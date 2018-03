Zkušený mediální expert: Žádná likvidace ČT nehrozí, to je nesmysl. Ať začnou dělat svou práci a poskytovat objektivní informace

Na Slovensku byl zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak se svojí snoubenkou. Skutečnost, že jejich zastřelení souvisí s novinářskou prací Kuciaka, už potvrdila policie. Novinář Ondřej Kundra na sociální síti poznamenává, že takto to dopadá, když někdo v legraci hovoří o zabíjení novinářů: „Chytnout za hlavu by se měli všichni ti, kteří novinářům vyhrožují. V Česku k jejich likvidaci nabádá například prezident Zeman, a není v tom rozhodně sám,“ psal na Twitteru. Měl by se změnit přístup k novinářům? Kdo by se měl chytit za hlavu?

Já myslím, že je takové hodnocení nesmysl. To, co řekl Miloš Zeman při návštěvě Putina a motali se jim pod nohy novináři, nebylo míněno tak, že by je chtěl opravdu likvidovat. On má svoje mínění, které zakládá na tom, že mnohdy reprezentují názory někoho, kdo je platí. Takže nejdříve se musí udělat etický kodex, nejen v naší republice, ale i v dalších zemích, protože probíhá v Evropě masový tok na zdroje informací a mluví se o fake news a podobně. Ale podle mého názoru jde o to, že se různé vládní organizace a jim podobné snaží dostat média pod kontrolu, což se jim nemůže podařit, to je nesmyslný boj.

Tady jde o to, aby novináři přinášeli objektivní a prověřené informace, nedělali unáhlené závěry a aby veřejnoprávní média byla objektivní, padni komu padni. Když prezident nemůže přijít do České televize proto, že z ní přímo kape nenávist proti prezidentovi, a musí vystoupit v televizi Barrandov, která je svým způsobem komerční, okrajová a má jiné poslání, svědčí to o něčem falešném. A zvláště veřejnoprávní média by si měla vzít příklad z Velké Británie, aby přinášela ověřené zprávy, aby komentáře dělali zodpovědní lidé a odborníci, nikoliv namyšlení novináři s pocitem, že vše znají a vědí. Jsou jim předávány zdroje, které si neověří, a v podstatě zatajují objektivní informace. Nejen u nás, děje se to všude.

K veřejnoprávním médiím se ještě dostaneme v dalších otázkách. Josef Klíma k zastřelení slovenského novináře řekl, že diskutovali s kolegy, proč se jim za celou dobu kariéry nic nestalo. Došli k závěru, že elity si zvykly na to, že ať novináři objeví a zveřejní cokoliv, jim se stejně nic nestane, takže proč by ztráceli čas a peníze likvidací. Je stav u nás skutečně takový?

Nálada u nás je taková, že se vše vleče a nic se nedovede do konce. Můžeme to předvést na příkladu OKD. Andreje Babiše pronásledují a dehonestují kvůli údajnému zpronevěření padesáti milionů, ale on postavil něco, co bude sloužit i dalším generacím. V České republice se mrhají daleko těžší prachy. Nechť se rozkryje, kolik, kdo, co a za co dostává a kam mizí ne miliony, ale stamiliony za něco, co se prostě vyšle do éteru, pak se na to zapomene a nic z toho není. Pouze nějaká nenávist, nějaké rozdělování. Tady vznikla stavba a mělo by se říci: tak Babiši, doplatíš to a bude to v pořádku. Ale zneužívat to nechutným stylem nesvědčí o objektivitě. Nehledě na to, že Čapí hnízdo nebylo ještě u soudu. Média Babiše štvou a dlouho to nemůže vydržet, jednou se zhroutí.

Nedomníváte se, že práce novinářů spočívá právě v odhalování podobných věcí?

Ano, ale určitě spočívá v tom, aby postupovali podle platných nařízení a zákonů. Vždyť Kalousek zprostředkoval dluhopisy, středočeské hejtmanství to ověřilo a stejnou věc udělalo mnoho dalších podnikatelů, aby něco postavili nebo nakoupili, a nic se neděje. Tohle si média vybrala, protože Babiš je takový, jaký je, dosáhl těch třicet procent a musíme ho dát pryč. Já jsem Andreje Babiše nevolil, ale tohle se mi nezdá.

Jak jsme na tom se svobodou médií u nás?

Žijeme v kapitalismu, kde jsou peníze hlavním cílem, ale od toho tu jsou veřejnoprávní média, aby konala svoji práci. Jsou hrazena daňovými poplatníky a mají zodpovědnost za čestné, slušné a pravdivé informování, aby nevyvolávala nějaké bouře mezi lidmi, aby ctila pravdu. Co se týká komerčních médií, když je někdo platí, asi nějaký vliv, nepřímý, nebo přímý, mít budou. Nebo jsou novináři, kteří provádějí autocenzuru, aby je nevyhodili, protože jsou dobře placení. Takové otázky jsou komplikované.

I přesto, jak je na tom svoboda médií v České republice?

Svoboda médií tu je, akorát z lidí nemohu dělat hlupáky. Lidé si to přeberou a naučili se číst mezi řádky. Navíc z totality jsme si přinesli, že náš národ někdo jen těžko oblafne.

Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem opět kritizoval Českou televizi. Vysvětlil, že jedna z cest k řešení spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření, což by následně vedlo k personálním změnám, které by si sám velice přál. Litoval, že on jako prezident takové změny nemůže ovlivnit a rozhodnutí je na poslancích. Pokud by totiž dvakrát neschválili výroční zprávu o hospodaření České televize, mohou odvolat Radu České televize a následně zvolit novou. Rada ČT pak odvolává a volí generálního ředitele. Do debaty o kvalitě vysílání se Zeman pustil i v souvislosti se způsobem informování komentátorů České televize o zlaté jízdě Ester Ledecké v super-G. Je přijatelné, že se takto prezident k veřejnoprávnímu médiu vyjadřuje?

Tohle měl nechat na Ovčáčkovi. On jako prezident si to mohl odpustit. Tlaky existují, ale mohl říci, že podle nějakého hodnověrného průzkumu diváci České televize nesouhlasí s tím a tím a sledovanost klesá. Takhle to říci neměl.

Jak tedy v tomto kontextu vnímáte výroky politiků adresované médiím? Ať už od Miloše Zemana, Tomia Okamury z SPD, Andreje Babiše a dalších? Oslabují postavení novinářů?

Ta média a novináři by měli být hlídacími psy a musí po politicích jít, tohle bych jim nevyčítal. Naopak. Politici se budou bránit, ale je nutné používat fakta, nikoliv informace, které jim někdo podstrčil. Oni jsou zde na ochranu lidí, veřejnosti, voličů, mají dost času na průzkum záležitostí, aby nás informovali. Politikům to nebude vhod, budou prskat a budou na ně nadávat… taková jsou pravidla hry, a to je v pořádku. Na druhou stranu je špatné, když se politici vlísávají do jejich přízně a chodí na různé debaty, arény a jsou rádi, že je tam někdo pozve. Mají říci: já bych přišel, ale já s vámi nesouhlasím, vy to děláte špatně. Jistě by byli podrobeni kritice, ale zachovali by si nějakou páteř.

Teď jste mi trochu nahrál na smeč, který musím jako novinář využít.

Jistě, sem s ním (se smíchem).

Právě jste řekl, že „média a novináři by měli být hlídacími psy a musí po politicích jít. To, že to politikům nebude vhod, budou prskat a budou na ně nadávat… taková jsou pravidla hry, a to je v pořádku.“ Není to přesně případ Andreje Babiše a Čapího hnízda? Pokud vím, k pochybení došlo, ale policie nyní řeší, zda k tomu došlo s plánovaným úmyslem.

Čapí hnízdo ještě nebylo vyřešeno, soud neřekl, co a jak. Mně na té kauze vadí, že byla použita k politickému tlaku. Zda je Babiš nějaký podvodník, nebylo dokázané. Očekávám se zájmem tento soud, který bude mít dostatek podkladů, aby rozhodl. Ale média použila něco, co ostatní velcí hráči v ekonomické sféře dělají a dělali a co se dělá na celém světě. Jde o to, zda se ukáže, že to bylo proti předpisům, proti zákonům a že se mýlilo Ministerstvo financí i hejtman. Pak v tom lítá nejen Babiš, ale i všichni, kdo to schválili.

Nyní k těm veřejnoprávním médiím. Přejete si personální změny v České televizi, nebo si naopak myslíte, že by šlo o ohrožení demokracie?

Personální změny ani ne. Bylo by zapotřebí, aby Rada pro televizní a rozhlasové vysílání a ve spolupráci s univerzitou připravila, co má být náplní práce veřejnoprávních médií. Jestli jim jde, konkrétně České televizi, o nějaké podíly na trhu, jaká je sledovanost a tak dále, to je druhotné. Na prvním místě je, čemu má sloužit. Pak bude lehce sledovatelné, zda plní zadání, což bychom měli opsat z Velké Británie. Vždy je důležitá etika toho kterého podnikání.

Když jsme zakládali Asociaci reklamních agentur, zjistili jsme, že nejlepší etický kodex mají Irové, takže jsme ho použili. Pozvali jsme tři lidi z Anglie a ve spolupráci vytvořili etický kodex české reklamní praxe. Protože ve chvíli, kdy se do toho začnou míchat poslanci a administrativní pracovníci ve vládách, je to vždycky špatné. Nejdříve musíme vytvořit na svém písečku pravidla hry. To už měla mít televize dávno připravené a nechat si to odsouhlasit poslanci, kteří tomu nerozumí. Byli bychom opět v čele pokroku. Náš etický kodex reklamní praxe pak převzali na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Rusku a tak dále, protože jsme nekoumali a prostě opsali něco, co na Západě platí a funguje. U nás se připravuje, přepisuje, novelizuje.

Co způsobilo, že jsou veřejnoprávní média tak kritizovaná a proč nálada vůči nim houstne? Hrozí likvidace České televize? Hrozí likvidace veřejnoprávního média?

Vůbec nehrozí, to je nesmysl. Česká televize by měla přepracovat program a začít dělat svoji práci. To znamená, aby tam bylo více výchovných pořadů, více zpravodajství ze světa, aby poskytovali lidem objektivní informace. Když se dívám večer v osm hodin na televizi, běží seriály, podobné na Nově, Primě, zoufale běží nějaký seriál na Barrandově, ale tam nemají být takové věci místo hodnotných filmů a dokumentů. Mají vysílat něco, co lidi bude informovat. To považuji za důležitější, protože civilizace se začíná měnit, bojujeme o záchranu života na zemi, o udržitelný rozvoj. To všechno by měli akceptovat. Líbí se mi pořad Černé ovce, ten je objektivní a pomáhá divákům. Nebo pořád s Hámou, ve kterém lidem pomáhají poznávat svoji vlast. Tímto způsobem ať postupují.

autor: Zuzana Koulová