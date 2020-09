Zrušit soukromé exekutory, navrhuje Okamura. Pravidla tito lidé nerespektují, ať jsou jakákoliv. Mafiozní systém, ožebračování lidí

reklama

SPD předkládá návrh zákona, podle kterého by mělo dojít k zestátnění exekutorů. Co je cílem této novely?

Jednoduchý návrat do stavu před rok 2001, kdy vznikly soukromé exekutorské úřady. Exekuce by podle našeho návrhu znovu vymáhali pouze soudní úředníci – soudní exekutoři.

Proč je podle vás nezbytné, aby zřizovatelem exekutorských úřadů byl stát, nestačilo by, aby soukromí exekutoři dostali striktní pravidla pro své působení?

Soukromý exekutor je firma – jejím cílem není pomáhat věřitelům, natož dlužníkům, ale jen a jen zisk. Tahle motivace způsobila ekonomickou a existenční likvidaci tísíců dlužníků a jejich rodin, přičemž následky nakonec platí stát.

A ať jsme měli a máme jakákoli pravidla, v praxi je exekutoři nerespektují a sází na to, že dlužníci se neorientují v právu a neumí se bránit. Pravdou je, že drtivá většina ožebračených byla ožebračena v naprostém rozporu se zákony a právem, ale jejich smůla je, že se neuměli a neumí bránit. Připomenu jen, že v zákonech se popravdě neorientují nejen laici, ale neorientují se v nich ani právníci, a často ani soudci a státní zástupci. Svá práva neumí kvůli složitosti zákonů ochránit často vysokoškolák, tak jak to můžeme chtít po statisících lidí se základním nebo středním vzděláním.

Jak by to „zestátnění“ mělo probíhat? Měly by být jednoduše současné exekutorské úřady se vší svou agendou převzaty státem, nebo vytvořena nějaká nová struktura?

Nic nového není třeba tvořit – soudy své exekutory mají, jde jen o převzetí agendy v přechodném období.

Kromě zestátnění exekutorů obsahuje váš návrh ještě další změny, které by se dotkly lidí v exekuci. O jaké změny se jedná?

Navrhujeme, aby se nejprve platila jistina (dluh) a až poté poplatky a přísudky. A navrhujeme také zrušit úroky z úroků, což je vysloveně nemorální. Dnešní otřesná praxe je taková, že mnozí lidé již jistinu dávno splatili, ale kvůli astronomickým poplatkům se nemohou exekuce zbavit. To je mafiózní systém. Státem posvěcená lichva. Navrhujeme také zrušit všechny exekuce s jistinou nižší než 1500 Kč, u kterých nebyla za poslední tři roky jistina vymožena. Často se jedná o nezaplacenou jízdenku atp., kde však kvůli poplatkům exekutorům a úrokům z úroků narost dluh do astronomické výše. Věřitel by dostal alespoň část jistiny, a stát přijde levněji, když se lidé zpátky začlení z šedé ekonomiky do běžného života.

Problém exekucí není primárně jen v exekutorech, jelikož ti jsou „jen“ vykonavatelé, ale v systému. Problém je nevymahatelná spravedlnost. Lidé nemají nikde žádné zastání. Když se stanou obětí lichvy, tak se jich stát nejen nezastane, ale naopak tuto lichvu posvětí soud exekučním příkazem. Už tady to je průšvih, protože soudy porušují zákony tím, že nemravné smlouvy, pokuty, úroky z úroků a podvody posvěcují.

To první, co v této souvislosti navrhujeme, je zajištění dostupné právní pomoci všem potřebným lidem – napsali jsme zákon o centrech právní pomoci. Je to osvědčený model, který jsme převzali ze Slovenska, kde už léta jsou ve městech bezplatná centra právní pomoci, kde státem placení právníci pomáhají lidem v nouzi.

Jak moc závažný je podle vás problém exekucí pro občany? Myslím třeba ve srovnání s ostatními problémy, se kterými se na vás občané obracejí...

Popravdě to jsou z hlediska četnosti podnětů ty nejzávažnější problémy, protože lidé přicházejí o domovy, často i o rodinu a celou svou existenci.

Téma exekucí je s vaší politickou kariérou spojené dlouhodobě. Vzpomínám si, že za Nečasovy vlády a ministra spravedlnosti Pospíšila to bylo právě toto téma, díky kterému jste se jako podnikatel začal poprvé vyjadřovat k politice. Jak na tyto časy vzpomínáte?

Za pana ministra Pospíšila se mi, ještě jako nepolitikovi, podařilo prosadit slučování exekucí, tak aby pohledávky jednoho věřitele vymáhal jeden exekutor a za jedny přísudky a poplatky. Pokud vím od postižených lidí, dodnes to ale v praxi nefunguje. Ukazuje to na neschopnost nebo laxnost dosavadních ministrů spravedlnosti.

