Zeman nerespektuje Ústavu, má jmenovat ministra a nazdar, říká poslanec ODS. A možná je celý zástupný problém s Pochem jen proto, aby mohla být legitimizována SPD

Česko stále čeká na novou vládu. Bouřlivá diskuse se strhla kolem europoslance Miroslava Pocheho. Souhlasíte s většinou českých komentátorů, že prezident Miloš Zeman by neměl jeho jméno blokovat?

Jistě, domnívám se, že Miloš Zeman si s ústavou nedělá žádnou hlavu. Prezident na návrh jmenuje a nazdar. Omlouvám se, že to říkám jednoduše, ale nemám k tomu jiný komentář než tento. Zeman nerespektuje ústavu.

Právě Ondřej Kundra z Respektu píše o nutnosti žalovat Zemana u Ústavního soudu. Miroslava Němcová z ODS volá po odvolání prezidenta. Co vy na to? Měli bychom respektovat výsledek voleb, přestože se Zeman podle někoho chová nevhodně? Nebo zakročit?

Já jsem zastáncem toho, byť jsou nechápavá kroucení hlavou nad kroky prezidenta Zemana stále častější, že je stále prezident a důvody pro jeho sesazení tady nejsou. Bohužel to vidím tak, že velezrada či závažnější důvody, které by vedly k sesazení, tady prostě nejsou.

Erik Tabery naříká, že ,,zločinecká organizace“ KSČM si diktuje, že Poche nesmí být ve vládě. K čemu naše země směřuje, k jak kvalitní vládě a správě věcí veřejných?

Odpověď je složitá. Nechci personálně hodnotit jednotlivé ministry, ale obecně se dá říci, že jde o personální politiku premiéra, který je vlastně zodpovědný za sestavování vlády. A nevykazuje žádné nadstandardní výkony, spíše bych řekl, že velmi podprůměrné, co se týká výměny ministrů i výkonů. Typický případ je zpackaný tendr na výběr mýta, na který měl pan ministr nominovaný za ANO čtyři roky. Skončilo to katastrofou a takových věcí můžeme jmenovat více. Například ministra Pelikána, který ani pokračovat dál nechce. To svědčí o něčem, co bych nazval nedobrou personální a manažerskou prací premiéra, ten je za to zodpovědný.

Jeden z výstupů z rozhovorů s premiérem Andrejem Babišem je, že není spasitel, ale postará se o všechny. Liberálnější odborníci se diví, že Češi slyší na populisty. Slyší Češi na hesla jako: zařídím, postarám se o vás, bude líp? Je to národní povahou, nebo čím to je?

Až takhle bych to neviděl, důvody jsou prozaičtější: ekonomice se daří, roste nahoru, roste výběr daní, vláda má spoustu peněz navíc, které přicházejí oproti vládám minulým a předminulým, o té vůbec nemluvím. Proto si logicky – a je to správné pro všechny zaměstnance a důchodce – může dovolit jim pravidelně přidávat a také tak s náležitou pompou činí. Snad každý člověk, který není v této chvíli ideologicky ukotven naprosto pevně, nemá důvod tomu nevěřit a nemá důvod popravovat současnou vládní garnituru. Jak říká kamarád: máme na pivo, proč bych toho Babiše nevolil, když mi už čtyřikrát přidal? Pocit ohrožení, že by tu vznikala diktatura, lidé oprávněně nemají, protože nenastává něco, jako byla komunistická ideologie podporovaná Sovětským svazem – velkou zemí ze zahraničí. Pocit ohrožení není, a tak lidé volí pohodlí.

Častokrát v rozhovorech slýchám, že přijde prozření, protože slibem nezarmoutíš, a nakonec se ukáže, že vše, co hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem naslibovalo, není možné splnit. Přijde podle vás prozření?

Musí, musí, pokud je pravda, co se říká, a já nemám důvod tomu nevěřit, že na svých cestách po krajích naslibovali neskutečné věci, které nelze splnit, i kdyby na ně byly peníze. Platí stavební zákony, výkupy pozemků a tak dále. Notabene udělali sliby za desítky miliard, takže na to ani peníze nebudou. Prozření musí přijít v tom, že ty sliby budou nesplněny, a otázka je, zda mu bude odpuštěno, nebo nikoliv.

