat dál, ale já s tím nic nezmůžu. Pan místopremiér, ministři zdravotnictví a naše grácie ministryně boubelka? Jak tomu máme všemu věřit, když se podíváme za hranice, třeba do Švýcar, jak to probíhalo tam? Ale to nesmíme přemýšlet, jak by se ještě v této těžké době dal urvat kšeft pro sebe do vlastního hnízda.

Houslový virtuos Pavel Šporcl napsal před časem vládě otevřený dopis, ve kterém mimo jiné píše, že stav kultury v ČR je katastrofální. Rok po vyhlášení prvního nouzového stavu je podle něj kultura na konci zájmu vlády i prezidenta. Ministr kultury Zaorálek argumentoval pak mimo jiné tím, že právě Šporcl, respektive jeho agentura, na „podpoře“ pobral přes 700 tisíc korun. Co na to říct?

Žádný ministr, a to myslím i mimo kulturu, ať je za ČSSD nebo ČSD či za ČSAD, by se neměl bránit tak nesmyslnou obhajobou. Ministr kultury obzvlášť. A co dostala agentura Pavla Šporcla jako měsíční bonus? Co to je? Ví pan ministr, pro kolik to bylo lidí, když tato agentura vydělá pro sebe, ale i pro stát za normálních okolností daleko větší finance? A troufl by si pan ministr ohodnotit denní cvičební dřinu, kterou musí virtuos jako Pavel absolvovat?

Po této slovní „přestřelce“ mezi Šporclem a Zaorálkem přišlo z některých míst přirovnání Zaorálka k Milouši Jakešovi, konkrétně k jeho legendárnímu proslovu na Hrádečku ohledně peněz Hany Zagorové a dalších. Je namístě toto srovnávat? A nejsou tyto informace, které ministr zveřejnil, opět tak trochu „vodou na mlýn“ těm, kteří už na začátku pandemie posílali umělce za kasu do supermarketů?

Jestli toto bylo vodou na mlýn pro ty, kteří nás, umělce, posílali do supermarkertů, tak tento ministr opravdu snese srovnání s Miloušem na Hrádečku. A mimochodem, kdyby bylo jó nutné a někdo z nás by musel pracovat v supermarketu, myslím si, že by to mnozí zvládli i jinde, ale politiky bych chtěl vidět, jak by prskali, kdyby přišli o 13. plat nebo kdyby se jim utnula možnost stále si navyšovat svoje příjmy.

Celkově, jak podle vás náš stát, vláda zvládla ty nejhorší měsíce pandemie včetně i strategie očkování, podpora podnikatelů, důchodců…? A jak moc toto zvládnutí či nezvládnutí podle vašeho názoru ovlivní blížící se volby?

Abych nebyl stále jen negativní, tak to zvládnutí, jak říkáte, bych ohodnotil jako ve škole známkou 4. A jestli toto vše bude mít vliv na volby? Já doufám, že ano. Vidíme, jak vliv vládnoucí strany klesá, a proto věřím, že premiérovi a jeho přisluhovačům, ale i těm nemakačenkům, které si před volbami kupuje, už to „papat“ nebudou a začnou se zajímat jinde. Ale koho volit, když odevšad vylézá nějaký podvod, malér, promiskuita apod.

Mluvíme o vládě, ale podívejme se i na prezidenta Zemana. Byl podle vás v době pandemie národu oporou?

U prezidenta to je těžké. Naštval si novináře a mě velmi negativně překvapil svým postojem k Číně a Rusku. Já se s ním znám osobně, od dob, kdy mě jako předseda ČSSD oslovil, abych jim jako agentura udělal ples. Poznal jsem ho jako velmi inteligentního, sečtělého, vtipného člověka. Byl jsem několikrát u toho, kdy jsem měl možnost sledovat jeho projevy bez papíru, bez zaškobrtnutí. To je dnes minulost. Všeobecně se ví, že větší část jeho osoby ovládají různí hradní poradci, kteří se mi již v minulosti nelíbili, ale ještě se nemohli projevit.

Když jsme zmínili volby, podle veřejných průzkumů si velmi dobře vedou Piráti. Co by pro naši republiku podle vznamenalo jejich vítězství?

Toliko se politice nevěnuji, abych posoudil dění Pirátů. Rozhodně jejich lídr by byl zajímavý ve světě jako premiér. Nakonec, mohli jsme mít extravaganci větší, když kandidoval na prezidenta pan celotetovaný. To, myslím, žádná země nemá a na známkách i ve škole by se to hezky vyjímalo, jak by visel.

Praha už ve vedení Piráty má. Jak si podle vašeho názoru Praha pod „taktovkou“ primátora Hřiba vede?

Jelikož nebydlím v Praze, tak o panu Hřibovi nemohu říct nic záporného, ale ani nic kladného.