A vzpomínám na to, že tehdy exekuce nikoho nezajímaly. Dnes je z nich sice téma, ale bohužel stále nikdo ve vládě není schopen a ochoten řešit dluhové pasti a s nimi spojené exekuce systémově. Je to jeden z mnoha důvodů, proč bych chtěl, aby bylo SPD ve vládě, a nikoli v opozici. To klíčové je, aby lidé měli skutečně nárok na právní ochranu a pomoc a měli šanci vymoci spravedlnost a samozřejmě, aby soudy soudily skutečně nejen podle zákona, ale také spravedlivě a morálně, což jim samozřejmě ústava i zákony nařizují. Žádný právní akt nesmí odporovat dobrým mravům.

Opak je ale skutečností. Mnohé rozsudky jsou nemravné až běda. Kdyby soudy dodržovaly zákon, tak není problém třeba s takzvanými šmejdy. Prodat staré babičce bezcenné hrnce za sto tisíc a pak dluh vymáhat exekucí je nemravné a nezákonné a žádný soud takový dluh neměl a nesmí nikdy uznat, ale soudy na to kašlou a posílají do exekucí lidi za zjevně podvodné dluhy. Na to není třeba speciální zákon o šmejdech.

Na to stačí soudce, který respektuje zákon, jenž říká, že každé právní jednání v rozporu s dobrými mravy je od počátku neplatné. Proto navrhuje hnutí SPD zákon o přímé hmotné odpovědnosti soudců, a aby měli časově omezený mandát na pět let s možností obhajoby, jelikož dnes mají soudci pozici doživotně jistou a podle toho to taky s naším soudnictvím vypadá a občané jsou velmi nespokojeni. Soudci se nesmí chovat jako nadlidi. Ve funkčním státě mají občané důvěru v soudní systém, u nás ale občané soudcům nevěří.

Jak se podle vás k problému exekucí staví Babišova vláda? A liší se nějak od postoje minulých vlád?

Řeší se pouze kosmetické změny, které v praxi nic zásadního nepřináší. Nikdo z vlády neřeší podstatu problému výše popsanou.

Co říkáte na námitky, že na dalším zvýhodňování dlužníků budou biti především věřitelé, kterým se zúží možnosti vymáhání svých pohledávek?

Větší nesmysl abychom pohledali. Dnes platí, že exekutor si bere první peníze a jistina dluhu se splácí až nakonec – jinými slovy, exekutor vyždíme dlužníka, peníze strčí do kapsy a věřitel utře a dlužník stále dluží. My navrhujeme opak, jak jsem již popsal výše – tedy aby dlužník nejprve splácel jistinu a pak exekutora a to s tím, že když exekutor bude státem placený úředník, budou samozřejmě náklady na exekuci násobně nižší než třeba takového pana Vrány zvyklého na stomilionové zisky.

Pochopitelně, když dlužník zaplatí exekutorovi jen symbolické minimum, zbyde mu víc peněz nejen na život, ale také na dluhy. Stamilionové zisky, které dnes mají soukromé exekutorské úřady, jsou peníze, které mohli dostat věřitelé, nebo by zůstaly rodinám dlužníků, které teď třeba musíme podporovat my všichni ze sociálních dávek. Naše návrhy tedy přinesou plusy dlužníkům, věřitelům, státu i nezainteresovaným občanům, jelikož peníze, které dnes platí stát na sociálních dávkách lidem v dluhových pastích či jejich rodinám, můžeme pak použít jinde. Jedinou skupinou, kterou naše návrhy postihnou negativně, jsou soukromí exekutoři.

Mělo by se nějakým způsobem rozlišovat mezi „notorickými dlužníky“ a lidmi, kteří skončili v exekuci třeba kvůli jedné pohledávce?

Je těžké to rozlišovat, protože ono to sice třeba jedním dluhem začne, ale pokud vám tam naskáčou úroky, penále, pokuty, úroky z úroků a zjistíte, že vám výplata nestačí ani na zaplacení splátek, tak si půjčíte znovu a pak znovu, abyste třeba zachránili dům nebo byt či rodinu a najednou jste v tom po uši. Nemluvím o tom, když si někdo každého půl roku půjčí na dovolenou, televizi či lepší kolo. Tisíce lidí se dostaly do dluhové pasti jen kvůli pokutám za černou jízdu v MHD nebo poplatky u lékaře, kdy dluh byl třeba 6 nebo 30 korun, ale přísudky v desetitisících, které po letech narostly na statisíce.

A pak tu máme samozřejmě podvody – setkáváme se donekonečna se strašnými příběhy, kdy soudy posvětily podvody – obvykle na starších lidech, kteří následně přišli o byty, domy a jsou dnes na ulici.

A opět jsme u toho, že často donebevolající podvody státní zástupce i soudy nechávají chladnými. To je problém, který se do budoucna musí řešit, protože samozřejmě exekuce jsou jen částí velkého problému dluhových pastí a nevymožitelné spravedlnosti v naší zemi.

A jak to všechno co nejrychleji změnit k lepšímu? Přijďte k volbám a vezměte s sebou svoji rodinu, známé či přátele. Zní to jednoduše, ale jiná možnost není. Potřebujeme mít co největší sílu, abychom mohli prosadit změny.