Předseda Starostů Petr Gazdík mi v rozhovoru zdůraznil, že je to jako se žábou, s níž, než si to stačí uvědomit, už se voda vaří a pak už je pozdě. Bude pozdě?

Záleží na tom, kdy si to voliči uvědomí. Opravdu se obávám díky panu Pochemu, který se stal zástupným problémem, že je za tím spíše něco jiného, nějaká nechuť. Možná chce prezident donutit, aby se složila koalice jiná – ona prakticky v Parlamentu funguje. Když je problematické hlasování, tak SPD a KSČM s ANO vše prohlasují bez problémů. Možná si prezident přeje, aby i tahle koalice byla veřejná, a legitimizoval tím třeba SPD. Babišovi může vyhovovat, že se s nikým nemusí vůbec dělit a de facto vládne.

Bez důvěry, ale vládne.

V podstatě vládne. Dělá, jako by důvěru měl, pracuje naprosto stejně. Je vidět, že ústava by si možná nějakou drobnou úpravu zasloužila – třeba ve smyslu, že pokud vláda nezíská důvěru, tak vládne vláda stará, to by byl jiný cvrkot, a taková úprava je jednoduchá. Takže se domnívám, že za tím jsou jiné důvody než Poche.

Jak v celém vládním vyjednávání vnímáte roli sociální demokracie, která vlastně podruhé leze do spolupráce, jež se naposledy rozpadla, i když se změnou vedení, ale prakticky s minimální podporou voličů?

Snažím se najít důvody. Kvůli volebnímu propadu, což má dopad do stranických financí, personální výměny, které vláda provádí, se dotýkají jejich voličů, jejich členů a lidí. To je pro stranu nepříjemná situace a myslím si, že může být jedním z důvodů, proč chtějí do té spolupráce jít. Když máte desítky, možná stovky lidí, kteří najednou nemají uplatnění, tak je to zase větší a větší frustrace. Ta spolupráce pro ně bude velmi bolestná a všichni to vědí. Podle mě to ví i sociální demokracie, že je Babiš potřebuje jen pro Evropu, aby řekl: tady nemám extrémní stranu, která je v koalici. Všechno ostatní si bude dělat, jak potřebuje.

S tím souvisí i takzvané odumírání tradičních politických stran, jednou z nich je i ČSSD, na druhé straně liberální, proevropské pravice – například TOP 09. Mohou si za to sami tématy, která už nejsou aktuální? Nebo spíše svojí problematickou minulostí?

Problematickou minulost možná voliči nejvíce spočítali Občanské demokratické straně. U té TOP 09 si nejsem jist, jde o relativně mladou stranu. Nevím, zda se jim dá něco takového vyčítat. Nezdá se mi, že by to bylo zcela ztracené, ODS si prošla podobnou cestou, jakou nyní prochází ČSSD. My jsme to přežili a přeji sociálním demokratům, aby to přežili také. Věřím, že se jim to nakonec podaří, i když to nebudou mít jednoduché. Je to o osobnosti, kdo se postaví do čela strany – Kalousek, Schwarzenberg byly postavy, které voliče přilákaly. Udělat z nuly dvojciferný výsledek těžká věc, jako například u Okamury. Je to charismatický člověk, tím neříkám, že s ním souhlasím, a Babiš má bezesporu pro mnoho lidí pro mě nepochopitelné charisma, takže tolik k lídrovi. Strany si musejí najít někoho takového, a pokud ho mít nebudou, neporostou a nevím, jaký bude jejich osud. Já se snažím spíše myslet na naši tradiční občanskou demokracii.

Ta sílí…

Sílí a je to dobře, protože naši členové, kteří zůstali, si to zaslouží. Je tu spousta kvalitních, ukotvených lidí, a to byl základ pro to, že jsme vlastně přežili ten pád.

Zníte optimisticky. Předpokládám tedy, že jde podle vás o definitivní návrat ODS mezi nejsilnější strany České republiky?

Jde o začátek obratu a čeká nás ještě spousta práce. Budeme muset ještě hodně dokazovat, že si zasloužíme důvěru lidí. Cesta ještě bude dlouhá a nevím, jak dopadnou za tři roky parlamentní volby. Hodně nám ukážou senátní a komunální volby.



autor: Zuzana Koulová